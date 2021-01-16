В Украине продолжается локдаун, суточный прирост больных COVID-19 почти 8 тысяч. Министерство здравоохранения обещает старт вакцинации в феврале, в частности вакцинами Pfizer или Moderna. В Индии тем временем начали массовую вакцинацию населения, а в Великобритании у всех туристов требуют ПЦР-тест на COVID-19. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 16 января.

Новости о коронавирусе в Украине 16 января

Суточная статистика COVID-19

За сутки 15 января в Украине диагноз коронавирус поставили 7 729 людям. Из них 245 – дети и 369 – медработники. Больше всего инфицирований – в Киеве и в Запорожской области. О выздоровлении сообщили 9 792 инфицированных.

Со вчерашнего дня в результате осложненного течения болезни, к сожалению, умерли 144 пациента. 2 083 больных попали в больницы.

Днем ранее Новости о коронавирусе 15 января: массовая вакцинация в Украине, COVID-19 среди детей

Статистика в регионах:

город Киев – 821 случай;

Винницкая область – 228 случаев;

Волынская область – 204 случая;

Днепропетровская область – 586 случаев;

Донецкая область – 540 случаев;

Житомирская область – 200 случаев;

Закарпатская область – 147 случаев;

Запорожская область – 696 случаев;

Ивано-Франковская область – 168 случаев;

Киевская область – 474 случая;

Кировоградская область – 92 случая;

Луганская область – 155 случаев;

Львовская область – 485 случаев;

Николаевская область – 409 случаев;

Одесская область – 325 случаев;

Полтавская область – 350 случаев;

Ровенская область – 243 случая;

Сумская область – 237 случаев;

Тернопольская область – 145 случаев;

Харьковская область – 285 случаев;

Херсонская область – 63 случая;

Хмельницкая область – 210 случаев;

Черкасская область – 323 случая;

Черновицкая область – 209 случаев;

Черниговская область – 134 случая.

Коронавирус в Вооруженных силах Украины

По состоянию на 16 января в Вооруженных Силах Украины COVID-19 болеет – 788 человек. Всего за время пандемии от коронавирусной болезни выздоровели 14098 военнослужащих, зато умерли от осложнений – 38.

Со вчерашнего дня в Вооруженных силах Украины зарегистрировали 70 новых случаев передачи коронавирусной болезни. Из 70 больных госпитализации в учреждения здравоохранения нуждались 7 человек.

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В Минздраве против преждевременного возвращения начальной школы к учебе

Если со следующей недели ученики начальной школы вернутся к обычному режиму обучения, то это может нивелировать результаты жесткого локдауна. В Минздраве рекомендовали местным властям посоветоваться с эпидемиологами перед тем, как принимать неправильные решения.

Факторы против преждевременного начала обучения:

Рост уровня инфицирования среди детей.

Инкубационный период заболеваний, который еще продолжается после новогодних и рождественских праздников.

Бессимптомное течение коронавируса у детей, следовательно, возможность перекрестного заражения.

Возможность инфицирования детьми групп риска.



Что известно о карантине и локдауне в Украине / инфографика 24 канала

Украина получит первые вакцины от COVID-19 в феврале: Pfizer или Moderna

Главный санитарный врач Виктор Ляшко дал гарантию, что вакцина от коронавируса в Украине будет. И произойдет это вероятнее всего уже в феврале. Речь идет не только о вакцинах CoronaVac от китайцев из Sinovac Biotech, но и от компаний Pfizer и Moderna.

Новости о коронавирусе в мире 16 января

Согласно данным СНБО Украины, с начала пандемии в мире зафиксировали почти 94 миллиона больных коронавирусом. Более 51 миллиона человек уже выздоровели, но 2 010 695 пациентов умерли в результате осложнений.

Активных больных в мире – более 40 миллионов.

Страны с наибольшим количеством больных COVID-19

США – 23 533 259;

Индия – 10 542 841;

Бразилия – 8 393 492;

Россия – 3 507 201;

Великобритания – 3 325 646.

В Китае построили больницу за 5 дней на 1,5 тысячи палат

В провинции Хэбэй за 5 дней построили специализированную больницу на 1,5 тысяч палат для больных коронавирусом. В городе зафиксировали ряд инфицирований коронавирусом.

Каждая палата площадью 18 квадратных метров оборудована кроватью, электронагревателем, туалетом и раковиной. Также там доступен Wi-Fi, сообщает Xinhua.

Строительство проекта началось 10 января после того, как в городе было сообщено о ряде случаев COVID-19.

Справка: по состоянию на 16 января в КНР зарегистрировали 88 118 случаев COVID-19, из них – более 4,6 летальных, 82,3 тысячи пациентов выздоровели.

В ВОЗ призвали страны не требовать от туристов вакцинации

Комитет Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям рекомендует странам не требовать доказательств вакцинации от COVID-19 от туристов, которые к ним прибывают.

Комитет рекомендовал странам принимать скоординированные меры по обеспечению безопасности поездок, а также делиться опытом и лучшими практиками с ВОЗ.

Какие страны заявили о намерении ввести COVID-паспорта

Польша. Документ якобы будет предоставлять людям ряд преимуществ во время карантинных ограничений.

Дания. В правительстве страны уверяют, что паспорт будет полезным при поездках за границу.

Венгрия. Без паспорта у людей вроде бы будут трудности с посещением общественных мест.

Великобритания. Страна разрабатывает программу, которая будет подтверждать вакцинацию.

В Украине, вероятно, тоже будут паспорта и другие документы, подтверждающие вакцинацию.

В Британии потребуют от туристов тест на коронавирус

В Великобритании с 18 января потребуют отрицательный тест на COVID-19 от всех, кто прибывает из-за границы. Таким образом власти надеются уберечь Туманный Альбион от новых мутировавших штаммов недуга.

Действие ограничений для прибывших из-за границы продлится минимум до 15 февраля. К этому времени, надеются в правительстве Британии, удастся завершить вакцинацию групп риска.

Индия начала крупнейшую в мире кампанию вакцинации от COVID-19

В мире 16 января началась самая масштабная кампания по вакцинации. Примерно 300 миллионов жителей Индии получат вакцину от COVID-19.

В первый день вакцинации планируют сделать примерно 100 прививок в каждом из 3006 центров страны. На втором этапе планируют вакцинировать 270 миллионов человек, в том числе людей в возрасте от 50 лет, а также тех лиц, которые имеют сопутствующие заболевания.

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Исследование коронавируса

Риски смерти в два раза ниже: ДНК-тест выявляет пневмонию у пациентов с COVID-19

Разработали ДНК-тест для быстрого выявления вторичных инфекций у больных коронавирусом. Тест определяет пациентов, у которых риск развития пневмонии на ИВЛ вдвое выше.