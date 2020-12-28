Страны Евросоюза сегодня официально начали массовую вакцинацию против коронавируса. В Украине заверили, что бюджета хватит, чтобы закупить достаточное количество вакцин. Ученые опубликовали новое основательное исследование вероятности повторного инфицирования коронавирусом. В Польше до 17 января ввели жесткий карантин. Это последние новости о COVID-19 в Украине и мире 27 декабря.

Новости о коронавирусе 27 декабря в Украине

В течение суток в Украине заболели коронавирусом 6 113 человек, из них 277 детей и 153 медработника. В госпитализации нуждались около 2 тысяч человек с диагнозом COVID-19, или подозрением на болезнь.

Днем ранее Новости о коронавирусе 26 декабря: аллергия от вакцины, пик заболеваемости в Украине

Статистика распространения заболевания COVID-19 в Украине: С начала распространения COVID-19 в Украине заболели – 1 025 989 украинцев.

По состоянию на 27 декабря выздоровели 658 538 больных.

Умерли во время течения коронавирусного заболевания 17 774 пациента.

Количество больных в областях по состоянию на 27 декабря

г. Киев – 107 204;

Винницкая область – 21 960;

Волынская область – 32 429;

Днепропетровская область – 56 893;

Донецкая область – 34 929;

Житомирская область – 38 494;

Закарпатская область – 27 828;

Запорожская область – 51 703;

Ивано – Франковская область – 42 828;

Киевская область – 57 331;

Кировоградская область – 8 225;

Луганская область – 9 982;

Львовская область – 59 798;

Николаевская область – 29 531;

Одесская область – 68 962;

Полтавская область – 34 600;

Ровенская область – 40 295;

Сумская область – 40 047;

Тернопольская область – 33 452;

Харьковская область – 67 868;

Херсонская область – 17 067;

Хмельницкая область – 38 378;

Черкасская область – 37 617;

Черновицкая область – 39 422;

Черниговская область – 29 146.

Заболеваемость COVID-19 в ВСУ продолжает снижаться

По 26 декабря среди военных и работников ВСУ обнаружили лишь 32 новых случая COVID-19. Это вдвое меньше, чем показатель за предыдущие сутки.

С начала эпидемии выздоровели 11 246 человек. Количество летальных случаев – 37. По состоянию на 27 декабря болеют 2 374 человек. На изоляции, в том числе и самоизоляции, находится 421 больной.

Шмигаль обещает, что Украине хватит денег на вакцину против COVID-19

Украина будет иметь достаточно ресурсов, чтобы приобрести необходимое количество доз вакцин против коронавируса. По словам главы правительства Дениса Шмыгаля, почти 3 миллиарда гривен уже заложили на эти нужды в государственном бюджете на 2021 год.

Кабмин дополнительно выделил еще 1,3 миллиарда в украинской валюте для Министерства здравоохранения на вакцины. Это решение перед тем согласовали в бюджетном комитете парламента.



4 этапы вакцинации в Украине / инфографика 24 канала

Как будет происходить обучение в школах в 2021 году

Министр образования Сергей Шкарлет рассказал по какой стратегии будет происходить обучение в школах в условиях пандемии коронавируса в 2021 году. По его словам, для улучшения образовательного процесса создали Всеукраинскую школу онлайн.

Эту платформу разработали вместе с швейцарскими партнерами. Она состоит из 800 уроков для 5 – 9 классов. И на ней можно создавать отдельные кабинеты учителя и ученика. Также ученики смогут проходить тестирование после урока.

В Госбюджете-2021 предусмотрен 1 миллиард гривен на формирование мест дистанционного обучения для каждой школы. Кроме того, правительство должно принять постановление об обеспечении определенными гаджетами детей с особыми образовательными проблемами.

Когда ученики и студенты вернутся к учебе после каникул

Поскольку в течение 8 – 24 января в Украине продлится локдаун, в Министерстве образования и науки Украины рекомендовали учебным заведениям или продлить каникулы, или перейти на дистанционное обучение. В рамках закона о полном общем среднем образовании есть 30 дней каникул. И большинство школ берет эти каникулы.

Что до высших учебных заведений, то ситуация сложнее. Как сообщил глава МОН Сергей Шкарлет, некоторые университеты вообще не выходили на полноформатное обучение из-за уровня заболеваемости коронавирусом. Другие вузы учатся до сих пор в смешанном режиме.

Когда же будут возвращаться к учебе после каникул, то учебные заведения будут принимать по этому поводу автономные решения.

Социальные гарантии для больных COVID-19 педагогов: МОН подготовило законопроект

Министр образования Сергей Шкарлет заявил, что хотел бы, чтобы педагоги были среди приоритетных категорий общества, которым первым делать прививки от коронавируса. Впрочем, сейчас на передовой медики. В то же время, по материалам ВОЗ, COVID-19 не является для педагогов профессиональной болезнью.

Поэтому в Министерстве образования, учитывая большое количество людей, вовлеченных в образование, пытаются поставить акценты на важности. В частности, МОН уже подготовило законопроект о социальных гарантиях педагогическим и научно-педагогическим работникам. То есть, так же как и медикам в случае заболевания коронавирусом.

В Киеве умер известный врач, заведующий инфекционной реанимации Александр Артемов

В Киеве от коронавируса умер заведующий инфекционной реанимации 5-й больницы Александр Артемов. Он в течение последних 60 дней находился в реанимации. Врачи, как могли, боролись за его жизнь. Но в итоге оказались бессильными перед страшным недугом.

Александр Артемов в свое время заведовал инфекционной реанимацией в Александровской больнице, затем – в 9-й больнице, а в последние годы – в 5-й больнице Киева.

Реальная смертность от коронавируса в разы, а возможно и в десятки раз выше официальных данных. Реальные же показатели летальности засекречены.

Так считает украинский врач и председатель Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко.