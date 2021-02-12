Новости о коронавирусе 12 февраля: тайные договоренности по AstraZeneca, новый тест
В Украине суточная заболеваемость коронавирусом – более 4 тысяч, в то же время в больницы госпитализировали 2 тысячи пациентов. Известно, что Украина готовится к старту вакцинации. Чехия сообщила о "закулисье" договоренностей по поставкам вакцины AstraZeneca. Ученые выяснили, как быстро вирус распространяется в пространстве. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 12 февраля.
Источник:24 Канал
Новости о коронавирусе в Украине 12 февраля
Актуальная статистика COVID-19
Источник: фейсбук Максима Степанова
Со вчерашнего дня коронавирусом в Украине заболели 4 773 человека, среди них 326 детей и 212 медработников. В госпитализации нуждались 2 тысячи пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, или выраженными симптомами болезни, которые требовали медицинского контроля.
От осложнений болезни со вчерашнего дня умерли 116 пациентов, зато выздоровели 7 211.
Днем ранее Новости о коронавирусе 11 февраля: "суперносители" COVID-19, рост заболеваемости в Украине
Количество заболеваний коронавирусом в регионах:
- г. Киев – 348 случаев;
- Винницкая область – 307 случаев;
- Волынская область – 117 случаев;
- Днепропетровская область – 297 случаев;
- Донецкая область – 147 случаев;
- Житомирская область – 185 случаев;
- Закарпатская область – 314 случаев;
- Запорожская область – 153 случая;
- Ивано-Франковская область – 592 случая;
- Киевская область – 246 случаев;
- Кировоградская область – 12 случаев;
- Луганская область – 52 случая;
- Львовская область – 373 случая;
- Николаевская область – 150 случаев;
- Одесская область – 143 случая;
- Полтавская область – 91 случай;
- Ровненская область – 130 случаев;
- Сумская область – 103 случая;
- Тернопольская область – 168 случаев;
- Харьковская область – 189 случаев;
- Херсонская область – 48 случаев;
- Хмельницкая область – 145 случаев;
- Черкасская область – 122 случая;
- Черновицкая область – 243 случая;
- Черниговская область – 98 случаев.
* Данные по временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
В Украине из-за COVID-19 в десять раз выросло количество пациентов с депрессией
Коронавирусная болезнь имеет постсимптомы, в частности болезнь затронула и ментальное здоровье. Так, пациенты, переболевшие COVID-19, могут страдать депрессией и тревожными расстройствами.
Как распознать психологические расстройства вследствие COVID-19, рассказал доктор медицинских наук, психотерапевт Олег Чабан в эфире программы "Право на власть".
По словам врача, первое на что стоит обратить внимание, так это потеря удовольствия от жизни. Также знаком того, что человек нуждается в психологической поддержке, является его нетрудоспособность.
Новости о коронавирусе в мире 12 февраля
Статистика распространения COVID-19
Источник: Аппарат СНБО Украины
С начала пандемии в мире зарегистрировано более 107 миллионов инфицированных коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2. Из них более 60 миллионов уже выздоровели, но 2 369 323 пациента умерли от осложнений COVID-19 и сопутствующих заболеваний.
Источник: DOMO tracker – including WHO, CDC, Johns Hopkins University, Worldometer, IHME, The COVID Tracking Project
Несколько стран ЕС могли купить вакцину AstraZeneca быстрее других
Источник: Euractiv
Четырем странам-членам ЕС предложили подписать отдельные соглашения на вакцины от COVID-19 вне рамок соглашений ЕС с компанией AstraZeneca, чтобы получать вакцины против коронавируса быстрее, чем другие.
Так, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил о том, что несколько стран ЕС получали предложения купить вакцину AstraZeneca быстрее других.
Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала
В Японии из-за пандемии ввели новую должность министра одиночества и изоляции
Источник: Nikkei
Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга из-за пандемии коронавируса поручил создать должность для человека, который возглавит борьбу с одиночеством и изоляцией в стране.
К сожалению, из-за карантина и негативных настроений в стране увеличилось количество самоубийств, в том числе среди женщин. Поэтому премьер-министр Йосихиде Суга поручил правительству заняться решением проблемы и созданием новой должности.
Исследование коронавируса
В Польше разработали способ моментального тестирования на коронавирус
Источник: Пресс-служба президента Польши Анджея Дуды
Польская компания ML System создала устройство, которое позволяет выявить у человека коронавирусную инфекциею всего за 10 секунд.
Устройство анализирует дыхание человека и может показать результат всего за 10 секунд. Участие в презентации прибора взял и президент Польши Анджей Дуда.
Риск смерти от коронавируса / Источник: European Journal of Epidemiology / Инфографика 24 канала
Вирус заполняет воздух в помещении за 15 минут
Источник: Yle
Новое исследование показало, что регулярное проветривание и вентиляция в помещении существенно снижает концентрацию коронавирусной инфекции в воздухе.
В результатах исследования ученых Хельсинкского университета также говорится, что как только источник вируса оставлял помещение, концентрация инфекции в воздухе заметно снижалась всего за несколько минут.
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