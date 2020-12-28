Новости коронавируса 27 декабря: старт массовой вакцинации в ЕС, жесткий локдаун в Польше
Страны Евросоюза сегодня официально начали массовую вакцинацию против коронавируса. В Украине заверили, что бюджета хватит, чтобы закупить достаточное количество вакцин. Ученые опубликовали новое основательное исследование вероятности повторного инфицирования коронавирусом. В Польше до 17 января ввели жесткий карантин. Это последние новости о COVID-19 в Украине и мире 27 декабря.
Новости о коронавирусе 27 декабря в Украине
В течение суток в Украине заболели коронавирусом 6 113 человек, из них 277 детей и 153 медработника. В госпитализации нуждались около 2 тысяч человек с диагнозом COVID-19, или подозрением на болезнь.
Днем ранее Новости о коронавирусе 26 декабря: аллергия от вакцины, пик заболеваемости в Украине
Количество больных в областях по состоянию на 27 декабря
- г. Киев – 107 204;
- Винницкая область – 21 960;
- Волынская область – 32 429;
- Днепропетровская область – 56 893;
- Донецкая область – 34 929;
- Житомирская область – 38 494;
- Закарпатская область – 27 828;
- Запорожская область – 51 703;
- Ивано – Франковская область – 42 828;
- Киевская область – 57 331;
- Кировоградская область – 8 225;
- Луганская область – 9 982;
- Львовская область – 59 798;
- Николаевская область – 29 531;
- Одесская область – 68 962;
- Полтавская область – 34 600;
- Ровенская область – 40 295;
- Сумская область – 40 047;
- Тернопольская область – 33 452;
- Харьковская область – 67 868;
- Херсонская область – 17 067;
- Хмельницкая область – 38 378;
- Черкасская область – 37 617;
- Черновицкая область – 39 422;
- Черниговская область – 29 146.
Заболеваемость COVID-19 в ВСУ продолжает снижаться
По 26 декабря среди военных и работников ВСУ обнаружили лишь 32 новых случая COVID-19. Это вдвое меньше, чем показатель за предыдущие сутки.
С начала эпидемии выздоровели 11 246 человек. Количество летальных случаев – 37. По состоянию на 27 декабря болеют 2 374 человек. На изоляции, в том числе и самоизоляции, находится 421 больной.
Шмигаль обещает, что Украине хватит денег на вакцину против COVID-19
Украина будет иметь достаточно ресурсов, чтобы приобрести необходимое количество доз вакцин против коронавируса. По словам главы правительства Дениса Шмыгаля, почти 3 миллиарда гривен уже заложили на эти нужды в государственном бюджете на 2021 год.
Кабмин дополнительно выделил еще 1,3 миллиарда в украинской валюте для Министерства здравоохранения на вакцины. Это решение перед тем согласовали в бюджетном комитете парламента.
4 этапы вакцинации в Украине / инфографика 24 канала
Как будет происходить обучение в школах в 2021 году
Министр образования Сергей Шкарлет рассказал по какой стратегии будет происходить обучение в школах в условиях пандемии коронавируса в 2021 году. По его словам, для улучшения образовательного процесса создали Всеукраинскую школу онлайн.
Эту платформу разработали вместе с швейцарскими партнерами. Она состоит из 800 уроков для 5 – 9 классов. И на ней можно создавать отдельные кабинеты учителя и ученика. Также ученики смогут проходить тестирование после урока.
В Госбюджете-2021 предусмотрен 1 миллиард гривен на формирование мест дистанционного обучения для каждой школы. Кроме того, правительство должно принять постановление об обеспечении определенными гаджетами детей с особыми образовательными проблемами.
Когда ученики и студенты вернутся к учебе после каникул
Поскольку в течение 8 – 24 января в Украине продлится локдаун, в Министерстве образования и науки Украины рекомендовали учебным заведениям или продлить каникулы, или перейти на дистанционное обучение. В рамках закона о полном общем среднем образовании есть 30 дней каникул. И большинство школ берет эти каникулы.
Что до высших учебных заведений, то ситуация сложнее. Как сообщил глава МОН Сергей Шкарлет, некоторые университеты вообще не выходили на полноформатное обучение из-за уровня заболеваемости коронавирусом. Другие вузы учатся до сих пор в смешанном режиме.
Когда же будут возвращаться к учебе после каникул, то учебные заведения будут принимать по этому поводу автономные решения.
Социальные гарантии для больных COVID-19 педагогов: МОН подготовило законопроект
Министр образования Сергей Шкарлет заявил, что хотел бы, чтобы педагоги были среди приоритетных категорий общества, которым первым делать прививки от коронавируса. Впрочем, сейчас на передовой медики. В то же время, по материалам ВОЗ, COVID-19 не является для педагогов профессиональной болезнью.
Поэтому в Министерстве образования, учитывая большое количество людей, вовлеченных в образование, пытаются поставить акценты на важности. В частности, МОН уже подготовило законопроект о социальных гарантиях педагогическим и научно-педагогическим работникам. То есть, так же как и медикам в случае заболевания коронавирусом.
