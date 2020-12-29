За сутки воскресенья, 27 декабря в Украине обнаружили 4 385 больных коронавирусом. Среди новых больных 196 детей и 141 медработник, сообщает 24 канал.

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За этот период в больницы госпитализировали 1 588 человек с диагнозом COVID-19 или подозрением на болезнь. От осложнений болезни умерли еще 75 больных.

В то же время выписали в связи с выздоровлением 7 191 жителя Украины.

За минувшие сутки лаборатории провели 15 332 тестирования, в частности методом ПЦР – 12 225, а методом ИФА – 3 107.

По состоянию на 28 декабря COVID-19 диагностировали у 1 030 374 жителей Украины. Из них выздоровели 665 729 больных. Известно, что коронавирус унес жизни 17 849 пациентов.



Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала

В Украине коронавирусом болеют более 2 тысяч военных

За прошедшие сутки зарегистрировано 3 новых случая заражения, 1 военнослужащий госпитализирован в Военно-медицинский клинический центр Восточного региона. По состоянию на 28 декабря в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 болеют 2 288 человек. В целом за время пандемии выздоровели 11 335 человек, умерли – 37.

В Украине утвердили требования к вакцине против COVID-19

Министерство здравоохранения утвердило медико-технические требования к вакцине против коронавирусной инфекции COVID-19. Согласно требованиям, срок годности вакцины против коронавируса на момент поставки должен быть не менее 70% от общего срока годности. Также она должна быть:

Зарегистрирована в Украине, ​

Иметь преквалификацию ВОЗ,

Быть зарегистрирована в США, Великобритании, Швейцарской конфедерации, Японии, Австралии, Канаде и ряде других стран, либо по централизованной процедуре компетентным органом ЕС.

Должен быть в наличии сертификат на украинском и английском языках,

Документ, подтверждающий возможность обеспечения холодовой цепи при транспортировке и хранении вакцины.

Сопровождаться индикаторами замораживания и/или приборами контроля температуры.

Украина ведет переговоры со всеми производителями вакцин от COVID-19, кроме России

Правительство Украины ведет переговоры со всеми производителями вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19, кроме Российской Федерации. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, ведь она не сертифицирована на международном уровне.

Эпидемия COVID-19 в Украине пошла на спад: в НАН назвали причину

В Национальной академии наук Украины объяснили причины спада эпидемии коронавируса в Украине. В частности, люди начали понимать опасность и следуют рекомендациям специалистов.

Ультрахолодные условия: Ляшко заверил, что в Украине готовы хранить вакцины

Украина решила проблему с хранением и распределением вакцин от COVID-19, некоторые из которых требуют особого температурного режима, а именно -80°C. По словам Виктора Ляшко, возможность "хранения, логистики, транспортировки вакцины в пункты вакцинации при температуре -80°C" на отечественных складах – есть.

В Украине упали объемы ПЦР-тестирования на коронавирус: в Минздраве объяснили причину

Министерство здравоохранения Украины заявило о спаде тестирований на коронавирус. Глава ведомства назвал причину. По словам Максима Степанова это потому, что в Украине начали использовать больше тестов на антиген.

Сколько украинцев нужно вакцинировать, чтобы преодолеть эпидемию коронавируса

Чтобы остановить эпидемию COVID-19 в Украине необходимо провакцинировать около 30 миллионов человек. Эти прививки нужно сделать до конца 2021 года. Об этом заявил академик Национальной академии наук Украины Сергей Комиссаренко.

Украина закупает неэффективные препараты против COVID-19: в ВОЗ обратились к Степанову

Во Всемирной организации здравоохранения обратили внимание на то, что правительство Украины выделило 125 миллионов гривен на неэффективные лекарства против коронавируса. В ВОЗ считают, что средства следовало потратить на закупку медицинского кислорода. Глава Минздрава Максим Степанов отреагировал на письмо ВОЗ во время брифинга 28 декабря. По его словам, протокол составляли лучшие ведущие специалисты нашей страны, которые каждый день спасают украинцев, больных COVID-19. Кроме того, Степанов сообщил, что украинские ученые провели свое исследование, которое показало неплохую эффективность препаратов. Подробнее о споре между ВОЗ и Степановым читайте по ссылке.

К теме Люди, переболевшие COVID-19, должны придерживаться масочного режима, – ВОЗ

Новости о коронавирусе в мире 28 декабря

Согласно данным СНБО Украины, с начала 2020 года коронавирусом инфицировалось более 81 миллион человек по всему миру. Из них выздоровели более чем 45 миллионов больных. В то же время 1 769 223, к сожалению, умерли.

Страны с наибольшим количеством больных COVID-19

США – 19 191 583; Индия – 10 207 871; Бразилия – 7 484 285; Россия – 3 047 335; Франция – 2 619 470.

Передозировка вакциной против COVID-19 в Германии: госпитализировали 4 человек

В Германии 8 работникам домов для пожилых людей ввели чрезвычайно высокую дозу вакцины против коронавируса. Она в 5 раз превышает обычную. У 4 из 8 наблюдаются легкие симптомы гриппа. Ради безопасности их госпитализировали в больницы, но при этом отмечается, что ни у одного из привитых нет серьезных побочных эффектов.

Украинцы-мигранты смогут бесплатно вакцинироваться от коронавируса в Польше: подробности

Украинские мигранты смогут бесплатно получить вакцину от коронавируса в Польше. Однако для этого нужно иметь определенный перечень документов, а именно: карту поляка и временный или постоянный вид на жительство.

Более половины россиян отказались от прививки вакциной "Спутник V": опрос

58% россиян не готовы делать прививки от COVID-19 российской вакциной "Спутник V". Об этом говорится в данных результатов опроса "Левада-центра". Из них 30% респондентов объяснили отказ от прививки тем, что хотят дождаться окончания испытаний вакцины.

29% людей опасаются побочных эффектов.

Не теряли времени: лидеры Словакии и Греции первыми сделали прививки против COVID-19

Страны ЕС уже начали массовую вакцинацию своего населения против коронавируса. Первоначально прививают медиков и людей, находящихся в зоне риска. Однако свой шанс не упустили и лидеры Словакии и Греции, которым 27 декабря ввели вакцину против COVID-19. Против болезни вакцинировались президент Словакии Зузана Чапутова, а также президент и премьер-министр Греции, Екатерина Сакелларопулу и Кириакос Мицотакис.

Исследования коронавируса и разработки

Насколько коронавирус смертельнее гриппа: новое исследование

Исследователи из Франции провели крупнейший на сегодня сравнительный анализ состояния пациентов с гриппом и COVID-19 и окончательно поставили крест на популярном мифе "коронавирус безопаснее гриппа". Авторы исследования использовали данные о 89 530 госпитализированных пациентов с COVID-19 и 45 819 человек, которые попали в больницу с сезонным гриппом с декабря 2018 года по февраль 2019 года. Анализ показал также, что смертность от COVID-19 в три раза превысила смертность от гриппа. Подробнее о различиях последствий гриппа и коронавирус среди пациентов читайте здесь.

Испытывают препарат, который мгновенно защищает против COVID-19

UCLH и AstraZeneca разработали лекарства, которые состоят из комбинации антител длительного действия AZD7442. Ученые считают, что он может обеспечить иммунитет на период 6 – 12 месяцев.