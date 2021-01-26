Рада сократила сроки рассмотрения закона о старте вакцинации против COVID-19. Шмыгаль представил "дорожную карту" вакцинации против COVID-19. Разработчик "Новичка" хочет выпустить лекарство от коронавируса. В ВОЗ исключили вероятность одоления COVID-19: человечество смогло победить лишь одну болезнь. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 26 января.

Источник 24 канал

Новости о коронавирусе в Украине 26 января

За минувшие сутки в Украине обнаружили 2 279 больных коронавирусом. Из них 95 детей и 175 медицинских работников.

Днем ранее Новости о коронавирусе 25 января: низкая заболеваемость в Украине, жесткие ограничения в Европе

Больше всего новых случаев заражения зафиксировали в Киеве (375), Запорожской (276), Ивано-Франковской (255), Одесской (211) и Харьковской (207) областях.

В течение 25 января в больницы госпитализировали 891 пациента от осложнений болезни, к сожалению, умерли 133 больных. Зато выздоровели от коронавируса еще 12 538 жителей Украины.

От начала пандемии коронавируса в Украине зарегистрировали 1 197 107 больных коронавирусом. 965 835 из них уже выздоровели, но еще 22 057 умерли от осложнений.

Сколько больных коронавирусом в Украине: суточный прирост

Киев – 375;

Винницкая область – 53;

Волынская область – 93;

Днепропетровская область – 108;

Донецкая область – 46;

Житомирская область – 20;

Закарпатская область – 103;

Запорожская область – 276;

Ивано-Франковская область – 255;

Киевская область – 78;

Кировоградская область – 17;

Луганская область – 56;

Львовская область – 167;

Николаевская область – 30;

Одесская область – 211;

Полтавская область – 100;

Ровненская область – 81;

Сумская область – 37;

Тернопольская область – 95;

Харьковская область – 207;

Херсонская область – 37;

Хмельницкая область – 15;

Черкасская область – 122;

Черновицкая область – 192;

Черниговская область – 5.

*У статистиці відсутні дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя.



Карантин после локдауна / Инфографика Кабмина

Ситуация с тестированием в Украине

От вчера лаборатории провели 32 030 тестов, в частности методом ПЦР – 16 589, методом ИФА – 15 441. От начала пандемии в Украине провели 6 125 257 ПЦР-тестов.

Рада сократила сроки рассмотрения закона о старте вакцинации против COVID-19

В Украине упростили процедуру рассмотрения законопроектов относительно вакцинации против коронавируса. "За" проголосовали 276 депутатов. Также Верховная рада включила в повестку дня законопроект о запуске вакцинации от коронавируса в Украине. Речь идет о законопроекте №4613 "О внесении изменений в Закон Украины "О лекарственных средствах" относительно государственной регистрации лекарственных средств под обязательства". Кроме этого, в парламенте зарегистрирован законопроект, который позволит использование 5 вакцин против коронавируса: Pfizer и BioNTech, Sinovac Biotech, Moderna Sinopharm, AstraZeneca.

"Ребенок задыхался в утробе": в Днепре спасли роженицу с тяжелой пневмонией COVID-19

В Днепре врачам удалось спасти роженицу с тяжелой пневмонией, вызванной COVID-19. Легкие пациентки были почти полностью поражены. Жизнь женщины и ребенка была под угрозой, врачи решили срочно делать кесарево сечение. Неделю младенец находился в реанимации, коронавирус у ребенка не обнаружили. Пока мама боролась за жизнь, за ребенком ухаживал папа. Сейчас женщина выздоровела, говорит, счастлива, что выжила.

Более 500 мобильных бригад: Шмыгаль представил "дорожную карту" вакцинации против COVID-19

Правительство подготовило план компании по вакцинации населения против COVID-19 – это "дорожная карта", которая состоит из 5 этапов. Общая цель дорожной карты – охват по меньшей мере 50% населения к концу 2022 года. План вакцинации в Украине:

Вакцинация людей с критическим риском инфицирования. В эту группу входят медработники и персонал, которые оказывают помощь больным коронавирусом, это люди в домах для людей преклонного возраста, военнослужащие ООС, которые находятся на передовой.

В эту группу входят медработники и персонал, которые оказывают помощь больным коронавирусом, это люди в домах для людей преклонного возраста, военнослужащие ООС, которые находятся на передовой. Вакцинация людей с чрезвычайно высоким риском заражения. Ко второй группе относятся соцработники, люди старше 80 лет, другие медицинские работники. В рамках этого этапа плановый охват – 2 миллиона 540 тысяч человек.

