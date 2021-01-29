Новости о коронавирусе 29 января: точные даты вакцинации в Украине, мир получил еще одну вакцину
Главный санврач Украины назвал конкретные даты старта вакцинации против коронавируса в Украине. Парламент во втором чтении принял законопроект, который позволяет использовать иностранные вакцины. В мире продолжает расти количество инфицированных коронавирусом, Португалия, в частности, заявила о третьей волне. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 29 января.
Источник: 24 канал
Новости о коронавирусе в Украине 29 января
Актуальная статистика распространения болезни
Данные Минздрава
По состоянию на 29 января суточный прирост больных коронавирусом – 5 181, из них 218 детей и 212 медработников. В больницы госпитализировали 1 916 пациентов с подтвержденным COVID-19 или имеющимися симптомами болезни, которые нуждались в медицинском контроле.
Днем ранее Новости о коронавирусе 28 января: в Украине одобрили иностранные вакцины, новая группа риска
Вчера, к сожалению, от осложнений коронавируса умерли 128 больных COVID-19. Между тем выздоровели 11 310 человек.
Ситуация с тестированием
Со вчерашнего дня в Украине сделали 44 143 теста на коронавирус. Из них 24 769 были осуществлены методом ПЦР. Остальные 19 374 проводили методом ИФА.
В целом за все время пандемии украинские лаборатории провели 6 209 089 тестов на наличие SARS-CoV-2 методом ПЦР.
Коронавирус в регионах Украины: количество больных за сутки
- Киев – 361 случай;
- Винницкая область – 282 случая;
- Волынская область – 159 случаев;
- Днепропетровская область – 259 случаев;
- Донецкая область – 193 случая;
- Житомирская область – 167 случаев;
- Закарпатская область – 137 случаев;
- Запорожская область – 232 случая;
- Ивано-Франковская область – 356 случаев;
- Киевская область – 326 случаев;
- Кировоградская область – 27 случаев;
- Луганская область – 40 случаев;
- Львовская область – 440 случаев;
- Николаевская область – 207 случаев;
- Одесская область – 260 случаев;
- Полтавская область – 218 случаев;
- Ровненская область – 209 случаев;
- Сумская область – 123 случая;
- Тернопольская область – 179 случаев;
- Харьковская область – 248 случаев;
- Херсонская область – 70 случаев;
- Хмельницкая область – 147 случаев;
- Черкасская область – 131 случай;
- Черновицкая область – 258 случаев;
- Черниговская область – 152 случая.
*В статистике отсутствуют данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя.
Общая статистика заболеваемости COVID-19
- По состоянию на 29 января в Украине зафиксировали 1 211 593 инфицированных SARS-CoV-2.
- 1 003 341 человек уже выздоровел.
- Но еще 22 479 больных умерли вследствие осложнений коронавируса.
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В Украине разрешили иностранные вакцины против коронавируса
Верховная Рада окончательно приняла законопроект, благодаря которому в Украине можно будет использовать иностранные вакцины против коронавируса. "За" проголосовали 280 народных депутатов.
Во втором чтении депутаты Верховной Рады Украины проголосовали за законопроект №4613 "О внесении изменений в Закон Украины "О лекарственных средствах" относительно государственной регистрации лекарственных средств под обязательства".
280 депутатов проголосовали за принятие законопроекта, 12 – против, 12 – воздержались, а еще 42 не голосовали вообще.
План вакцинации украинцев / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала
Ляшко назвал конкретную дату старта вакцинации в Украине против COVID-19
Источник: BBC News Украина
Вакцинация против COVID-19 в Украине стартует 15 февраля, может чуть позже. Именно в эти даты в Украину должны поступить первые дозы вакцины.
По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, пока много процессов на этапе согласования, но договоренности о поставках вакцины уже есть, а помешать старту вакцинации могут разве форс-мажорные обстоятельства.
Какой именно вакциной начнут вакцинировать украинцев
Главный санврач отметил, что вопрос только в том, какая вакцина приедет первой.