В Киеве умер известный врач, заведующий инфекционной реанимации Александр Артемов
В Киеве от коронавируса умер заведующий инфекционной реанимации 5-й больницы Александр Артемов. Он в течение последних 60 дней находился в реанимации. Врачи, как могли, боролись за его жизнь. Но в итоге оказались бессильными перед страшным недугом.
Александр Артемов в свое время заведовал инфекционной реанимацией в Александровской больнице, затем – в 9-й больнице, а в последние годы – в 5-й больнице Киева.
Врач о засекречивании смертей от COVID-19 в Украине
Реальная смертность от коронавируса в разы, а возможно и в десятки раз выше официальных данных. Реальные же показатели летальности засекречены.
Так считает украинский врач и председатель Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко.
Новости о коронавирусе в мире 27 декабря
Общее количество случаев заболевания COVID-19 в мире превысило отметку в 80 миллионов. Многие страны продолжают сообщать о вспышках заболевания на фоне новогодних празднований.
Рейтинг наиболее пострадавших от пандемии стран со значительным отрывом возглавляют США – с начала пандемии здесь зарегистрировали почти 19 миллионов больных.
В "пятерку" лидеров также входят:
- Индия – более 10 миллионов больных,
- Бразилия – 7,5 миллиона больных,
- Россия – более 3 миллионов больных;
- Франция – более 2,6 миллиона больных.
Украина находится на 16-й позиции в списке по темпам распространения COVID-19.
В США наибольшее количество смертей вследствие инфицирования SARS-CoV-2. Так, с января умерли – 332,5 тысячи американцев.
Высокая летальность также в:
- Бразилии – 190,8 тысячи умерших.
- Индии – 147,6 тысячи умерших
- Мексике – более 122 тысяч умерших.
В других странах показатель летальных исходов не превышает 100 тысяч.
В Израиле в третий раз за время пандемии ввели строгий локдаун
В Израиле в третий раз за год усилили карантинные мероприятия из-за ситуации с коронавирусом. Жесткие ограничения начали действовать 27 декабря. Действовать они будут как минимум до 9 января, но его могут продлить в зависимости от эпидемситуации в стране.
Условия предполагает третий локдаун
- Закрывают торговые учреждения, за исключением продуктовых магазинов и аптек.
- Транспорт работает в обычном режиме, но автобусы могут перевозить до 50% от своей пассажировместимости.
- По соответствующей схеме продолжит работу и железнодорожное сообщение.
- Кафе и рестораны закрыты для приема посетителей, но могут доставлять еду к дому клиента.
- Не работают парикмахерские и салоны красоты, а также все бизнес-учреждения, ведущие прием посетителей и клиентов.
- Вводят ограничения на передвижение граждан: удаляться от дома разрешается до 1 километра.
- Запрещают принимать гостей, посещать знакомых и родственников, в том числе и в новогоднюю ночь.
- Разрешено работать предприятиям и фирмам, которые не ведут прием посетителей. Однако на рабочих местах может одновременно находиться до 50% от всех работников.
- По обычному расписанию будут работать детские сады, школы и учреждения системы специального образования.
- Собрание людей до 20 человек разрешено на открытом воздухе, до 10 человек – в помещении.
- Разрешены индивидуальные занятия спортом на открытом воздухе без ограничения расстояния, в случае, если не используется транспорт.
- Приостановлен проект "острова туризма", в рамках которого работали курорты Эйлата и Мертвого моря.
Жесткий локдаун в Польше
Польша вводит жесткий локдаун из-за ситуации с COVID-19. Новые ограничительные меры будут действовать в стране с 28 декабря по 17 января. Власти страны продлили действие определенных ограничений, а также ввели новые правила.
В частности, не будут работать торговые центры, заведения питания, горнолыжные трассы. Также продлен запрет на свободное перемещение лиц в новогоднюю ночь и проезд в транспорте.
Обратите внимание Польша изменила правила въезда с 28 декабря: что нужно знать украинцам
Ограничения, которые будут действовать в Польше с 18 декабря по 17 января / Инфографика посольства Украины в Польше
Оман открывает границы
Власти Омана с 29 декабря 2020 года открывает сухопутные, воздушные и морские границы. Впрочем, для въезда на территорию государства туристы должны обязательно предоставить справку об отрицательном тесте на коронавирус.
Чтобы попасть на территорию страны туристы должны показать отрицательный ПЦР-тест, который сделан не позднее чем за 72 часа до прибытия в страну. Кроме того, по прибытии в пограничном пункте путешественникам сделают второй тест. Еще одним условием является наличие медицинской страховки, покрывающей лечение в случае заражения коронавирусом.
В Венгрии хотят ввести СOVID-паспорт
Венгрия планирует ввести СOVID-паспорт. В таком документе будет отражена вся информация о вакцинации человека от коронавируса, а также о результатах тестирования.
Кроме того, без паспорта не пустят в общественные места. То есть, фактически невозможно будет посетить театр, парикмахерскую, массовое мероприятие или попасть на самолет.
Будет состоять он из 2 частей – собственно паспорта и приложения, где будут указаны данные о прививках и тестах. Храниться вся информация будет в Электронной базе здравоохранения.
В Бельгии больной коронавирусом Санта-Клаус отправил на тот свет 18 человек
В Бельгии после визита Санта-Клауса в дом престарелых умерли 18 пациентов. Оказалось, что у мужчины был коронавирус, а в заведении не соблюдали правила карантина.
Впоследствии начали болеть жители дома для пожилых людей, заразились 121 пенсионер и 36 работников дома, из них 18 пожилых людей умерли от осложнений болезни.
Смертность от коронавируса / инфографика 24 канала
В Нью-Йорке разоблачили незаконную схему с вакцинами от COVID-19 в больницах
В американском штате Нью-Йорк полиция проверяет информацию о мошеннической схеме получения вакцины от COVID-19, которую незаконно предоставляли частным лицам. Все потому, что ранее несколько больниц открыли свободную запись на прививки через интернет.
Кроме того, сотрудников Parcare подозревают в передаче препарата представителям общественности, что нарушает действующий план вакцинации.
В Евросоюзе начали массовую вакцинацию от COVID-19: детали
Страны ЕС 27 декабря начали масштабную вакцинацию от коронавируса. Страны евросоюза будут прививать население препаратом Pfizer и BioNTech.
Первой среди стран ЕС вакцинацию начала Венгрия
Венгрия первой в Евросоюзе начала вакцинацию от COVID-19. Это произошло за день до того, как прививки начали делать другие страны ЕС.
Разработанный Pfizer и BioNTech препарат против коронавируса ввели работникам больниц Будапешта. А первой работницей, которая получила прививку, стала врач центральной больницы "Дель-Пешт" Адриенна Кертес.
Лидеры Чехии и Словакии вакцинировались в прямом эфире
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и президент Словакии Зузана Чапутова публично сделали прививки от коронавируса. Они стали первыми вакцинированными людьми в своих странах. Вместе с главой Чехии от коронавируса вакцинировали ветерана войны Эмилию Ржепикову.
К слову, Бабиш решил первым прививаться, чтобы на своем примере поощрить чехов вакцинироваться.
В Баварии отменили вакцинацию от COVID-19
В двух округах немецкой Баварии сорвалась вакцинация населения от коронавируса. Причиной этого стали возможные нарушения хранения вакцины. В частности. возникли сомнения относительно того, постоянно ли поддерживался холодная цепь для вакцины, которая должна храниться при температуре минус 70 градусов по Цельсию.
Проблемы в системе постоянного соблюдения температурного режима при хранении и поставке вакцины были обнаружены в округах Верхняя Франкония и Швабия. Поэтому вакцинацию там отменили. Местные власти планируют провести консультации с компанией-производителем вакцины.
Путин все же сделает прививку вакциной "Спутник V"
Президент Российской Федерации Владимир Путин планирует сделать прививку от коронавируса российской вакциной "Спутник V". Он – убежденный в ее надежности. А в обозримой перспективе глава Кремля сам расскажет о принятом решении.
Как рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Путин сказал, что будет делать прививку, что он принял такое решение и ждал завершения всех формальностей.
Последние исследования коронавируса
Мгновенный иммунитет: новый препарат против коронавируса тестируют на людях
Британские ученые испытывают новый препарат Storm Chaser, что переводится как "штормовой охотник". Лекарство потенциально может давать мгновенный иммунитет к коронавирусу.
Разработчики убеждены, что иммунный ответ на SARS-CoV-2 появится всего через несколько дней после двухэтапного введения инъекции из антител.
Согласно прогнозам экспертов, препарат обеспечит защиту от заражения коронавирусом на период от 6 до 12 месяцев.
Через сколько времени после выздоровления можно повторно заболеть коронавирусом
Опубликовали результаты детального исследования о влиянии антител на тяжести течения коронавируса. Оказалось, что важны не только антитела, а и то, какую часть коронавируса они атакуют.
У всех, кто тяжело переболел COVID-19 или умер от него, антитела атаковали преимущественно оболочку вируса, а не шиповидный белок.
Также исследование Стэнфордского университета подтвердило, что антитела практически исчезают в организме переболевших максимум через 4 месяца.
Британский врач обнаружил новые неприятные последствия COVID-19
Профессор Нирмал Кумар выяснил, что пациенты, которые перенесли COVID-19 страдают от последствий болезни. Они чувствуют неприятные запахи даже спустя месяцы после заражения. Этот побочный эффект известен как паросмия, и он предполагает искажение запаха.
Кумар описал этот симптом как "очень странный и уникальный". В марте он одним из первых определил потерю обоняния (аносмию) как признак коронавируса. Теперь, заметил врач, среди тысяч пациентов, которые лечатся от длительной аносмии в Великобритании, некоторые страдают и паросмией. Все это последствиями "длительного COVID".
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