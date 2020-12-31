В Украине около 10 тысяч новых больных коронавирусом – резкий скачок заболеваемости ожидают после праздников. Китай одобрил новую вакцину против коронавируса. В Украине вакцинация будет абсолютно бесплатной. Италия планирует вакцинировать четверть насления. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 31 декабря.

Новости о коронавирусе в Украине 31 декабря

Суточная статистика

9 699 человек получили положительный тест на коронавирус в течение суток. Среди них – 341 ребенок и 439 медработников. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на своей странице в фейсбуке, пишет 24 канал.

Днем ранее Новости о коронавирусе 30 декабря: крупнейшая кампания в истории вакцинации, новые исследования

В госпитализации нуждались 2 704 человека. К сожалению, 209 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19. 11 803 человека выздоровели.

За сутки осуществлено 58 547 тестирований (методом ПЦР – 38 932, методом ИФА – 19 615).

За все время пандемии в Украине: заболели – 1 055 047 человек;

выздоровели – 709 993 человека;

умерли от осложнений – 18 533 больных;

проведено ПЦР-тестирований – 5 585 615.

Коронавирус в областях Украины

г. Киев – 111 471 случай;

Винницкая область – 22 500 случаев;

Волынская область – 33 016 случаев;

Днепропетровская область – 58 561 случай;

Донецкая область – 36 391 случай;

Житомирская область – 39 202 случая;

Закарпатская область – 28 200 случаев;

Запорожская область – 54 088 случаев;

Ивано-Франковская область – 43 190 случаев;

Киевская область – 59 204 случая;

Кировоградская область – 8 448 случаев;

Луганская область – 10 508 случаев;

Львовская область – 61 268 случаев;

Николаевская область – 30 900 случаев;

Одесская область – 71 125 случаев;

Полтавская область – 36 079 случаев;

Ровенская область – 40 990 случаев;

Сумская область – 40 642 случая;

Тернопольская область – 34 023 случая;

Харьковская область – 69 377 случаев;

Херсонская область – 17 752 случая;

Хмельницкая область – 39 187 случаев;

Черкасская область – 39 011 случаев;

Черновицкая область – 40 017 случаев;

Черниговская область – 29 897 случаев.

Коронавирус в ВСУ

За минувшие сутки в рядах ВСУ обнаружили 148 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

По состоянию на 31 декабря в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеют 1 937 человек. В общем за время пандемии выздоровели 12 026 человек. К сожалению, от осложнений умерли 38 военных.

На изоляции находятся 362 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайших трое суток, – 36 человек. За минувшие сутки зарегистрированы 148 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.

Вакцинация украинцев против коронавируса будет бесплатной

Все вакцины против коронавирусной инфекции любого производителя для украинцев будут абсолютно бесплатными. Об этом 31 декабря сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

Максим Степанов "Препарат компании Sinovac является не единственной вакциной, которую будут закупать за государственные средства. Все вакцины, все без исключения, которые приобретаются за государственные средства, будут абсолютно бесплатными для всех украинцев. Это та стратегия, которая есть в Министерстве здравоохранения, это то, что было утверждено президентом Украины Владимиром Зеленским. Мы должны обеспечить соответствующий доступ к вакцинам для всех без исключения граждан Украины”.

Минздрав сейчас находится на финальной стадии подписания договоров с ведущими мировыми компаниями-производителями вакцин от коронавируса.



4 этапа вакцинации в Украине / Инфографика 24 канала

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COVID-вакцину от Sinovac в Украину могут и не доставить: при каких условиях

Украина получит вакцину против коронавируса от компании Sinovac Biotech только в том случае, если ее эффективность составит не меньше 70%.

Когда вакцина получит разрешение на применение, ее поставка в Украину начнется в течение 30 дней после принятия решения. В настоящее время компания Sinovac уже заканчивает последнюю фазу клинических исследований, которая проходит в Бразилии. Окончательные результаты ожидают 7 января.

Новости о коронавирусе в мире 30 декабря

Согласно данным СНБО Украины, с начала 2020 года коронавирус обнаружили у более чем 82 миллионов человек по всему миру. Из них выздоровели около 47 миллионов больных. Между тем 1 806 889, к сожалению, умерли.

Страны с наибольшим количеством больных COVID-19

США – 19 745 136;

Индия – 10 266 674;

Бразилия – 7 619 200;

Россия – 3 127 347;

Франция – 2 657 624.

В США еще один человек заболел новым штаммом коронавируса

В Южной Калифорнии 30 декабря подтвердили второй случай заражения мутировавшим коронавирусом. Это доказывает, что инфекция широко распространена в США.

К слову, впервые новый штамм коронавируса в США обнаружили 29 декабря. Случай зафиксировали в штате Колорадо.



Что известно о новом штамме коронавируса / Инфографика 24 канал

Италия планирует до апреля вакцинировать от COVID-19 четверть населения

Италия в течение следующих трех месяцев планирует вакцинировать от коронавирусной инфекции около 10 – 15 миллионов своих жителей. Заметим, что прививка не является принудительной.

Первыми вакцину в Италии получат 1,8 миллиона медсестер и врачей, а также сотрудники и резиденты учреждений длительного ухода.

Китай одобрил использование собственной вакцины от COVID-19 компании Sinopharm

Власти Китая одобрили вакцину против коронавирусной инфекции от государственной компании Sinopharm для общего использования среди населения.

Эффективность вакцины составляет 79,34% по результатам третьей фазы клинических испытаний.

Исследования коронавируса

ИФА-тесты на коронавирус: кому и для чего нужно делать

ИФА-тестирование определяет наличие антител. Кровь берут из вены и выделяют из нее сыворотку. В специальных планшетах она смешивается с антигенами. Считается, что такой метод более надежен, но результат нужно ждать дольше.

Тесты на антитела выявляют два вида антител: иммуноглобулин М – IgM, он первым появляется в организме после заражения, и иммуноглобулин G – IgG, он вырабатывается позднее, но остается в организме надолго, в то время как IgM исчезает.

Что означают результаты ИФА-теста

Если результат положительный – у человека выработались антитела к коронавирусу, и он был ранее инфицирован.

Если результат положительный и есть симптомы заболевания – чтобы подтвердить, что в этот момент у человека есть коронавирус, нужно сдать мазок из носа для ПЦР-теста.

Если результат отрицательный – возможно, человек еще не встречался с этим вирусом или у него не успели выработаться антитела. Чтобы иммунная система начала вырабатывать антитела, нужно 1 – 3 недели, потому тест может показать ложноотрицательный результат в самом начале болезни.



Чем отличаются тесты на коронавирус / Инфографика 24 канала