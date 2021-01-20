Более половины украинцев не планируют вакцинироваться против коронавируса. Между тем в Минздраве призвали желающих вакцинироваться не спешить покупать вакцину за собственные средства, государство якобы обеспечит препаратом всех желающих. В мире за последнюю неделю умерло рекордное количество больных коронавирусом. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 20 января.

Новости о коронавирусе в Украине 20 января

По состоянию на 20 января в Украине зарегистрировали 1 172 038 инфицированных коронавирусом. Среди новых 4 383 больных – 161 ребенок и 239 медработников. Также в Украине остается высокий уровень смертности от COVID-19. За минувшие сутки умерли еще 212 человек. Актуальную статистику озвучил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга, сообщает 24 канал.

Днем ранее Новости о коронавирусе 19 января: вакцинация "Спутником" в Беларуси, интерактивная карта от Минздрава

В течение суток выздоровел 14 501 пациент с COVID-19 – это почти втрое больше, чем заразились.

В общем, с начала эпидемии коронавируса в Украине 900 749 человек уже преодолели болезнь. Но 21 258 пациентов умерли от осложнений COVID-19.

Количество проведенных тестов в Украине недостаточное. За период 19 января в стране провели 45 790 тестов на коронавирус. Из них методом ПЦР – 26 792, а методом ИФА – 18 998.



По состоянию на утро 20 января в Украине провели 6 009 914 тестирований на коронавирус методом ПЦР.

Коронавирус в регионах Украины: суточный прирост

Киев – 606 случаев;

Винницкая область – 178 случаев;

Волынская область – 103 случая;

Днепропетровская область – 157 случаев;

Донецкая область – 208 случаев;

Житомирская область – 92 случая;

Закарпатская область – 76 случаев;

Запорожская область – 423 случая;

Ивано-Франковская область – 149 случаев;

Киевская область – 226 случаев;

Кировоградская область – 39 случаев;

Луганская область – 76 случаев;

Львовская область – 195 случаев;

Николаевская область – 114 случаев;

Одесская область – 223 случая;

Полтавская область – 158 случаев;

Ровненская область – 111 случаев;

Сумская область – 103 случая;

Тернопольская область – 120 случаев;

Харьковская область – 335 случаев;

Херсонская область – 48 случаев;

Хмельницкая область – 165 случаев;

Черкасская область – 200 случаев;

Черновицкая область – 198 случаев;

Черниговская область – 80 случаев.

Ситуация с COVID-19 в ВСУ: болезнь унесла жизнь еще одного военного

Коронавирус продолжает стремительно распространяться в рядах Вооруженных сил Украины. За минувшие сутки заболели COVID-19 еще 30 военных. К сожалению, в течение минувших суток, 19 января от осложнений коронавируса умер еще 1 военнослужащий.

Кроме этого, за прошедшие сутки в учреждения здравоохранения госпитализировали 3 человека. Остальные 27 новых инфицированных находятся на лечении дома под наблюдением медицинской службы. Состояние пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

По состоянию на 20 января коронавирусом болеют 756 украинских военных. С начала пандемии победить инфекцию смогли 14 282 военнослужащих. Смертельная болезнь унесла жизни 39 человек.

Сейчас на самоизоляции находятся 30 человек. В ближайших три дня срок изоляции завершается у 8 бойцов ВСУ.

Более половины украинцев не хотят вакцинироваться против COVID-19

Согласно актуальным опросам социологической группы "Рейтинг", более половины населения Украины не планируют проводить вакцинацию против коронавируса.

Вот как ответили украинцы:

всего 39% планируют вакцинироваться;

56% – не готовы это сделать;

43% будут делать прививку, если она будет бесплатной;

52% не хотят ее делать при любых условиях.

Справка: Поддержка бесплатной вакцинации упала. Так, во время ноябрьского опроса бесплатную прививку поддерживали 55% людей. А вот количество тех людей, которые готовы привиться платной вакциной, несколько возросло.

