В Украине суточная заболеваемость коронавирусом – более 4 тысяч, в то же время в больницы госпитализировали 2 тысячи пациентов. Известно, что Украина готовится к старту вакцинации. Чехия сообщила о "закулисье" договоренностей по поставкам вакцины AstraZeneca. Ученые выяснили, как быстро вирус распространяется в пространстве. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 12 февраля.

Новости о коронавирусе в Украине 12 февраля

Актуальная статистика COVID-19

Источник: фейсбук Максима Степанова

Со вчерашнего дня коронавирусом в Украине заболели 4 773 человека, среди них 326 детей и 212 медработников. В госпитализации нуждались 2 тысячи пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, или выраженными симптомами болезни, которые требовали медицинского контроля.

От осложнений болезни со вчерашнего дня умерли 116 пациентов, зато выздоровели 7 211.

Днем ранее Новости о коронавирусе 11 февраля: "суперносители" COVID-19, рост заболеваемости в Украине

За все время пандемии в Украине COVID-19 заболели 1 262 867 человек. По состоянию на 12 февраля выздоровели 1 106 155 пациентов, однако умерли от осложнений 24 174.

Количество заболеваний коронавирусом в регионах:

г. Киев – 348 случаев;

Винницкая область – 307 случаев;

Волынская область – 117 случаев;

Днепропетровская область – 297 случаев;

Донецкая область – 147 случаев;

Житомирская область – 185 случаев;

Закарпатская область – 314 случаев;

Запорожская область – 153 случая;

Ивано-Франковская область – 592 случая;

Киевская область – 246 случаев;

Кировоградская область – 12 случаев;

Луганская область – 52 случая;

Львовская область – 373 случая;

Николаевская область – 150 случаев;

Одесская область – 143 случая;

Полтавская область – 91 случай;

Ровненская область – 130 случаев;

Сумская область – 103 случая;

Тернопольская область – 168 случаев;

Харьковская область – 189 случаев;

Херсонская область – 48 случаев;

Хмельницкая область – 145 случаев;

Черкасская область – 122 случая;

Черновицкая область – 243 случая;

Черниговская область – 98 случаев.

* Данные по временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Ситуация с тестированием : со вчерашнего дня лаборатории осуществили 40 899 тестирований, в частности методом ПЦР – 25 835, методом ИФА – 15 064. За все время пандемии в Украине проведено 6 500 150 ПЦР-тестирований.

В Украине из-за COVID-19 в десять раз выросло количество пациентов с депрессией

Коронавирусная болезнь имеет постсимптомы, в частности болезнь затронула и ментальное здоровье. Так, пациенты, переболевшие COVID-19, могут страдать депрессией и тревожными расстройствами.

Как распознать психологические расстройства вследствие COVID-19, рассказал доктор медицинских наук, психотерапевт Олег Чабан в эфире программы "Право на власть".

По словам врача, первое на что стоит обратить внимание, так это потеря удовольствия от жизни. Также знаком того, что человек нуждается в психологической поддержке, является его нетрудоспособность.

Новости о коронавирусе в мире 12 февраля

Статистика распространения COVID-19

Источник: Аппарат СНБО Украины

С начала пандемии в мире зарегистрировано более 107 миллионов инфицированных коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2. Из них более 60 миллионов уже выздоровели, но 2 369 323 пациента умерли от осложнений COVID-19 и сопутствующих заболеваний.

Источник: DOMO tracker – including WHO, CDC, Johns Hopkins University, Worldometer, IHME, The COVID Tracking Project

Несколько стран ЕС могли купить вакцину AstraZeneca быстрее других

Источник: Euractiv

Четырем странам-членам ЕС предложили подписать отдельные соглашения на вакцины от COVID-19 вне рамок соглашений ЕС с компанией AstraZeneca, чтобы получать вакцины против коронавируса быстрее, чем другие.

Так, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил о том, что несколько стран ЕС получали предложения купить вакцину AstraZeneca быстрее других.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала

В Японии из-за пандемии ввели новую должность министра одиночества и изоляции Источник: Nikkei Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга из-за пандемии коронавируса поручил создать должность для человека, который возглавит борьбу с одиночеством и изоляцией в стране. К сожалению, из-за карантина и негативных настроений в стране увеличилось количество самоубийств, в том числе среди женщин. Поэтому премьер-министр Йосихиде Суга поручил правительству заняться решением проблемы и созданием новой должности. Исследование коронавируса В Польше разработали способ моментального тестирования на коронавирус Источник: Пресс-служба президента Польши Анджея Дуды Польская компания ML System создала устройство, которое позволяет выявить у человека коронавирусную инфекциею всего за 10 секунд. Устройство анализирует дыхание человека и может показать результат всего за 10 секунд. Участие в презентации прибора взял и президент Польши Анджей Дуда.



Риск смерти от коронавируса / Источник: European Journal of Epidemiology / Инфографика 24 канала

Вирус заполняет воздух в помещении за 15 минут

Источник: Yle

Новое исследование показало, что регулярное проветривание и вентиляция в помещении существенно снижает концентрацию коронавирусной инфекции в воздухе.

В результатах исследования ученых Хельсинкского университета также говорится, что как только источник вируса оставлял помещение, концентрация инфекции в воздухе заметно снижалась всего за несколько минут.