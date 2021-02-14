По состоянию на 14 февраля в Украине зафиксировали 3094 новых случая заражения COVID-19. ЕС планирует ввести "сертификат вакцинации". Вакцина от Pfizer является эффективной против новых штаммов коронавируса из ЮАР и Великобритании. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 14 февраля.

Новости о коронавирусе в Украине 14 февраля

Актуальная статистика

Источник: фейсбук Максима Степанова

Всего с начала пандемии коронавируса в Украине 1 271 143 лица заболели. За минувшие сутки количество подтвержденных случаев возросло на 3094.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (483), Черновицкой (272), Житомирской (220), Днепропетровской (212) и Закарпатской (207) областях.

Также за минувшие сутки, 13 февраля, госпитализированы 1917 украинцев. К сожалению, 45 человек умерли от осложнений. Выздоровели 2002 человека.

Ситуация с тестированием

За минувшие сутки совершено 19 211 тестирований (методом ПЦР – 15 576, методом ИФА – 3635). Всего с начала пандемии проведения 6 540 785 ПЦР-тестирования.

За все время пандемии в Украине

заболели – 1 271 143 лица;

выздоровели – 1 114 301;

летальных случаев – 24 330.

Количество заболеваний коронавирусом в регионах в сутки:

г. Киев – 82 случая;

Винницкая область – 125 случаев;

Волынская область – 78 случаев;

Днепропетровская область – 212 случаев;

Донецкая область – 126 случаев;

Житомирская область – 220 случаев;

Закарпатская область – 207 случаев;

Запорожская область – 34 случая;

Ивано-Франковская область – 483 случая;

Киевская область – 184 случая;

Кировоградская область – 11 случаев;

Луганская область – 22 случая;

Львовская область – 164 случая;

Николаевская область – 121 случай;

Одесская область – 71 случай;

Полтавская область – 34 случая;

Ровненская область – 33 случая;

Сумская область – 87 случаев;

Тернопольская область – 126 случаев;

Харьковская область – 93 случая;

Херсонская область – 37 случаев;

Хмельницкая область – 121 случай;

Черкасская область – 80 случаев;

Черновицкая область – 272 случая;

Черниговская область – 71 случай.

Ученые НАН Украины обновили прогноз по распространению COVID-19

Ученые Национальной академии наук Украины проанализировали динамику распространения COVID-19 и обновили прогноз развития эпидемии коронавирусной инфекции в Украине на следующий период 9-22 февраля 2021 года.

Да, ученые прогнозируют, что общая динамика заболеваемости и смертности в Украине уменьшится. Среднее количество новых случаев заражения коронавирусом составит около 3,5 тысячи в течение недели 9-15 февраля и около 3,3 тысячи случаев в течение недели 16-22 февраля.

Среднее количество летальных случаев от осложнений, вызванных коронавирусом в сутки составит 122 в течение недели 9-15 февраля и уменьшится в среднем до 113 16-22 февраля. В прогнозе говорится о росте количества новых случаев коронавируса в пяти областях Украины: Ивано-Франковской, Закарпатской, Хмельницкой, Черновицкой и Винницкой.

Коронавирус в ВСУ

За прошедшие сутки в Вооруженных силах Украины зарегистрировано 21 новый случай коронавируса. Это вдвое меньше, чем было накануне. В общем болеет 540 военных.

По состоянию на 14 февраля 2021 года в Вооруженных Силах Украины зарегистрировали 21 новый случай заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Для сравнения, сутки перед этим в ВСУ обнаружили 48 случаев коронавирусной болезни.



Готовы ли украинцы вакцинироваться против COVID-19 / Источник: "Рейтинг" / Инфографика 24 канала

Новости о коронавирусе в мире 14 февраля

Статистика распространения COVID-19

Источник: Аппарат СНБО Украины

С начала пандемии в мире зарегистрировано более 108 миллионов инфицированных коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2. Из них почти 61 миллион уже выздоровел, но 2 393 950 пациентов умерли от осложнений COVID-19 и сопутствующих заболеваний.

Вакцинация является более эффективной в борьбе с COVID, чем закрытие границ

Еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес подчеркнула, что закрытие границ не столь эффективно в борьбе с коронавирусом, как вакцинация и соблюдение правил гигиены.

"Страх перед мутациями коронавируса понятен. Но правда в том, что границы вирус не сдерживают. Только вакцинация и соблюдение правил гигиены могут помочь от мутаций. Я считаю неправильным возвращаться к ситуации, когда в Европе в марте 2020 года были закрыты границы", – сказала она.

Сертификаты вакцинации

Европейский союз планирует ввести "сертификат вакцинации" для людей, которые сделали прививку против коронавирусной инфекции.

Это будет медицинский документ, который не будет давать никаких привилегий, к примеру, возможности свободно путешествовать.

Более 80% больных коронавирусом являются бессимптомными

Ученые из Чикагского университета исследовали то, что бессимптомных больных на самом деле значительно больше, чем считалось ранее. Как сообщили исследователи, только 13-18% зараженных коронавирусом оказались больными с симптомами.

Модель исследования смогла отличить симптоматические случаи, которые не зарегистрированы из-за отсутствия тестов, от бессимптомных у людей, которые даже не подозревали об инфицировании коронавирусом. Поэтому по версии исследования бессимптомных случаев существует гораздо больше, чем об этом считалось ранее.

Вакцина от Pfizer является эффективной против новых штаммов коронавируса из ЮАР и Великобритании

COVID-вакцина от компании Pfizer действительно является эффективной против новых штаммов коронавируса, которые появились в Великобритании и ЮАР. Об этом свидетельствуют новые исследования ученых Оксфордского университета. Исследователи обнаружили, что антитела после вакцинации Pfizer обнаруживают новые мутировавшие варианты коронавируса и нейтрализуют их.

В Японии одобрили вакцину Pfizer от COVID-19

Минздрав Японии в воскресенье, 14 февраля, выдал разрешение на применение в стране вакцины против коронавирусной инфекции компании Pfizer.

Скорее всего, вакцинация начнется в Токио в среду, 17 февраля. Препарат будут вводить двумя дозами с интервалом три недели.

Первыми вакцину получат 20 тысяч медицинских работников, принявших участие в исследовании с целью выявить возможные побочные эффекты препарата. Впоследствии с марта будут прививать еще 3,7 миллиона сотрудников сферы здравоохранения, с апреля – 36 миллионов человек старше 65 лет.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала