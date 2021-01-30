Новости о коронавирусе 30 января: Pfizer в Украине, бесплатная вакцинация
В Украине за минувшие сутки зафиксировали 4 685 случаев заражения коронавирусом. Главный санврач Виктор Ляшко сообщил, что уже в феврале в Украину прибудут 117 тысяч доз вакцины против коронавирусной инфекции компании Pfizer. Зеленский считает, что вакцинация должна быть бесплатной. У мире уже сделано больше 90 миллионов прививок. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 30 января.
Источник: 24 канал
Новости о коронавирусе в Украине 30 января
Актуальная статистика распространения болезни
Данные Минздрава
Читайте также Новости о коронавирусе 29 января: точные даты вакцинации в Украине, мир получил еще одну вакцину
По состоянию на 30 января 2021 года в Украине зафиксировано 1 216 278 случаев инфицирования коронавирусом. За минувшие сутки количество больных выросло на 4 685. В частности, заболели 200 детей и 336 медработников.
За все время пандемии в Украине
- заболели – 1 216 278 человек;
- выздоровели – 1 014 658 человек;
- летальных исходов – 22 628;
- проведено ПЦР-тестов – 6 232 960.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- г. Киев – 341 случай;
- Винницкая область – 241 случай;
- Волынская область – 146 случаев;
- Днепропетровская область – 335 случаев;
- Донецкая область – 170 случаев;
- Житомирская область – 158 случаев;
- Закарпатская область – 245 случаев;
- Запорожская область – 220 случаев;
- Ивано-Франковская область – 412 случаев;
- Киевская область – 325 случаев;
- Кировоградская область – 36 случаев;
- Луганская область – 108 случаев;
- Львовская область – 356 случаев;
- Николаевская область – 84 случая;
- Одесская область – 174 случая;
- Полтавская область – 104 случая;
- Ровненская область – 116 случаев;
- Сумская область – 77 случаев;
- Тернопольская область – 124 случая;
- Харьковская область – 280 случаев;
- Херсонская область – 52 случая;
- Хмельницкая область – 123 случая;
- Черкасская область – 155 случаев;
- Черновицкая область – 186 случаев;
- Черниговская область – 117 случаев.
Украина получит 117 тысяч доз вакцины от Pfizer-BioNTech уже в феврале
Источник: фейсбук Виктора Ляшко
О том, что Украина уже скоро получит дозы вакцины против коронавируса от Pfizer-BioNTech сообщил заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко.
COVAX получили заявки на первую волну от 72 стран, отобрано 18 стран, среди которых и Украина. Это в очередной раз подтверждает, что Украина способна обеспечить необходимую холодовую цепь и логистику вакцин со сверхнизкими условиями хранения,
– заявил Виктор Ляшко.
Главный санитарный врач добавил, что параллельно в течение первого полугодия, начиная с февраля, Украина сможет еще получить от 2,2 до 3,7 миллиона доз вакцины AstraZeneca/Oxford для следующих этапов кампании. И это только в рамках механизма COVAX.
Готовы ли украинцы вакцинироваться против COVID-19 / Источник: "Рейтинг" / Инфографика 24 канала
Будут ли в Украине вакцинировать людей, которые уже переболели COVID-19
Источник: BBC News Украина
В Украине уже в феврале должна начаться вакцинация от COVID-19. Свою дозу вакцины получат даже те люди, которые уже переболели коронавирусом. Как сказал главный санитарный врач Виктор Ляшко, Минздрав рекомендует вакцинироваться всем.
"Человек может переболеть и иметь иммунитет. Но, какая правдивая информация, что человек переболел коронавирусом? Мы не будем никого тестировать, мы будем рекомендовать вакцинацию независимо от того, болел человек или нет", – объяснил главный санитарный врач.
План вакцинации украинцев / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала
Коронавирус в ВСУ
Источник: Командование Медицинских сил ВСУ
В рядах Вооруженных сил Украины за сутки 29 января диагностировали 60 новых случаев коронавируса. Вместе с тем за прошедшие сутки обнаружили 45 инфицированных, а за позапрошлые – 67. Всего болеют 733 военных.
Что известно о новых случаях
В медучреждения пришлось забрать 17 военных:
- 59 военный мобильный госпиталь – 5 военнослужащих;
- Военно-медицинский клинический центр Северного и Южного регионов, 65 военный мобильный госпиталь – по 2 военнослужащих;
- Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ", Военно-медицинский клинический центр Центрального региона, Полтавский, Мукачевский, Николаевский и Хмельницкий военные госпитали – по 1 военнослужащему.
Состояние здоровья больных удовлетворительное, поэтому им назначили необходимое лечение. В ВСУ призвали всех соблюдать карантин и правила личной гигиены.
Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала
Новости о коронавирусе в мире 30 января
Источник: Аппарат СНБО Украины
С начала пандемии в мире обнаружили больше 102 миллионов случаев инфицирования коронавирусом. Более 56 миллионов больных уже выздоровели, но 2 208 071 пациент умер.
Страны с наибольшим количеством больных COVID-19
- США – 25 934 331;
- Индия – 10 733 130;
- Бразилия – 9 118 513;
- Россия – 3 790 265;
- Великобритания – 3 783 583.
ВОЗ изменила мнение о вакцинации беременных
Всемирная организация здравоохранения изменила рекомендации для беременных женщин относительно вакцинации против коронавирусной инфекции вакцинами Pfizer-BioNTech и Moderna.
Эксперты считают, что технология, используемая в вакцинах, в целом безопасна. Такое изменение появилось после протеста против предыдущего заявления ВОЗ, в котором говорилось, что организация "не рекомендует вакцинацию беременных женщин" вакцинами, производства Pfizer/BioNTech и Moderna.
Сколько людей в мире получили вакцину против коронавируса
Источник: Bloomberg
В мире продолжается самая большая кампания в истории вакцинации. По состоянию на 30 января уже сделано более 90 миллионов прививок против коронавирусной инфекции. Вакцинация проходит в 62 странах мира.
В каких странах сделали больше всего прививок против коронавируса
США – 28,9 миллиона доз
Китай – 23 миллиона доз
Страны Евросоюза – 11,6 миллиона доз
Великобритания – 8,4 миллиона доз
Израиль – 4,6 миллиона доз.
В США вводят масочный режим в общественном транспорте
Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) лишь в феврале 2021 года сделают обязательным ношение масок в общественном транспорте, в частности в самолетах и поездах.
Постановление вступит в силу 1 февраля 2021 года. Маски должны носить и работники транспорта (водители, кондукторы и другие сотрудники).
В британском супермаркете начали вакцинировать против COVID-19
Источник: Associated Press
В нескольких городах Великобритании открыли центры массовой вакцинации, которые должны ускорить проведение прививок против COVID-19. Одну из таких медицинских станций обустроили в супермаркете близ Бирмингема.
Прежде всего, согласно национальной программе, вакцинируют против COVID-19 людей, принадлежащих к группе риска. Поэтому прививать начали сначала пожилых людей. Работники нового центра вакцинации могут делать до 240 прививок в день.
На входе всех желающих вакцинироваться регистрируют, заполняют их контактные данные.
Помещение супермаркета в Бирмингеме обустроили под центр вакцинации / Скриншот с видео Associated Press
Поделиться новостью