В Украине больше миллиона инфицированных коронавирусом. Минздрав прогнозирует, что в Украине снова возрастет заболеваемость COVID-19. Новый штамм коронавируса распространился в Азии. Первые партии вакцины Pfizer и BioNTech уже отправили в страны ЕС. Еще один штамм коронавируса завезли в Великобританию из ЮАР. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 24 декабря.

За прошедшие сутки 23 декабря в Украине обнаружили 11 490 больных коронавирусом. Из них 488 детей и 445 медработников. Общее количество украинцев, инфицированных коронавирусом превысило 1 миллион, сообщает 24 канал.

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В течение 23 декабря госпитализировали 2 721 человека. От осложнений коронавируса умерли 223 больных. В то же время выздоровели – 15 775 пациентов.

За этот период украинские лаборатории провели 66 358 тестирований для выявления коронавирусной болезни, в частности методом ПЦР – 42 132, а методом ИФА – 24 226.

За все время пандемии в Украине заболели 1 001 132 человека. Из них по состоянию на 24 декабря выздоровели 631 435 больных, умерли от осложнений – 17 395. В общем лаборатории Минздрава провели 5 390 952 ПЦР-тестирования.

Статистика коронавируса в областях

Киев – 105 040 случаев;

Винницкая область – 21 490 случаев;

Волынская область – 31 917 случаев;

Днепропетровская область – 55 174 случая;

Донецкая область – 33 738 случаев;

Житомирская область – 37 468 случаев;

Закарпатская область – 27 543 случая;

Запорожская область – 50 115 случаев;

Ивано-Франковская область – 42 482 случая;

Киевская область – 55 497 случаев;

Кировоградская область – 8 090 случаев;

Луганская область – 9 443 случая;

Львовская область – 58 372 случая;

Николаевская область – 28 351 случай;

Одесская область – 66 971 случай;

Полтавская область – 33 509 случаев;

Ровненская область – 39 634 случая;

Сумская область – 38 923 случая;

Тернопольская область – 32 972 случая;

Харьковская область – 66 788 случаев;

Херсонская область – 16 408 случаев;

Хмельницкая область – 37 600 случаев;

Черкасская область – 36 418 случаев;

Черновицкая область – 38 914 случаев;

Черниговская область – 28 275 случаев.

Коронавирус в ВСУ: почти 2 сотни новых случаев за сутки

В Вооруженных Силах Украины по состоянию на 24 декабря коронавирусом болеет 2 531 человек. Всего за время пандемии выздоровели 10 853 военных и работника ВСУ. Не смогли побороть недуг 36 человек. Чаще всего COVID-19 военные подхватывали во время встреч с родными и друзьями.

Где украинцев будут вакцинировать от COVID-19

В Министерстве здравоохранения Украины разработали логистический сценарий для иммунизации населения от коронавирусной инфекции COVID-19. Вакцинация против COVID-19 будет происходить на базе существующих кабинетов и пунктов вакцинации.

Когда в Украине снова возрастет заболеваемость COVID-19: прогноз Минздрава

В Минздраве ожидают рост заболеваемости COVID-19 среди украинцев ближайшее время. Это связано с массовыми собраниями на новогодние праздники. В частности причиной будут большие скопления людей, что является обычным явлением в период праздников. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

С кем Украина ведет переговоры для закупки вакцины

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сейчас ведутся переговоры с Индией, Великобританией, Францией и многими другими странами для того, чтобы ускорить процесс поставки вакцины против коронавируса.

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Новости о коронавирусе в мире 24 декабря

С начала пандемии в мире обнаружили более 79 миллионов больных коронавирусом. Из них выздоровели более чем 44 миллиона больных. Зато умерли в результате болезни не менее 1 736 411 человек.

Страны с наибольшим количеством больных СOVID-19

США – 18 547 045; Индия – 10 123 778; Бразилия – 7 365 517; Россия – 2 934 695; Франция – 2 562 615.

Новый штамм коронавируса добрался до Германии

В Германии зарегистрировали первый случай заражения новым штаммом коронавируса, который несколько недель назад обнаружили в Великобритании. Мутацию вируса обнаружили у женщины, которая в воскресенье, 20 декабря, прилетела из Великобритании в аэропорт Франкфурта-на-Майне

Франция сертифицировала вакцину против COVID-19 компании Pfizer

Франция на национальном уровне разрешила применение вакцины против коронавирусной инфекции компания BioNTech и Pfizer, которая зарегистрирована в Евросоюзе под коммерческим брендом Comirnaty.

В США регистрируют аллергию на вакцину от Pfizer 7 случаев из 30 тысяч

В Нью-Йорке у медработника, которому сделали прививку от коронавируса вакциной компаний Pfizer и BioNTech, возникла аллергическая реакция. Это уже 7 подобный случай в США. Стоит отметить, что в Нью-Йорке уже вакцинировали 30 тысяч человек, а в США в целом – больше 1 миллиона.

Новый штамм коронавируса распространился в Азию

Случай инфицирования штаммом нового мутировавшего коронавируса подтвердили в Сингапуре. Страна приостановила авиасообщение с Великобританией.

Первые партии вакцины Pfizer и BioNTech уже отправили в страны ЕС

Первые партии вакцины Pfizer и BioNTech против коронавирусной инфекции уже отправили в 27 стран Европейского союза.

В Италии родственники умерших от COVID-19 требуют денежную компенсацию

Родственники жертв коронавируса COVID-19 требуют от итальянских властей денежную компенсацию на общую сумму 100 миллионов евро.

К теме Минздрав опубликовал план вакцинации украинцев против коронавируса

Исследования коронавируса

Новая мутация COVID-19 меняется с каждой передачей

Новая мутация COVID-19 из Южно-Африканской республики под названием 501.V2 меняется с каждой передачей, проявляя слабые места иммунной системы каждого отдельного человека.

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Маски блокируют до 99,9% капель, в которых может быть коронавирус: эксперимент

Маски способны защитить от инфицирования коронавирусом, в частности при разговоре или кашле они снижают риск распространения крупных капель воздуха, в которых может быть коронавирус Sars-CoV-2, до 99,9%. Подробности нового исследования здесь.