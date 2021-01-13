Новости о коронавирусе 13 января: сомнительная эффективность вакцины в Украине, статистика
В Украине за минувшие сутки заболели коронавирусом 6 409 человек. Эффективность вакцины CoronaVac китайской компании SinoVac, которую хочет закупить Украина, составляет 50,38%. За 12 января в мире от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 15 711 больных – самый высокий показатель во время пандемии. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире
Новости о коронавирусе 13 января
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В Украине за минувшие сутки заболели коронавирусом 6 409 человек. Среди новых случаев инфицирования 187 детей и 367 медработников.
По состоянию на 13 января коронавирусом заболели более 1 миллиона 130 тысяч украинцев. 826 871 пациент выздоровел, вследствии осложненного течения COVID-19 20 214 человек умерли.
Распространение коронавируса в регионах за сутки:
- г. Киев – 906 случаев;
- Винницкая область – 211 случаев;
- Волынская область – 143 случая;
- Днепропетровская область – 105 случаев;
- Донецкая область – 189 случаев;
- Житомирская область – 101 случай;
- Закарпатская область – 100 случаев;
- Запорожская область – 529 случаев;
- Ивано-Франковская область – 134 случая;
- Киевская область – 280 случаев;
- Кировоградская область – 117 случаев;
- Луганская область – 228 случаев;
- Львовская область – 277 случаев;
- Николаевская область – 172 случая;
- Одесская область – 513 случаев;
- Полтавская область – 356 случаев;
- Ровненская область – 235 случаев;
- Сумская область – 159 случаев;
- Тернопольская область – 127 случаев;
- Харьковская область – 521 случай;
- Херсонская область – 141 случай;
- Хмельницкая область – 348 случаев;
- Черкасская область– 269 случаев;
- Черновицкая область – 165 случаев;
- Черниговская область – 83 случая.
Две области не выполняют нормы по тестированию на коронавирус
В двух областях проводят недостаточное количество тестирований на коронавирус. Речь идет о Закарпатской и Львовской области – 46,4 и 47,5 тестов соответственно при норме 48 на 100 тысяч населения.
Также в Украине нет ни одной области, где больничные койки для пациентов с коронавирусом заполнены более чем на 50%. В среднем по стране заполнены 32,9% коек. Всего введено 66 260 таких коек.
Главное о карантине в Украине / Инфографика 24 канала
Эффективность вакцины SinoVac, которую ожидает Украину, едва превышает 50%
Эффективность вакцины CoronaVac китайской компании SinoVac, которую хочет закупить Украина, составляет 50,38%. Такие результаты обнародовал бразильский институт Бутантан, который провел клинические исследования китайского препарата.
Эффективности в более чем 50% достаточно для подтверждения действенности вакцины и утверждения большинством медицинских регуляторов.
Что известно об исследованиях
- В испытаниях приняли участие более 13 тысяч добровольцев.
- Результаты включают данные о волонтерах, которые переболели коронавирусом в легкой форме.
- Побочные эффекты были у незначительного процента участников.
- Полных данных о клинических исследованиях института Бутантан пока не обнародовали из-за якобы запрета компании-производителя. В то же время уже раскрытые данные учреждение передаст медицинскому регулятору Бразилии, который решит, нужно ли регистрировать вакцину в стране.
Украине вернут деньги за неэффективную вакцину
В Министерстве здравоохранения ожидают отчет о вакцине SinoVac от китайского производителя. Если эффективность окажется меньше, чем 70%, то деньги Украине вернут.
"Если препарат не будет соответствовать этим стандартам, то компания возмещает расходы в полном объеме. У нас есть банковская гарантия", – сказал Степанов.
План вакцинации украинцев от коронавируса / Инфографика 24 канала
Новости о коронавирусе в мире 13 января
Согласно данным СНБО Украины, с начала пандемии в мире зафиксировали более 91,6 миллиона больных коронавирусом. Более 50 миллионов уже выздоровели, но 1 963 663 пациента умерли в результате осложнений.
Страны с наибольшим количеством больных COVID-19
- США – 22 848 706;
- Индия – 10 495 147;
- Бразилия – 8 195 637;
- Россия – 3 434 934;
- Великобритания – 3 173 291.
Мутацию коронавируса из ЮАР обнаружили в Германии
В Германии обнаружили первый случай мутации коронавируса B.1.351, который происходит из Южно-Африканской Республики. В то же время первый тест на коронавирус у больных после прибытия из ЮАР показал отрицательный результат.
Ее обнаружили в декабре 2020 года, примерно в то время, что и мутации коронавируса в Британии. Британский вариант коронавируса считают потенциально заразнее, чем предыдущие варианты, которые регистрировали в Германии.
В Pfizer назвали условие эффективности их вакцины
Вакцина Pfizer/BioNTech может гарантировать эффективность иммунизации до 95%, если вторая инъекция будет сделана не позже чем за 3 недели после первой.
Национальная медицинская академия рекомендовала соблюдать график вакцинации, установленный изготовителем (21 день для Pfizer/BioNTech, 28 дней для Moderna); отложить введение второй дозы только при критических обстоятельствах (отсутствие доз), но не более, чем на 3 недели и зарезервировать необходимое количество доз вакцины для людей в возрасте до 50 лет.
Вакцину для защиты животных от COVID-19 разрабатывают в Финляндии
Ученые из Финляндии создают вакцину против коронавируса для животных. Будущая вакцина должна предоставить иммунную защиту от болезни прежде всего норкам и енотовидным собакам. Тестирование вакцины для животных может длиться несколько месяцев.
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