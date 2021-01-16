Новости о коронавирусе 16 января: вакцинация в Индии, позиция ВОЗ в отношении "ковид" паспортов
В Украине продолжается локдаун, суточный прирост больных COVID-19 почти 8 тысяч. Министерство здравоохранения обещает старт вакцинации в феврале, в частности вакцинами Pfizer или Moderna. В Индии тем временем начали массовую вакцинацию населения, а в Великобритании у всех туристов требуют ПЦР-тест на COVID-19. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 16 января.
Новости о коронавирусе в Украине 16 января
Суточная статистика COVID-19
За сутки 15 января в Украине диагноз коронавирус поставили 7 729 людям. Из них 245 – дети и 369 – медработники. Больше всего инфицирований – в Киеве и в Запорожской области. О выздоровлении сообщили 9 792 инфицированных.
Со вчерашнего дня в результате осложненного течения болезни, к сожалению, умерли 144 пациента. 2 083 больных попали в больницы.
Днем ранее Новости о коронавирусе 15 января: массовая вакцинация в Украине, COVID-19 среди детей
Статистика в регионах:
- город Киев – 821 случай;
- Винницкая область – 228 случаев;
- Волынская область – 204 случая;
- Днепропетровская область – 586 случаев;
- Донецкая область – 540 случаев;
- Житомирская область – 200 случаев;
- Закарпатская область – 147 случаев;
- Запорожская область – 696 случаев;
- Ивано-Франковская область – 168 случаев;
- Киевская область – 474 случая;
- Кировоградская область – 92 случая;
- Луганская область – 155 случаев;
- Львовская область – 485 случаев;
- Николаевская область – 409 случаев;
- Одесская область – 325 случаев;
- Полтавская область – 350 случаев;
- Ровенская область – 243 случая;
- Сумская область – 237 случаев;
- Тернопольская область – 145 случаев;
- Харьковская область – 285 случаев;
- Херсонская область – 63 случая;
- Хмельницкая область – 210 случаев;
- Черкасская область – 323 случая;
- Черновицкая область – 209 случаев;
- Черниговская область – 134 случая.
Коронавирус в Вооруженных силах Украины
По состоянию на 16 января в Вооруженных Силах Украины COVID-19 болеет – 788 человек. Всего за время пандемии от коронавирусной болезни выздоровели 14098 военнослужащих, зато умерли от осложнений – 38.
Со вчерашнего дня в Вооруженных силах Украины зарегистрировали 70 новых случаев передачи коронавирусной болезни. Из 70 больных госпитализации в учреждения здравоохранения нуждались 7 человек.
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В Минздраве против преждевременного возвращения начальной школы к учебе
Если со следующей недели ученики начальной школы вернутся к обычному режиму обучения, то это может нивелировать результаты жесткого локдауна. В Минздраве рекомендовали местным властям посоветоваться с эпидемиологами перед тем, как принимать неправильные решения.
Факторы против преждевременного начала обучения:
- Рост уровня инфицирования среди детей.
- Инкубационный период заболеваний, который еще продолжается после новогодних и рождественских праздников.
- Бессимптомное течение коронавируса у детей, следовательно, возможность перекрестного заражения.
- Возможность инфицирования детьми групп риска.
Что известно о карантине и локдауне в Украине / инфографика 24 канала
Украина получит первые вакцины от COVID-19 в феврале: Pfizer или Moderna
Главный санитарный врач Виктор Ляшко дал гарантию, что вакцина от коронавируса в Украине будет. И произойдет это вероятнее всего уже в феврале. Речь идет не только о вакцинах CoronaVac от китайцев из Sinovac Biotech, но и от компаний Pfizer и Moderna.
Новости о коронавирусе в мире 16 января
Согласно данным СНБО Украины, с начала пандемии в мире зафиксировали почти 94 миллиона больных коронавирусом. Более 51 миллиона человек уже выздоровели, но 2 010 695 пациентов умерли в результате осложнений.
Активных больных в мире – более 40 миллионов.
Страны с наибольшим количеством больных COVID-19
- США – 23 533 259;
- Индия – 10 542 841;
- Бразилия – 8 393 492;
- Россия – 3 507 201;
- Великобритания – 3 325 646.
В Китае построили больницу за 5 дней на 1,5 тысячи палат
В провинции Хэбэй за 5 дней построили специализированную больницу на 1,5 тысяч палат для больных коронавирусом. В городе зафиксировали ряд инфицирований коронавирусом.
Каждая палата площадью 18 квадратных метров оборудована кроватью, электронагревателем, туалетом и раковиной. Также там доступен Wi-Fi, сообщает Xinhua.
Строительство проекта началось 10 января после того, как в городе было сообщено о ряде случаев COVID-19.
В ВОЗ призвали страны не требовать от туристов вакцинации
Комитет Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям рекомендует странам не требовать доказательств вакцинации от COVID-19 от туристов, которые к ним прибывают.
Комитет рекомендовал странам принимать скоординированные меры по обеспечению безопасности поездок, а также делиться опытом и лучшими практиками с ВОЗ.
Какие страны заявили о намерении ввести COVID-паспорта
- Польша. Документ якобы будет предоставлять людям ряд преимуществ во время карантинных ограничений.
- Дания. В правительстве страны уверяют, что паспорт будет полезным при поездках за границу.
- Венгрия. Без паспорта у людей вроде бы будут трудности с посещением общественных мест.
- Великобритания. Страна разрабатывает программу, которая будет подтверждать вакцинацию.
- В Украине, вероятно, тоже будут паспорта и другие документы, подтверждающие вакцинацию.
В Британии потребуют от туристов тест на коронавирус
В Великобритании с 18 января потребуют отрицательный тест на COVID-19 от всех, кто прибывает из-за границы. Таким образом власти надеются уберечь Туманный Альбион от новых мутировавших штаммов недуга.
Действие ограничений для прибывших из-за границы продлится минимум до 15 февраля. К этому времени, надеются в правительстве Британии, удастся завершить вакцинацию групп риска.
Индия начала крупнейшую в мире кампанию вакцинации от COVID-19
В мире 16 января началась самая масштабная кампания по вакцинации. Примерно 300 миллионов жителей Индии получат вакцину от COVID-19.
В первый день вакцинации планируют сделать примерно 100 прививок в каждом из 3006 центров страны. На втором этапе планируют вакцинировать 270 миллионов человек, в том числе людей в возрасте от 50 лет, а также тех лиц, которые имеют сопутствующие заболевания.
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Исследование коронавируса
Риски смерти в два раза ниже: ДНК-тест выявляет пневмонию у пациентов с COVID-19
Разработали ДНК-тест для быстрого выявления вторичных инфекций у больных коронавирусом. Тест определяет пациентов, у которых риск развития пневмонии на ИВЛ вдвое выше.
Для кого нужен тестДля пациентов с тяжелым течением COVID-19 механическая вентиляция часто является единственным способом выжить, поскольку врачи используют противовоспалительную терапию для лечения воспаленных легких. Тест дает врачам информацию, необходимую для начала лечения в течение нескольких часов, а не дней, а потому скорректировать лечение легче, поэтому и определить целесообразность приема антибиотиков.
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