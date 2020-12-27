В Украине за сутки подтвердили 7709 случаев заражения COVID-19. Вакцину от коронавирусной инфекции доставили во все страны Европейского союза. Вакцина Moderna вызвала первую аллергию в США. Новый штамм коронавируса обнаружили еще во Франции, Испании и Швеции. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 26 декабря.

Новости о коронавирусе в Украине 26 декабря

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Статистика распространения COVID-19

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в Украине заболело 1 019 876 человек. За минувшие сутки количество зараженных возросло на 7709.

Среди новых больных за минувшие сутки заболели 366 детей и 198 медработников. Также – госпитализовано 2888 человек. К сожалению, от осложнений, вызванных коронавирусом, умер 121 человек. Выздоровели – 5145 человек.

Общая статистика заболеваемости в Украине по состоянию на 26 декабря:

заболело – 1 019 876 человек;

выздоровели – 651 917 человек;

летальных случаев – 17 702.

Количество заболеваний в регионах Украины по состоянию на 26 декабря:

г. Киев – 106 486 случаев;

Винницкая область – 21 858 случаев;

Волынская область – 32 300 случаев;

Днепропетровская область – 56 356 случаев;

Донецкая область – 34 586 случаев;

Житомирская область – 38 219 случаев;

Закарпатская область – 27 754 случая;

Запорожская область – 51 250 случаев;

Ивано-Франковская область – 42 725 случаев;

Киевская область – 56 942 случаи;

Кировоградская область – 8205 случаев;

Луганская область – 9906 случаев;

Львовская область – 59 551 случай;

Николаевская область – 29 117 случаев;

Одесская область – 68 447 случаев;

Полтавская область – 34 341 случай;

Ровненская область – 40 195 случаев;

Сумская область – 39 848 случаев;

Тернопольская область – 33 328 случаев;

Харьковская область – 67 655 случаев;

Херсонская область – 16 917 случаев;

Хмельницкая область – 38 333 случаи;

Черкасская область – 37 321 случай;

Черновицкая область – 39 293 случаи;

Черниговская область – 28 943 случая.



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Коронавирус в ВСУ

В течение 25 мая в рядах Вооруженных сил Украины COVID-19 подтвердили у 78 человек. В общем пока болеют 2427 военных и работников ВСУ. С начала эпидемии выздороветь удалось 11 161 человеку, умерли, к сожалению, 37 военных.

По состоянию на 16 декабря болеют 2427 человек. На изоляции, в том числе и самоизоляции, находятся 423 больных. Количество военных, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток – 34 человека. За сутки 25 декабря недуг подтвердили у 78 военных и работников ВСУ.

Врач прогнозирует пик коронавируса в Украине в январь-февраль 2021 года

Медик рассказал, что сейчас Украина находится на фазе второй волны распространения коронавирусной инфекции, которая достигнет пика в конце января. Впоследствии через несколько месяцев может начаться третья волна.

Главный врач одного из диагностических медицинских центров Львова Тарас Жиравецкий считает, что третья волна вероятно начнется в августе-сентябре 2021 года.

Где в Украине вакцина от коронавируса появится в первую очередь

В Минздраве рассказали, что вакцина против коронавируса прежде всего появится в Украине в государственных, а не в частных клиниках. Однако сначала она попадет на таможенный склад, а оттуда ее внутри страны будет поставлять дистрибьютор.

Как пояснила эксперт ведомства Ирина Колесникова, производители вакцины прежде всего заинтересованы в крупных партиях, которые могут заказывать именно государственные структуры. Поэтому они даже не будут вести переговоры с частными клиниками. Правда, это могут быть дистрибьюторы, но официальные. Поскольку они так же отвечают за качество продукта, как отвечает государство.

Новый штамм коронавируса уже добрался до Украины

Первый случай заражения зафиксировали на Закарпатье. У инфицированного мужчины можно наблюдать легкое течение болезни. Так утверждает врач-инфекционист из Ужгорода Виктор Петров.

По его словам, мутировавший коронавирус обнаружили у 24-летнего мужчины. Он в основном проживает в Чехии, ездит туда на заработки. Домой возвращается редко и остается в Украине лишь на короткий промежуток времени. Петров является его семейным врачом.

Нардепам от "Слуги народа" запретили раздувать панику из-за нового штамма COVID-19

Депутатам от "Слуги народа" советуют не преувеличивать угрозу от нового штамма коронавируса. Информационные отделы фракции даже подготовили соответствующий документ с эфирными тезисами для народных избранников.

"Слугам", в частности, советуют не бояться процесса мутации вирусов, поскольку они "постоянно мутируют естественным образом". Для примера в тезисах приводят вирус гриппа, который, по словам ученых, "мутирует чаще".

В документе также отметили, что в Украине в конце декабря из-за нового штамма коронавируса изменят ПЦР-системы. Это произойдет после того, как Великобритания опубликует исследования об изменении коротких фрагментов ДНК или РНК-мишени, которая и выявляет вирус.

Кроме того, депутатов призывают говорить, что сейчас отсутствуют подтверждения того, что новый штамм не будет реагировать на уже разработанные вакцины.

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Новости о коронавирусе в мире 26 декабря

Согласно данным СНБО Украины, с начала 2020 года коронавирусом инфицировалось свыше 80 миллионов людей по всему миру. Из них выздоровели более чем 45 миллионов больных. Зато 1 756 328, к сожалению, умерли.

Страны с наибольшим количеством больных COVID-19

США – 18 981 130; Индия – 10 169 118; Бразилия – 7 465 806; Россия – 2 992 123; Франция – 2 607 688.

