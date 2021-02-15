В Черновцах готовятся к плану "Б" после рекорда по госпитализациям. Первых больных коронавирусом в Ухане было больше, чем считали. У вакцинированных против гриппа и пневмококка детей реже появляются симптомы коронавируса. Люди, переболевшие COVID-19, легко заражаются новым штаммом из ЮАР. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 15 февраля.

Новости о коронавирусе в Украине 15 февраля

Статистика распространения коронавируса в стране

Источник: фейсбук Максима Степанова

За минувшие сутки в Украине обнаружили 2 332 больных коронавирусом. Среди них 160 детей и 47 медработников.

В госпитализации нуждались 1 145 пациентов с подтвержденным COVID-19, или симптомами болезни. К сожалению, от осложнений коронавируса в течение суток умерли 62 пациента. Зато выздоровели – 2 478 человек.

Количество больных в регионах за сутки:

Киев – 211 случаев;

Винницкая область – 142 случая;

Волынская область – 45 случаев;

Днепропетровская область – 106 случаев;

Донецкая область – 28 случаев;

Житомирская область – 150 случаев;

Закарпатская область – 113 случаев;

Запорожская область – 46 случаев;

Ивано-Франковская область – 457 случаев;

Киевская область – 171 случай;

Кировоградская область – 3 случая;

Луганская область – 9 случаев;

Львовская область – 123 случая;

Николаевская область – 77 случаев;

Одесская область – 75 случаев;

Полтавская область – 21 случай;

Ровненская область – 15 случаев;

Сумская область – 47 случаев;

Тернопольская область – 79 случаев;

Харьковская область – 59 случаев;

Херсонская область – 31 случай;

Хмельницкая область – 10 случаев;

Черкасская область – 66 случаев;

Черновицкая область – 225 случаев;

Черниговская область – 23 случая.

С начала пандемии в Украине зафиксировали 1 273 475 случаев заражения коронавирусом. Из них 1 116 779 пациентов выздоровели, но умерли, к сожалению, 24 392 больных.

Ситуация с тестированием в Украине

Источник: фейсбук Максима Степанова

В течение предыдущих суток, 14 февраля, украинские лаборатории Минздрава провели 13 740 тестирований на коронавирус. Из них методом ПЦР – 11 073, а методом ИФА – 2 667.

Всего в Украине провели уже 6 551 858 ПЦР-тестов.

В Черновцах готовятся к плану "Б" после рекорда по госпитализациям: что он предусматривает

Источник: фейсбук Натальи Гусак

На Буковине сообщили о новых значительных вспышках коронавируса, при этом наибольший прирост больных регистрируют в Черновцах. На прошлой неделе в городе в течение одних суток произошло рекордных 114 госпитализаций. Следовательно, Черновцы готовят к внедрению план "Б", в частности из-за рекордного количества людей, нуждающихся в госпитализации. Поэтому в городе развернут дополнительные койки для пациентов с коронавирусом в одном из корпусов детской больницы.

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Новости о коронавирусе в мире 15 февраля

Источник: Аппарат СНБО Украины

С начала пандемии в мире обнаружили более 108 миллионов случаев заражения коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2. Более 61 миллиона человек уже выздоровели, но 2 39 858 больных умерли от осложнений, вызванных COVID-19.

Источник: DOMO tracker – including WHO, CDC, Johns Hopkins University, Worldometer, IHME, The COVID Tracking Project

Первых больных коронавирусом в Ухане было больше, чем считали, – ВОЗ

Источник: CNN

Члены миссии ВОЗ, исследовавшие возникновение COVID-19 в китайском городе Ухань, обнаружили свидетельства того, что эпидемия могла начаться раньше, чем считали. Теперь специалисты ищут доступ к образцам крови, который Китай пока не предоставил им. В декабре 2019 года китайские ученые представили 174 случая коронавируса в районе Уханя и за его пределами. Из них 100 были подтверждены лабораторными тестами, 74 – путем клинического диагноза заболевания пациента. Это означает, что врачи выявляли лишь тех людей, которые болели коронавирусом в тяжелой форме. Поэтому если учесть и потенциально легкое течение заболевания, то на конец 2019 года в Ухане были по крайней мере 1 000 больных COVID-19. Кроме того, специалисты ВОЗ обнаружили 13 различных мутаций коронавируса, которые существовали в декабре. Их отслеживание может помочь установить географию и время распространения коронавируса до вспышки.

Австралия и Новая Зеландия уже получили вакцины против COVID-19

Источник: Интерфакс-Украина

Австралийский министр здравоохранения Грег Хант рассказал, что в страну прибыл груз со 142 тысячами доз вакцины. Вакцинация против COVID-19 в Австралии стартует 22 февраля. Также о получении 60 тысяч доз вакцины от Pfizer и BioNTech сообщила премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн. По ее словам, предварительно препарат пройдет проверку на безопасность, а в субботу начнется вакцинация пограничных служащих.

Результаты вакцинации в Израиле вакциной Pfizer: оправдал ли препарат надежды

Источник: U.S. News

Две дозы вакцины Pfizer на 94% снижают вероятность инфицирования SARS-CoV-2. Это подтверждает опыт вакцинации против коронавируса в Израиле. Кроме того, благодаря вакцинации удается снизить на 92% вероятность развития тяжелого течения среди тех вакцинированных, которые все же инфицировались SARS-CoV-2. С начала кампании иммунизации в Израиле первую дозу вакцины получили почти 4 миллиона граждан, тогда как 2,5 миллиона израильтян успели уже получить 2 дозы вакцины. Однако сейчас растет количество случаев тяжелого течения COVID-19 среди молодого населения, их начали вакцинировать позже всего.



Риск смерти от коронавируса / Источник: European Journal of Epidemiology / Инфографика 24 канала

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Исследования коронавируса

У вакцинированных против гриппа и пневмококка детей реже появляются симптомы коронавируса

Источник: MU School of Medicine

Исследователи изучили медицинские карты 905 детей, у которых был подтвержден COVID-19 с февраля по август прошлого года, и распределили их на группы: бессимптомные носители, легкое, умеренное и тяжелое течение заболевания. Полученные данные ученые сравнили с информацией о вакцинации против гриппа с сентября 2019 по апрель 2020 года и против пневмококка на протяжении всей жизни. Оказалось, что привитые против гриппа дети чаще переносили коронавирус бессимптомно по сравнению со сверстниками, не получившими вакцину. Более того, у них реже проявлялись симптомы других респираторных заболеваний. У детей, которые получили вакцину против пневмококка, симптомы коронавируса также проявлялись значительно реже по сравнению с непривитыми пациентами.

Большинство заражений происходят от бессимптомных носителей коронавируса

Источник: CDC

В американских Центрах контроля и профилактики заболеваний (CDC) считают, что бессимптомные носители ответственны примерно за 59% случаев заражения коронавирусом.

Люди, переболевшие COVID-19, легко заражаются новым штаммом из ЮАР, – ВОЗ

Источник: CNBC

Предыдущие исследования показывают, что люди, которые переболели COVID-19, то есть имеют антитела, массово инфицируются новым, более контагиозным вариантом коронавируса – 501Y.V2.