Так, по прогнозу Виктора Ляшко, если COVAX, то, наверное, первой приедет вакцина Pfizer.
Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала
Украина в десятке стран с худшей реакцией на пандемию
Источник: Институт Лёве
Согласно данным исследования независимого аналитического центра, лучше всего с пандемией справилась Новая Зеландия. Украина оказалась в десятке стран мира, которые хуже всего противодействовали пандемии коронавируса. Из 98 позиций, Украина на 90 строчке.
Детали исследования Украина в десятке стран с наихудшей реакцией на пандемию
Украина снова расширила список стран красной зоны
Источник: Минздрав
Министерство здравоохранения 29 января обновило перечень стран, в которых сложная ситуация с распространением COVID-19. Список красной зоны увеличился на 6 стран. Сейчас их 74.
Какие новые страны добавили в красную зону
- Парагвай
- Мексика
- Барбадос
- Перу
- Кабо-Верде
- Доминиканская Республика
- Сент-Люсия
Список зеленых и красных стран / Таблица Минздрава
Новости о коронавирусе в мире 29 января
С начала пандемии в мире выявили свыше 101 миллиона случаев инфицирования коронавирусом. Более 56 миллионов больных уже выздоровели, но 2 193 717 пациентов умерли.
Страны с наибольшим количеством больных COVID-19
- США – 25 768 837;
- Индия – 10 720 048;
- Бразилия – 9 058 687;
- Россия – 3 771 514;
- Великобритания – 3 754 498.
Источник: DOMO tracker – including WHO, CDC, Johns Hopkins University, Worldometer, IHME, The COVID Tracking Project
Эксперты ВОЗ посетили больницу в Ухане, где впервые заявили о COVID-19
Источник: AP
Представители организации встретились с медиками, которые, вероятно, первыми начали лечить больных коронавирусом. В их больнице впервые заявили о "пневмонии неизвестно происхождения".
В Португалии третья волна COVID-19: правительство закрыло гражданам выезд из страны
Источник: DW
В Португалии на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в стране ужесточают карантинные ограничения. С 31 января 2021 года гражданам на две недели запретили покидать территорию государства.
В ЕС одобрили COVID-вакцину от компании AstraZeneca
Источник: DW
Европейское агентство лекарственных препаратов (EMA) одобрило вакцину против коронавируса от компании AstraZeneca. Окончательное решение об использовании препарата в странах ЕС будет принимать Еврокомиссия.
Препарат называется AZD1222. Вакцина стала третьей по счету, которую EMA допустило для использования в ЕС. До этого регулятор одобрил препараты от компаний Pfizer-BioNTech и Moderna.
Что известно о вакцине AZD1222?Ее разработали ученые Оксфордского университета в сотрудничестве с компанией AstraZeneca. В составе вакцины есть аденовирус шимпанзе, который доставляет белок коронавируса в организм человека. Средняя эффективность AZD1222 составляет 70%. Для хранения вакцины достаточно от 2 до 8°C. Информация с сайта компании astrazeneca.com.
Исследования коронавируса
Еще одна вакцина от коронавируса готова к использованию
Источник: компания Novavax
В США 28 января заявили об успешном испытании еще одной вакцины от коронавируса. Создала ее биотехнологическая компания Novavax. По результатам 3 фаз клинических испытаний эффективность препарата составляет 89,3%.
Обозначили самые распространенные симптомы заражения "британским штаммом" коронавируса
Источник: Управление национальной статистики Великобритании (ONS)
- Результаты опроса показали, что количество пациентов, которые пожаловались на кашель, заметно увеличилось: 35% опрошенных против 27% ранее.
- Также специалисты отметили увеличение доли зараженных, которые жалуются на боль в горле, усталость, мышечные боли.
- Потеря вкуса и обоняния при заражении новым вариантом SARS-Cov-2 встречается значительно реже по сравнению с ранними вариантами.
- При этом доля пациентов, которые сообщили о головной боли и расстройствах желудочно-кишечного тракта, не изменилась.
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