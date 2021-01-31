Новости о коронавирусе 31 января: делегация ВОЗ в Ухане, вакцинация пожилых людей
Европейский Союз приветствовал решение о выделении Украине вакцины от коронавируса компаний Pfizer-BioNTech. Делегация ВОЗ, которая исследует происхождение COVID-19 в Китае, уже посетила продовольственный рынок и больницу в городе Ухань. В Португалии заявили о катастрофической ситуации из-за коронавируса. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 31 января.
Источник: 24 канал
Новости о коронавирусе в Украине 30 января
Актуальная статистика распространения болезни
Данные МОЗ
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В Украине за минувшие сутки, 30 января, коронавирусную болезнь обнаружили у 3 177 человек. В частности, COVID-19 подтвердили у 146 детей и 86 медработников.
За минувшие сутки госпитализированы 1 960 человек. К сожалению, 79 человек умерли от осложнений. 4 126 пациентов выздоровели. За 30 января совершено 19 059 тестирований (методом ПЦР – 15 042, методом ИФА – 4 017).
За все время пандемии в Украине
- заболели – 1 219 455 человек;
- выздоровели – 1 018 784 лица;
- летальных исходов – 22 707;
- проведенных ПЦР-тестов – 6 248 002.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (337), Закарпатской (217), г. Киев (215), Житомирской (205) и Киевской (193) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- г. Киев – 215 случаев;
- Винницкая область – 123 случая;
- Волынская область – 71 случай;
- Днепропетровская область – 189 случаев;
- Донецкая область – 176 случаев;
- Житомирская область – 205 случаев;
- Закарпатская область – 217 случаев;
- Запорожская область – 56 случаев;
- Ивано-Франковская область – 337 случаев;
- Киевская область – 193 случая;
- Кировоградская область – 24 случая;
- Луганская область – 25 случаев;
- Львовская область – 145 случаев;
- Николаевская область – 146 случаев;
- Одесская область – 170 случаев;
- Полтавская область – 48 случаев;
- Ровненская область – 78 случаев;
- Сумская область – 121 случай;
- Тернопольская область – 110 случаев;
- Харьковская область – 192 случая;
- Херсонская область – 54 случая;
- Хмельницкая область – 7 случаев
- Черкасская область – 59 случаев;
- Черновицкая область – 118 случаев;
- Черниговская область – 98 случаев.
Готовы ли украинцы вакцинироваться против COVID-19 / Источник: "Рейтинг" / Инфографика 24 канала
Украина получит 117 тысяч доз вакцины от Pfizer: реакция Евросоюза
Источник: фейсбук-страница представительства ЕС в Украине
Европейский Союз приветствовал решение о выделении Украине вакцины от коронавируса компаний Pfizer-BioNTech. Их страна получит в рамках механизма COVAX. Кроме этого, в Евросоюзе анонсировали выделение более 870 миллионов евро в поддержку инициативы COVAX для иммунизации против коронавируса.
План вакцинации украинцев / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала
Коронавирус в ВСУ
Источник: командование Медицинских сил ВСУ
В рядах Вооруженных сил Украины COVID-19 болеют 749 человек. За сутки 30 января недуг подтвердили еще у 17 военных. С начала эпидемии коронавируса в ВСУ выздоровели 14 774 человека, к сожалению, умерли – 43.
Новости о коронавирусе в мире 31 января
Источник: Аппарат СНБО Украины
С начала пандемии в мире обнаружили более 102 миллионов случаев инфицирования коронавирусом. Более 56 миллионов больных уже выздоровели, но 2 220 652 пациента умерли.
По состоянию 31 января болеют 749 военных и работников Вооруженных сил. На изоляции (в частности, самоизоляции) находятся 146 человек. За минувшие сутки заболевание подтвердили у 17 человек.
Страны с наибольшим количеством больных COVID-19
- США – 25 076 030;
- Индия – 10 746 174;
- Бразилия – 9 176 975;
- Россия – 3 809 348;
- Великобритания – 3 806 993.
В Японии зафиксировали вспышку заражения "британским" штаммом коронавируса
Источник: NHK
Вблизи столицы Японии, в восточной префектуре Сайтама, обнаружили очаг мутировавшего коронавируса, который впервые появился в Великобритании.
"Британский" штамм коронавируса подхватили трое людей, которые на работе общались с мужчиной. Именно он ранее болел мутацией COVID-19.
В Израиле от COVID-19 вакцинировали треть населения
Источник: Business Insider
В Израиле от коронавирусной инфекции вакцинировали уже треть населения страны. Первую дозу вакцины получили около трех миллионов человек.
Несмотря на массовую вакцинацию, в Израиле продолжают фиксировать высокие показатели заражения коронавирусом. Так, за минувшие сутки, 30 января, в стране "ковидом" заболели более 6 тысяч человек.
Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала
Италия не рекомендует людям старше 55 лет прививаться вакциной от AstraZeneca
Источник: Medical Xpress
Итальянский регулятор утвердил вакцину против коронавируса AstraZeneca для всех взрослых. Однако для людей старше 55 лет рекомендуют использовать вакцины других производителей.
Вакцина AstraZeneca рекомендуется только людям в возрасте от 18 до 55 лет.
Эксперты ВОЗ посетили больницу в Ухане, где были первые инфицированные COVID-19
Источник: DW
Делегация Всемирной организации здравоохранения, которая исследует происхождение COVID-19 в Китае, уже посетила продовольственный рынок в городе Ухань, где сначала был обнаружен вирус, а также больницу, в которую госпитализировали первых больных. Представители ВОЗ пообщались с медиками, которые работали в больнице в Ухане.
"Мы встречаемся с врачами и персоналом, который работал в то время, и открыто обсуждаем детали их работы", – сообщил член делегации Питер Дашак в твиттере.
По его словам, этот визит является важной возможностью поговорить непосредственно с медиками, которые "в то критическое время были на местах в борьбе с COVID".
В Португалии бьют тревогу из-за COVID-19
Источник: Deutsche Welle
В Португалии заявили о катастрофической ситуации с коронавирусом COVID-19. Страна столкнулась с острой нехваткой койкомест в реанимации пациентов с тяжелым течением заболевания. По данным министерства здравоохранения, всего в стране с 10-миллионным населением разместили 850 таких койкомест.
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