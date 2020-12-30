Украина, где за минувшие сутки обнаружили еще 7 986 больных коронавирусом, заключила соглашение с китайской компанией Sinovac, чтобы получить еще 1,8 миллиона доз вакцины против COVID-19. Также стало известно, что эффективность китайской вакцины от Sinopharm составляет почти 80%. В Британии разрешили COVID-вакцину от AstraZeneca. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 30 декабря.

Новости о коронавирусе в Украине 30 декабря

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Статистика распространения COVID-19

По состоянию на 30 декабря в Украине зарегистрировали 1 045 348 больных коронавирусом. Из них 7 986 зафиксировали за минувшие сутки. Среди новых больных – 272 ребенка и 453 медработника.

В целом в Украине 698 190 человек выздоровели, но 18 324 пациента умерли в результате осложнений COVID-19. В общем за все время в Украине провели 5 546 683 тестирования методом ПЦР.

Заболеваемость в регионах:

Киев – 110 139 случаев;

Винницкая область – 22 242 случая;

Волынская область – 32 735 случаев;

Днепропетровская область – 58 094 случая;

Донецкая область – 35 905 случаев;

Житомирская область – 38 720 случаев;

Закарпатская область – 28 065 случаев;

Запорожская область – 53 428 случаев;

Ивано-Франковская область – 43 072 случая;

Киевская область – 58 535 случаев;

Кировоградская область – 8 345 случаев;

Луганская область – 10 218 случаев;

Львовская область – 60 923 случая;

Николаевская область – 30 500 случаев;

Одесская область – 70 592 случая;

Полтавская область – 35 788 случаев;

Ровненская область – 40 672 случая;

Сумская область – 40 305 случаев;

Тернопольская область – 33 789 случаев;

Харьковская область – 68 807 случаев;

Херсонская область – 17 497 случаев;

Хмельницкая область – 38 833 случая;

Черкасская область – 38 696 случаев;

Черновицкая область – 39 815 случаев;

Черниговская область – 29 633 случая.

Коронавирус в ВСУ

По состоянию на 30 декабря в Вооруженных Силах Украины от коронавируса лечатся 1 997 человек. 100 инфицированных обнаружили за минувшие сутки. На изоляции, в том числе и самоизоляции, находится 329 человек. Больше всего новых случаев заражения среди военных зарегистрировали в Одесской, Киевской и Львовской областях.

Украина заключила соглашение с китайской компанией Sinovac

Минздрав Украины подписал контракт о поставках вакцин от китайской фармкомпании Sinovac. В этот способ мы получим еще 1,8 миллиона доз. Министерство здравоохранения Украины проводило эти переговоры с сентября 2020 года. Переговоры были сложными, поскольку за качественные и безопасные вакцины безумная конкуренция – их хочет получить едва ли не каждое государство мира.

Цена вакцины против COVID-19 от компании Sinovac

Одна доза стоит 504 гривны. Поскольку М инздрав Украины заказал 1 800 000 доз, государство заплатит 907 200 000 гривен.

Но эта вакцина закуплена для вакцинации людей из профессиональной группы риска, прежде всего медицинских работников. То есть вакцинацию будут проводить бесплатно.

Какую вакцину может получить Украина в рамках COVAX

Украина может получить вакцины против COVID-19 от AstraZeneca (Великобритания), Novavax (США), а также Johnson&Johnson (США) в рамках глобальной программы вакцинации COVAX. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко. Он отметил, что именно на Johnson&Johnson возлагают "большие надежды" в COVAX, ведь она является единственной вакциной-кандидатом с необходимостью однократного введения. Заметим, что пока вакцина этой компании находится на третьей стадии клинических испытаний.

Ляшко объяснил, почему некоторых пациентов с COVID-19 не могут госпитализировать

Во многих регионах Украины пациенты с COVID-19 жалуются на то, что очень тяжело госпитализироваться в больницу. Согласно официальной статистике Минздрава, заполненность коек в Украине – 52%. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко объяснил, что на самом деле бывает, что пациентов не могут госпитализировать из-за заполненности больницы в 100%, однако это единичные случаи.

"Не буду отрицать, поскольку реально такие факты есть, реально о таких фактах сообщают Министерству здравоохранения и мне лично тоже. Но в целом по стране нет такой глобальной проблемы, не должно быть", – сказал Ляшко. По его словам, такие случаи бывают с популярными больницами, в которые все хотят попасть.



4 этапа вакцинации в Украине / Инфографика 24 канала

Новости о коронавирусе в мире 30 декабря

Согласно данным СНБО Украины, с начала 2020 года коронавирус обнаружили в более чем 82 миллиона человек по всему миру. Из них выздоровели более 46 миллионов больных. Зато 1 791 516, к сожалению, умерли.

Страны с наибольшим количеством больных COVID-19

США – 19 515 529;

Индия – 10 224 952;

Бразилия – 7 563 551;

Россия – 3 100 018;

Франция – 2 631 175.

