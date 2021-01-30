В Украине за минувшие сутки зафиксировали 4 685 случаев заражения коронавирусом. Главный санврач Виктор Ляшко сообщил, что уже в феврале в Украину прибудут 117 тысяч доз вакцины против коронавирусной инфекции компании Pfizer. Зеленский считает, что вакцинация должна быть бесплатной. У мире уже сделано больше 90 миллионов прививок. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 30 января.

Источник: 24 канал

Новости о коронавирусе в Украине 30 января

Актуальная статистика распространения болезни

Данные Минздрава

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По состоянию на 30 января 2021 года в Украине зафиксировано 1 216 278 случаев инфицирования коронавирусом. За минувшие сутки количество больных выросло на 4 685. В частности, заболели 200 детей и 336 медработников.

За все время пандемии в Украине

заболели – 1 216 278 человек;

выздоровели – 1 014 658 человек;

летальных исходов – 22 628;

проведено ПЦР-тестов – 6 232 960.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 341 случай;

Винницкая область – 241 случай;

Волынская область – 146 случаев;

Днепропетровская область – 335 случаев;

Донецкая область – 170 случаев;

Житомирская область – 158 случаев;

Закарпатская область – 245 случаев;

Запорожская область – 220 случаев;

Ивано-Франковская область – 412 случаев;

Киевская область – 325 случаев;

Кировоградская область – 36 случаев;

Луганская область – 108 случаев;

Львовская область – 356 случаев;

Николаевская область – 84 случая;

Одесская область – 174 случая;

Полтавская область – 104 случая;

Ровненская область – 116 случаев;

Сумская область – 77 случаев;

Тернопольская область – 124 случая;

Харьковская область – 280 случаев;

Херсонская область – 52 случая;

Хмельницкая область – 123 случая;

Черкасская область – 155 случаев;

Черновицкая область – 186 случаев;

Черниговская область – 117 случаев.

Украина получит 117 тысяч доз вакцины от Pfizer-BioNTech уже в феврале

Источник: фейсбук Виктора Ляшко

О том, что Украина уже скоро получит дозы вакцины против коронавируса от Pfizer-BioNTech сообщил заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко.

COVAX получили заявки на первую волну от 72 стран, отобрано 18 стран, среди которых и Украина. Это в очередной раз подтверждает, что Украина способна обеспечить необходимую холодовую цепь и логистику вакцин со сверхнизкими условиями хранения,

– заявил Виктор Ляшко.

Главный санитарный врач добавил, что параллельно в течение первого полугодия, начиная с февраля, Украина сможет еще получить от 2,2 до 3,7 миллиона доз вакцины AstraZeneca/Oxford для следующих этапов кампании. И это только в рамках механизма COVAX.



Готовы ли украинцы вакцинироваться против COVID-19 / Источник: "Рейтинг" / Инфографика 24 канала

Будут ли в Украине вакцинировать людей, которые уже переболели COVID-19

Источник: BBC News Украина

В Украине уже в феврале должна начаться вакцинация от COVID-19. Свою дозу вакцины получат даже те люди, которые уже переболели коронавирусом. Как сказал главный санитарный врач Виктор Ляшко, Минздрав рекомендует вакцинироваться всем.

"Человек может переболеть и иметь иммунитет. Но, какая правдивая информация, что человек переболел коронавирусом? Мы не будем никого тестировать, мы будем рекомендовать вакцинацию независимо от того, болел человек или нет", – объяснил главный санитарный врач.



План вакцинации украинцев / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала

Коронавирус в ВСУ

Источник: Командование Медицинских сил ВСУ

В рядах Вооруженных сил Украины за сутки 29 января диагностировали 60 новых случаев коронавируса. Вместе с тем за прошедшие сутки обнаружили 45 инфицированных, а за позапрошлые – 67. Всего болеют 733 военных.

Что известно о новых случаях

В медучреждения пришлось забрать 17 военных:

59 военный мобильный госпиталь – 5 военнослужащих;

Военно-медицинский клинический центр Северного и Южного регионов, 65 военный мобильный госпиталь – по 2 военнослужащих;

Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ", Военно-медицинский клинический центр Центрального региона, Полтавский, Мукачевский, Николаевский и Хмельницкий военные госпитали – по 1 военнослужащему.

Состояние здоровья больных удовлетворительное, поэтому им назначили необходимое лечение. В ВСУ призвали всех соблюдать карантин и правила личной гигиены.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала

Новости о коронавирусе в мире 30 января

Источник: Аппарат СНБО Украины

С начала пандемии в мире обнаружили больше 102 миллионов случаев инфицирования коронавирусом. Более 56 миллионов больных уже выздоровели, но 2 208 071 пациент умер.

Страны с наибольшим количеством больных COVID-19

США – 25 934 331;

Индия – 10 733 130;

Бразилия – 9 118 513;

Россия – 3 790 265;

Великобритания – 3 783 583.

ВОЗ изменила мнение о вакцинации беременных

Всемирная организация здравоохранения изменила рекомендации для беременных женщин относительно вакцинации против коронавирусной инфекции вакцинами Pfizer-BioNTech и Moderna.

Эксперты считают, что технология, используемая в вакцинах, в целом безопасна. Такое изменение появилось после протеста против предыдущего заявления ВОЗ, в котором говорилось, что организация "не рекомендует вакцинацию беременных женщин" вакцинами, производства Pfizer/BioNTech и Moderna.

Сколько людей в мире получили вакцину против коронавируса

Источник: Bloomberg

В мире продолжается самая большая кампания в истории вакцинации. По состоянию на 30 января уже сделано более 90 миллионов прививок против коронавирусной инфекции. Вакцинация проходит в 62 странах мира.

В каких странах сделали больше всего прививок против коронавируса

США – 28,9 миллиона доз

Китай – 23 миллиона доз

Страны Евросоюза – 11,6 миллиона доз

Великобритания – 8,4 миллиона доз

Израиль – 4,6 миллиона доз.

В США вводят масочный режим в общественном транспорте

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) лишь в феврале 2021 года сделают обязательным ношение масок в общественном транспорте, в частности в самолетах и ​​поездах.

Постановление вступит в силу 1 февраля 2021 года. Маски должны носить и работники транспорта (водители, кондукторы и другие сотрудники).

В британском супермаркете начали вакцинировать против COVID-19

Источник: Associated Press

В нескольких городах Великобритании открыли центры массовой вакцинации, которые должны ускорить проведение прививок против COVID-19. Одну из таких медицинских станций обустроили в супермаркете близ Бирмингема.

Прежде всего, согласно национальной программе, вакцинируют против COVID-19 людей, принадлежащих к группе риска. Поэтому прививать начали сначала пожилых людей. Работники нового центра вакцинации могут делать до 240 прививок в день.

На входе всех желающих вакцинироваться регистрируют, заполняют их контактные данные.



Помещение супермаркета в Бирмингеме обустроили под центр вакцинации / Скриншот с видео Associated Press