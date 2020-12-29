Украина сможет бесплатно получить 16 миллионов доз вакцины против COVID-19. Novavax начала третий этап испытаний вакцины от COVID-19. В Украине начал действовать ускоренный доступ к вакцине против коронавируса. В нескольких странах обнаружили новые штаммы вируса. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 29 декабря.

За минувшие сутки, 28 декабря, в Украине обнаружили 6 988 новых случаев заражения коронавирусом. Среди новых больных 324 ребенка и 337 медработников, сообщает 24 канал.

К теме Новости о коронавирусе 28 декабря: обращение ВОЗ к Степанову, передозировка вакциной

За этот период в Украине осуществили 43 585 тестирований методом ПЦР (25 965), а методом ИФА – 17 620.

К сожалению, от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли еще 232 человека. В больницы госпитализировали 1 298 больных. Уже выздоровели 16 106 пациентов.

По состоянию на 29 декабря в Украине обнаружили 1 037 362 больных коронавирусом. 681 835 из них уже выздоровели, но 18 081 пациент умер от осложнений, вызванных болезнью.



С начала 2020 года в Украине провели 5 511 179 тестирований методом ПЦР.

Заболеваемость в регионах

город Киев – 109 008 случаев;

Винницкая область – 22 078 случаев;

Волынская область – 32 626 случаев;

Днепропетровская область – 57 632 случая;

Донецкая область – 35 562 случая;

Житомирская область – 38 554 случая;

Закарпатская область – 27 974 случая;

Запорожская область – 52 689 случаев;

Ивано-Франковская область – 42 949 случаев;

Киевская область – 57 912 случаев;

Кировоградская область – 8 248 случаев;

Луганская область – 10 054 случая;

Львовская область – 60 560 случаев;

Николаевская область – 30 300 случаев;

Одесская область – 69 863 случая;

Полтавская область – 35 487 случаев;

Ровненская область – 40 459 случаев;

Сумская область – 40 170 случаев;

Тернопольская область – 33 622 случая;

Харьковская область – 68 395 случаев;

Херсонская область – 17 327 случаев;

Хмельницкая область – 38 471 случай;

Черкасская область – 38 302 случая;

Черновицкая область – 39 662 случая;

Черниговская область – 29 458 случаев.

Количество зараженных COVID-19 в ВСУ резко возросло

За сутки 28 декабря в рядах Вооруженных сил Украины обнаружили 91 новый случай заражения коронавирусом. Сейчас COVID-19 болеют 2 036 военных и работников ВСУ. С начала пандемии коронавируса в ВСУ выздоровели 11 678 человек. Умерли – 37 инфицированных.

Украина сможет бесплатно получить 16 миллионов доз вакцины против COVID-19

Украина бесплатно получит еще дополнительные 8 миллионов доз вакцины от коронавируса COVID-19 в рамках инициативы COVAX. Поскольку прививка состоит из двух этапов, это означает, что 16 миллионами доз можно будет привить 8 миллионов граждан.

В Украине начал действовать ускоренный доступ к вакцине от коронавируса

В Украине с сегодняшнего дня, 29 декабря, вступил в силу законопроект, который дает возможность ускорить доступ к получению вакцины от коронавирусной инфекции. То есть ускорить утверждение клинических испытаний и регистрации вакцин и лекарств против коронавируса.

Холодильники на сотни тысяч доз: в Киеве создадут Центр хранения COVID-вакцин

В Киеве создадут Центр длительного хранения для вакцин против коронавируса. Важно, чтобы локация была расположена неподалеку от аэропорта "Борисполь". Там разместят большие холодильники, в которых одновременно смогут храниться сотни тысяч доз вакцин.



4 этапа вакцинации в Украине / Инфографика 24 канала

Новости о коронавирусе в мире 29 декабря

Согласно данным СНБО Украины, с начала 2020 года коронавирус обнаружили у более чем 81 миллиона человек по всему миру. Из них выздоровели свыше 45 миллионов больных. А 1 776 276, к сожалению, умерли.

Страны с наибольшим количеством больных COVID-19

США – 19 310 599;

Индия – 10 224 303;

Бразилия – 7 504 833;

Россия – 3 073 923;

Франция – 2 619 616.

В Словакии зараженным COVID-19 разрешили работать в офисах: детали

В Словакии чиновникам, зараженным коронавирусом, разрешили работать из офиса. Однако такие люди должны соблюдать максимальные меры эпидемиологической безопасности. Разрешение распространяется на президента, премьер-министра, парламентариев, главу Конституционного суда и генпрокурора. Официальные лица имеют право прийти в офис, если этого потребуют государственные интересы или необходимо будет срочно принять какое-то важное решение.

В Беларуси началась вакцинация от СOVID-19: будут прививать российским препаратом

В Беларуси 29 декабря начался первый этап вакцинации от коронавируса. Несмотря на нехватку исследований, прививать население будут российским препаратом "Спутник V".

Венгрия получила 6 тысяч доз российской вакцины от COVID-19

По состоянию на 29 декабря Венгрия уже получила 6 тысяч доз российской вакцины "Спутник V". Однако вакцинация ею еще не началась. Груз будет отправлен в Национальный центр общественного здравоохранения, где венгерские эксперты получат еще одну возможность для принятия решения.

Исследование коронавируса и вакцины

Novavax начала третий этап испытаний вакцины от COVID-19: что известно

Международная биотехнологическая компания Novavax начала третью фазу испытаний своей экспериментальной вакцины от коронавирусной инфекции в США под названием NVX-CoV2373. К испытаниям будут привлечены 30 тысяч добровольцев.

Новые штаммы коронавируса: