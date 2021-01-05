В Украине снизилось количество тестирований на коронавирус. В Министерстве здравоохранения объясняют это празднованиями и нежеланием украинцев обращаться за медицинской помощью, а потому призвали тестироваться на COVID-19 всех, кто имеет симптомы ОРВИ. Япония вводит режим чрезвычайной ситуации. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 5 января.

Новости о коронавирусе в Украине

Cуточная статистика

По состоянию на 5 января в Украине суточный прирост больных коронавирусом – 5 334. в госпитализации нуждались 1280 человек с подтвержденным коронавирусом или подозрением на наличие заболевания. Такие данные озвучил министр здравоохранения Максим Степанов во время утреннего брифинга, сообщает 24 канал.

Днем ранее Новости о коронавирусе 4 января: исследование нового штамма в ЮАР, неожиданные повреждения мозга

Показатели смертности остаются высокими – за минувшие сутки из жизни ушли 202 пациента.

Количество выздоровевших пациентов выше, чем количество новых больных – в течение суток выздоровели 13 850 больных COVID-19.

Количество проведенных тестов: за минувшие сутки в Украине провели 39 286 тестов на коронавирус, в частности 24 154 методом ПЦР и 15 132 – методом ИФА.

По состоянию на утро 5 января в Украине: зарегистрировали 1 083 585 больных коронавирусом;

747 408 уже выздоровели, но 19129 умерли от осложнений;

провели 5 645 148 тестирования методом ПЦР.

Коронавирус в регионах Украины

Киев – 846 случаев;

Винницкая область – 76 случаев;

Волынская область – 86 случаев;

Днепропетровская область – 320 случаев;

Донецкая область – 269 случаев;

Житомирская область – 77 случаев;

Закарпатская область – 65 случаев;

Запорожская область – 418 случаев;

Ивано-Франковская область – 61 случай;

Киевская область – 266 случаев;

Кировоградская область – 25 случаев;

Луганская область – 33 случая;

Львовская область – 371 случай;

Николаевская область – 87 случаев;

Одесская область – 682 случая;

Полтавская область – 376 случаев;

Ровненская область – 137 случаев;

Сумская область – 59 случаев;

Тернопольская область – 53 случая;

Харьковская область – 313 случаев;

Херсонская область – 84 случая;

Хмельницкая область – 40 случаев;

Черкасская область – 376 случаев;

Черновицкая область – 127 случаев;

Черниговская область – 87 случаев.

Коронавирус в рядах ВСУ: заболеваемость резко возросла

За сутки в рядах Вооруженных сил Украины подтвердили 62 случая инфицирования коронавирусом, 8 больных нуждались в госпитализации.

По состоянию на 5 января болеют 1406 военных. На изоляции (в частности, самоизоляции) находятся 92 человек. Кроме того, в ближайшие 3 суток у 33 военных истекает срок изоляции.

За время эпидемии выздоровели 12 842 военнослужащих, к сожалению, умерли – 38.

Степанов призвал тестироваться на COVID-19 с симптомами ОРВИ

Сейчас в Украине слишком низкий уровень тестирования на коронавирус. Этого недостаточно для оценки реальной заболеваемости.

В целом в Украине можно проводить около 70 – 75 тысяч тестирований в сутки методом ПЦР.

Кроме тестов ПЦР, Минздрав ввел быстрое тестирование на антиген. Это быстрые тесты, которые дают результат буквально за 15 минут. В частности, такими тестами тестируют лиц, находившихся в контакте с инфицированными людьми.

Но проблема в том, что украинцы стали значительно реже обращаться к врачам.

Если вам по какой-то причине отказывают в тестировании, обращайтесь на горячую линию Минздрава – 0 800 60 20 19.

В Минздраве опровергли информацию о запрете продаж товаров быта во время карантина

Министр здравоохранения Максим Степанов заверил, что информация о запрете продажи некоторых непродовольственных товаров при локдауне не соответствует действительности.