Вакцина от коронавируса поступила во все страны ЕС

Вакцину от коронавирусной инфекции доставили во все страны Европейского союза, вакцинация стартует в воскресенье 27 декабря. Об этом в своем обращении заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Она добавила, что очень скоро ЕС будет иметь больше вакцин, как только будет подтверждена их безопасность и эффективность.

"Мы начинаем перелистывать страницу тяжелого года. Сегодня день доставки, а завтра вакцинация против COVID-19 начнется по всему ЕС. Вакцина стала доступна одновременно для всех государств ЕС, и люди начнут принимать вакцину в Афинах, в Риме, в Хельсинки, в Софии. Наши Европейские дни вакцинации – это трогательный момент единства и европейской истории успеха", – сказала глава европейской комиссии.

Какие страны уже начали вакцинацию

►Венгрия

Первой среди стран Евросоюза вакцинацию против коронавируса начала Венгрия. Прививки сделали работникам больниц Будапешта 26 декабря. Самой первой вакцину получила врач центральной больницы "Дель-Пешт" Адриенна Кертес.

►Германия

Германия стала второй страной ЕС, которая начала вакцинацию. Процесс стартовал в доме для людей пожилого возраста в городе Гальберштадт. Первой прививку сделали 101-летней Эдит Квойцалли. Женщина легко перенесла вакцинацию – она была спокойной и улыбалась.

►Словакия

Третьей вакиновувать население начала Словакия. Первым вакцинировался инфекционист и член правительственной комиссии по борьбе с пандемией Владимир Крчмери. 27 декабря дозу вакцины Pfizer получат президент Зузана Чапутова, некоторые министры и члены парламента.

Вакцина Moderna вызвала первую аллергию в США

У американского врача, которому сделали прививку от COVID-19, развилась тяжелая аллергическая реакция. Вакцина компании Moderna вызвала головокружение и учащенное сердцебиение. Инцидент произошел в Бостоне. Вакцина вызвала аллергию у научного сотрудника гериатрической онкологии в Бостонском медицинском центре Хоссейна Садрзаде. Он сказал, что почти сразу после вакцинации у него возникли головокружение и учащенное сердцебиение.

Представитель Бостонского медицинского центра Дэвид Кибби заявил, что Садрзаде разрешили самостоятельно ввести себе противоаллергический препарат. Мужчину доставили в отделение неотложной помощи. Кибби заявил, что врача уже выписали.

Планы Израиля по вакцинации населения от коронавируса

Правительство Израиля планирует вакцинировать от COVID-19150 тысяч человек ежедневно. Поэтому в течение месяца первую дозу вакцины должны получить миллионы израильтян.

Генеральный директор министерства здравоохранения Израиля Чези Леви заявил, что государство заинтересовано в непрерывном процессе вакцинации населения. По его словам, прививка может длиться даже 24 часа в сутки. Но это зависит от желания граждан и наличия вакцин.

Израиль рассчитывает на поставку 4 миллионов доз вакцины Pfizer до конца декабря и еще 4 миллионов – до конца марта 2021 года. Также правительство договорилось о 6 миллионах доз вакцины Moderna, но ее доставку в Израиль ожидают не ранее чем в апреле.

В ВОЗ считают, что пандемия COVID-19 – только на середине пути

В ВОЗ предполагают, что говорить об окончательном преодолении пандемии коронавирусной инфекции пока еще рано. Как рассказал директор Европейского бюро ВОЗ Ганс Клюге, распространение болезни удается сдерживать благодаря локдаунам и ограничениям. Клюге отметил, что ВОЗ осторожна с прогнозами, ведь подобные вирусы развиваются не менее двух лет.

Кроме того, в организации заявили, что пандемия коронавируса не является последней, которую предстоит пережить человечеству. Поэтому миру необходимо сделать выводы и развивать первичную медицину.

Очередной перл от президента Туркменистана

Лидер Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов придумал интересный способ лечения коронавируса. Он предложил лечить COVID-19 корнем солодки.

Гурбангулы указал на недавнее исследование, подтверждающее, что активное вещество корня солодки – глицирризиновая кислота – препятствует развитию коронавируса. К тому же эффект оказывает даже малая концентрация солодки.

Президент Туркменистана отметил, что солодковый корень входит в первую пятерку списка лекарственных средств, рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения.

Турция потребует отрицательный тест на COVID-19 у туристов до 1 марта

Правительство Турции на 2 дня перенесло введение требования о наличии у авиапассажиров негативных тестов на коронавирус. Так, справку будут требовать не с 28-го, а с 30 декабря 2020 года. Новые правила будут действовать до 1 марта 2021 года.

На рейсах в Турцию все пассажиры в возрасте от 6 лет вынуждены будут показать справку о прохождении ПЦР-теста. Его следует сделать не позднее чем за 72 часа до времени пересечения границы Турции и он должен быть отрицательным – в противном случае пассажира не пропустят на территорию страны.

Отрицательный тест на COVID-19 должны иметь и люди, путешествующие с пересадкой в ​​аэропортах Турции, даже если они не оставляют транзитную зону.

Новый штамм коронавируса обнаружили в еще нескольких странах

Во Франции обнаружили один случай быстрого распространения нового штамма коронавируса из Великобритании. Говорится о жителе города Тур. Он 19 декабря вернулся из Лондона. Сейчас больной не имеет симптомов болезни и находится на изоляции.

Также накануне сообщили о еще 5 больных новым видом коронавируса в Японии. Кроме того, первые случаи заражения зафиксировали в Испании и Швеции. В частности, в Мадриде мутацию коронавируса подтвердили у 4 людей. В Швеции новым штаммом болеет пока только 1 человек.

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Новый штамм COVID-19 / Инфографика 24 канала