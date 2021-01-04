Степанов рассказал, почему в Украине уменьшилось количество больных коронавирусом. В США хотят вакцинировать только половиной дозы инъекции. Австралия усиливает карантин из-за COVID-19. В Великобритании начали вакцинировать от коронавируса препаратом от AstraZeneca. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 4 января.

Новости о коронавирусе в Украине 4 января

За минувшие сутки, 3 января, в Украине выявили 4158 больных коронавирусом. Из них 170 детей и 163 медработников, сообщает 24 канал.

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От осложнений болезни умерли 73 пациента. Госпитализировали 1526 больных COVID-19 или с подозрением на болезнь. Со вчерашнего выздоровели 4693 больных.

Ситуация с тестированием: в течение 3 января лаборатории провели 13 128 тестирований на выявление SARS-CoV-2, в частности методом ПЦР – 11 021, а методом ИФА – 2 107.

За все время пандемии в Украине коронавирус диагностировали 1 078 251 человеку. Выздоровели – 733 558 инфицированных, умерли – 18 927 пациентов;



С начала 2020 года в Украине провели 5 621 024 ПЦР-тестирований.

Статистика COVID-19 в областях Украины:

м. Киев – 504 случая;

Винницкая область – 54 случая;

Волынская область – 83 случая;

Днепропетровская область – 234 случая;

Донецкая область – 162 случая;

Житомирская область – 91 случай;

Закарпатская область – 50 случаев;

Запорожская область – 528 случаев;

Ивано-Франковская область – 104 случая;

Киевская область – 301 случай;

Кировоградская область – 7 случаев;

Луганская область – 12 случаев;

Львовская область – 352 случая;

Николаевская область – 314 случаев;

Одесская область – 285 случаев;

Полтавская область – 269 случаев;

Ровненская область – 54 случая;

Сумская область – 39 случаев;

Тернопольская область – 72 случая;

Харьковская область – 63 случая;

Херсонская область – 75 случаев;

Хмельницкая область – 26 случаев;

Черкасская область – 300 случаев;

Черновицкая область – 134 случая;

Черниговская область – 45 случаев.



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Коронавирус в Вооруженных силах Украины: 8 новых случаев инфицирования

По состоянию на 4 января в Вооруженных Силах Украины COVID-19 болеет 1661 вооеннослужащий. На протяжении прошедших суток зарегистрировали 8 новых случаев инфицирования. Из 8 новых инфицированных – в госпитализации нуждался 1 военный. За время пандемии в ВСУ выздоровели 12 525 военных, умерли 38.

Так устроены украинцы, – Степанов о том, почему уменьшилось количество больных коронавирусом

Улучшение показателей заболеваемости коронавирусом в Украине прокомментировал министр здравоохранения Максим Степанов. Он связал резкий спад количества заражений с новогодними каникулами. Люди "отложили" диагностику болезни. "Это была неделя праздников. Так уж устроены украинцы, не хотят обращаться на входные и праздники к врачам", – рассказал Степанов.

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Новости о коронавирусе в мире 4 января

Согласно данным СНБО Украины, за все время пандемии COVID-19 в мире заразились более 85 миллионов человек. Около 48 миллионов пациентов уже выздоровели, но 1 843 901 больных, к сожалению, умерли.

Страны с наибольшим количеством больных COVID-19

США – 20 639 854; Индия – 10 340 469; Бразилия – 7 733 746; Россия – 3 226 758; Франция – 2 712 975.

В США хотят вакцинировать только половиной дозы инъекции

Американские власти рассматривают возможность, чтобы медики вводили людям только половину вакцины компании Moderna. Таким образом хотят вакцинировать вдвое больше людей. Вводить только половину вакцины хотят людям в возрасте от 18 до 55 лет. В настоящее время проводятся переговоры с компанией Moderna и медицинским регулятором США.

Австралия усиливает карантин из-за COVID-19: за что будут штрафовать

В Сиднее из-за ухудшения ситуации с коронавирусом усиливают карантинные мероприятия. Новые правила будут действовать с понедельника, 4 января. Жители Сиднея должны носить защитные маски в общественных местах, а также в транспорте. В настоящее время местные власти не сообщают, как долго людям придется мириться с новыми карантинными мероприятиями. Однако нарушителей правил будут наказывать штрафом. Им придется заплатить по 200 австралийских долларов (более 4 тысяч гривен). Сейчас в больницах Австралии от коронавируса лечатся 26 инфицированных. Местные медики отметили, что все случаи заражения коронавируса являются локальными.

В Великобритании начали вакцинировать от коронавируса препаратом от AstraZeneca

В понедельник, 4 января, в Великобритании начали массовую вакцинацию от коронавируса препаратом компании AstraZeneca. Вакцину введут пациентам в "немногих" больницах в Соединенном королевстве. Сначала вакцину получат два больничных фонда в Лондоне, по одному на юге и севере Англии, один в Мидлендсе (центральная часть Англии) и один в Оксфорде, сообщает пресс-служба Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS). В целом вакцина будет доступна в более чем 700 пунктах вакцинации.

"Спутник-V" пролетел: почему Венгрия больше не планирует избавляться российской вакциной

Венгрия вряд ли будет использовать российскую вакцину от коронавируса "Спутник-V". Взамен власти страны обратили внимание на китайский препарат, который будет доступен раньше и будет производиться большими партиями. По словам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, этой вакцины "недостаточно и, вероятно, не будет достаточно, поскольку существуют ограничения производственных мощностей".