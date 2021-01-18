В Украине параллельно с бесплатной вакцинацией против COVID-19, будет проводиться и платная. Ученые провели новое исследование по продолжительности иммунитета после коронавирусной болезни. За минувшие сутки, 18 января, COVID-19 подтвердили у 3 034 украинцев. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 18 января.

Новости о коронавирусе в Украине 18 января

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Статистика распространения COVID-19

По состоянию на 18 января в течение минувших суток в Украине зарегистрировали 3 034 случаев передачи коронавирусной болезни. Зато выздоровели от коронавируса 5 236 пациентов.

Среди новых больных 107 детей и 87 медработников. Также за прошедшую неделю нуждались в госпитализации 1 304 человека.

От осложнений умерли 67 пациентов. Зато выздоровели 5 236 человека с диагнозом COVID-19. Украинские лаборатории осуществили 13 247 тестирований за сутки – в частности методом ПЦР – 10 401, методом ИФА – 2 846. В целом по состоянию на 18 января провели уже 5 964 388 ПЦР-тестов.

За все время пандемии в Украине заболели коронавирусом 1 миллион 163 тысячи 716 человек. Из них по состоянию на 18 января выздоровели 871 196 пациентов, умерли вследствие осложненного течения недуга 20 869 больных.

Количество больных в областях: суточный прирост

г. Киев – 301 случай;

Винницкая область – 102 случая;

Волынская область – 129 случаев;

Днепропетровская область – 220 случаев;

Донецкая область – 91 случай;

Житомирская область – 111 случаев;

Закарпатская область – 91 случай;

Запорожская область – 266 случаев;

Ивано-Франковская область – 110 случаев;

Киевская область – 240 случаев;

Кировоградская область – 5 случаев;

Луганская область – 3 случая;

Львовская область – 122 случая;

Николаевская область – 323 случая;

Одесская область – 150 случаев;

Полтавская область – 92 случая;

Ровенская область – 61 случай;

Сумская область – 84 случая;

Тернопольская область – 91 случай;

Харьковская область – 46 случаев;

Херсонская область – 78 случаев;

Хмельницкая область – 1 случай;

Черкасская область – 120 случаев;

Черновицкая область – 161 случай;

Черниговская область – 36 случаев.

Степанов напомнил, как оперативно протестироваться на коронавирус

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что кроме тестирования на ПЦР, в Украине есть возможность тестирования на антигены – это экспресс-тесты, то есть получить результат можно оперативно. В Минздраве призвали украинцев диагностироваться на коронавирус при любых симптомах ОРВИ.

Тест на антиген – это быстрый иммунохроматографический тест для качественного выявления антигенов коронавируса (SARS-CoV-2) в мазках из носоглотки лиц с подозрением на коронавирусную инфекцию. Антигены коронавируса обнаруживают в образцах из верхних дыхательных путей в острую фазу инфекции в течение 5-7 дней после появления первых симптомов острого респираторного заболевания.

В Украине параллельно с бесплатной вакцинацией против COVID-19, будет проводиться и платная

Вакцинация против коронавируса в Украине на коммерческой основе будет проходить параллельно с государственной. Первая партию поступит в феврале. Украина сейчас проводит переговоры с шестью производителями, рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, сегодня есть возможность выбирать из трех вакцин, и скорее всего, в первых партиях будут как раз три разных вакцины. Все они однозначно будут лицензированы в Украине, будут одобрены ВОЗ и в других странах, то есть, это будут вакцины с подтвержденным процентом эффективности.

Этапы вакцинации в Украине / Инфографика 24 канала

COVID-19 в ВСУ

По состоянию на 18 января в Вооруженных Силах Украины COVID-19 болеет – 804 человека. Всего за время пандемии выздоровели – 14 158 военных, умерли от осложнений, к сожалению, 38 военных.

