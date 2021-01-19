За прошедшие сутки в Украине обнаружили 3 939 новых больных коронавирусом. Также у нас заработала интерактивная карта пунктов бесплатного тестирования на COVID-19. В Германии зафиксировали новый штамм вируса. В Беларуси начали вакцинировать медиков сомнительной российской вакциной. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 19 января.

Новости о коронавирусе в Украине 19 января

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Статистика распространения COVID-19

По состоянию на 19 января в Украине зарегистрировали 1 167 655 случаев заражения COVID-19. Среди 3 939 новых больных – 131 ребенок и 238 медицинских работников.

С начала пандемии в Украине обнаружили 1 167 655 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. 886 248 больных уже выздоровели. Зато 21 046 человек умерли от осложнений, вызванных болезнью. По состоянию на утро 19 января в Украине провели 5 983 122 тестирования методом ПЦР.

Коронавирус в регионах Украины: суточный прирост

Киев – 637 случаев;

Винницкая область – 73 случая;

Волынская область – 70 случаев;

Днепропетровская область – 201 случай;

Донецкая область – 174 случая;

Житомирская область – 38 случаев;

Закарпатская область – 94 случая;

Запорожская область – 449 случаев;

Ивано-Франковская область – 127 случаев;

Киевская область – 150 случаев;

Кировоградская область – 29 случаев;

Луганская область – 64 случая;

Львовская область – 197 случаев;

Николаевская область – 115 случаев;

Одесская область – 453 случая;

Полтавская область – 197 случаев;

Ровненская область – 58 случаев;

Сумская область – 61 случай;

Тернопольская область – 67 случаев;

Харьковская область – 237 случаев;

Херсонская область – 26 случаев;

Хмельницкая область – 39 случаев;

Черкасская область – 208 случаев;

Черновицкая область – 172 случая;

Черниговская область – 3 случая.

Где можно сделать бесплатный тест на коронавирус

В Украине заработала интерактивная карта пунктов бесплатного тестирования на COVID-19. На карте обозначены все пункты, где можно бесплатно сделать тест на коронавирус или экспресс-тест на антиген. Она функционирует на сайте Минздрава.

Всего в стране функционируют 2 373 пункта, куда можно сдать образцы для диагностики коронавируса SARS-CoV-2.



Интерактивная карта с пунктами тестирования на COVID-19 в Украине / Минздрав

Как подготовиться к ПЦР-тесту на коронавирус

За 6 часов до сбора образцов не употребляйте лекарственные средства для орошения ротоглотки и препараты для рассасывания.

За 3 – 4 часа до тестирования старайтесь не есть, пить и курить.

Также не стоит чистить зубы, полоскать рот и горло, жевать резинку и конфеты.

Используют ли в Украине российские тесты для диагностики COVID-19

Минздрав Украины не закупает российские тесты на коронавирус. В этом вопросе страна сотрудничает с КНР, США, Кореей, Польшей, Германией, Великобританией, Францией, Австрией, Канадой, Чехией, Турцией и Сингапуром.

Но есть частные лаборатории, которые их используют. Максим Степанов рассказал, что от РФ в Украине есть 3 зарегистрированных медицинских изделия для диагностики коронавируса. Юридические лица, зарегистрированные в России, осуществляют свою деятельность через украинских поставщиков.



Этапы вакцинации в Украине / Инфографика 24 канала

Новости о коронавирусе в мире 19 января

Согласно данным Worldometers, с начала пандемии в мире зафиксировали более 95 миллионов больных коронавирусом. Почти 52 миллиона человек уже выздоровели, но 2 041 317 пациентов умерли вследствие осложнений.

Активных больных в мире – более 68 миллионов.

Страны с наибольшим количеством больных COVID-19

США – 24 482 050;

Индия – 10 572 672;

Бразилия – 8 488 099;

Россия – 3 591 066;

Великобритания – 3 395 959.

В ЕС к лету хотят вакцинировать 70% взрослых

В Евросоюзе намерены к лету вакцинировать от коронавируса не менее 70% взрослых людей. Кроме того, уже к весне прививки получат около 80% медиков и старших соцработников.

Так, людей старше 80 лет планируют вакцинировать до марта, сообщает Bloomberg, ссылаясь на проект новой стратегии ЕС в отношении вакцинации. Стратегию представят 19 января.

В Беларуси начали вакцинировать медиков российским "Спутником-V"

В Беларуси 19 января начали вакцинацию от коронавируса российским препаратом "Спутник V". Прежде всего будут прививать медиков. В ведомстве отметили, что распределили дозы по регионам в соответствии с заявками.

Добавим, российская вакцина "Спутник" до сих пор не прошла третьего этапа клинических испытаний. ВОЗ не подтвердила, что препарат можно использовать. Однако в России на это не обращают внимания и прививают людей. Кстати, уже зафиксировали повторные случаи инфицирования коронавирусом после такой вакцинации.

Сколько медиков вакцинируют

Минск 2 тысячи 285 медработников,

Брестский регион – 3 тысячи 460,

Витебский – 3 тысячи 260,

Гомельский – 4 тысячи 365

Гродненский – 1 тысячу 735,

Могилевский – 1 тысячу 610,

Минская область – 2 тысячи 485.

Около 800 доз выделили для медработников республиканских учреждений.

В Китае зафиксирован новый очаг коронавируса COVID-19

На северо-востоке Китая обнаружили новый очаг заражения коронавирусом. Власти ввели дополнительные карантинные ограничения. 19 января Китай сообщил о 118 новых случаев заражения коронавирусом.

Большинство больных зафиксировали в провинциях Цзилинь и Хэйлунцзян, а также в регионе Хэбэй. В этих регионах уже провели массовое тестирование на коронавирус. Власти приказали закрыть школы на неделю раньше и призвали граждан не путешествовать.

Бразилия начала массовую вакцинацию препаратом Sinovac

Бразилия начала общенациональную программу иммунизации от COVID-19. Дозы вакцины от Sinovac Biotech уже распределены.

18 января Минздрав Бразилии предоставил штатам страны разрешение начать вакцинацию. Несмотря на то, что некоторые штаты Бразилии начали делать прививки чуть раньше, большинство штатов по состоянию на понедельник еще не получили вакцин. Это задержало начало иммунизации пожилых людей и медицинских работников.



Вакцинация против коронавируса в разных странах мира / Инфографика 24 канала

В России от коронавируса умерли почти 67 тысяч человек

По состоянию на 19 января в России зарегистрировали 3 612 800 больных коронавирусом. За минувшие сутки обнаружили 21 734 случая инфицирования.

Больше всего новых больных обнаружили в Москве (+3 115), Петербурге (+3 281), Подмосковье (+1 072), а также в Нижегородской (+471) и Свердловской областях (+378). За минувшие сутки в результате коронавируса в России умерли 586 человек. Общее количество летальных случаев в стране выросло до 66 623.

За этот период выздоровели 23 262 больных. Всего с начала пандемии болезнь преодолели 3 002 026 граждан. По данным Роспотребнадзора, с начала 2020 года в России было проведено более 97,3 миллиона тестов на коронавирус. Сейчас в России болеет 544 151 гражданин.

В Германии зафиксировали новый штамм COVID-19

В Германии обнаружили новый штамм коронавируса. Он отличается от мутаций, которые ранее обнаружили в ЮАР и Великобритании.