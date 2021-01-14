В Украине за минувшие сутки, 13 января, обнаружили 7 925 новых больных коронавируслм. Польша планирует выдавать паспорта вакцинации после прививки от COVID-19. В Китае начали фиксировать первые летальные случаи от осложнений, вызванных вирусом, с начала мая. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 14 января.

Новости о коронавирусе в Украине 14 января

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По состоянию на 14 января в Украине с начала распространения коронавирусной болезни заболели 1 138 764 человека. За прошедшие сутки, 13 января, количество инфицированных увеличилось на 7 925.

По состоянию на 14 января выздоровели – 837 063 больных, однако умерли во время течения заболевания 20 376 пациентов.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 794 случая;

Винницкая область – 214 случаев;

Волынская область – 221 случай;

Днепропетровская область – 317 случаев;

Донецкая область – 588 случаев;

Житомирская область – 373 случая;

Закарпатская область – 119 случаев;

Запорожская область – 554 случая;

Ивано-Франковская область – 141 случай;

Киевская область – 410 случаев;

Кировоградская область – 83 случая;

Луганская область – 214 случаев;

Львовская область – 482 случая;

Николаевская область – 460 случаев;

Одесская область – 357 случаев;

Полтавская область – 345 случаев;

Ровненская область – 280 случаев;

Сумская область – 265 случаев;

Тернопольская область – 209 случаев;

Харьковская область – 378 случаев;

Херсонская область – 117 случаев;

Хмельницкая область – 229 случаев;

Черкасская область – 307 случаев;

Черновицкая область – 196 случаев;

Черниговская область – 272 случая.

COVID-19 в Вооруженных Силах Украины

В рядах Вооруженных Сил Украины по состоянию на 14 января 2021 года есть 933 больных COVID-19. В то же время на изоляции находятся 23 военнослужащих. В течение последних суток обнаружили 92 новых случая инфицирования коронавирусом. В частности, из них госпитализировали 22 военнослужащих. По данным ВСУ, все пациенты получают необходимое лечение, а их состояние удовлетворительное.



Главное о карантине в Украине / Инфографика 24 канала

Степанов просит не манипулировать данными о вакцине от Sinovac

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что, несмотря на то, что Украина подписала договор о поставке COVID-вакцины именно с китайской компанией Sinovac, ведомство ведет переговоры еще с рядом компаний. Он отметил, что информация о якобы некачественной вакцине для Украины – "манипуляции, которые пытаются разгоняться некоторыми политдеятелеми, в которых кроме болтовни ничего нет".

Напомним, результаты исследования, проведенного в Бразилии, свидетельствуют, что эффективность препарата SinoVac составляет 50,38%. В Минздраве говорят, что Украина закупит китайскую вакцину от коронавируса только в том случае, если ее эффективность составит не менее 70%, а если нет, то компания вернет деньги.

План вакцинации украинцев от коронавируса / Инфографика 24 канала

Новости о коронавирусе в мире 14 января

Согласно данным СНБО Украины, с начала пандемии в мире зафиксировали более 92 млн больных коронавирусом. Более 51 миллиона человек уже выздоровели, но 1 979 960 пациентов умерли вследствие осложнений.

Страны с наибольшим количеством больных COVID-19

США – 23 077 437;

Индия – 10 512 093;

Бразилия – 8 256 536;

Россия – 3 459 237;

Великобритания – 3 220 956.

В Китае снова фиксируют смертельные случаи COVID-19

В Китае впервые с мая умер пациент с коронавирусом. Какова ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Китае по состоянию на 14 января – сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и охраны здоровья КНР.

Кроме этого, за минувшие сутки подтвердили 138 новых случаев заболевания.

Второй год пандемии может быть тяжелее, – ВОЗ

Во Всемирной организации здравоохранения предполагают, что второй год пандемии коронавируса может оказаться тяжелее чем первый. Это связано с мутацией COVID-19. В Организации отметили, что передача вируса от человека к человеку ускорилась.

В Кении обнаружили еще 16 новых видов COVID-19

Ученые из кенийского медицинского исследовательского института предупредили, что в их стране обнаружили новый штамм коронавируса. Он совсем не похож на тот, кто нашли в Великобритании и Южной Африке.

Так, в период с июня по октябрь ученые обнаружили, что из 16 видов – 12 последовательностей были уникальными. Тесты проводили в 8 округах:

Найроби,

Каджиадо,

Килифи,

Таити Тавета,

Тана,

Момбаса,

Квале,

Ламу.

Впрочем, подавляющее большинство мутаций новых видов – незначительные и имеют незначительное влияние. Однако пока слишком рано говорить с уверенностью, как новый вид недуга влияет на характер заболеваемости в стране.

Польша планирует выдавать паспорта вакцинации после прививки от COVID-19

Поляки, которые прививаются от коронавируса, смогут получить сертификат о подтверждении прививки, после того, как получат вторую дозу вакцины. Такой документ будет предоставлять людям ряд преимуществ во время ограничений.

После вакцинации подтверждение поступит в виде QR-кода, который можно будет загрузить из личного кабинета на сайте электронного правительства или учетной записи системы здравоохранения. Или же его можно напечатать в пункте вакцинации.

Вакцинированные люди смогут пользоваться услугами здравоохранения без дополнительного тестирования. Также им не придется изолироваться после контакта с больным коронавирусом человеком.



Вакцинация против коронавируса в разных странах мира / Инфографика 24 канал