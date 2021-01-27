Новости о коронавирусе 27 января: когда старт вакцинации в Украине, связь Омега-3 и смертности
Украина готовится к старту вакцинации от коронавируса, запланированной на начало февраля. Поэтому, правительство утвердило 2 важных документа, которые позволят закупать новые эффективные препараты и вакцины. В мире более 100 миллионов инфицированных коронавирусом. Исследователи нашли связь между уровнем Омега-3 и риском смерти от коронавируса. Это последние новости о COVID-19 в Украине и мире
Источник: 24 канал
Новости о коронавирусе в Украине
Как изменилась ситуация за сутки
По состоянию на 27 января в Украине суточный прирост больных COVID-19 вырос до 3776, в частности заболели 115 детей и 172 медики. В госпитализации нуждались 2430 человек с подтвержденным диагнозом или подозрением на COVID-19, но их симптомы заболеваний нуждались в медицинской помощи.
К сожалению, еще 145 пациентов умерли. Выздоровели до 14 250 инфицированных.
Днем ранее Новости о коронавирусе 26 января: опасность малоэффективных вакцин, ВОЗ обновила рекомендации
Коронавирус в регионах Украины: суточный прирост
- Киев – 437 случаев;
- Винницкая область – 158 случаев;
- Волынская область – 76 случаев;
- Днепропетровская область – 188 случаев;
- Донецкая область – 143 случая;
- Житомирская область – 107 случаев;
- Закарпатская область – 86 случаев;
- Запорожская область – 204 случая;
- Ивано-Франковская область – 167 случаев;
- Киевская область – 276 случаев;
- Кировоградская область – 48 случаев;
- Луганская область – 49 случаев;
- Львовская область – 221 случай;
- Николаевская область – 174 случая;
- Одесская область – 185 случаев;
- Полтавская область – 116 случаев;
- Ровненская область – 164 случая;
- Сумская область – 85 случаев;
- Тернопольская область – 96 случаев;
- Харьковская область – 238 случаев;
- Херсонская область – 64 случая;
- Хмельницкая область – 169 случаев;
- Черкасская область – 126 случаев;
- Черновицкая область – 169 случаев;
- Черниговская область – 30 случаев.
* В статистике отсутствуют данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя.
Общая статистика заболеваемости COVID-19
По состоянию на 27 января в Украине выявили 1 200 883 больных коронавирус. 980 тысяч 085 из них уже выздоровели. Но 22 202 пациента умерли от осложнений, вызванных болезнью.
Активных больных коронавирусом в Украине около 199 тысяч – они продолжают лечение стационарно или на самоизоляции.
Венгрия подарила Украине 50 аппаратов ИВЛ
Для борьбы с пандемией коронавируса, Венгрия подарила Украине 50 аппаратов искусственной вентиляции легких. Закарпатье получило лишь 4 аппарата. Остальные 46 передали в медицинские учреждения других областей.
Украина уже в феврале начнет вакцинацию
Вакцинация от коронавируса стартует в Украине уже в феврале. Правительство сегодня, 27 января утвердило 2 важных документа, которые позволят закупать новые эффективные препараты и вакцины без лишних законодательных барьеров. Речь о Договорах управляемого доступа (Managed Entry Agreements).
Правительственный план вакцинации Украинский / Инфографика 24 канала
Новости о коронавирусе в мире 27 января
Согласно данным СНБО Украины, с начала пандемии в мире выявили более чем 100 миллионов 233 тысячи случаев заражения коронавирусом. Более 55 миллионов больных уже выздоровели, но 2 159 296 пациентов умерли.
Страны с наибольшим количеством больных COVID-19
- США – 25 445 091;
- Индия – 10 689 527;
- Бразилия – 8 933 692;
- Россия – 3 733 692;
- Великобритания – 3 700 268.
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