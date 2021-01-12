Новости о коронавирусе 12 января: данные о вакцине, которая будет в Украине, расшифровали геном
В Украине увеличилось количество тестирований на коронавирус, за минувшие сутки заболели более 5 тысяч человек – это втрое меньше, чем выздоровели – почти 16 тысяч. В мире число заболевших коронавирусом приблизилось к 91 миллиону. Исследователи расшифровали полный геном вируса. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 12 января.
Новости о коронавирусе в Украине 12 января
За минувшие сутки в Украине обнаружили 4 288 больных коронавирусом. Из них 133 ребенка и 184 медработника, сообщает 24 канал. В госпитализации нуждались 1 092 больных коронавирусом или людей с подозрением на наличие инфекции. От осложнений коронавирусной болезни умерли 184 пациента.
Днем ранее Новости о коронавирусе 11 января: поездка ВОЗ в Китай, Украина закупила 5 миллионов доз вакцины
Количество выздоровевших пациентов втрое выше, чем количество новых больных. За предыдущие сутки выписали 15 951 человека.
За прошедшие сутки в Украине провели 41 682 теста на COVID-19. Из них методом ПЦР – 23 873, а методом ИФА – 17 809.
Коронавирус в регионах Украины: суточный прирост
- Киев – 898 случаев;
- Винницкая область – 121 случай;
- Волынская область – 99 случаев;
- Днепропетровская область – 267 случаев;
- Донецкая область – 160 случаев;
- Житомирская область – 72 случая;
- Закарпатская область – 134 случая;
- Запорожская область – 463 случая;
- Ивано-Франковская область – 66 случаев;
- Киевская область – 284 случая;
- Кировоградская область – 76 случаев;
- Луганская область – 47 случаев;
- Львовская область – 312 случаев;
- Николаевская область – 52 случая;
- Одесская область – 315 случаев;
- Полтавская область – 520 случаев;
- Ровненская область – 132 случая;
- Сумская область – 152 случая;
- Тернопольская область – 83 случая;
- Харьковская область – 275 случаев;
- Херсонская область – 73 случая;
- Хмельницкая область – 18 случаев;
- Черкасская область – 306 случаев;
- Черновицкая область – 184 случая;
- Черниговская область – 7 случаев.
Коронавирус в Вооруженных силах Украины
Коронавирус продолжает стремительно распространяться в рядах Вооруженных сил Украины. За минувшие сутки зафиксировали 59 случаев заражения COVID-19 среди военных.
По состоянию на 12 января коронавирусом болеют 964 украинских военных. С начала пандемии победить инфекцию смогли 13 640 военнослужащих. Смертельная болезнь унесла жизни 38 человек.
Сейчас на самоизоляции находятся 42 человека. В ближайшие 3 дня срок изоляции завершается у 32 бойцов ВСУ.
Главное о карантине в Украине / Инфографика 24 канала
Украина хочет ввести свидетельства о проведении вакцинации от COVID-19
Украина планирует ввести свидетельства о проведении вакцинации от коронавируса. Однако этот вопрос пока рассматривают.
Детали документа во время традиционного брифинга 12 января обнародовал главный санитарный врач Виктор Ляшко. Он подчеркнул, что речь идет не о так называемых "ковидных паспортах", иммунных паспортах о проведении вакцинации, а именно о международных свидетельствах.
Что касается Украины, то иностранцы, которые будут приезжать, должны иметь:
- полис страхования, который покроет лечение от коронавируса на территории Украины,
- отрицательный ПЦР-тест (в случае его отсутствия будет 14-дневная самоизоляция).
Вакцина от Sinovac для Украины: Скалецкая оценила слухи о сомнительном качестве
Украинская компания "Лекхим" заключила контракт с Sinovac Biotech на поставку еще 5 миллион доз вакцины от коронавируса в Украину. Ранее Минздрав заявлял, что также ведет переговоры по этому препарату. В то же время в СМИ его называют сомнительным.
Пока не происходила регистрация, эти разговоры могут быть информационным вбросом. Я бы не хотела, чтобы мы этим забивали голову украинцам,
– отметила Скалецкая.
План вакцинации украинцев от коронавируса / Инфографика 24 канала
На Донбассе создадут бесплатные пункты тестирования на COVID-19
Кабинет министров обязал Донецкую, Луганскую и Херсонскую облгосадминистрации сделать пункты тестирования на контрольных пунктах въезда – выезда.
Во время пересечения линии разграничения украинцы смогут осуществить экспресс тесты на COVID-19. Тестирование будет бесплатным. В случае отрицательного результата люди будут освобождаться от самоизоляции.
Новости о коронавирусе в мире 12 января
Согласно данным СНБО Украины, с начала пандемии в мире зафиксировали около 91 миллиона больных коронавирусом. Более 50 миллионов уже выздоровели, но 1 946 602 пациента – умерли вследствие осложнений.
Страны с наибольшим количеством больных COVID-19
- США – 22 619 053;
- Индия – 10 479 179;
- Бразилия – 8 131 612;
- Россия – 3 412 390;
- Великобритания – 3 127 643.
65% американцев готовы вакцинироваться от COVID-19
Количество демократов, готовых вакцинироваться, выросло, зато желающих среди республиканцев стало меньше.
В декабре 2020 года сделать прививку вакциной, одобренной Управлением по санитарному надзору за пищевыми продуктами и медикаментами, если бы она была доступна бесплатно, были готовы 65% американцев.
Для сравнения: в ноябре вакцинироваться хотели 63% опрошенных.
Как возник коронавирус: ученые исследовали основные генетические изменения
Ученые Кембриджского университета в Великобритании раскрыли ключевые генетические изменения, которые привели к появлению патогенного для человека коронавируса SARS-CoV-2. Все свидетельствует о том, что вирус произошел от летучих мышей.
Вирус имеет генетические адаптации, аналогичные тем, что вызвали вспышку атипичной пневмонии в 2003 году. Важные генетические различия затрагивают S-белок (белок "шип"), который играет ключевую роль в заражении коронавирусом человеческой клетки.
Оказалось, что у RaTG13 S-белок не может эффективно связываться с клеточными рецепторами человека.
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