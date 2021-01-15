Новости о коронавирусе 15 января: массовая вакцинация в Украине, COVID-19 среди детей
Владимир Зеленский не доволен работой главы Минздрава Максима Степанова по закупкам вакцин. Министр сообщил, что массовая вакцинация украинцев от коронавируса начнется уже в феврале. За минувшие сутки в стране зафиксировали 8 199 новых больных. В мире обнаружили более 93 миллионов инфицированных COVID-19. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 15 января.
Новости о коронавирусе в Украине 15 января
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По состоянию на 15 января в Украине зафиксировано 1 146 963 больных коронавирусом COVID-19. Среди новых заболевших – 236 детей и 315 медработников.
В течение 14 января в связи с выздоровлением выписали 10 328 пациентов. Но, к сожалению, подтвердили смерть еще 166 больных. За этот же период в Украине провели 49 596 тестов на COVID-19. Из них методом ПЦР – 30 225, а остальные 19 370 – методом ИФА.
Коронавирус в регионах Украины: суточный прирост
- Киев – 896 случаев;
- Винницкая область – 209 случаев;
- Волынская область – 127 случаев;
- Днепропетровская область – 533 случая;
- Донецкая область – 443 случая;
- Житомирская область – 214 случаев;
- Закарпатская область – 100 случаев;
- Запорожская область – 629 случаев;
- Ивано-Франковская область – 173 случая;
- Киевская область – 588 случаев;
- Кировоградская область – 78 случаев;
- Луганская область – 179 случаев;
- Львовская область – 525 случаев;
- Николаевская область – 489 случаев;
- Одесская область – 592 случая;
- Полтавская область – 287 случаев;
- Ровненская область – 242 случая;
- Сумская область – 344 случая;
- Тернопольская область – 191 случай;
- Харьковская область – 310 случаев;
- Херсонская область – 121 случай;
- Хмельницкая область – 146 случаев;
- Черкасская область – 281 случай;
- Черновицкая область – 227 случаев;
- Черниговская область – 275 случаев.
Общая статистика заболеваемости в Украине по состоянию на 15 января
С начала пандемии в Украине обнаружили 1 146 963 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. 847 391 больных уже выздоровели. Но 20 542 пациента умерли от осложнений, вызванных болезнью.
Всего по состоянию на утро 15 января в Украине провели 5 905 076 тестирований методом ПЦР.
Когда в Украине начнется массовая вакцинация
Массовая вакцинация украинцев от коронавируса начнется уже в феврале. Украина сделала серьезные шаги в сторону стран, которые являются производителями вакцин. Украинцы также получат паспорта и все другие документы, которые будут выдавать гражданам Европейского союза. Об этом заявил глава Министерства здравоохранения Максим Степанов.
Глава Минздрава ранее также заявлял, что массовую вакцинацию в Украине планируют завершить уже к марту 2022 года. Однако все будет зависеть от количества вакцин, которые будут доставлять в страну.
Вакцинация в Украине / Инфографика 24 канал
Коронавирус в ВСУ
За сутки 14 января в рядах ВСУ обнаружили 55 новых случаев инфицирования коронавирусом. Таким образом сейчас COVID-19 болеет 841 украинский военный. К сожалению, болезнь уже успела забрать 38 жизней. За время пандемии выздоровели 13 975 человек. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 21 человек. В 6 военнослужащих изоляция заканчивается в ближайшие три дня.
Дети в Украине и мире стали чаще болеть COVID-19
По состоянию на 15 января 2021 года в Украине среди детей обнаружили 61 333 случая заражения коронавирусом. За последние несколько месяцев участились случаи симптомного течения COVID-19. Ранее у детей COVID-19 чаще протекал бессимптомно. Но в последнее время "коронавирус помолодел", заявил Максим Степанов.
В последние месяцы среди детей участились случаи симптомного течения коронавируса. Также маленькие пациенты чаще нуждаются в госпитализации.
Главное о карантине в Украине / Инфографика 24 канала
В Израиле расследуют версию с контрабандой COVID-вакцины в Украину
Полиция Израиля расследует возможную незаконную поставку вакцины против коронавируса в Украину. Результаты должны появиться вскоре. Об этом заявил глава департамента международных отношений министерства здравоохранения Израиля Ашер Ешайху Салмон.
"Полиция проводит расследование этой истории, и насколько мне известно, пока не установлено, действительно ли был случай контрабанды вакцины из Израиля в Украину. Убежден, что расследование будет проведено должным образом, и если такой случай действительно имел место, виновные будут привлечены к ответственности. В нашем понимании это очень серьезное преступление", – сказал Салмон.
Напомним, некоторые СМИ сообщили, что в Украину из Израиля якобы тайно завезли партию вакцины против коронавируса от компании Pfizer. Первоисточником этой информации является бизнесмен Михаил Бродский.
Зеленский не доволен Степановым из-за закупок вакцин
В СМИ появилась информация, что в Офисе Президента недовольны темпами и успехами переговорного процесса Максима Степанова по закупкам вакцин против коронавируса в Украину.
Так, Pfizer и Moderna 8 месяцев ждали запросов от Минздрава Украины. Сейчас в процесс поисков вакцины активно включился Офис Президента. Также переговоры поручили вести всем послам.
Pfizer и Moderna 8 месяцев ждали каких-то запросов от Минздрава. Как так получилось, что другие даже менее богатые страны сумели договориться с ними, а мы не смогли? Это вопрос. С AstraZeneka есть другая проблема: их представительство в Украине принадлежит россиянам, это усложняет переговоры из-за политической составляющей,
– рассказал журналистам РБК источник.
Новости о коронавирусе в мире 15 января
Согласно данным СНБО Украины, с начала пандемии в мире зафиксировали более 93 миллионов больных коронавирусом. Более 51 миллиона человек уже выздоровели, но 1 995 567 пациентов умерли вследствие осложнений.
Страны с наибольшим количеством больных COVID-19
- США – 23 314 238;
- Индия – 10 527 683;
- Бразилия – 8 324 294;
- Россия – 3 483 531;
- Великобритания – 3 269 757.
В одной женщины коронавирус мутировал 18 раз
Ученые из России сообщили о женщине, в которой коронавирус приобрел 18 новых мутаций. Она болела более 4 месяцев. Исследование опубликовано на сайте Virological.org, но отметим, что это препринт, который еще не прошел рецензирование.
Российские ученые секвенировали геном образца вируса с носогорла, собранного 20 августа. Для сравнения они секвенировали и образец мазка женщины, от которой 47-летняя пациентка, скорее всего, заразилась. В результате выяснилось, что от Уханьского штамма SARS-CoV-2 образец россиянки отличают 25 генетических изменений. 18 из них оказались специфическими. Авторы работы уточнили, что 18 независимых новых мутаций, накопленных с 10 апреля по 20 августа, превышают среднюю скорость эволюции SARS-CoV-2. Кроме того, присутствуют мутации S-белка, которые обнаруживали и в зараженных коронавирусом норок.
Одноразовая вакцина против COVID показала эффективность в начале исследования
Однофазная вакцина против COVID-19 от компании Johnson&Johnson продемонстрировала хорошие результаты во время ранних клинических испытаний. Все привитые 805 участников получили иммунный ответ, который сохраняется по меньшей мере 2 месяца.
Разработчики говорят, что эта вакцина должна быть более эффективной за любую утвержденную вакцину. Поскольку для того, чтобы вызвать иммунную реакцию, она опирается на ДНК-технологию, а не на РНК-сообщение.
Вакцинация против коронавируса в разных странах мира / Инфографика 24 канал
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