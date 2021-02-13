Украина готовится к старту массовой вакцинации, в частности в Минздраве окончательно сообщили, что первой прибудет вакцина AstraZeneca. В США предложили использовать препараты для разжижения крови в случае тяжелого течения COVID-19. Исследование подтвердило недейственность цинка и витамина С для пациентов с коронавирусом. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 13 февраля.

Новости о коронавирусе в Украине 13 февраля

Актуальная статистика

Источник: фейсбук Максима Степанова

По состоянию на 13 февраля за сутки в Украине заболели 5 182 человека, в том числе 330 детей и 226 медработников. Госпитализировали в больницы 1889 пациентов.

Днем ранее Новости о коронавирусе 12 февраля: тайные договаривания по AstraZeneca, новый тест

От осложнений коронавирусной болезни и сопутствующих заболеваний в течение последних суток умерли 111 пациентов. Зато выздоровели – 6 144 жители Украины с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Ситуация с тестированием: за сутки лаборатории провели 40 806 тестирований, в частности методом ПЦР – 25 059, методом ИФА – 15 747. Общее количество проведенных ПЦР-тестирований в Украине по состоянию на сегодня – 6 525 209.

За все время пандемии в Украине COVID-19 заболели 1 268 049 человек, из них по состоянию на 13 февраля выздоровели 1 112 299 пациентов. Но, к сожалению, от осложнений болезни умерли 24 285.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 320 случаев;

Винницкая область – 365 случаев;

Волынская область – 112 случаев;

Днепропетровская область – 173 случая;

Донецкая область – 140 случаев;

Житомирская область – 234 случая;

Закарпатская область – 485 случаев;

Запорожская область – 136 случаев;

Ивано-Франковская область – 668 случаев;

Киевская область – 265 случаев;

Кировоградская область – 34 случая;

Луганская область – 55 случаев;

Львовская область – 329 случаев;

Николаевская область – 79 случаев;

Одесская область – 183 случая;

Полтавская область – 137 случаев;

Ровненская область – 114 случаев;

Сумская область – 130 случаев;

Тернопольская область – 135 случаев;

Харьковская область – 289 случаев;

Херсонская область – 23 случая;

Хмельницкая область – 127 случаев;

Черкасская область – 164 случая;

Черновицкая область – 384 случая;

Черниговская область – 101 случай.

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

В рядах ВСУ еще одна потеря от коронавируса

Источник: Командование Медицинских сил ВСУ

Коронавирус продолжает стремительно распространяться в рядах Вооруженных сил Украины. За минувшие сутки, 12 февраля, зафиксировали 48 случаев заражения COVID-19 среди военных. От осложнений болезни 12 февраля умер один работник Вооруженных сил.

Всего инфекция унесла жизни 44 бойцов ВСУ. По состоянию на 13 февраля коронавирусом болеет 543 украинских военных. С начала пандемии победить инфекцию смогли 15 409 военнослужащих. Смертельная болезнь унесла жизни 44 человек.

Украинавсе же получит AstraZeneca раньше Pfizer

Источник: "РБК-Украина"

Виктор Ляшко заявил, что уже на следующей неделе Украина получит первую партию вакцины от коронавируса. Это будет препарат от AstraZeneca.

Вакцинация стартует уже на следующий день после получения вакцины.

По словам Ляшко, уже к концу февраля Украина может получить 1 миллион доз британско-шведского препарата AstraZeneca. Вероятнее всего, вакцину будут доставлять 2 партиями: по 500 тысяч доз.



Готовы ли украинцы вакцинироваться против COVID-19 / Источник: "Рейтинг" / Инфографика 24 канала

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Новости о коронавирусе в мире

Статистика распространения COVID-19

Источник: Аппарат СНБО Украины

С начала пандемии в мире зарегистрировали более 108 миллионов зараженных коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2. Из них более 60 миллионов уже выздоровели, но 2 383 776 пациентов умерли от осложнений COVID-19 и сопутствующих заболеваний.

Источник: DOMO tracker – including WHO, CDC, Johns Hopkins University, Worldometer, IHME, The COVID Tracking Project

Китай отказался предоставлять данные о первых случаях COVID-19 в стране, – заявление ВОЗ

Источник: The Wall Street Journal

Власти Китая отказались предоставлять Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) информацию о ранних случаях инфицирования SARS-CoV-2. Такие действия Китая затрудняют исследование происхождения коронавируса.

Последние исследования коронавируса

Витамин С и цинк неэффективны в лечении коронавируса

Источник: JAMA Network Open

Витамин С и цинк не помогают излечиться от COVID-19. Добавки не способствуют выздоровлению, даже если употреблять их в значительных дозах. К такому выводу пришла команда клиники Кливленда. Ученые провели первое основательное исследование популярных добавок.

Побочные последствия неконтролируемого потребления добавок:

Цинк в больших дозах вызывает металлический привкус, сухость во рту и желудочно-кишечную непереносимость.

Аскорбиновая кислота может вызвать желудочно-кишечную непереносимость.

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Во Франции людям, которые переболели COVID-19, рекомендуют одну дозу вакцины

Источник: MedicalPress

Французский Минздрав рекомендует людям, которые уже переболели COVID-19, делать прививки только разово, то есть вводить одну дозу препарата. Франция первая страна, которая выпустила такой совет.

Это связано с тем, что клинические испытания показали, что иммунитет против болезни был значительно выше после того, как люди получили две вакцины.

AstraZeneca протестирует эффективность своей вакцины для детей

Источник: ABC

Оксфордский университет и компания AstraZeneca объявили о начале исследований эффективности своей вакцины против COVID-19 для детей и подростков.

Для участия в тестировании привлекут 300 добровольцев в возрасте от 6 до 17 лет. Исследования стартуют уже в этом месяце, в феврале 2021 года.

О старте исследований своих вакцин для младших групп населения также сообщили компании Pfizer и Moderna. Лишь в планах подобные исследования также у компаний Johnson&Johnson и Novavax.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала

В США предложили новые препараты для лечения COVID-19

Источники: MedicalPress

Пациенты, получавшие препараты для разжижения крови в течение первых суток после того, как попадали в больницу с COVID-19, имели более высокие шансы на жизнь.

Исследователи из США и Великобритании отметили, что такие результаты доказывают целесообразность раннего использования этого лекарства среди пациентов в больницах с COVID-19.