Ко второй группе относятся соцработники, люди старше 80 лет, другие медицинские работники. В рамках этого этапа плановый охват – 2 миллиона 540 тысяч человек. Вакцинация людей с высоким риском инфицирования. Группа людей, выполняющих функции по поддержанию и безопасности жизнедеятельности государства. Это ГСЧС, полиция, СБУ, учителя и другие категории, охват – 7,2 миллиона человек.

Группа людей, выполняющих функции по поддержанию и безопасности жизнедеятельности государства. Это ГСЧС, полиция, СБУ, учителя и другие категории, охват – 7,2 миллиона человек. Вакцинация людей с повышенным уровнем инфицирования. Это люди в возрасте от 60 до 64 лет, взрослые с сопутствующими заболеваниями и другие категории населения.

Это люди в возрасте от 60 до 64 лет, взрослые с сопутствующими заболеваниями и другие категории населения. Вакцинация других граждан, не входящих в приоритетные группы.

Новости о коронавирусе в мире 26 января

85-летнюю испанку считали умершей от COVID-19: женщина вернулась живой из больницы

Семье 85-летней Рогелии Бланко сообщили, что женщина умерла в больнице от коронавируса. Похороны состоялись на следующий день, однако семью Рогелии Бланко не допустили на церемонию из-за карантинных ограничений. Через 10 дней живая и полностью здоровая пациентка вернулась в дом престарелых, где жила в течение последнего периода. Это чрезвычайно удивило весь персонал, а также ее мужа, который не мог смириться с потерей жены. Впоследствии выяснилось, что Рогелию Бланко перепутали с 90-летней Консепсьон Ариас, которая тоже лечилась от COVID-19 в той же больничной палате. Женщина и в самом деле умерла от осложнений, вызванных недугом.

К теме Коронавирус в России: умерло более 70 тысяч человек

Разработчик "Новичка" хочет выпустить лекарство от коронавируса

Один из разработчиков "Новичка" Леонид Ринк анонсировал выпуск лекарств "Иммофон". Они должны бороться с коронавирусом и еще рядом вирусных заболеваний. Ринк заявил, что свой препарат разрабатывал на основе лекарств от сахарного диабета – "Диуцифона". "Иммофон" якобы должен ликвидировать цитокиновый шторм (процесс уничтожения организма иммунитетом), который считают одной из причин смертности от коронавируса. Препарат уже тестировали на 700 добровольцах и "не было ни одной тяжелой стадии и ни одной смерти после заражения".

В ВОЗ исключили вероятность одоления COVID-19: человечество смогло победить лишь одну болезнь

Странам не стоит надеяться на преодоление коронавирусной болезни в 2021 году да и, вероятно, когда-либо. По словам директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкла Райана, даже после вакцинации против коронавируса, риски распространения болезни – высокие. При этом представитель ВОЗ отметил, что основной задачей не должна быть полная победа над болезнью. Ведь в целом человечеству пришлось победить только одну болезнь – оспу.

Таджикистан объявил о полной победе над COVID-19: людей призвали не расслабляться

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 26 января заявил, что в стране уже нет COVID-19 – вирус удалось полностью побороть. Уже 15 дней в Таджикистане не регистрируют новые случаи заражения. Несмотря на то, что коронавируса уже нет, президент все равно призвал граждан соблюдать санитарно-гигиенические правила. Президент призвал людей "не расслабляться".

Исследования, связанные с COVID-19

Как коронавирус повлиял на психику людей

Ученые австралийского Университета Флиндерса провели онлайн-опрос с участием 1040 жителей из пяти стран с целью проанализировать стрессовые реакции на изоляцию и страхи, связанные с COVID-19. В частности, исследователи сосредоточились на таких проявлениях стресса, как повторяющиеся тревожные мысли, беспокойство и размышления о пандемии. Абсолютное большинство респондентов сообщили о том, что переживают стресс из-за происходящего. У 13,2% исследователи обнаружили признаки посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). Это тяжелое психоэмоциональное состояние, которое может сопровождаться тревогой, бессонницей, депрессией, паническими атаками. Как правило, ПТСР возникает уже после травматических событий, но может также появиться из-за ожидания катастрофы.

Какие болезни чаще всего развиваются после коронавируса

В большом исследовании ученые обнаружили, какие болезни чаще всего развиваются в течение 140 дней у людей, которые лечились от COVID-19 в больнице. В новом исследовании ученые проанализировали состояние здоровья почти 48 тысяч человек, которые были госпитализированы с COVID-19 в Великобритании. Чаще всего у пациентов встречались болезни дыхательной системы – у 29,6% лиц, у 12,7% они были диагностированы впервые. Подробнее об этом читайте по ссылке.

Азитромицин и доксициклин широко применяются при воспалительных процессах в органах дыхания и включены в многочисленные международные рекомендации по лечению коронавируса, в том числе в Украине. К сожалению, оба антибиотика в очередной раз не подтвердили свою эффективность.