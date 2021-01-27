Украина готовится к старту вакцинации от коронавируса, запланированной на начало февраля. Поэтому, правительство утвердило 2 важных документа, которые позволят закупать новые эффективные препараты и вакцины. В мире более 100 миллионов инфицированных коронавирусом. Исследователи нашли связь между уровнем Омега-3 и риском смерти от коронавируса. Это последние новости о COVID-19 в Украине и мире

Источник: 24 канал

Новости о коронавирусе в Украине

Как изменилась ситуация за сутки

По состоянию на 27 января в Украине суточный прирост больных COVID-19 вырос до 3776, в частности заболели 115 детей и 172 медики. В госпитализации нуждались 2430 человек с подтвержденным диагнозом или подозрением на COVID-19, но их симптомы заболеваний нуждались в медицинской помощи.

К сожалению, еще 145 пациентов умерли. Выздоровели до 14 250 инфицированных.

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Ситуация с тестированием: за минувшие сутки в Украине провели 47 120 тестирований на коронавирус, из них: методом ПЦР – 27 041,

методом ИФА – 20 079.

Всего с начала пандемии в стране сделали 6 152 298 тестов методом ПЦР.

Коронавирус в регионах Украины: суточный прирост

Киев – 437 случаев;

Винницкая область – 158 случаев;

Волынская область – 76 случаев;

Днепропетровская область – 188 случаев;

Донецкая область – 143 случая;

Житомирская область – 107 случаев;

Закарпатская область – 86 случаев;

Запорожская область – 204 случая;

Ивано-Франковская область – 167 случаев;

Киевская область – 276 случаев;

Кировоградская область – 48 случаев;

Луганская область – 49 случаев;

Львовская область – 221 случай;

Николаевская область – 174 случая;

Одесская область – 185 случаев;

Полтавская область – 116 случаев;

Ровненская область – 164 случая;

Сумская область – 85 случаев;

Тернопольская область – 96 случаев;

Харьковская область – 238 случаев;

Херсонская область – 64 случая;

Хмельницкая область – 169 случаев;

Черкасская область – 126 случаев;

Черновицкая область – 169 случаев;

Черниговская область – 30 случаев.

* В статистике отсутствуют данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя.

Общая статистика заболеваемости COVID-19

По состоянию на 27 января в Украине выявили 1 200 883 больных коронавирус. 980 тысяч 085 из них уже выздоровели. Но 22 202 пациента умерли от осложнений, вызванных болезнью.

Активных больных коронавирусом в Украине около 199 тысяч – они продолжают лечение стационарно или на самоизоляции.

Венгрия подарила Украине 50 аппаратов ИВЛ

Для борьбы с пандемией коронавируса, Венгрия подарила Украине 50 аппаратов искусственной вентиляции легких. Закарпатье получило лишь 4 аппарата. Остальные 46 передали в медицинские учреждения других областей.

Украина уже в феврале начнет вакцинацию

Вакцинация от коронавируса стартует в Украине уже в феврале. Правительство сегодня, 27 января утвердило 2 важных документа, которые позволят закупать новые эффективные препараты и вакцины без лишних законодательных барьеров. Речь о Договорах управляемого доступа (Managed Entry Agreements).

Договор управляемого доступа – что это? Договор управляемого доступа (Managed entry agreements – MEAs) – это механизм закупки за бюджетные средства инновационных лекарственных средств в условиях отсутствия в стране генерических препаратов. Именно эти документы дают возможность вступать в прямые переговоры с производителями оригинальных инновационных лекарственных средств для их закупок .

Правительственный план вакцинации Украинский / Инфографика 24 канала

Новости о коронавирусе в мире 27 января

Согласно данным СНБО Украины, с начала пандемии в мире выявили более чем 100 миллионов 233 тысячи случаев заражения коронавирусом. Более 55 миллионов больных уже выздоровели, но 2 159 296 пациентов умерли.

Страны с наибольшим количеством больных COVID-19

США – 25 445 091;

Индия – 10 689 527;

Бразилия – 8 933 692;

Россия – 3 733 692;

Великобритания – 3 700 268.

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Новые исследования о коронавирусе

Низкий уровень Омега-3 в организме повышает риск смерти от COVID-19 в 4 раза

Ученые убеждены, что высокий уровень Омега-3 в организме связан с пониженным риском смерти от COVID-19. А вот низкий его уровень повышает риски смерти среди пациентов в разы.

Больных разделили на 4 группы ровно по 25 человек, исходя из уровня Омега-3 в их крови. В первой группе с высоким уровнем Омега-3 умер только 1 пациент. В группах с низкими уровнями вследствие болезни умерли 13 человек.

То есть, что относительный риск смертности среди пациентов с низким уровнем Омега-3 был в 4 раза выше.

Каждый 8 человек рискует получить депрессию или инсульт после COVID-19

Согласно новому исследованию, в группе риска тяжелых последствий оказываются даже те, кто легко перенес COVID-19.

В основном это были депрессия, тревожное расстройство, инсульт, внутричерепное кровотечение, симптомы деменции. У 13% переболевших эти состояния диагностируются впервые.