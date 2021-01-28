В Украине разрешили использование иностранных вакцин. Врач рассказал, какие тесты на коронавирус неэффективны. Швейцария будет бесплатно тестировать все население на COVID-19. Назвали психическое нарушение, которое в 3 раза увеличивает риск смерти от коронавируса. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 28 января.

Источник: 24 канал

Новости о коронавирусе в Украине 28 января

Актуальная статистика коронавируса в Украине

Источник: фейсбук Максима Степанова

В течение 27 января в Украине зафиксировали 5 529 больных коронавирусом. Среди новых больных – 248 детей и 236 медработников.

Днем ранее Новости о коронавирусе 27 января: план вакцинации в Украине, кому не стоит делать прививку

Больше всего новых случаев заражения зарегистрировали во Львовской области (454), а также в Киеве (396), Харьковской (313), Николаевской (308) и Днепропетровской (296) областях.

В больницы госпитализировали 1 941 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 или подозрением на наличие инфекции. В результате осложнений умерли еще 149 больных. Зато выздоровели 11 946 человек.

Статистика в регионах:

Киев – 396 случаев;

Винницкая область – 255 случаев;

Волынская область – 159 случаев;

Днепропетровская область – 296 случаев;

Донецкая область – 201 случай;

Житомирская область – 263 случая;

Закарпатская область – 247 случаев;

Запорожская область – 249 случаев;

Ивано-Франковская область – 262 случая;

Киевская область – 163 случая;

Кировоградская область – 45 случаев;

Луганская область – 105 случаев;

Львовская область – 454 случая;

Николаевская область – 308 случаев;

Одесская область – 171 случай;

Полтавская область – 151 случай;

Ровненская область – 172 случая;

Сумская область – 175 случаев;

Тернопольская область – 213 случаев;

Харьковская область – 313 случаев;

Херсонская область – 102 случая;

Хмельницкая область – 242 случая;

Черкасская область – 103 случая;

Черновицкая область – 285 случаев;

Черниговская область – 199 случаев.

По состоянию на 28 января в Украине зарегистрировано 1 206 412 больных COVID-19. Из них выздоровела 992 031 человек. Зато из жизни ушел 22 351 больной.

Ситуация с тестированием в Украине

Источник: фейсбук Максима Степанова

В течение суток лаборатории Минздрава провели 48 736 тестирований на коронавирус. Из них методом ПЦР – 28 627, методом ИФА – 20 109. Всего с начала пандемии в Украине осуществили 6 184 320 тестов методом ПЦР.

В Украине разрешили использование иностранных вакцин: Рада поддержала законопроект

Источник: 24 канал

В Верховной Раде приняли за основу законопроект №4613 "О внесении изменений в Закон Украины "О лекарственных средствах" относительно государственной регистрации лекарственных средств под обязательства". Благодаря этому Украина сможет использовать вакцины Pfizer\BioNTech, Sinovac Biotech, Moderna, Sinopharm, AstraZeneca. За документ проголосовали 318 нардепов.

Врач рассказал, какие тесты на коронавирус неэффективны: Украине следует отказаться от них

Источник: УНН

В Украине для подтверждения коронавируса делают несколько видов тестов, в частности на антитела IgM, но они неэффективны. Ведь антитела этого класса быстро появляются и быстро исчезают, поэтому зафиксировать их с помощью теста почти невозможно.

Новости о коронавирусе в мире 28 января

Коронавирус в России: умерли более 70 тысяч человек

Источник: стопкоронавирус.рф

По состоянию на 28 января в России зарегистрировали 3 793 810 больных коронавирусом. 19 138 из них обнаружили только за минувшие сутки. За этот же период в РФ от коронавируса умерло 575 человек, в результате чего общее количество летальных случаев в стране выросло до 71 651. От начала пандемии болезнь преодолели 3 229 258 жителей России. Заметим, что российская статистика заболеваемости коронавирусом несколько искажена, ведь страна учитывает и оккупированный украинский Крым.

Швейцария будет бесплатно тестировать все население на COVID-19: какая причина

Источник: The Local

Швейцария планирует бесплатно протестировать на коронавирус все население. Для этого из бюджета страны выделят 1 миллиард швейцарских франков – 1,12 миллиарда долларов. Цель – выявить бессимптомных носителей коронавируса.

К теме Чтобы освободить места: в Италии врача подозревают в убийстве пациентов с COVID-19

Исследование коронавируса

Как чувствуют себя люди через 4 месяца после тяжелого течения коронавируса

Источник: JAMA Network Open

Через 4 месяца у многих людей, которые перенесли COVID-19 в тяжелой форме, функция легких остается нарушенной. Самый распространенный симптом, который остался после болезни через такой период, – плохая адаптация к физической нагрузке.

Состояние здоровья пациентов через 4 месяца после коронавируса

Показатель был меньше на 80% от нормы у 113 человек (51%), меньше 60% – у 34 (15%).

Людям, подвижность которых не была ограничена (таких было 166), ученые провели двухминутный тест с ходьбой. При этом их просили за две минуты пройти как можно большее расстояние – с возможностью останавливаться при необходимости.

Функциональные нарушения выявили у 128 человек (54%) : их показатели были хуже возрастной нормы. При этом до теста лишь 50 человек сообщали врачам о том, что стали хуже переносить упражнения после болезни.

: их показатели были хуже возрастной нормы. При этом до теста лишь 50 человек сообщали врачам о том, что стали хуже переносить упражнения после болезни. Примерно у 10% пациентов, которые страдали от одышки в острой фазе COVID-19, она сохранялась и через 4 месяца. Дополнительно ученые обнаружили, что нарушение восприятия вкуса и запаха на четвертом месяце сохранялось у 17% лиц. О болях в мышцах и суставах сообщали треть пациентов, у которых эти симптомы появились в острой фазе.

Назвали психическое нарушение, которое в 3 раза увеличивает риск смерти от коронавируса

Источник: JAMA Psychiatry

Известно, что люди с тяжелыми психическими и нейродегенеративными расстройствами подвержены повышенному риску заражения коронавирусом из-за проблем с восприятием и памятью. Американские ученые выяснили, что шизофрения может также повышать вероятность тяжелого течения и смерти в 2,7 раза.