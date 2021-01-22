Украинцы, переболевшие COVID-19, чаще испытывают тревогу. Кличко договаривается о миллионе доз вакцины против коронавируса для киевлян. США обнародовали подробную статистику тяжелых случаев аллергии на вакцину от Pfizer. Обнаружили основную причину тяжелого течения COVID-19. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 22 января.

Новости о коронавирусе в Украине 22 января

За минувшие сутки в Украине обнаружили 5 348 больных коронавирусом. Из них 164 ребенка и 225 медработников. В госпитализации нуждались почти 2 тысячи пациентов, сообщает 24 канал.

Днем ранее Новости о коронавирусе 21 января: ВОЗ об аллергии на вакцину, когда она будет в аптеках Украины

Со вчерашнего дня в больницу попали 1 900 пациентов с COVID-19 или подозрением на наличие инфекции. От осложнений, к сожалению, умерли 163 больных. Зато выздоровели – 14 239 человек.

С начала пандемии в Украине зафиксировали 1 миллион 182 тысячи 969 больных коронавирусом. Из них выздоровели 928 тысяч 969 пациентов, однако умерли от осложнений 21 тысяча 662 больных.

Количество больных COVID-19 в областях: суточный прирост

г. Киев – 507 случаев;

Винницкая область – 162 случая;

Волынская область – 135 случаев;

Днепропетровская область – 414 случаев;

Донецкая область – 266 случаев;

Житомирская область – 152 случая;

Закарпатская область – 142 случая;

Запорожская область – 350 случаев;

Ивано-Франковская область – 226 случаев;

Киевская область – 313 случаев;

Кировоградская область – 28 случаев;

Луганская область – 67 случаев;

Львовская область – 370 случаев;

Николаевская область – 275 случаев;

Одесская область – 287 случаев;

Полтавская область – 192 случая;

Ровненская область – 160 случаев;

Сумская область – 123 случая;

Тернопольская область – 113 случаев;

Харьковская область – 300 случаев;

Херсонская область – 81 случай;

Хмельницкая область – 134 случая;

Черкасская область – 195 случаев;

Черновицкая область – 217 случаев;

Черниговская область – 139 случаев.

Какова ситуация с тестированием на COVID-19 в Украине В течение 21 января украинские лаборатории провели 43 593 тестирований, в частности методом ПЦР – 23 410, а методом ИФА – 20 183. Всего с начала пандемии лаборатории Минздрава выполнили 6 057 828 ПЦР-тестов на выявление коронавирусной инфекции. Украинцы, переболевшие COVID-19, чаще испытывают тревогу, – опрос Социологическая группа "Рейтинг" провела опрос, в котором приняли участие 1600 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Как ответили украинцы о своем уровне тревожности: Негативные психоэмоциональные состояния ярко выражены среди тех, кто боится заболеть или переживает за здоровье родственников.

родственников. Кроме того, негативные эмоциональные состояния наблюдаются у тех, кто чаще смотрит новости о коронавирусе.

Среди тех, кто поддерживает вакцинацию, уровень негативных эмоций несколько выше, поскольку среди них больше тех, кто боится заболеть.

уровень негативных эмоций несколько выше, поскольку среди них больше тех, кто боится заболеть. Среди тех, кто поддерживает локдаун, относительно высокий уровень расстройств сна, паники и усталости. Кличко договаривается о миллионе доз вакцины против коронавируса для киевлян Столичные власти самостоятельно ведут переговоры с американскими и европейскими компаниями-производителями вакцины против коронавируса. Мэр Киева подчеркнул, что не может ждать, пока вакцина появится в Украине, ведь в столице вирус распространяется быстрее всего.

Новости о коронавирусе в мире 22 января

Согласно данным СНБО Украины, с начала пандемии в мире обнаружили более 97 миллионов больных коронавирусом. Более 53 миллионов человек уже выздоровели, но 2 092 688 пациентов умерли.

Страны с наибольшим количеством больных COVID-19

США – 24 633 015;

Индия – 10 625 428;

Бразилия – 10 625 428;

Россия – 3 637 862;

Великобритания – 3 553 802.

В ЕС ввели темно-красные зоны коронавируса: несущественные поездки запретят

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз должен продлить запрет на несущественные путешествия. Все из-за ухудшения ситуации с пандемией коронавируса в мире. Кроме того, ЕС введет новую зону – темно-красную. Она будет обозначать те регионы, где вирус циркулирует на очень высоком уровне. Люди, которые будут прибывать из этих стран, должны будут пройти тест перед вылетом и отбыть 14-дневную самоизоляцию по прилету.

Аллергия на вакцину от Pfizer: США обнародовали подробную статистику тяжелых случаев

В течение 10 дней со старта массовой вакцинации в США препаратом Pfizer/BioNTech на 1 900 000 введенных доз зафиксировали около двух десятков случаев тяжелых аллергических реакций, в частности анафилаксию. Подробнее об этом читайте по ссылке.

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Исследования коронавируса и новые открытия

Люди с некоторыми болезнями желудка могут заражаться COVID-19 через пищу

До сих пор в мире не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом через пищу, но американские ученые предполагают, что снижение кислотности желудка и изменение клеток пищевода может создать такой риск. Дело в том, что вероятность инфицирования через продукты довольно невелика, поскольку желудочная кислота легко нейтрализует SARS-Cov-2, как и многие другие патогены.

Нашли лекарства, которые не дают заболеть после контакта с больным коронавирусом

По предварительным данным, препарат бамланивимаб эффективен в профилактике COVID-19 с симптомами. Также он не дал заболеть людям, которые контактировали с больными.

Обнаружили основную причину тяжелого течения COVID-19

Исследователи определили, что тяжелое течение COVID-19 объясняется аутоиммунной реакцией, в ходе которой иммунные клетки атакуют сам организм. В отличие от сверхактивного воспалительного ответа, наблюдаемого при цитокиновом шторме, аутоантитела способствуют целенаправленному долгосрочному повреждению.