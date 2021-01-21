Новости о коронавирусе 21 января: ВОЗ об аллергии на вакцину, когда она будет в аптеках Украины
Украина договаривается с США о вакцине против коронавируса. В Минздраве рассказали, когда в аптеках появится вакцина против COVID-19. В ВОЗ объяснили аллергические реакции на вакцину против COVID-19. Из-за "британского" штамма коронавируса Пекин вводит частичный локдаун. Венгрия одобрила российскую вакцину "Спутник V". Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 21 января.
Новости о коронавирусе в Украине 21 января
За прошедшие сутки в Украине обнаружили 5 583 больных коронавирусом. Из них 173 ребенка и 229 медработников, сообщает 24 канал.
Днем ранее Новости о коронавирусе 20 января: рекорд смертей в мире, 52% украинцев не хотят вакцинироваться
Больше всего новых случаев заражения зафиксировали в Киеве (595), а также Запорожской (358), Львовской (337), Харьковской (302) и Днепропетровской (295) областях.
В течение 20 января в больницы госпитализировали 1 811 больных COVID-19 или людей с подозрением на болезнь. От осложнений коронавируса умер еще 241 пациент. Вместе с тем 13 981 больной выздоровел.
Количество проведенных тестирований
Со вчерашнего дня лаборатории осуществили 41 597 тестирований, в частности методом ПЦР – 24 504, методом ИФА – 17 093. С начала пандемии лаборатории Минздрава провели 6 034 418 ПЦР-тестирований.
COVID-19 в регионах: суточный прирост больных
- Киев – 595 случаев;
- Винницкая область – 186 случаев;
- Волынская область – 154 случая;
- Днепропетровская область – 295 случаев;
- Донецкая область – 280 случаев;
- Житомирская область – 184 случая;
- Закарпатская область – 127 случаев;
- Запорожская область – 358 случаев;
- Ивано-Франковская область – 177 случаев;
- Киевская область – 235 случаев;
- Кировоградская область – 41 случай;
- Луганская область – 124 случая;
- Львовская область – 337 случаев;
- Николаевская область – 170 случаев;
- Одесская область – 223 случая;
- Полтавская область – 244 случая;
- Ровненская область – 251 случай;
- Сумская область – 261 случай;
- Тернопольская область – 150 случаев;
- Харьковская область – 302 случая;
- Херсонская область – 101 случай;
- Хмельницкая область – 202 случая;
- Черкасская область – 162 случая;
- Черновицкая область – 209 случаев;
- Черниговская область – 215 случаев.
Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала
Украина договаривается с США о вакцине против коронавируса
Украина продолжает вести переговоры о поставках вакцин от коронавируса с США. Министерство здравоохранения проводит переговоры с компаниями Pfizer, Moderna и Johnson&Johnson.
Почему "Медицинские закупки" отстранили от закупки вакцин против COVID-19: объяснение Минздрава
Министерство здравоохранения выбрало для закупки вакцины от COVID-19 международную организацию Crown Agents из-за опыта закупки вакцин и жесткой политики конфиденциальности и неразглашения. В Минздраве считают, что государственное предприятие "Медицинские закупки Украины" не сможет выполнить задание относительно политики конфиденциальности.
До лета: в Минздраве рассказали, когда в аптеках появится вакцина против COVID-19
В Министерстве здравоохранения считают, что вакцина от коронавируса появится в украинских аптеках до лета 2021 года. Это позволит ускорить вакцинацию населения. Степанов объяснил, что если человек понимает, что попадает в пятую группу, то есть будет вакцинирован в конце 2021 – начале 2022 года, но хочет вакцинироваться раньше, он сможет приобрести вакцину на коммерческом рынке.
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Новости о коронавирусе в мире 21 января
Согласно данным СНБО Украины, с начала пандемии в мире обнаружили почти 97 миллионов больных коронавирусом. Больше 53 миллионов человек уже выздоровели, но 2 076 073 пациента умерли.
Страны с наибольшим количеством больных COVID-19
- США – 24 438 938;
- Индия – 10 610 883;
- Бразилия – 8 638 249;
- Россия – 3 616 680;
- Великобритания – 3 515 796.
В ВОЗ объяснили аллергические реакции на вакцину против COVID-19
Всемирная организация здравоохранения ведет наблюдение за процессом вакцинации против COVID-19. На сегодня в мире не зарегистрировано летальных случаев вследствие иммунизации против коронавируса одним из разрешенных препаратов. Эксперты ВОЗ зафиксировали побочные эффекты в виде анафилактического шока. Ни анафилактический шок, ни аллергические реакции не представляют значительной опасности для людей и их здоровья (вакцинация проходит под наблюдением врачей). Анафилактическая реакция означает, что тело слишком сильно реагирует на лекарства, пищу или другие вещества.
Из-за "британского" штамма коронавируса Пекин вводит частичный локдаун
В китайской столице Пекин вводят частичный локдаун на фоне распространения нового штамма коронавируса. В стране обнаружили 2 случая заражения мутировавшим COVID-19:
- Всем местным жителям запрещено выезжать из города без специального разрешения и отрицательного теста на коронавирус.
- Жителям 5 районов Дасина вообще приказали оставаться дома.
- Местные власти также обязали учащихся перейти на дистанционное обучение.
- Запретили собрания более 50 человек.
- Приказали перенести дату запланированных свадеб и ограничить количество присутствующих на похоронах.
- Национальная комиссия по вопросам здравоохранения также ввела строгие правила для рабочих-мигрантов, возвращающихся в родные села на празднование Китайского Нового года в феврале.
Венгрия приняла российскую вакцину "Спутник V"
Венгрия одобрила использование российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Временное разрешение будет действовать в течение 6 месяцев. Разрешение могут продлить еще раз – на 6 месяцев. Пока неизвестно, когда российская вакцина будет доступной для населения. Регулятор ожидает заключение от Национального центра общественного здравоохранения. Его должны обнародовать в течение 2 недель.
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