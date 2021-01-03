Украина могла получить более низкую цену на вакцину от COVID-19: Степанов сам назначил поставщика. Россияне хотят испытать комбинацию двух вакцин против COVID-19 в Украине. Из-за COVID-19 морги в США переполнены – холодильники для тел начали сдавать в аренду. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 3 января.

Новости о коронавирусе в Украине 3 января

За минувшие сутки, 2 января, в Украине обнаружили 4 576 новых больных коронавирусом. Среди них – 158 детей и 172 медработника, сообщает 24 канал.

Днем ранее Новости о коронавирусе 2 января: заявление Ляшко о российской вакцине, детали о мутировавшем штамме

Выздоровевших за этот период больше – выписали 6 250 пациентов. Между тем количество умерших в результате болезни выросло на 123. В больницы госпитализировали 1 306 больных.

За минувшие сутки в Украине сделали 14 576 тестов на коронавирус. Из них методом ПЦР – 12 362, а методом ИФА – 2 214.

По состоянию на 3 января 2021 года в Украине обнаружили 1 074 093 случая заражения коронавирусом. 18 854 больных умерли, но 728 865 пациентов выздоровели.



С начала пандемии украинские лаборатории осуществили 5 610 003 тестирования методом ПЦР.

Заболеваемость в регионах:

Киев – 370 случаев;

Винницкая область – 66 случаев;

Волынская область – 93 случая;

Днепропетровская область – 404 случая;

Донецкая область – 200 случаев;

Житомирская область – 25 случаев;

Закарпатская область – 78 случаев;

Запорожская область – 301 случай;

Ивано-Франковская область – 99 случаев;

Киевская область – 303 случая;

Кировоградская область – 22 случая;

Луганская область – 85 случаев;

Львовская область – 433 случая;

Николаевская область – 454 случая;

Одесская область – 426 случаев;

Полтавская область – 197 случаев;

Ровненская область – 75 случаев;

Сумская область – 147 случаев;

Тернопольская область – 59 случаев;

Харьковская область – 68 случаев;

Херсонская область – 115 случаев;

Хмельницкая область – 14 случаев;

Черкасская область – 244 случая;

Черновицкая область – 146 случаев;

Черниговская область – 152 случая.

Коронавирус в ВСУ: за сутки зарегистрировали рекордно низкое количество новых больных

За минувшие сутки в Украине выявили всего 10 новых случаев заражения COVID-19 среди бойцов ВСУ. Сразу 6 из них пришлось госпитализировать. По состоянию на 3 января COVID-19 болеют 1 756 военных и работников ВСУ. С начала пандемии недуг преодолели 12 422 человека, но еще 38 умерли.

Украина могла получить более низкую цену на вакцину от COVID-19: Степанов сам назначил поставщика

Глава Минздрава Максим Степанов самостоятельно назначил поставщика вакцины против коронавируса для Украины. Если бы не это, цена за дозу вакцины от Sinovac могла бы стоить на 1 доллар дешевле. Кроме того, если бы не действия Минздрава, Украина сейчас могла бы иметь 2 соглашения на поставку. Подробнее читайте по ссылке.

Россияне хотят испытать комбинацию двух вакцин против COVID-19 в Украине

Разработчики российской вакцины против коронавируса "Спутник-V" хотят испытать ее в Украине. В комбинации с препаратом от AstraZeneca и Оксфордского университета.

В Украине заболеваемость COVID-19 превышает норму более чем в 7 раз

По состоянию на воскресенье, 3 января, заболеваемость коронавирусом в Украине превышает норму более чем в 7 раз. Сейчас показатель составляет 287,9 на 100 тысяч населения. Норма – 40 зараженных на 100 тысяч населения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Новости о коронавирусе в мире 3 января

Согласно данным СНБО Украины, за все время пандемии COVID-19 в мире заразились почти 84 миллиона человек. Более 47 миллионов пациентов уже выздоровели, но 1 836 872 больных, к сожалению, умерли.

Страны с наибольшим количеством больных COVID-19

США – 20 430 802;

Индия – 10 323 965;

Бразилия – 7 716 405;

Россия – 3 203 743;

Франция – 2 700 480.

Россияне могут получить сертификаты вакцинации против COVID-19: фото

Россияне, которые сделают прививку против коронавируса, смогут получить сертификат подтверждения. Пока неизвестно, будет ли он предоставлять людям какие-то особые права.



Российский сертификат вакцинации против коронавируса / Фото ТАСС

Врач попала в реанимацию после прививки вакциной от Pfizer-BioNTech

В Мексике 32-летнего врача госпитализировали после введения вакцины против коронавируса от фармкомпаний Pfizer и BioNTech. У нее возникла сильная аллергическая реакция, в частности: судороги, затрудненное дыхание и сыпь. Министерство здравоохранения Мексики сообщило, что предварительный диагноз – энцефаломиелит. Это воспаление головного и спинного мозга. В ведомстве добавили, что в анамнезе врача сообщалось об аллергических реакциях.

Из-за COVID-19 морги переполнены: в США начали сдавать в аренду холодильники для тел

США остаются страной, которая наиболее пострадала от пандемии. Ситуация настолько критическая, что не хватает моргов для людей, умерших от коронавируса. Наихудшая ситуация сейчас в Калифорнии. На юге штата в похоронных бюро не хватает мест. Владелица похоронного бюро в Лос-Анджелесе Магда Мальдонадо отметила, что сейчас бюро проводит по 30 церемоний в день. По ее словам, это в 6 раз больше, чем обычно.

В Великобритании разрешат смешивать различные вакцины против COVID-19: при каких условиях

Великобритания разработала план, который позволяет вводить пациентам различные вакцины против коронавируса во время первой и второй инъекции. Но этот метод будут использовать очень редко – в случае нехватки вакцин, или когда неизвестно, первую дозу какой вакцины получил пациент.

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В Ватикане планируют начать вакцинацию против COVID-19 уже в течение ближайших дней. В течение второй половины января 2021 года медики и пожилые люди смогут получить прививки.

В китайском городе Хэйхэ остановили общественный транспорт из-за COVID-19

Власти китайского города Хэйхэ, в северо-восточной провинции Хэйлунцзян, решили прекратить работу городского общественного транспорта. Все потому, что в городе обнаружили 4 новых больных COVID-19.

Вечеринка длилась 40 часов: в Испании ужесточают карантин из-за новогодних праздников

В Испании 3 января введут ограничения на передвижение на территории Андалусии, Мадрида и Арагона. Кроме того, в мадридском регионе с 4 января запретят въезд и выезд. Причиной стали возможные последствия новогодней вечеринки, которая длилась дольше 40 часов. На празднование приехали больше сотни гостей.