Главный санврач Украины назвал конкретные даты старта вакцинации против коронавируса в Украине. Парламент во втором чтении принял законопроект, который позволяет использовать иностранные вакцины. В мире продолжает расти количество инфицированных коронавирусом, Португалия, в частности, заявила о третьей волне. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 29 января.

Источник: 24 канал

Новости о коронавирусе в Украине 29 января

Актуальная статистика распространения болезни

Данные Минздрава

По состоянию на 29 января суточный прирост больных коронавирусом – 5 181, из них 218 детей и 212 медработников. В больницы госпитализировали 1 916 пациентов с подтвержденным COVID-19 или имеющимися симптомами болезни, которые нуждались в медицинском контроле.

Днем ранее Новости о коронавирусе 28 января: в Украине одобрили иностранные вакцины, новая группа риска

Вчера, к сожалению, от осложнений коронавируса умерли 128 больных COVID-19. Между тем выздоровели 11 310 человек.

Ситуация с тестированием

Со вчерашнего дня в Украине сделали 44 143 теста на коронавирус. Из них 24 769 были осуществлены методом ПЦР. Остальные 19 374 проводили методом ИФА.

В целом за все время пандемии украинские лаборатории провели 6 209 089 тестов на наличие SARS-CoV-2 методом ПЦР.

Коронавирус в регионах Украины: количество больных за сутки

Киев – 361 случай;

Винницкая область – 282 случая;

Волынская область – 159 случаев;

Днепропетровская область – 259 случаев;

Донецкая область – 193 случая;

Житомирская область – 167 случаев;

Закарпатская область – 137 случаев;

Запорожская область – 232 случая;

Ивано-Франковская область – 356 случаев;

Киевская область – 326 случаев;

Кировоградская область – 27 случаев;

Луганская область – 40 случаев;

Львовская область – 440 случаев;

Николаевская область – 207 случаев;

Одесская область – 260 случаев;

Полтавская область – 218 случаев;

Ровненская область – 209 случаев;

Сумская область – 123 случая;

Тернопольская область – 179 случаев;

Харьковская область – 248 случаев;

Херсонская область – 70 случаев;

Хмельницкая область – 147 случаев;

Черкасская область – 131 случай;

Черновицкая область – 258 случаев;

Черниговская область – 152 случая.

*В статистике отсутствуют данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя.

Общая статистика заболеваемости COVID-19

По состоянию на 29 января в Украине зафиксировали 1 211 593 инфицированных SARS-CoV-2.

1 003 341 человек уже выздоровел.

Но еще 22 479 больных умерли вследствие осложнений коронавируса.

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В Украине разрешили иностранные вакцины против коронавируса

Верховная Рада окончательно приняла законопроект, благодаря которому в Украине можно будет использовать иностранные вакцины против коронавируса. "За" проголосовали 280 народных депутатов.

Во втором чтении депутаты Верховной Рады Украины проголосовали за законопроект №4613 "О внесении изменений в Закон Украины "О лекарственных средствах" относительно государственной регистрации лекарственных средств под обязательства".

280 депутатов проголосовали за принятие законопроекта, 12 – против, 12 – воздержались, а еще 42 не голосовали вообще.

Обратите внимание! Минздрав представил "дорожную карту" вакцинации против коронавируса в Украине – предусмотрено 5 этапов вакцинации. Согласно ему, бесплатный доступ к вакцине будет обеспечен всем гражданам страны.



План вакцинации украинцев / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала

Ляшко назвал конкретную дату старта вакцинации в Украине против COVID-19

Источник: BBC News Украина

Вакцинация против COVID-19 в Украине стартует 15 февраля, может чуть позже. Именно в эти даты в Украину должны поступить первые дозы вакцины.

По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, пока много процессов на этапе согласования, но договоренности о поставках вакцины уже есть, а помешать старту вакцинации могут разве форс-мажорные обстоятельства.

Какой именно вакциной начнут вакцинировать украинцев

Главный санврач отметил, что вопрос только в том, какая вакцина приедет первой.

