Европейский Союз приветствовал решение о выделении Украине вакцины от коронавируса компаний Pfizer-BioNTech. Делегация ВОЗ, которая исследует происхождение COVID-19 в Китае, уже посетила продовольственный рынок и больницу в городе Ухань. В Португалии заявили о катастрофической ситуации из-за коронавируса. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 31 января.

Источник: 24 канал

Новости о коронавирусе в Украине 30 января

Актуальная статистика распространения болезни

Данные МОЗ

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В Украине за минувшие сутки, 30 января, коронавирусную болезнь обнаружили у 3 177 человек. В частности, COVID-19 подтвердили у 146 детей и 86 медработников.

За минувшие сутки госпитализированы 1 960 человек. К сожалению, 79 человек умерли от осложнений. 4 126 пациентов выздоровели. За 30 января совершено 19 059 тестирований (методом ПЦР – 15 042, методом ИФА – 4 017).

За все время пандемии в Украине

заболели – 1 219 455 человек;

выздоровели – 1 018 784 лица;

летальных исходов – 22 707;

проведенных ПЦР-тестов – 6 248 002.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (337), Закарпатской (217), г. Киев (215), Житомирской (205) и Киевской (193) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 215 случаев;

Винницкая область – 123 случая;

Волынская область – 71 случай;

Днепропетровская область – 189 случаев;

Донецкая область – 176 случаев;

Житомирская область – 205 случаев;

Закарпатская область – 217 случаев;

Запорожская область – 56 случаев;

Ивано-Франковская область – 337 случаев;

Киевская область – 193 случая;

Кировоградская область – 24 случая;

Луганская область – 25 случаев;

Львовская область – 145 случаев;

Николаевская область – 146 случаев;

Одесская область – 170 случаев;

Полтавская область – 48 случаев;

Ровненская область – 78 случаев;

Сумская область – 121 случай;

Тернопольская область – 110 случаев;

Харьковская область – 192 случая;

Херсонская область – 54 случая;

Хмельницкая область – 7 случаев

Черкасская область – 59 случаев;

Черновицкая область – 118 случаев;

Черниговская область – 98 случаев.



Готовы ли украинцы вакцинироваться против COVID-19 / Источник: "Рейтинг" / Инфографика 24 канала

Украина получит 117 тысяч доз вакцины от Pfizer: реакция Евросоюза

Источник: фейсбук-страница представительства ЕС в Украине

Европейский Союз приветствовал решение о выделении Украине вакцины от коронавируса компаний Pfizer-BioNTech. Их страна получит в рамках механизма COVAX. Кроме этого, в Евросоюзе анонсировали выделение более 870 миллионов евро в поддержку инициативы COVAX для иммунизации против коронавируса.



План вакцинации украинцев / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала

Коронавирус в ВСУ

Источник: командование Медицинских сил ВСУ

В рядах Вооруженных сил Украины COVID-19 болеют 749 человек. За сутки 30 января недуг подтвердили еще у 17 военных. С начала эпидемии коронавируса в ВСУ выздоровели 14 774 человека, к сожалению, умерли – 43.

Новости о коронавирусе в мире 31 января

Источник: Аппарат СНБО Украины

С начала пандемии в мире обнаружили более 102 миллионов случаев инфицирования коронавирусом. Более 56 миллионов больных уже выздоровели, но 2 220 652 пациента умерли.

По состоянию 31 января болеют 749 военных и работников Вооруженных сил. На изоляции (в частности, самоизоляции) находятся 146 человек. За минувшие сутки заболевание подтвердили у 17 человек.

Страны с наибольшим количеством больных COVID-19

США – 25 076 030;

Индия – 10 746 174;

Бразилия – 9 176 975;

Россия – 3 809 348;

Великобритания – 3 806 993.

В Японии зафиксировали вспышку заражения "британским" штаммом коронавируса

Источник: NHK

Вблизи столицы Японии, в восточной префектуре Сайтама, обнаружили очаг мутировавшего коронавируса, который впервые появился в Великобритании.

"Британский" штамм коронавируса подхватили трое людей, которые на работе общались с мужчиной. Именно он ранее болел мутацией COVID-19.

В Израиле от COVID-19 вакцинировали треть населения

Источник: Business Insider

В Израиле от коронавирусной инфекции вакцинировали уже треть населения страны. Первую дозу вакцины получили около трех миллионов человек.

Несмотря на массовую вакцинацию, в Израиле продолжают фиксировать высокие показатели заражения коронавирусом. Так, за минувшие сутки, 30 января, в стране "ковидом" заболели более 6 тысяч человек.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала

Италия не рекомендует людям старше 55 лет прививаться вакциной от AstraZeneca

Источник: Medical Xpress

Итальянский регулятор утвердил вакцину против коронавируса AstraZeneca для всех взрослых. Однако для людей старше 55 лет рекомендуют использовать вакцины других производителей.

Вакцина AstraZeneca рекомендуется только людям в возрасте от 18 до 55 лет.

Эксперты ВОЗ посетили больницу в Ухане, где были первые инфицированные COVID-19

Источник: DW

Делегация Всемирной организации здравоохранения, которая исследует происхождение COVID-19 в Китае, уже посетила продовольственный рынок в городе Ухань, где сначала был обнаружен вирус, а также больницу, в которую госпитализировали первых больных. Представители ВОЗ пообщались с медиками, которые работали в больнице в Ухане.

"Мы встречаемся с врачами и персоналом, который работал в то время, и открыто обсуждаем детали их работы", – сообщил член делегации Питер Дашак в твиттере.

По его словам, этот визит является важной возможностью поговорить непосредственно с медиками, которые "в то критическое время были на местах в борьбе с COVID".

В Португалии бьют тревогу из-за COVID-19

Источник: Deutsche Welle

В Португалии заявили о катастрофической ситуации с коронавирусом COVID-19. Страна столкнулась с острой нехваткой койкомест в реанимации пациентов с тяжелым течением заболевания. По данным министерства здравоохранения, всего в стране с 10-миллионным населением разместили 850 таких койкомест.