Для подтверждения этих слов Степанов обнародовал перечень товаров, которыми разрешено будет торговать во время локдауна. Это:

продукты питания,

лекарственные средства,

изделия медицинского назначения,

средства гигиены,

средства связи,

ветеринарные препараты,

корма,

семена,

средства для защиты растений.

В чем дело

Накануне, 4 января, появилась информация, что в период январского локдауна супермаркетам запретили продавать бытовую химию, одежду, прессу, корм для животных и другие товары повседневного спроса.

Обратите внимание! Усиленные карантинные меры в Украине начнут действовать 8 января и продлятся до 24 числа включительно.

Усиление карантина в Украине во время зимних праздников – какие будут ограничения / Инфографика 24 канала

Важно Минздрав затягивает закупку еще одной вакцины от коронавируса, – руководитель "Медзакупки"

Новости о коронавирус в мире 5 января

Согласно данным СНБО Украины, за все время пандемии COVID-19 в мире заразились более 85 миллионов человек. Более 48 миллионов пациентов уже выздоровели, но 1 854 874 больных, к сожалению, умерли.

Страны с наибольшим количеством больных COVID-19

США – 20 824 387;

Индия – 10 356 844;

Бразилия – 7 753 752;

Россия – 3 250 713;

Франция – 2 717 059.

Япония объявляет режим чрезвычайной ситуации

Власти Японии решили объявить режим чрезвычайной ситуации с 7 января. Это должно хотя бы частично обуздать пандемию и остановить стремительное распространение коронавируса.

Правительство рассматривает вопрос об объявлении режима чрезвычайной ситуации в столице, а также префектурах Сайтама, Тиба и Канагава.

Так, в частности рестораны и бары должны сократить часы работы, те, кто пойдет навстречу этой просьбе, получат финансовую поддержку.

Вместо этого правительство не будет требовать:

закрытия всех школ в регионе;

отмены стандартных вступительных экзаменов в университеты.

Новый штамм COVID-19 набирает обороты: теперь его обнаружили в Словакии

Первые случаи инфицирования новым штаммом COVID-19 обнаружили в Словакии. Как объяснили местные врачи, у пациентов наблюдается высокая вирусная нагрузка.

Это и неудивительно, ведь новый штамм вируса может обладать на 70% большей способностью к распространению.



Новый штам COVID-19 / Инфографика 24 канала

Другая мутация: чем пугает штамм коронавируса из Южной Африки

Ситуация с коронавирусом в самой Африке ухудшилась. Южноафриканский вариант COVID-19, возможно, будет легче передаваться и больше заражать молодых людей. Это потому, что болеть начала прослойка 15-25 лет.

В Израиле одобрили использование вакцины Moderna от коронавируса

Израиль разрешил использование вакцины от коронавируса от компании Moderna. В министерстве здравоохранения страны согласовали поставки 6 миллионов доз.

Израиль – третья страна, которая одобрила использование этой вакцины и первая за пределами Северной Америки. В декабре США и Канада тоже разрешили использовать препарат.

Исследования коронавируса

У каких пациентов дольше держатся симптомы COVID-19 после выздоровления

Люди с тяжелым течением болезни, у которых было более 5 симптомов, оказались более склонными к повышенному риску длительного COVID-19. Кроме того, пожилые люди, люди с ожирением и женщины тоже оказались в группе риска развития длительных симптомов вследствие болезни.

Чаще всего переболевшие коронавирусом страдают от: одышки;

усталости;

головной боли

нарушение вкусовых и обонятельных рецепторов.

Интересно, что женщины чаще страдают от длительных симптомов коронавируса, чем мужчины. 53% из них имели одышку через 1 – 2 месяца после выздоровления.

В то же время у 34% был кашель, 69% жаловались на постоянную усталость,

У 13% людей симптомы коронавируса наблюдались более 28 дней, а у 4% – более чем 56 дней.



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