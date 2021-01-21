Украина договаривается с США о вакцине против коронавируса. В Минздраве рассказали, когда в аптеках появится вакцина против COVID-19. В ВОЗ объяснили аллергические реакции на вакцину против COVID-19. Из-за "британского" штамма коронавируса Пекин вводит частичный локдаун. Венгрия одобрила российскую вакцину "Спутник V". Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 21 января.

Новости о коронавирусе в Украине 21 января

За прошедшие сутки в Украине обнаружили 5 583 больных коронавирусом. Из них 173 ребенка и 229 медработников, сообщает 24 канал.

Днем ранее Новости о коронавирусе 20 января: рекорд смертей в мире, 52% украинцев не хотят вакцинироваться

Больше всего новых случаев заражения зафиксировали в Киеве (595), а также Запорожской (358), Львовской (337), Харьковской (302) и Днепропетровской (295) областях.

В течение 20 января в больницы госпитализировали 1 811 больных COVID-19 или людей с подозрением на болезнь. От осложнений коронавируса умер еще 241 пациент. Вместе с тем 13 981 больной выздоровел.

Количество проведенных тестирований

Со вчерашнего дня лаборатории осуществили 41 597 тестирований, в частности методом ПЦР – 24 504, методом ИФА – 17 093. С начала пандемии лаборатории Минздрава провели 6 034 418 ПЦР-тестирований.

COVID-19 в регионах: суточный прирост больных

Киев – 595 случаев;

Винницкая область – 186 случаев;

Волынская область – 154 случая;

Днепропетровская область – 295 случаев;

Донецкая область – 280 случаев;

Житомирская область – 184 случая;

Закарпатская область – 127 случаев;

Запорожская область – 358 случаев;

Ивано-Франковская область – 177 случаев;

Киевская область – 235 случаев;

Кировоградская область – 41 случай;

Луганская область – 124 случая;

Львовская область – 337 случаев;

Николаевская область – 170 случаев;

Одесская область – 223 случая;

Полтавская область – 244 случая;

Ровненская область – 251 случай;

Сумская область – 261 случай;

Тернопольская область – 150 случаев;

Харьковская область – 302 случая;

Херсонская область – 101 случай;

Хмельницкая область – 202 случая;

Черкасская область – 162 случая;

Черновицкая область – 209 случаев;

Черниговская область – 215 случаев.

С начала пандемии в Украине обнаружили 1 177 621 больного коронавирусом. Из них выздоровели 914 730 больных. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 21 499 жителей Украины.



Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала

Украина договаривается с США о вакцине против коронавируса

Украина продолжает вести переговоры о поставках вакцин от коронавируса с США. Министерство здравоохранения проводит переговоры с компаниями Pfizer, Moderna и Johnson&Johnson.

Почему "Медицинские закупки" отстранили от закупки вакцин против COVID-19: объяснение Минздрава

Министерство здравоохранения выбрало для закупки вакцины от COVID-19 международную организацию Crown Agents из-за опыта закупки вакцин и жесткой политики конфиденциальности и неразглашения. В Минздраве считают, что государственное предприятие "Медицинские закупки Украины" не сможет выполнить задание относительно политики конфиденциальности.

До лета: в Минздраве рассказали, когда в аптеках появится вакцина против COVID-19

В Министерстве здравоохранения считают, что вакцина от коронавируса появится в украинских аптеках до лета 2021 года. Это позволит ускорить вакцинацию населения. Степанов объяснил, что если человек понимает, что попадает в пятую группу, то есть будет вакцинирован в конце 2021 – начале 2022 года, но хочет вакцинироваться раньше, он сможет приобрести вакцину на коммерческом рынке.

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Новости о коронавирусе в мире 21 января

Согласно данным СНБО Украины, с начала пандемии в мире обнаружили почти 97 миллионов больных коронавирусом. Больше 53 миллионов человек уже выздоровели, но 2 076 073 пациента умерли.

Страны с наибольшим количеством больных COVID-19

США – 24 438 938;

Индия – 10 610 883;

Бразилия – 8 638 249;

Россия – 3 616 680;

Великобритания – 3 515 796.

В ВОЗ объяснили аллергические реакции на вакцину против COVID-19

Всемирная организация здравоохранения ведет наблюдение за процессом вакцинации против COVID-19. На сегодня в мире не зарегистрировано летальных случаев вследствие иммунизации против коронавируса одним из разрешенных препаратов. Эксперты ВОЗ зафиксировали побочные эффекты в виде анафилактического шока. Ни анафилактический шок, ни аллергические реакции не представляют значительной опасности для людей и их здоровья (вакцинация проходит под наблюдением врачей). Анафилактическая реакция означает, что тело слишком сильно реагирует на лекарства, пищу или другие вещества.

Из-за "британского" штамма коронавируса Пекин вводит частичный локдаун

В китайской столице Пекин вводят частичный локдаун на фоне распространения нового штамма коронавируса. В стране обнаружили 2 случая заражения мутировавшим COVID-19:

Всем местным жителям запрещено выезжать из города без специального разрешения и отрицательного теста на коронавирус.

Жителям 5 районов Дасина вообще приказали оставаться дома.

Местные власти также обязали учащихся перейти на дистанционное обучение.

Запретили собрания более 50 человек.

Приказали перенести дату запланированных свадеб и ограничить количество присутствующих на похоронах.

Национальная комиссия по вопросам здравоохранения также ввела строгие правила для рабочих-мигрантов, возвращающихся в родные села на празднование Китайского Нового года в феврале.

Венгрия приняла российскую вакцину "Спутник V"

Венгрия одобрила использование российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Временное разрешение будет действовать в течение 6 месяцев. Разрешение могут продлить еще раз – на 6 месяцев. Пока неизвестно, когда российская вакцина будет доступной для населения. Регулятор ожидает заключение от Национального центра общественного здравоохранения. Его должны обнародовать в течение 2 недель.