На изоляции находится 28 военнослужащих, в частности, у 8 из них изоляция заканчивается в ближайшие 3 суток. Со вчерашнего дня коронавирусной болезнью заболели 23 военнослужащих, из них в госпитализации нуждались 3 больных. Их состояние здоровья удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

Что известно о карантине и локдауне в Украине / Инфографика 24 канала

Новости о коронавирусе в мире 18 января

Согласно данным Worldometers, с начала пандемии в мире зафиксировали свыше 95 миллионов больных коронавирусом. Почти 52 миллиона человек уже выздоровели, но 2 041 317 пациентов умерли в результате осложнений.

Активных больных в мире – более 68 миллионов.

Страны с наибольшим количеством больных COVID-19

США – 24 482 050;

Индия – 10 572 672;

Бразилия – 8 488 099;

Россия – 3 591 066;

Великобритания – 3 395 959.

Словакия снова протестирует на COVID-19 всех граждан

В Словакии 18 января вновь стартовало массовое тестирование на COVID-19. Такую практику страна использует не впервые. Там заверили, что способ действенный, а потому используют его еще раз. С 26 января по 7 февраля в Словакии также ужесточают запрет на выход из дома.

Первый этап общенационального тестирования на коронавирус состоялся в Словакии 31 октября. Уже 7 – 8 ноября провели второе массовое тестирование в Словакии.

В Израиле вакцинированные не будут соблюдать карантин

Граждан Израиля через неделю после получения второй дозы вакцины от коронавируса в рамках правительственной программы "зеленого паспорта" будут освобождать от необходимости соблюдения карантинных мер.

Вакцинированные граждане смогут получить сертификат через онлайн-систему, которая в настоящее время проходит финальное тестирование. Добавим, что общие карантинные мероприятия в стране планируют продлить до 21 января.

В Китае зафиксировали новую вспышку COVID-19

В Китае с начала пандемии зафиксировали свыше 88 тысяч случаев инфицирования COVID-19. Несмотря на сокрытие снова стремительного распространения болезни с декабря, китайцам удалось быстро взять эпидемию под контроль. Китай планирует вакцинировать 50 миллионов человек до начала Лунного Нового года, который приходится на 12 февраля.

"Сегодня мы наблюдаем новые вспышки коронавируса в провинциях, что показывает зимнее усиление заболеваемости по всему миру. За год борьбы с COVID-19 мы лучше поняли новый вирус", – заверил заместитель директора Китайского центра по контролю заболеваний Фэн Зицзян.

Вакцинация против коронавируса в разных странах мира / Инфографика 24 канал

В Германии обнаружили совершенно новую версию коронавируса

На юге Германии обнаружили новую мутацию коронавирусной инфекции. Возникновение штамма связывают со вспышкой COVID-19 в клинике города Гармиш-Партенкирхен (Бавария).

Там коронавирус обнаружили у 73 человек, заболели как сотрудники, так пациенты клиники. Неизвестную же мутацию обнаружили у трех человек. Образцы пациентов направили для дальнейшего исследования в берлинскую клинику "Шарите".

Нашли лекарства, которые в три раза уменьшили смертность у диабетиков от коронавируса

Метформин считается препаратом первой линии для лечения диабета 2 типа и многократно доказал свою эффективность. Американские ученые выяснили, что эти лекарства могут в буквальном смысле спасти жизнь диабетика, который заболел COVID-19.

Так, у диабетиков, принимавших метформин до заражения, вероятность умереть от COVID-19 была в три раза ниже и сравнима с риском смертности среди пациентов без диабета.

Новые данные об иммунитете к коронавирусу после болезни

Согласно результатам нового исследования, люди, переболевшие COVID-19, могут иметь иммунитет к вирусу в течение 5 месяцев. Это немного меньше, чем обещали ученые предварительно. К слову, исследование еще не прошло рецензирование.

В исследовании, которое провело Общественное здравоохранение Англии, анализировали влияние инфекции на более чем 20 тысяч медицинских работников-добровольцев со всей Великобритании.

Как подготовиться к ПЦР-тестированию / Инфографика 24 канала