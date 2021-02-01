*В Украине относительно низкая заболеваемость COVID-19. За минувшие сутки заболели более 2 тысяч больных, одновременно в стране низкий показатель тестирования. В Минздраве в очередной раз призвали украинцев тестироваться на коронавирус в случае симптомов ОРВИ. Вакцинация, вероятно, стартует уже через 2 недели. В мире вспыхивают протесты против карантина. Это последние новости о SARS-CoV-2.

Новости о коронавирусе в Украине 1 февраля

Актуальная статистика

Источник: фейсбук Максима Степанова

По состоянию на 1 февраля в Украине зарегистрировали 2 030 пациентов с COVID-19, из них 71 ребенок и 65 медицинских работников. В госпитализации нуждались 1 103 больных коронавирусом или людей с подозрением на наличие заболевания. От осложнений болезни, к сожалению, умер 61 пациент. Однако 1 131 больной выздоровел.

Днем ранее В Украине всего 2 030 новых больных COVID-19, но более тысячи госпитализированных

Какова ситуация с тестированием

Тестирование в стране остается на очень низком уровне. За прошедшие сутки в Украине провели всего 12 825 тестов на коронавирус:

9 873 – методом ПЦР,

2 952 – методом ИФА.

Важно! Минздрав призывает тестироваться на коронавирус с любыми, даже самыми маленькими симптомами ОРВИ.



Если вам по какой-то причине отказывают в тестировании, обращайтесь на горячую линию Минздрава – 0 800 60 20 19.

Коронавирус в регионах Украины: суточный прирост

Киев – 160 случаев;

Винницкая область – 79 случаев;

Волынская область – 59 случаев;

Днепропетровская область – 76 случаев;

Донецкая область – 62 случая;

Житомирская область – 102 случая;

Закарпатская область – 127 случаев;

Запорожская область – 87 случаев;

Ивано-Франковская область – 297 случаев;

Киевская область – 100 случаев;

Кировоградская область – 3 случая;

Луганская область – 20 случаев;

Львовская область – 146 случаев;

Николаевская область – 152 случая;

Одесская область – 71 случай;

Полтавская область – 56 случаев;

Ровненская область – 27 случаев;

Сумская область – 61 случай;

Тернопольская область – 85 случаев;

Харьковская область – 36 случая;

Херсонская область – 20 случаев;

Хмельницкая область – 3 случая;

Черкасская область – 40 случаев;

Черновицкая область – 124 случая;

Черниговская область – 37 случаев.

*В статистике отсутствуют данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя.

Общая статистика заболеваемости COVID-19: С начала пандемии, по официальным данным Минздрава, коронавирусом инфицировались 1 221 485 жителей Украины.

По состоянию на 1 февраля 1 023 915 человек уже выздоровели. Но, к сожалению, 22 768 пациентов умерли в результате осложнений болезни.

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Через 2 недели Украина получит вакцины против коронавируса, – Минздрав

брифинг слушал 24 канал

Первые партии вакцин против коронавируса поступят в Украину уже через 2 недели. Страна получит их в рамках глобальной инициативы COVAX. Об этом во время брифинга 1 февраля сообщил заместитель министра здравоохранения Игорь Иващенко. По его данным, сейчас в Украине подтвердили 117 тысяч доз вакцин от компаний Pfizer и BionTech.

Вторую поставку вакцин от Pfizer и BionTech в рамках механизма COVAX Украина должна получить во втором квартале 2021 года.



План вакцинации украинцев / источник: Минздрав / инфографика 24 канала

Зеленский анонсировал Всеукраинский форум по COVID-19

Источник: телеграм Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал Всеукраинский форум "Украина 30". Во время него эксперты и чиновники смогут ответить на некоторые вопросы граждан.

Всеукраинский форум "Украина 30" будет проходить в Киеве с 8 по 10 февраля.

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В Украине могут внедрить адаптивный карантин

Кабинет министров рассматривает возможность возвращения Украины к адаптивному карантину. В частности, есть области, которые по показателям могут находиться в зеленой или желтой зоне.

Источник: пресс-служба Президента Украины

Справка: после завершения локдауна по всей территории Украины начал действовать общенациональный карантин. Автоматически все области попали в оранжевую зону.

Чем грозит подделка справок о прохождении теста на коронавирус

Источник: фейсбук Виктора Ляшко

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко отметил, что подделка справок о прохождении теста на коронавирусную инфекцию является уголовным преступлением.

Sinovaс не сообщает Украине об эффективности закупленной вакцины

Китайская компания Sinovaс еще не предоставила документы об эффективности своей вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19. Как известно, Украина расторгнет договор о закупке вакцины от Sinovaс, если эффективность их вакцины будет ниже, чем 70%.

Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала Новости о коронавирусе в мире 1 февраля Статистика распространения COVID-19 в мире

Источник: Аппарат СНБО Украины

С начала пандемии в мире выявили около 103 миллионов случаев передачи коронавирусной инфекции. На 1 февраля 57 миллионов больных уже выздоровели, но 2 228 401 пациент умер.

Страны с наибольшим количеством больных COVID-19

США – 26 188 084;

Индия – 10 757 610;

Бразилия – 9 204 731;

Великобритания – 3 828 183;

Россия – 3 825 739.

Израиль существенно увеличил штрафы за нарушение карантина

Источник: Times of Israel

В Израиле на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в стране увеличили размер взыскания за несоблюдение карантина. Отныне нарушители могут заплатить до 3 тысяч долларов штрафа.

В Нидерландах задержали десятки протестующих против карантина

Источник: NOS

В городах Амстердам и Апелдорн жители вышли на протесты 31 января против карантинных ограничений. Местная полиция задержала более 30 человек. Это уже вторая волна протестов: предыдущая состоялась 24 января.

Полиция заявила, что задержала 33 человека. Действия 25 из них назвали "угрожающими для общественного порядка".



Протест в Амстердаме / Фото ANP

В Австрии также тысячи людей вышли на акции против карантина

В австрийской Вене 31 января 2021 года прошли массовые акции протеста против новых карантинных ограничений, которые ввело правительство страны. По данным издания DW, на улицы столицы вышли около 10 тысяч граждан.

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