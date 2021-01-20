Новости о коронавирусе 20 января: рекорд смертей в мире, 52% украинцев не хотят вакцинироваться
Более половины украинцев не планируют вакцинироваться против коронавируса. Между тем в Минздраве призвали желающих вакцинироваться не спешить покупать вакцину за собственные средства, государство якобы обеспечит препаратом всех желающих. В мире за последнюю неделю умерло рекордное количество больных коронавирусом. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 20 января.
Новости о коронавирусе в Украине 20 января
По состоянию на 20 января в Украине зарегистрировали 1 172 038 инфицированных коронавирусом. Среди новых 4 383 больных – 161 ребенок и 239 медработников. Также в Украине остается высокий уровень смертности от COVID-19. За минувшие сутки умерли еще 212 человек. Актуальную статистику озвучил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга, сообщает 24 канал.
Днем ранее Новости о коронавирусе 19 января: вакцинация "Спутником" в Беларуси, интерактивная карта от Минздрава
В течение суток выздоровел 14 501 пациент с COVID-19 – это почти втрое больше, чем заразились.
В общем, с начала эпидемии коронавируса в Украине 900 749 человек уже преодолели болезнь. Но 21 258 пациентов умерли от осложнений COVID-19.
Коронавирус в регионах Украины: суточный прирост
- Киев – 606 случаев;
- Винницкая область – 178 случаев;
- Волынская область – 103 случая;
- Днепропетровская область – 157 случаев;
- Донецкая область – 208 случаев;
- Житомирская область – 92 случая;
- Закарпатская область – 76 случаев;
- Запорожская область – 423 случая;
- Ивано-Франковская область – 149 случаев;
- Киевская область – 226 случаев;
- Кировоградская область – 39 случаев;
- Луганская область – 76 случаев;
- Львовская область – 195 случаев;
- Николаевская область – 114 случаев;
- Одесская область – 223 случая;
- Полтавская область – 158 случаев;
- Ровненская область – 111 случаев;
- Сумская область – 103 случая;
- Тернопольская область – 120 случаев;
- Харьковская область – 335 случаев;
- Херсонская область – 48 случаев;
- Хмельницкая область – 165 случаев;
- Черкасская область – 200 случаев;
- Черновицкая область – 198 случаев;
- Черниговская область – 80 случаев.
Ситуация с COVID-19 в ВСУ: болезнь унесла жизнь еще одного военного
Коронавирус продолжает стремительно распространяться в рядах Вооруженных сил Украины. За минувшие сутки заболели COVID-19 еще 30 военных. К сожалению, в течение минувших суток, 19 января от осложнений коронавируса умер еще 1 военнослужащий.
Кроме этого, за прошедшие сутки в учреждения здравоохранения госпитализировали 3 человека. Остальные 27 новых инфицированных находятся на лечении дома под наблюдением медицинской службы. Состояние пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.
Сейчас на самоизоляции находятся 30 человек. В ближайших три дня срок изоляции завершается у 8 бойцов ВСУ.
Более половины украинцев не хотят вакцинироваться против COVID-19
Согласно актуальным опросам социологической группы "Рейтинг", более половины населения Украины не планируют проводить вакцинацию против коронавируса.
Вот как ответили украинцы:
- всего 39% планируют вакцинироваться;
- 56% – не готовы это сделать;
- 43% будут делать прививку, если она будет бесплатной;
- 52% не хотят ее делать при любых условиях.
В Минздраве призвали украинцев пока не спешить покупать вакцину
Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко посоветовал украинцам не делать платную прививку против COVID-19 на первых этапах вакцинации. Он убежден, что государство сможет само обеспечить ей всех желающих.
По его словам, Минздрав делает все возможное, чтобы все украинцы в возрасте от 18 лет могли бесплатно получить 2 дозы вакцины против COVID-19.
Кроме того, Виктор Ляшко рассказал, что всех вакцинированных граждан будут заносить в электронную систему охраны здоровья. И когда на международном уровне введут обязательные паспорта вакцинации, то украинские врачи смогут оперативно выдать справку о прививках.
Этапы вакцинации в Украине / Инфографика 24 канала
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Новости о коронавирусе в мире 20 января
Согласно данным СНБО Украины, с начала пандемии в мире зафиксировали более 96 миллионов больных коронавирусом. Более 53 миллионов человек уже выздоровели, но 2 058 765 пациентов умерли в результате осложнений.
Активных больных в мире – более 41 миллиона.
Страны с наибольшим количеством больных COVID-19
- США – 24 254 283;
- Индия – 10 595 639;
- Бразилия – 8 573 864;
- Россия – 3 595 136;
- Великобритания – 3 476 824.
За неделю от COVID-19 умерло рекордное количество людей
В период с 11 по 17 января ВОЗ зарегистрировала около 94 тысяч смертей вследствие COVID-19. Это наибольшее количество летальных случаев в мире с начала пандемии.
Таким образом, уровень смертности вследствие коронавируса за последнюю неделю вырос на 9%.
- В Америке – 43,8 тысячи смертей;
- в Европе – 37,7 тысячи;
- в Африке – 5 тысяч;
- в Юго-Восточной Азии – 3,4 тысячи.
Источником новой вспышки COVID-19 в Китае стал мужчина, читающий лекции о здоровье
Более сотни новых случаев заражения SARS-Cov-2 обнаружены в Китае. Эпицентром новой вспышки коронавируса стала провинция Цзилинь на северо-востоке страны. Органы здравоохранения заявили, что не менее 63 бессимптомных случаев связаны с одним 45-летним мужчиной. Он оказался бессимптомным носителем инфекции. Прежде чем система отслеживания контактов вычислила мужчину, он успел побывать в нескольких городах, путешествуя на поезде.
Немцев призвали работать из дома вплоть до марта: список новых карантинных ограничений
Локдаун в Германии продлили до 14 февраля 2021 года, но в офисы нельзя возвращаться до середины марта. Как заявила канцлер Германии Ангела Меркель, благодаря усилению карантинных ограничений значительно снизилось количество новых случаев заражения, а также уменьшилась загруженность больниц.
Правительство также предлагает обязать носить респираторы жителей и работников учреждений для пожилых людей.
Суммы штрафов за нарушение карантина / Инфографика 24 канала
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Исследования и открытия относительно COVID-19
В Китае роботов научили брать анализы на коронавирус
Китайские инженеры разработали робота Lingcai, который умеет брать мазки из горла для теста на нуклеиновую кислоту. Роботов уже применяют для тестирования коронавируса в китайском городе Шэньян.
Как выглядит процедура с участием робота:
- Робот приступает к работе лишь после того, когда пациент просканировал свою ID-карточку.
- Робот забирает мазок из горла человека в полностью изолированной среде.
- Участие медицинских работников не требуется. Они лишь дистанционно управляют роботизированной рукой, чтобы определить правильную точку для взятия мазка.
- Когда процедура завершилась, робот помещает палочку с мазком в специальную емкость и закрывает ее. Саму бутылочку после этого доставляют в лабораторию для дальнейших исследований.
Робот Lingcai уменьшает риски заражения среди медицинских работников / Фото VGG
Почему это важная инновацияСейчас процесс отбора образцов анализа требует, чтобы медицинский персонал носил защитные костюмы и находился в тесном контакте с пациентами. Роботы помогут минимизировать риски инфицирования медицинских работников.
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