В Испании специальный сенсор отслеживает COVID-19 в воздухе

В Испании появился специальный сенсор, который будет отслеживать COVID-19 в воздухе. Его разработали исследователи из Политехнического университета Валенсии. Сейчас устройство является лишь прототипом.

С помощью сенсора можно оценить качество воздуха. Таким образом он на раннем этапе будет обнаруживать коронавирус внутри помещений.

Сейчас работу биосенсора оценивают в больницах. Если тестирование будет успешным, технология будет не дорогой и простой в использовании.

Эффективность китайской вакцины от Sinopharm составляет почти 80%

Китайская компания Sinopharm озвучила эффективность своей вакцины против COVID-19. Согласно их подсчетам, она составляет 79,34%. Участники, которым ввели две дозы вакцины, выработали высокий уровень антител против коронавируса на уровне 99,52%. Компания заявила, что препарат оказался безопасным. Но вместе с тем они предоставили немного деталей.

В частности, неизвестен объем выборки участников и результаты любого другого анализа, на котором ученые сделали вывод об эффективности и безопасности вакцины.

Британия первой одобрила COVID-вакцину от AstraZeneca и Оксфордского университета

В Великобритании разрешили экстренное использование вакцины против коронавируса. Ее разработал Оксфордский университет совместно с компанией AstraZeneca. Использование препарата в Британии может начаться уже в начале 2021 года.

В первом квартале 2021 года разработчики планируют поставить в страну миллионы доз вакцины. Это в рамках соглашения, которое накануне правительство Великобритании подписало с AstraZeneca. Всего в страну должно поступить 100 миллионов доз препарата от этого производителя.

Сколько прививок против коронавируса уже сделали в мире

Началась крупнейшая кампания в истории вакцинации. По состоянию на утро 30 декабря в мире было введено более 5,1 миллиона доз вакцин против коронавируса в 22 странах. Конечно, этого недостаточно для глобальной иммунизации более 7,8 миллиарда людей. В то же время это первый шаг к окончанию пандемии, которая унесла более 1,7 миллиона жизней и вызвала глобальную экономическую катастрофу.

Люди с ожирением подвергаются высокому риску заражения COVID-19

Тяжелое ожирение является серьезным фактором риска развития осложнений при COVID-19, поэтому врачи во всем мире уделяют таким пациентам повышенное внимание во время пандемии.

Авторы исследования выяснили, что у инфицированных уровень антител против коронавируса был негативно связан с индексом массы тела (ИМТ). То есть, у людей с ожирением этот уровень был ниже, чем у тех, чей вес был нормальным. В то же время чем меньше антител против коронавируса было у больных COVID-19, тем выше у них в крови был уровень воспалительных маркеров, в частности маркеров воспаления в легких. Таким образом, у пациентов с ожирением повышен риск тяжелого осложнения коронавирусной инфекции – острого респираторного дистресс-синдрома.



Почему стоит соблюдать дистанцию / Инфографика 24 канала

Германия передала Украине 18 аппаратов ИВЛ

Германия передала для украинских больниц 18 аппаратов ИВЛ фирмы "Дрегер". Оборудование приобрели за средства Министерства иностранных дел ФРГ. Общая стоимость аппаратов составляет более 525 тысяч евро.

С начала пандемии COVID-19 Германия тесно сотрудничала с Украиной, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом. Таким образом страна пытается поддержать украинских партнеров во время стремительного распространения заболеваемости.

Польша может передать Украине 1,5 миллиона доз вакцины против коронавируса

Польша планирует передать Украине 1,5 миллиона доз вакцины против коронавируса после того, как страна сама получит определенное количество препарата.

Еще с середины лета 2020 года МИД и заграничные дипломатические учреждения активно работают в странах – потенциальных производителях вакцин, чтобы установить прямые контакты не только с правительствами указанных государств, но и с владельцами компаний, которые разрабатывают такие препараты.

"Тихая гипоксия" при COVID-19

Тихая гипоксия стала одним из наиболее частых осложнений COVID-19. В этом состоянии пациенты быстро доходят до декомпенсации – критической точки в отдельном или нескольких органах без характерных для гипоксии симптомов – одышки, учащенного сердцебиения, боли в груди и других. Видимое ухудшение наступает внезапно.

Причиной этого состояния может быть поражение каротидных телец сонных артерий. Такую связь обнаружили исследователи из Севильского университета.

Италия не будет делать вакцинацию от коронавируса обязательной

Правительство Италии не планирует делать вакцинацию от коронавируса принудительной для населения. Однако власти страны надеются, что люди сами захотят получить вакцину.

Вакцинация в Италии пройдет препаратом от Pfizer и BioNTech, который утвердил Евросоюз. Первая партия – 470 тысяч доз вакцин – уже отправилась в Италию.