Справка: есть партия вакцины, которую выделят Украине в рамках COVAX, – она является бесплатной. Другую партию Украина законтрактовала за бюджетные средства.

Так, по прогнозу Виктора Ляшко, если COVAX, то, наверное, первой приедет вакцина Pfizer.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала

Украина в десятке стран с худшей реакцией на пандемию

Источник: Институт Лёве

Согласно данным исследования независимого аналитического центра, лучше всего с пандемией справилась Новая Зеландия. Украина оказалась в десятке стран мира, которые хуже всего противодействовали пандемии коронавируса. Из 98 позиций, Украина на 90 строчке.

Детали исследования Украина в десятке стран с наихудшей реакцией на пандемию

Украина снова расширила список стран красной зоны

Источник: Минздрав

Министерство здравоохранения 29 января обновило перечень стран, в которых сложная ситуация с распространением COVID-19. Список красной зоны увеличился на 6 стран. Сейчас их 74.

Какие новые страны добавили в красную зону

Парагвай

Мексика

Барбадос

Перу

Кабо-Верде

Доминиканская Республика

Сент-Люсия



Список зеленых и красных стран / Таблица Минздрава

Новости о коронавирусе в мире 29 января

С начала пандемии в мире выявили свыше 101 миллиона случаев инфицирования коронавирусом. Более 56 миллионов больных уже выздоровели, но 2 193 717 пациентов умерли.

Страны с наибольшим количеством больных COVID-19

США – 25 768 837;

Индия – 10 720 048;

Бразилия – 9 058 687;

Россия – 3 771 514;

Великобритания – 3 754 498.

Источник: DOMO tracker – including WHO, CDC, Johns Hopkins University, Worldometer, IHME, The COVID Tracking Project

Эксперты ВОЗ посетили больницу в Ухане, где впервые заявили о COVID-19

Источник: AP

Представители организации встретились с медиками, которые, вероятно, первыми начали лечить больных коронавирусом. В их больнице впервые заявили о "пневмонии неизвестно происхождения".

Справка: именно в этой больнице врач Чжан Цзисянь первой уведомила больных о неизвестной пневмонии. Это случилось 27 декабря 2019 года.

В Португалии третья волна COVID-19: правительство закрыло гражданам выезд из страны

Источник: DW

В Португалии на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в стране ужесточают карантинные ограничения. С 31 января 2021 года гражданам на две недели запретили покидать территорию государства.

В ЕС одобрили COVID-вакцину от компании AstraZeneca

Источник: DW

Европейское агентство лекарственных препаратов (EMA) одобрило вакцину против коронавируса от компании AstraZeneca. Окончательное решение об использовании препарата в странах ЕС будет принимать Еврокомиссия.

Препарат называется AZD1222. Вакцина стала третьей по счету, которую EMA допустило для использования в ЕС. До этого регулятор одобрил препараты от компаний Pfizer-BioNTech и Moderna.

Что известно о вакцине AZD1222? Ее разработали ученые Оксфордского университета в сотрудничестве с компанией AstraZeneca. В составе вакцины есть аденовирус шимпанзе, который доставляет белок коронавируса в организм человека. Средняя эффективность AZD1222 составляет 70%. Для хранения вакцины достаточно от 2 до 8°C. Информация с сайта компании Ее разработали ученые Оксфордского университета в сотрудничестве с компанией AstraZeneca. В составе вакцины есть аденовирус шимпанзе, который доставляет белок коронавируса в организм человека. Средняя эффективность AZD1222 составляет 70%. Для хранения вакцины достаточно от 2 до 8°C. Информация с сайта компании astrazeneca.com

Исследования коронавируса

Еще одна вакцина от коронавируса готова к использованию

Источник: компания Novavax

В США 28 января заявили об успешном испытании еще одной вакцины от коронавируса. Создала ее биотехнологическая компания Novavax. По результатам 3 фаз клинических испытаний эффективность препарата составляет 89,3%.

Обозначили самые распространенные симптомы заражения "британским штаммом" коронавируса

Источник: Управление национальной статистики Великобритании (ONS)