В Минздраве призвали украинцев пока не спешить покупать вакцину

Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко посоветовал украинцам не делать платную прививку против COVID-19 на первых этапах вакцинации. Он убежден, что государство сможет само обеспечить ей всех желающих.

По его словам, Минздрав делает все возможное, чтобы все украинцы в возрасте от 18 лет могли бесплатно получить 2 дозы вакцины против COVID-19.

Кроме того, Виктор Ляшко рассказал, что всех вакцинированных граждан будут заносить в электронную систему охраны здоровья. И когда на международном уровне введут обязательные паспорта вакцинации, то украинские врачи смогут оперативно выдать справку о прививках.



Этапы вакцинации в Украине / Инфографика 24 канала

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Новости о коронавирусе в мире 20 января

Согласно данным СНБО Украины, с начала пандемии в мире зафиксировали более 96 миллионов больных коронавирусом. Более 53 миллионов человек уже выздоровели, но 2 058 765 пациентов умерли в результате осложнений.

Активных больных в мире – более 41 миллиона.

Страны с наибольшим количеством больных COVID-19

США – 24 254 283;

Индия – 10 595 639;

Бразилия – 8 573 864;

Россия – 3 595 136;

Великобритания – 3 476 824.

За неделю от COVID-19 умерло рекордное количество людей

В период с 11 по 17 января ВОЗ зарегистрировала около 94 тысяч смертей вследствие COVID-19. Это наибольшее количество летальных случаев в мире с начала пандемии.

Таким образом, уровень смертности вследствие коронавируса за последнюю неделю вырос на 9%.

В Америке – 43,8 тысячи смертей;

в Европе – 37,7 тысячи;

в Африке – 5 тысяч;

в Юго-Восточной Азии – 3,4 тысячи.

Источником новой вспышки COVID-19 в Китае стал мужчина, читающий лекции о здоровье

Более сотни новых случаев заражения SARS-Cov-2 обнаружены в Китае. Эпицентром новой вспышки коронавируса стала провинция Цзилинь на северо-востоке страны. Органы здравоохранения заявили, что не менее 63 бессимптомных случаев связаны с одним 45-летним мужчиной. Он оказался бессимптомным носителем инфекции. Прежде чем система отслеживания контактов вычислила мужчину, он успел побывать в нескольких городах, путешествуя на поезде.

Немцев призвали работать из дома вплоть до марта: список новых карантинных ограничений

Локдаун в Германии продлили до 14 февраля 2021 года, но в офисы нельзя возвращаться до середины марта. Как заявила канцлер Германии Ангела Меркель, благодаря усилению карантинных ограничений значительно снизилось количество новых случаев заражения, а также уменьшилась загруженность больниц.

Обратите внимание! При передвижении в общественном транспорте и в магазинах немцам необходимо носить маску или же респиратор FFP2.

Правительство также предлагает обязать носить респираторы жителей и работников учреждений для пожилых людей.



Суммы штрафов за нарушение карантина / Инфографика 24 канала

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Исследования и открытия относительно COVID-19

В Китае роботов научили брать анализы на коронавирус

Китайские инженеры разработали робота Lingcai, который умеет брать мазки из горла для теста на нуклеиновую кислоту. Роботов уже применяют для тестирования коронавируса в китайском городе Шэньян.

Как выглядит процедура с участием робота:

Робот приступает к работе лишь после того, когда пациент просканировал свою ID-карточку.

Робот забирает мазок из горла человека в полностью изолированной среде.

Участие медицинских работников не требуется. Они лишь дистанционно управляют роботизированной рукой, чтобы определить правильную точку для взятия мазка.

Когда процедура завершилась, робот помещает палочку с мазком в специальную емкость и закрывает ее. Саму бутылочку после этого доставляют в лабораторию для дальнейших исследований.



Робот Lingcai уменьшает риски заражения среди медицинских работников / Фото VGG