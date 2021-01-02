По состоянию на 2 января в Украине зафиксированы 5 038 новых случаев заражения COVID-19. Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что в Украине российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" подали на регистрацию. Однако в компании "Биолик" это опровергли. Новый штамм коронавируса намного заразнее. Новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 2 января.

Новости о коронавирусе в Украине 2 января

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Статистика распространения COVID-19

По состоянию на 2 января в Украине коронавирус обнаружили у 1 069 517 человек. За минувшие сутки, 1 января, лаборатории сообщили еще о 5 038 положительных случаях COVID-19.

За минувшие сутки выздоровели 2 606 человек, в общем – 722 615. К сожалению, 1 января от осложнений, вызванных коронавирусом, умер 51 человек. Общее количество летальных случаев возросло до 18 731.

За все время пандемии в Украине проведено 5 597 641 ПЦР-тестирование.

Количество заболеваний в регионах:

г. Киев – 112 649 случаев;

Винницкая область – 22 801 случай;

Волынская область – 33 312 случаев;

Днепропетровская область – 59 293 случая;

Донецкая область – 37 198 случаев;

Житомирская область – 39 982 случая;

Закарпатская область – 28 407 случаев;

Запорожская область – 54 717 случаев;

Ивано-Франковская область – 43 489 случаев;

Киевская область – 60 238 случаев;

Кировоградская область – 8 544 случая;

Луганская область – 10 923 случая;

Львовская область – 62 130 случаев;

Николаевская область – 31 705 случаев;

Одесская область – 71 889 случаев;

Полтавская область – 36 733 случая;

Ровненская область – 41 503 случая;

Сумская область – 41 350 случаев;

Тернопольская область – 34 275 случаев;

Харьковская область – 70 212 случаев;

Херсонская область – 18 044 случая;

Хмельницкая область – 39 932 случая;

Черкасская область – 39 481 случай;

Черновицкая область – 40 357 случаев;

Черниговская область – 30 353 случая.

Коронавирус в ВСУ

В течение 1 января в рядах Вооруженных сил Украины COVID-19 подтвердили у 42 человек, 3 из них госпитализировали. Всего сейчас болеют 1 775 военных. Всего за время эпидемии выздороветь удалось 12 393 людям, к сожалению, умерли – 38.

Болеют сейчас 1 775 военных и работников ВСУ. На изоляции (в частности, самоизоляции) находятся 179 человек. Кроме того, в ближайшие 3 суток у 19 военных завершается срок изоляции.

За сутки 1 января зафиксировали 42 новых случая заболевания COVID-19.

Медведчук говорит, что в Харькове просят зарегистрировать российскую вакцину

Пророссийский нардеп Виктор Медведчук заявил, что харьковская компания "Биолик" обратилась в Минздрав и Государственный экспертный центр с просьбой зарегистрировать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Впрочем, в компании отметили, что пока никаких контрактов не подписывали.

Пророссийский нардеп отметил, что российский разработчик вакцины уже дал разрешение на трансферт технологии и передачу "Биолик" клеточной линии для ее производства.

Он добавил, что клинические исследования "вакцины" якобы доказали ее безопасность и эффективность в более 95% случаев. Заявления на приобретение российского препарата, мол, уже подали 50 стран мира.

По словам Медведчука, отказываясь от так называемой вакцины Украина лишает население права на "медицинскую защиту от коронавируса".

В Раде сомневаются, что российскую вакцину "Спутник V" зарегистрируют в Украине

В Верховной Раде сомневаются в регистрации российской вакцины "Спутник V" в Украине. Глава профильного парламентского комитета Михаил Радуцкий говорит, что пока ему ничего неизвестно о такой заявке.

"Мы не можем по закону регистрировать вакцину, которая не имеет квалификации ВОЗ и стран с жесткой регуляторной политикой", – подчеркнул Радуцкий.



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Новости о коронавирусе в мире 2 января

Согласно данным СНБО Украины, за все время пандемии COVID-19 в мире заразились почти 84 миллиона человек. Более 47 миллионов пациентов уже выздоровели, но 1 828 514 больных к сожалению, умерли.

Страны с наибольшим количеством больных COVID-19

США – 20 136 768;

Индия – 10 305 788;

Бразилия – 7 700 578;

Россия – 3 179 898;

Франция – 2 697 014.

Новый штамм коронавируса намного заразнее

Профессора лондонского Имперского колледжа исследовали новый штамм коронавируса, обнаруженный в Великобритании, и заявили, что он намного заразнее предыдущей версии вируса.

Профессор Аксель Ганди из лондонского Имперского колледжа сказал, что разница между типами вирусов "достаточно велика". По словам Ганди, новый штамм коронавируса – "это самое серьезное изменение вируса с момента начала эпидемии". Исследование Имперского колледжа свидетельствует о том, что передача нового варианта утроилась во время локдауна в Британии в ноябре, тогда как предыдущая версия коронавируса была уменьшена на треть.

Турция закрыла границы с Британией из-за мутировавшего штамма COVID-19

В Турции нашли новый штамм коронавирусной инфекции у 15-ти человек, прибывших в страну из Великобритании. Из-за этого Анкара прекратила въезд в страну из Британии. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа в твиттере.

"В ходе проведенных исследований был обнаружен мутировавший вариант коронавируса у 15 человек, въехавших в нашу страну из Великобритании. Въезды на территорию Турции из этой страны временно приостановлены", – заявил он.

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Индия и Норвегия возобновят авиасообщение с Британией

Авиасообщение между Индией и Великобританией возобновится 8 января. Однако в течение двух недель рейсы будут осуществляться только в четыре индийских города и по сокращенному графику. Возобновит авиасообщение и Норвегия со 2 января. Власти обязали всех, кто прибывает через границу, проходить тестирование на коронавирус.

Латвия также со 2 января отменит запрет на авиасообщение с Британией. Решение о прекращении полетов было принято из-за распространения нового штамма коронавирусной инфекции.



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