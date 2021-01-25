В Украине закончился январский локдаун, с сегодняшнего дня Украина вернулась к адаптивному карантину, это предусматривает значительно меньше ограничений. Заболеваемость COVID-19 резко упала – за сутки диагноз подтвердили всего 2,5 тысячам украинцев. В мире продолжают внедрять жесткие карантинные ограничения. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 25 января.

Источник 24 канал

Новости о коронавирусе в Украине

Как изменилась ситуация за сутки

По состоянию на 25 января в Украине за сутки коронавирусом заболели 2 516 человек, в том числе 95 детей и 87 медработников. В госпитализации нуждались 1 166 пациентов с подтвержденным COVID-19 или с имеющимися признаками болезни. К сожалению, из жизни ушли еще 63 пациента. Между тем выписали в связи с выздоровлением 5 783 человека.

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Ситуация с тестированием

За минувшие сутки в Украине провели всего 13 962 тестирования на коронавирус. Из них методом ПЦР – 10 573, а методом ИФА – 3 389. В общем за все время пандемии в стране осуществили 6 108 668 ПЦР-тестов.

Коронавирус в регионах Украины: суточный прирост

Киев – 146 случаев;

Винницкая область – 67 случаев;

Волынская область – 66 случаев;

Днепропетровская область – 136 случаев;

Донецкая область – 126 случаев;

Житомирская область – 122 случая;

Закарпатская область – 59 случаев;

Запорожская область – 241 случай;

Ивано-Франковская область – 238 случаев;

Киевская область – 102 случая;

Кировоградская область – 3 случая;

Луганская область – 41 случай;

Львовская область – 138 случаев;

Николаевская область – 123 случая;

Одесская область – 166 случаев;

Полтавская область – 84 случая;

Ровненская область – 49 случаев;

Сумская область – 101 случай;

Тернопольская область – 95 случаев;

Харьковская область – 51 случай;

Херсонская область – 90 случаев;

Хмельницкая область – 2 случая;

Черкасская область – 68 случаев;

Черновицкая область – 160 случаев;

Черниговская область – 42 случая.

Коронавирус в Вооруженных силах Украины

Сейчас в рядах ВСУ болеют 758 человек. За сутки 24 января COVID-19 подтвердили еще у 4 защитников. В целом за время пандемии коронавирусом заразились 14 452 человека. На изоляции сейчас находятся 134 инфицированных.

За сутки 24 января в ВСУ от коронавируса умер еще один украинский защитник.

В Украине ожидают рост смертности от COVID-19

В Министерстве здравоохранения ожидают ухудшения эпидемиологической ситуации, в частности суточная смертность от коронавируса может достичь до 250 – 400 человек. Это может произойти вследствие ослабления карантина. Также ситуацию могут усугубить мутации коронавирусной инфекции.

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Локдаун в Украине не продлили, так как ограничения в течение 8 – 24 января помогли стабилизировать ситуацию с коронавирусом в Украине. Сейчас медицинская система справляется с нагрузкой.

К слову, с сегодняшнего дня, с 25 января Украина возвращается к карантинным ограничениям, которые действовали в стране до 8 января. Они продлятся до 28 февраля.



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Новости о коронавирусе в мире 25 января

Страны с наибольшим количеством больных COVID-19

США – 25 128 278;

Индия – 10 667 736;

Бразилия – 8 844 577;

Россия – 3 698 246;

Великобритания – 3 657 857.

Австрия вводит третий локдаун

В Австрии начало действовать требование третьего карантина – ношение респираторов класса FFP2 в магазинах и общественном транспорте. Они имеют высокую степень защиты в отличие от обычной маски.

С 25 января в Австрии также вступило в силу требование о социальной дистанции не менее 2 метров.

С 8 февраля должны открыться розничные магазины, музеи и высатвки при условии строгого соблюдения всех коронавірусних мероприятий.

В этот же день начнется обучение в школах Вены и Нижней Австрии, во всех других федеральных землях – с 15 февраля.

США запретят въезд из ЕС и Бразилии

Чтобы противостоять пандемии COVID-19, планируют возобновить запрет на въезд для иностранцев, которые посетили Бразилию и большинство стран Евросоюза, – это связано с новыми мутациями коронавируса.

С начала пандемии коронавирус в США подхватили свыше 25 миллионов человек. Умерли более 419 тысяч инфицированных.

Израиль приостанавливает международное авиасообщение

Правительство Израиля решило остановить международное авиасообщение на неделю, чтобы сдержать распространение новых штаммов коронавируса.

Вылететь из Израиля можно будет только по следующим причинам:

для лечения заграницей;

для работы, которую нельзя выполнить удаленно;

для участия в судебных разбирательствах, похоронах членов семьи;

в случае переезда.

Исследования коронавируса

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Для обзора ученые использовали более 1 000 научных статей и правительственных документов. В окончательный анализ вошли 27 исследований, которые охватили 34 страны. Используя эти данные, ученые обобщили информацию о возрастных рисках смертности от COVID-19.

Анализ подтвердил, что риск смерти от COVID-19 возрастает по мере увеличения возраста. В 25 лет этот риск составляет примерно 1 на 10 000 случаев болезни, включая бессимптомные и недиагностированные. В 60 лет он составляет уже 1 на 100.