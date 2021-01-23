В Украине снижается заболеваемость COVID-19: свободны более 70% коек. Но вместе с тем во всем мире вырос уровень смертности. Второй производитель вакцин сокращает поставки в ЕС. Британский штамм коронавируса может быть смертельнее на 30%. Турция будет производить российскую вакцину "Спутник-V". Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 23 января.

Новости о коронавирусе в Украине 23 декабря

За минувшие сутки в Украине обнаружили 4 928 больных коронавирусом. Из них 166 детей и 261 медработник, сообщает 24 канал.

Днем ранее Новости о коронавирусе 22 января: Билл Гейтс вакцинировался, причина тяжелого течения COVID-19

В течение 22 января в больницы госпитализировали 1 862 больных коронавирусом или людей с признаками болезни. За минувшие сутки умерли еще 116 пациентов, а выздоровевших – 13 138 человек.

Коронавирус в регионах Украины: суточный прирост

Киев – 536 случаев;

Винницкая область – 178 случаев;

Волынская область – 119 случаев;

Днепропетровская область – 342 случая;

Донецкая область – 193 случая;

Житомирская область – 141 случай;

Закарпатская область – 160 случаев;

Запорожская область – 339 случаев;

Ивано – Франковская область – 248 случаев;

Киевская область – 258 случаев;

Кировоградская область – 50 случаев;

Луганская область – 42 случая;

Львовская область – 351 случай;

Николаевская область – 215 случаев;

Одесская область – 222 случая;

Полтавская область – 199 случаев;

Ровенская область – 207 случаев;

Сумская область – 89 случаев;

Тернопольская область – 133 случая;

Харьковская область – 325 случаев;

Херсонская область – 97 случаев;

Хмельницкая область – 105 случаев;

Черкасская область – 161 случай;

Черновицкая область – 163 случая;

Черниговская область – 55 случаев.

*В статистике отсутствуют данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя.

Общая статистика заболеваемости в Украине

С начала пандемии в Украине обнаружили 1 187 897 больных коронавирусом. 942 107 пациентов уже выздоровели. Но 21 778 человек умерли от осложнений, вызванных болезнью.

Ситуация с тестированием

За минувшие сутки в Украине провели 40 144 тестирования на коронавирус. Из них методом ПЦР – 22 667, а методом ИФА – 17 477. По состоянию на утро 23 января в Украине провели 6 080 495 тестирований на коронавирус методом ПЦР.

Заболеваемость в рядах ВСУ снова выросла: сколько военных заболели

По состоянию на 23 января в рядах Вооруженных силах Украины коронавирусом болеет 751 человек. За последние сутки COVID-19 подтвердили еще у 51 военного. Всего с начала пандемии выздоровели 14 432 военных, к сожалению, 39 умерли.

В Украине снижается заболеваемость COVID-19: свободны более 70% коек

В Украине продолжает сокращаться заболеваемость коронавирусом По состоянию на 23 января в стране свободно более 70% больничных коек для инфицированных COVID-19. Сейчас заполняемость койкомест для больных коронавирусом составляет 28,7%. Больше всего загружены больницы Ивано-Франковской области – они заполнены на 40%. При этом в Киеве заняты 30,4% коек. Всего в Украине для пациентов с COVID-19 выделено 66 297 койкомест.

К теме На Филиппинах процветает черный рынок незаконных вакцин против коронавируса

Новости коронавирус в мире 23 января

Согласно данным СНБО Украины, с начала пандемии в мире обнаружили более чем 98 миллионов случаев заражения коронавирусом. Более 54 миллионов больных уже выздоровели, но 2 108 573 пациентов умерли.

Страны с наибольшим количеством больных COVID-19

США – 24 823 197;

Индия – 10 639 684;

Бразилия – 8 753 920;

Россия – 3 658 447;

Великобритания – 3 594 145.

Турция будет производить российскую вакцину "Спутник–V"

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился о производстве вакцины "Спутник V" против коронавируса в Турции. Потенциальный объем производства – миллионы доз "Спутник V" в год. Кроме этого, обсуждается вопрос о возможном расширении производства в будущем.

Второй производитель вакцин сокращает поставки в ЕС

Количество доступных начальных доз препарата от AstraZeneca и Оксфордского университета будет меньше, чем ожидалась. К марту фармкомпания должна была доставить около 80 миллионов доз в 27 стран. Официальные лица пока не рассказали, на сколько большим будет дефицит. Но один из чиновников ЕС сообщил, что в первом квартале этого года поставки будут сокращены на 60%.

Аллергия на COVID-вакцину от Moderna: сколько тяжелых случаев было в США

Тяжелые аллергические реакции вследствие вакцинации препаратом от компании Moderna возникают редко. Из более чем 4 миллионов человек, вакцинированных в США по состоянию на 10 января, только 10 имели тяжелые аллергические реакции (анафилаксию). Показатель на миллион введенных доз составляет 2,5. Интересно, что все 10 тяжелых аллергических реакций на вакцину от Moderna были у женщин. Симптомы начались быстро после введения препарата. Сейчас пациентки уже выздоровели.

Уровень смертности вырос: в ВОЗ объяснили, что влияет на летальность COVID-19

Эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове считает, что уровень смертности от COVID-19 может расти не только из-за появления новых штаммов вируса. Причиной также может быть перегрузка системы здравоохранения. Эпидемиолог призвала делать все возможное, чтобы остановить передачу любых разновидностей инфекции.

Джонсон: "Британский" штамм коронавируса может быть смертельнее на 30%

Новый "британский" штамм коронавируса, вероятно, является не только заразнее, но и смертельнее. Он приводит к на 30% большему количеству смертей, чем обычный. Такое заявление сделал председатель правительства Великобритании Борис Джонсон. Впрочем, это лишь предварительные данные исследований.

Создали первую реальную 3D-модель коронавирус SARS-CoV-2 – с ней можно взаимодействовать

Австрийские и китайские специалисты разработали первую реальную (не воссозданную) модель коронавируса SARS-CoV-2. Они создали ее, отсканировав замороженные частицы вируса. Здесь можно сравнить оригинальное отсканированное изображение вируса и визуализацию ученых, которая раскрывает детали вириона: