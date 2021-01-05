Новости о коронавирусе 5 января: длительные симптомы болезни, главное о вакцинации в мире
В Украине снизилось количество тестирований на коронавирус. В Министерстве здравоохранения объясняют это празднованиями и нежеланием украинцев обращаться за медицинской помощью, а потому призвали тестироваться на COVID-19 всех, кто имеет симптомы ОРВИ. Япония вводит режим чрезвычайной ситуации. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 5 января.
Новости о коронавирусе в Украине
Cуточная статистика
По состоянию на 5 января в Украине суточный прирост больных коронавирусом – 5 334. в госпитализации нуждались 1280 человек с подтвержденным коронавирусом или подозрением на наличие заболевания. Такие данные озвучил министр здравоохранения Максим Степанов во время утреннего брифинга, сообщает 24 канал.
Днем ранее Новости о коронавирусе 4 января: исследование нового штамма в ЮАР, неожиданные повреждения мозга
Показатели смертности остаются высокими – за минувшие сутки из жизни ушли 202 пациента.
Количество выздоровевших пациентов выше, чем количество новых больных – в течение суток выздоровели 13 850 больных COVID-19.
Количество проведенных тестов: за минувшие сутки в Украине провели 39 286 тестов на коронавирус, в частности 24 154 методом ПЦР и 15 132 – методом ИФА.
Коронавирус в регионах Украины
- Киев – 846 случаев;
- Винницкая область – 76 случаев;
- Волынская область – 86 случаев;
- Днепропетровская область – 320 случаев;
- Донецкая область – 269 случаев;
- Житомирская область – 77 случаев;
- Закарпатская область – 65 случаев;
- Запорожская область – 418 случаев;
- Ивано-Франковская область – 61 случай;
- Киевская область – 266 случаев;
- Кировоградская область – 25 случаев;
- Луганская область – 33 случая;
- Львовская область – 371 случай;
- Николаевская область – 87 случаев;
- Одесская область – 682 случая;
- Полтавская область – 376 случаев;
- Ровненская область – 137 случаев;
- Сумская область – 59 случаев;
- Тернопольская область – 53 случая;
- Харьковская область – 313 случаев;
- Херсонская область – 84 случая;
- Хмельницкая область – 40 случаев;
- Черкасская область – 376 случаев;
- Черновицкая область – 127 случаев;
- Черниговская область – 87 случаев.
Коронавирус в рядах ВСУ: заболеваемость резко возросла
За сутки в рядах Вооруженных сил Украины подтвердили 62 случая инфицирования коронавирусом, 8 больных нуждались в госпитализации.
По состоянию на 5 января болеют 1406 военных. На изоляции (в частности, самоизоляции) находятся 92 человек. Кроме того, в ближайшие 3 суток у 33 военных истекает срок изоляции.
За время эпидемии выздоровели 12 842 военнослужащих, к сожалению, умерли – 38.
Степанов призвал тестироваться на COVID-19 с симптомами ОРВИ
Сейчас в Украине слишком низкий уровень тестирования на коронавирус. Этого недостаточно для оценки реальной заболеваемости.
- В целом в Украине можно проводить около 70 – 75 тысяч тестирований в сутки методом ПЦР.
- Кроме тестов ПЦР, Минздрав ввел быстрое тестирование на антиген. Это быстрые тесты, которые дают результат буквально за 15 минут. В частности, такими тестами тестируют лиц, находившихся в контакте с инфицированными людьми.
Но проблема в том, что украинцы стали значительно реже обращаться к врачам.
В Минздраве опровергли информацию о запрете продаж товаров быта во время карантина
Министр здравоохранения Максим Степанов заверил, что информация о запрете продажи некоторых непродовольственных товаров при локдауне не соответствует действительности.
Для подтверждения этих слов Степанов обнародовал перечень товаров, которыми разрешено будет торговать во время локдауна. Это:
- продукты питания,
- лекарственные средства,
- изделия медицинского назначения,
- средства гигиены,
- средства связи,
- ветеринарные препараты,
- корма,
- семена,
- средства для защиты растений.
В чем дело
Накануне, 4 января, появилась информация, что в период январского локдауна супермаркетам запретили продавать бытовую химию, одежду, прессу, корм для животных и другие товары повседневного спроса.
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Новости о коронавирус в мире 5 января
Согласно данным СНБО Украины, за все время пандемии COVID-19 в мире заразились более 85 миллионов человек. Более 48 миллионов пациентов уже выздоровели, но 1 854 874 больных, к сожалению, умерли.
Страны с наибольшим количеством больных COVID-19
- США – 20 824 387;
- Индия – 10 356 844;
- Бразилия – 7 753 752;
- Россия – 3 250 713;
- Франция – 2 717 059.
Япония объявляет режим чрезвычайной ситуации
Власти Японии решили объявить режим чрезвычайной ситуации с 7 января. Это должно хотя бы частично обуздать пандемию и остановить стремительное распространение коронавируса.
Правительство рассматривает вопрос об объявлении режима чрезвычайной ситуации в столице, а также префектурах Сайтама, Тиба и Канагава.
Так, в частности рестораны и бары должны сократить часы работы, те, кто пойдет навстречу этой просьбе, получат финансовую поддержку.
Вместо этого правительство не будет требовать:
- закрытия всех школ в регионе;
- отмены стандартных вступительных экзаменов в университеты.
Новый штамм COVID-19 набирает обороты: теперь его обнаружили в Словакии
Первые случаи инфицирования новым штаммом COVID-19 обнаружили в Словакии. Как объяснили местные врачи, у пациентов наблюдается высокая вирусная нагрузка.
Это и неудивительно, ведь новый штамм вируса может обладать на 70% большей способностью к распространению.
Новый штам COVID-19 / Инфографика 24 канала
Другая мутация: чем пугает штамм коронавируса из Южной Африки
Ситуация с коронавирусом в самой Африке ухудшилась. Южноафриканский вариант COVID-19, возможно, будет легче передаваться и больше заражать молодых людей. Это потому, что болеть начала прослойка 15-25 лет.
В Израиле одобрили использование вакцины Moderna от коронавируса
Израиль разрешил использование вакцины от коронавируса от компании Moderna. В министерстве здравоохранения страны согласовали поставки 6 миллионов доз.
Израиль – третья страна, которая одобрила использование этой вакцины и первая за пределами Северной Америки. В декабре США и Канада тоже разрешили использовать препарат.
Исследования коронавируса
У каких пациентов дольше держатся симптомы COVID-19 после выздоровления
Люди с тяжелым течением болезни, у которых было более 5 симптомов, оказались более склонными к повышенному риску длительного COVID-19. Кроме того, пожилые люди, люди с ожирением и женщины тоже оказались в группе риска развития длительных симптомов вследствие болезни.
Интересно, что женщины чаще страдают от длительных симптомов коронавируса, чем мужчины. 53% из них имели одышку через 1 – 2 месяца после выздоровления.
В то же время у 34% был кашель, 69% жаловались на постоянную усталость,
У 13% людей симптомы коронавируса наблюдались более 28 дней, а у 4% – более чем 56 дней.
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