За минувшие сутки в Украине коронавирусом заболели еще 5990 человек, умерли от осложнений – 116, более 8000 человек выздоровели. Прививка против COVID-19 привела к параличу лица 13 израильтян. В Вашингтоне привитым против COVID-19 будут раздавать каннабис. Бразилия отказалась регистрировать российский препарат "Спутник V" как вакцину. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 17 января.

Новости о коронавирусе в Украине 17 января

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Суточная статистика COVID-19

За прошедшие сутки, 16 января, в Украине коронавирусом заболели еще 5 990 человек. Болезнь зафиксировали в 177 детей и 236 медработников. Врачи госпитализировали 2 131 человека.

За все время пандемии в Украине

заболели – 1 160 682 человека;

выздоровели – 865 960 человек;

летальных исходов – 20 802;

проведение ПЦР-тестов – 5 953 987.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (793), Киевской (362), Запорожской (332), Одесской (330) и Николаевской (328) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки

Киев – 793 случая;

Винницкая область – 176 случаев;

Волынская область – 178 случаев;

Днепропетровская область – 309 случаев;

Донецкая область – 234 случая;

Житомирская область – 155 случаев;

Закарпатская область – 141 случай;

Запорожская область – 332 случая;

Ивано-Франковская область – 153 случая;

Киевская область – 362 случая;

Кировоградская область – 35 случаев;

Луганская область – 101 случай;

Львовская область – 315 случаев;

Николаевская область – 328 случаев;

Одесская область – 330 случаев;

Полтавская область – 299 случаев;

Ровненская область – 145 случаев;

Сумская область – 224 случая;

Тернопольская область – 107 случаев;

Харьковская область – 315 случаев;

Херсонская область – 90 случаев;

Хмельницкая область – 168 случаев;

Черкасская область – 307 случаев;

Черновицкая область – 195 случаев;

Черниговская область – 198 случаев.

Коронавирус в ВСУ

В Вооруженных Силах Украины по состоянию на 17 января коронавирусом болеет 808 военнослужащих и работников ВСУ. В целом за время пандемии выздоровели 14 131 человек. К сожалению, не смогли побороть недуг 38 человек.

За прошедшие сутки зарегистрировано 53 новых случая заболевания COVID-19. На изоляции и самоизоляции находятся 20 человек. В 3 военнослужащих карантин заканчиваются в ближайшие 3 суток.



Что известно о карантине и локдауне в Украине / Инфографика 24 канала

Новости о коронавирусе в мире 17 января

Согласно данным Worldometers, с начала пандемии в мире зафиксировали более 95 миллионов больных коронавирусом. Почти 52 миллиона человек уже выздоровели, но 2 033 105 пациентов умерли вследствие осложнений.

Активных больных в мире – более 40 миллионов.

Страны с наибольшим количеством больных COVID-19

США – 24 308 366;

Индия – 10 560 536;

Бразилия – 8 456 705;

Россия – 3 568 209;

Великобритания – 3 357 361.

Количество умерших от коронавируса в мире превысило два миллиона

Всего с начала пандемии в мире, по состоянию на 17 января, от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли 2 032 111 человек.

В каких странах больше всего умерло людей от COVID-19

США – 405261,

Индия – 152 311,

Бразилия – 209 350,

Россия – 65 566,

Великобритания – 88 590.

В Дании обнаружили новый штамм коронавируса из ЮАР

В Копенгагенском университете в Дании сообщили, что впервые обнаружили новый штамм коронавирусной инфекции из ЮАР. Мутацию коронавируса подтвердили у мужчины на острове Зеландия, который недавно вернулся из ОАЭ.

К слову, ученые считают, что мутировавший штамм коронавируса под названием B.1.351 / 501Y более заразным.

Глава МИД Германии выступил за ослабление карантина

Министр иностранных дел Германии Гайко Маас предлагает несколько ослабить карантин в стране. Говорится о преимуществах для людей, которые сделают вакцинацию против COVID-19. Впрочем, такое заявление чиновника противоречит позиции правительства, которое наоборот планирует сделать ограничения жестче.

После прививки люди должны иметь возможность посещать рестораны и кинотеатры. Заметим, глава министерства внутренних дел Хорст Зеехофер предупреждал, что ослабление ограничений для привитых людей может вызвать раскол в обществе.

Бразилия отказалась от российской вакцины против COVID-19

Ряд стран мира отказались покупать российскую так называемую вакцину против коронавируса "Спутник V". 16 января Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии Anvisa отклонило запрос по использованию российской вакцины в стране.

Вакцину не одобрили, потому что она "не соответствует минимальным предложенным критериям". Говорилось о 10 миллионах доз препарата. Они должны были бы стать доступными для применения в первом квартале 2021 года.

Каждому британцу предложат первую дозу вакцины против COVID-19 до сентября

Министр иностранных дел Великобритании пообещал каждому совершеннолетнему жителю обеспечить первую дозу вакцины против коронавируса до сентября 2021 года. Так, вакцина будет предложено только совершеннолетним британцам. Об этом заявил первый государственный секретарь Великобритании и глава МИД Доминик Рааб.

В Вашингтоне привитым против COVID-19 будут бесплатно раздавать каннабис

В столице США организуют бесплатную раздачу марихуаны всем людям, которые получат вакцину против коронавирусной инфекции.

В этот способ хотят призвать людей проходить вакцинацию против коронавируса, а также популяризировать идею легализации каннабиса. Раздавать марихуану планируют выращенную исключительно в естественных условиях, без применения пестицидов и других синтетических удобрений.

13 израильтянам парализовало лицо вследствие прививки против COVID-19

В Израиле 13 человек получили побочный эффект в результате получения вакцины против COVID-19. У пациентов прививка вызвала легкий паралич лица.

Мужчина, который вакцинировался против коронавируса, отметил, что онемение лица длилось около 28 часов. Пациент также отметил, что паралич лица пока полностью не прошел. Впрочем добавил, вакцинация не вызывала никаких побочных эффектов, кроме этого.

Также житель Израиля не уверен, собирается ли получить вторую дозу вакцины против COVID-19. Но отметил, что эта ситуация является редкостью. Поэтому важно, чтобы люди не избегали вакцинации.



Вакцинация против коронавируса в разных странах мира / Инфографика 24 канала