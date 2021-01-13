В Украине за минувшие сутки заболели коронавирусом 6 409 человек. Эффективность вакцины CoronaVac китайской компании SinoVac, которую хочет закупить Украина, составляет 50,38%. За 12 января в мире от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 15 711 больных – самый высокий показатель во время пандемии. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире

Новости о коронавирусе 13 января

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В Украине за минувшие сутки заболели коронавирусом 6 409 человек. Среди новых случаев инфицирования 187 детей и 367 медработников.

По состоянию на 13 января коронавирусом заболели более 1 миллиона 130 тысяч украинцев. 826 871 пациент выздоровел, вследствии осложненного течения COVID-19 20 214 человек умерли.

Распространение коронавируса в регионах за сутки:

г. Киев – 906 случаев;

Винницкая область – 211 случаев;

Волынская область – 143 случая;

Днепропетровская область – 105 случаев;

Донецкая область – 189 случаев;

Житомирская область – 101 случай;

Закарпатская область – 100 случаев;

Запорожская область – 529 случаев;

Ивано-Франковская область – 134 случая;

Киевская область – 280 случаев;

Кировоградская область – 117 случаев;

Луганская область – 228 случаев;

Львовская область – 277 случаев;

Николаевская область – 172 случая;

Одесская область – 513 случаев;

Полтавская область – 356 случаев;

Ровненская область – 235 случаев;

Сумская область – 159 случаев;

Тернопольская область – 127 случаев;

Харьковская область – 521 случай;

Херсонская область – 141 случай;

Хмельницкая область – 348 случаев;

Черкасская область– 269 случаев;

Черновицкая область – 165 случаев;

Черниговская область – 83 случая.

Две области не выполняют нормы по тестированию на коронавирус

В двух областях проводят недостаточное количество тестирований на коронавирус. Речь идет о Закарпатской и Львовской области – 46,4 и 47,5 тестов соответственно при норме 48 на 100 тысяч населения.

Также в Украине нет ни одной области, где больничные койки для пациентов с коронавирусом заполнены более чем на 50%. В среднем по стране заполнены 32,9% коек. Всего введено 66 260 таких коек.



Главное о карантине в Украине / Инфографика 24 канала

Эффективность вакцины SinoVac, которую ожидает Украину, едва превышает 50%

Эффективность вакцины CoronaVac китайской компании SinoVac, которую хочет закупить Украина, составляет 50,38%. Такие результаты обнародовал бразильский институт Бутантан, который провел клинические исследования китайского препарата.

Эффективности в более чем 50% достаточно для подтверждения действенности вакцины и утверждения большинством медицинских регуляторов.

Что известно об исследованиях

В испытаниях приняли участие более 13 тысяч добровольцев.

Результаты включают данные о волонтерах, которые переболели коронавирусом в легкой форме.

Побочные эффекты были у незначительного процента участников.

Полных данных о клинических исследованиях института Бутантан пока не обнародовали из-за якобы запрета компании-производителя. В то же время уже раскрытые данные учреждение передаст медицинскому регулятору Бразилии, который решит, нужно ли регистрировать вакцину в стране.

Украине вернут деньги за неэффективную вакцину

В Министерстве здравоохранения ожидают отчет о вакцине SinoVac от китайского производителя. Если эффективность окажется меньше, чем 70%, то деньги Украине вернут.

"Если препарат не будет соответствовать этим стандартам, то компания возмещает расходы в полном объеме. У нас есть банковская гарантия", – сказал Степанов.



План вакцинации украинцев от коронавируса / Инфографика 24 канала

Новости о коронавирусе в мире 13 января

Согласно данным СНБО Украины, с начала пандемии в мире зафиксировали более 91,6 миллиона больных коронавирусом. Более 50 миллионов уже выздоровели, но 1 963 663 пациента умерли в результате осложнений.

Страны с наибольшим количеством больных COVID-19

США – 22 848 706;

Индия – 10 495 147;

Бразилия – 8 195 637;

Россия – 3 434 934;

Великобритания – 3 173 291.

Мутацию коронавируса из ЮАР обнаружили в Германии

В Германии обнаружили первый случай мутации коронавируса B.1.351, который происходит из Южно-Африканской Республики. В то же время первый тест на коронавирус у больных после прибытия из ЮАР показал отрицательный результат.

Что известно о мутации коронавируса из ЮАР Ее обнаружили в декабре 2020 года, примерно в то время, что и мутации коронавируса в Британии. Британский вариант коронавируса считают потенциально заразнее, чем предыдущие варианты, которые регистрировали в Германии.

В Pfizer назвали условие эффективности их вакцины

Вакцина Pfizer/BioNTech может гарантировать эффективность иммунизации до 95%, если вторая инъекция будет сделана не позже чем за 3 недели после первой.

Национальная медицинская академия рекомендовала соблюдать график вакцинации, установленный изготовителем (21 день для Pfizer/BioNTech, 28 дней для Moderna); отложить введение второй дозы только при критических обстоятельствах (отсутствие доз), но не более, чем на 3 недели и зарезервировать необходимое количество доз вакцины для людей в возрасте до 50 лет.

Вакцину для защиты животных от COVID-19 разрабатывают в Финляндии

Ученые из Финляндии создают вакцину против коронавируса для животных. Будущая вакцина должна предоставить иммунную защиту от болезни прежде всего норкам и енотовидным собакам. Тестирование вакцины для животных может длиться несколько месяцев.