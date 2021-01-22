Новости о коронавирусе 22 января: причина тяжелого течения COVID-19, вакцина для Киева
Украинцы, переболевшие COVID-19, чаще испытывают тревогу. Кличко договаривается о миллионе доз вакцины против коронавируса для киевлян. США обнародовали подробную статистику тяжелых случаев аллергии на вакцину от Pfizer. Обнаружили основную причину тяжелого течения COVID-19. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 22 января.
Новости о коронавирусе в Украине 22 января
За минувшие сутки в Украине обнаружили 5 348 больных коронавирусом. Из них 164 ребенка и 225 медработников. В госпитализации нуждались почти 2 тысячи пациентов, сообщает 24 канал.
Днем ранее Новости о коронавирусе 21 января: ВОЗ об аллергии на вакцину, когда она будет в аптеках Украины
Со вчерашнего дня в больницу попали 1 900 пациентов с COVID-19 или подозрением на наличие инфекции. От осложнений, к сожалению, умерли 163 больных. Зато выздоровели – 14 239 человек.
Количество больных COVID-19 в областях: суточный прирост
- г. Киев – 507 случаев;
- Винницкая область – 162 случая;
- Волынская область – 135 случаев;
- Днепропетровская область – 414 случаев;
- Донецкая область – 266 случаев;
- Житомирская область – 152 случая;
- Закарпатская область – 142 случая;
- Запорожская область – 350 случаев;
- Ивано-Франковская область – 226 случаев;
- Киевская область – 313 случаев;
- Кировоградская область – 28 случаев;
- Луганская область – 67 случаев;
- Львовская область – 370 случаев;
- Николаевская область – 275 случаев;
- Одесская область – 287 случаев;
- Полтавская область – 192 случая;
- Ровненская область – 160 случаев;
- Сумская область – 123 случая;
- Тернопольская область – 113 случаев;
- Харьковская область – 300 случаев;
- Херсонская область – 81 случай;
- Хмельницкая область – 134 случая;
- Черкасская область – 195 случаев;
- Черновицкая область – 217 случаев;
- Черниговская область – 139 случаев.
Какова ситуация с тестированием на COVID-19 в Украине
В течение 21 января украинские лаборатории провели 43 593 тестирований, в частности методом ПЦР – 23 410, а методом ИФА – 20 183. Всего с начала пандемии лаборатории Минздрава выполнили 6 057 828 ПЦР-тестов на выявление коронавирусной инфекции.
Украинцы, переболевшие COVID-19, чаще испытывают тревогу, – опрос
Социологическая группа "Рейтинг" провела опрос, в котором приняли участие 1600 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Как ответили украинцы о своем уровне тревожности:
- Негативные психоэмоциональные состояния ярко выражены среди тех, кто боится заболеть или переживает за здоровье родственников.
- Кроме того, негативные эмоциональные состояния наблюдаются у тех, кто чаще смотрит новости о коронавирусе.
- Среди тех, кто поддерживает вакцинацию, уровень негативных эмоций несколько выше, поскольку среди них больше тех, кто боится заболеть.
- Среди тех, кто поддерживает локдаун, относительно высокий уровень расстройств сна, паники и усталости.
Кличко договаривается о миллионе доз вакцины против коронавируса для киевлян
Столичные власти самостоятельно ведут переговоры с американскими и европейскими компаниями-производителями вакцины против коронавируса. Мэр Киева подчеркнул, что не может ждать, пока вакцина появится в Украине, ведь в столице вирус распространяется быстрее всего.
Новости о коронавирусе в мире 22 января
Согласно данным СНБО Украины, с начала пандемии в мире обнаружили более 97 миллионов больных коронавирусом. Более 53 миллионов человек уже выздоровели, но 2 092 688 пациентов умерли.
Страны с наибольшим количеством больных COVID-19
- США – 24 633 015;
- Индия – 10 625 428;
- Бразилия – 10 625 428;
- Россия – 3 637 862;
- Великобритания – 3 553 802.
В ЕС ввели темно-красные зоны коронавируса: несущественные поездки запретят
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз должен продлить запрет на несущественные путешествия. Все из-за ухудшения ситуации с пандемией коронавируса в мире. Кроме того, ЕС введет новую зону – темно-красную. Она будет обозначать те регионы, где вирус циркулирует на очень высоком уровне. Люди, которые будут прибывать из этих стран, должны будут пройти тест перед вылетом и отбыть 14-дневную самоизоляцию по прилету.
Аллергия на вакцину от Pfizer: США обнародовали подробную статистику тяжелых случаев
В течение 10 дней со старта массовой вакцинации в США препаратом Pfizer/BioNTech на 1 900 000 введенных доз зафиксировали около двух десятков случаев тяжелых аллергических реакций, в частности анафилаксию. Подробнее об этом читайте по ссылке.
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Исследования коронавируса и новые открытия
Люди с некоторыми болезнями желудка могут заражаться COVID-19 через пищу
До сих пор в мире не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом через пищу, но американские ученые предполагают, что снижение кислотности желудка и изменение клеток пищевода может создать такой риск. Дело в том, что вероятность инфицирования через продукты довольно невелика, поскольку желудочная кислота легко нейтрализует SARS-Cov-2, как и многие другие патогены.
Нашли лекарства, которые не дают заболеть после контакта с больным коронавирусом
По предварительным данным, препарат бамланивимаб эффективен в профилактике COVID-19 с симптомами. Также он не дал заболеть людям, которые контактировали с больными.
Обнаружили основную причину тяжелого течения COVID-19
Исследователи определили, что тяжелое течение COVID-19 объясняется аутоиммунной реакцией, в ходе которой иммунные клетки атакуют сам организм. В отличие от сверхактивного воспалительного ответа, наблюдаемого при цитокиновом шторме, аутоантитела способствуют целенаправленному долгосрочному повреждению.
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