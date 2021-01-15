Владимир Зеленский не доволен работой главы Минздрава Максима Степанова по закупкам вакцин. Министр сообщил, что массовая вакцинация украинцев от коронавируса начнется уже в феврале. За минувшие сутки в стране зафиксировали 8 199 новых больных. В мире обнаружили более 93 миллионов инфицированных COVID-19. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 15 января.

Новости о коронавирусе в Украине 15 января

Читайте также Новости о коронавирусе 14 января: паспорта вакцинации, смертельные случаи в Китае

По состоянию на 15 января в Украине зафиксировано 1 146 963 больных коронавирусом COVID-19. Среди новых заболевших – 236 детей и 315 медработников.

В течение 14 января в связи с выздоровлением выписали 10 328 пациентов. Но, к сожалению, подтвердили смерть еще 166 больных. За этот же период в Украине провели 49 596 тестов на COVID-19. Из них методом ПЦР – 30 225, а остальные 19 370 – методом ИФА.

Коронавирус в регионах Украины: суточный прирост

Киев – 896 случаев;

Винницкая область – 209 случаев;

Волынская область – 127 случаев;

Днепропетровская область – 533 случая;

Донецкая область – 443 случая;

Житомирская область – 214 случаев;

Закарпатская область – 100 случаев;

Запорожская область – 629 случаев;

Ивано-Франковская область – 173 случая;

Киевская область – 588 случаев;

Кировоградская область – 78 случаев;

Луганская область – 179 случаев;

Львовская область – 525 случаев;

Николаевская область – 489 случаев;

Одесская область – 592 случая;

Полтавская область – 287 случаев;

Ровненская область – 242 случая;

Сумская область – 344 случая;

Тернопольская область – 191 случай;

Харьковская область – 310 случаев;

Херсонская область – 121 случай;

Хмельницкая область – 146 случаев;

Черкасская область – 281 случай;

Черновицкая область – 227 случаев;

Черниговская область – 275 случаев.

Общая статистика заболеваемости в Украине по состоянию на 15 января

С начала пандемии в Украине обнаружили 1 146 963 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. 847 391 больных уже выздоровели. Но 20 542 пациента умерли от осложнений, вызванных болезнью.

Всего по состоянию на утро 15 января в Украине провели 5 905 076 тестирований методом ПЦР.

Когда в Украине начнется массовая вакцинация

Массовая вакцинация украинцев от коронавируса начнется уже в феврале. Украина сделала серьезные шаги в сторону стран, которые являются производителями вакцин. Украинцы также получат паспорта и все другие документы, которые будут выдавать гражданам Европейского союза. Об этом заявил глава Министерства здравоохранения Максим Степанов.

Глава Минздрава ранее также заявлял, что массовую вакцинацию в Украине планируют завершить уже к марту 2022 года. Однако все будет зависеть от количества вакцин, которые будут доставлять в страну.



Вакцинация в Украине / Инфографика 24 канал

Коронавирус в ВСУ

За сутки 14 января в рядах ВСУ обнаружили 55 новых случаев инфицирования коронавирусом. Таким образом сейчас COVID-19 болеет 841 украинский военный. К сожалению, болезнь уже успела забрать 38 жизней. За время пандемии выздоровели 13 975 человек. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 21 человек. В 6 военнослужащих изоляция заканчивается в ближайшие три дня.

Дети в Украине и мире стали чаще болеть COVID-19

По состоянию на 15 января 2021 года в Украине среди детей обнаружили 61 333 случая заражения коронавирусом. За последние несколько месяцев участились случаи симптомного течения COVID-19. Ранее у детей COVID-19 чаще протекал бессимптомно. Но в последнее время "коронавирус помолодел", заявил Максим Степанов.

В последние месяцы среди детей участились случаи симптомного течения коронавируса. Также маленькие пациенты чаще нуждаются в госпитализации.



Главное о карантине в Украине / Инфографика 24 канала

В Израиле расследуют версию с контрабандой COVID-вакцины в Украину

Полиция Израиля расследует возможную незаконную поставку вакцины против коронавируса в Украину. Результаты должны появиться вскоре. Об этом заявил глава департамента международных отношений министерства здравоохранения Израиля Ашер Ешайху Салмон.

"Полиция проводит расследование этой истории, и насколько мне известно, пока не установлено, действительно ли был случай контрабанды вакцины из Израиля в Украину. Убежден, что расследование будет проведено должным образом, и если такой случай действительно имел место, виновные будут привлечены к ответственности. В нашем понимании это очень серьезное преступление", – сказал Салмон.

Напомним, некоторые СМИ сообщили, что в Украину из Израиля якобы тайно завезли партию вакцины против коронавируса от компании Pfizer. Первоисточником этой информации является бизнесмен Михаил Бродский.

Зеленский не доволен Степановым из-за закупок вакцин

В СМИ появилась информация, что в Офисе Президента недовольны темпами и успехами переговорного процесса Максима Степанова по закупкам вакцин против коронавируса в Украину.

Так, Pfizer и Moderna 8 месяцев ждали запросов от Минздрава Украины. Сейчас в процесс поисков вакцины активно включился Офис Президента. Также переговоры поручили вести всем послам.

Pfizer и Moderna 8 месяцев ждали каких-то запросов от Минздрава. Как так получилось, что другие даже менее богатые страны сумели договориться с ними, а мы не смогли? Это вопрос. С AstraZeneka есть другая проблема: их представительство в Украине принадлежит россиянам, это усложняет переговоры из-за политической составляющей,

– рассказал журналистам РБК источник.

Новости о коронавирусе в мире 15 января

Согласно данным СНБО Украины, с начала пандемии в мире зафиксировали более 93 миллионов больных коронавирусом. Более 51 миллиона человек уже выздоровели, но 1 995 567 пациентов умерли вследствие осложнений.

Страны с наибольшим количеством больных COVID-19

США – 23 314 238;

Индия – 10 527 683;

Бразилия – 8 324 294;

Россия – 3 483 531;

Великобритания – 3 269 757.

В одной женщины коронавирус мутировал 18 раз

Ученые из России сообщили о женщине, в которой коронавирус приобрел 18 новых мутаций. Она болела более 4 месяцев. Исследование опубликовано на сайте Virological.org, но отметим, что это препринт, который еще не прошел рецензирование.

Российские ученые секвенировали геном образца вируса с носогорла, собранного 20 августа. Для сравнения они секвенировали и образец мазка женщины, от которой 47-летняя пациентка, скорее всего, заразилась. В результате выяснилось, что от Уханьского штамма SARS-CoV-2 образец россиянки отличают 25 генетических изменений. 18 из них оказались специфическими. Авторы работы уточнили, что 18 независимых новых мутаций, накопленных с 10 апреля по 20 августа, превышают среднюю скорость эволюции SARS-CoV-2. Кроме того, присутствуют мутации S-белка, которые обнаруживали и в зараженных коронавирусом норок.

Одноразовая вакцина против COVID показала эффективность в начале исследования

Однофазная вакцина против COVID-19 от компании Johnson&Johnson продемонстрировала хорошие результаты во время ранних клинических испытаний. Все привитые 805 участников получили иммунный ответ, который сохраняется по меньшей мере 2 месяца.

Разработчики говорят, что эта вакцина должна быть более эффективной за любую утвержденную вакцину. Поскольку для того, чтобы вызвать иммунную реакцию, она опирается на ДНК-технологию, а не на РНК-сообщение.



Вакцинация против коронавируса в разных странах мира / Инфографика 24 канал