Ряд стран уже начали вакцинацию против COVID-19 препаратами, которые прошли необходимые клинические испытания. Сразу 13 стран Евросоюза просят Еврокомиссию помочь странам Восточного партнерства получить вакцину. За прошедшие сутки в Украине обнаружили 6 911 новых больных COVID-19. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 6 января.

Новости о коронавирусе в Украине 6 января

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Статистика распространения COVID-19

По состоянию на 6 января в Украине обнаружили 1 090 496 больных коронавирусом. 6 911 из них зафиксировали в течение минувших суток. С начала пандемии в Украине 761 898 человек уже преодолели болезнь. Но, к сожалению, от тяжелого течения недуга умерли 19 357 человек.

За минувшие сутки, 5 января, в больницы госпитализировали 2 978 больных коронавирусной инфекцией или людей с подозрением на наличие болезни.

Коронавирус в регионах Украины: суточная статистика

Киев – 931 случай;

Винницкая область – 158 случаев;

Волынская область – 135 случаев;

Днепропетровская область – 225 случаев;

Донецкая область – 259 случаев;

Житомирская область – 88 случаев;

Закарпатская область – 76 случаев;

Запорожская область – 622 случая;

Ивано-Франковская область – 120 случаев;

Киевская область – 596 случаев;

Кировоградская область – 65 случаев;

Луганская область – 187 случаев;

Львовская область – 324 случая;

Николаевская область – 120 случаев;

Одесская область – 668 случаев;

Полтавская область – 309 случаев;

Ровненская область – 243 случая;

Сумская область – 115 случаев;

Тернопольская область – 161 случай;

Харьковская область – 557 случаев;

Херсонская область – 117 случаев;

Хмельницкая область – 316 случаев;

Черкасская область – 345 случаев;

Черновицкая область – 139 случаев;

Черниговская область – 35 случаев.

Коронавирус в ВСУ

По состоянию на 6 января в Вооруженных силах Украины коронавирус обнаружили у 1 357 человек. 83 новых больных зафиксировали за минувшие сутки. На изоляции в частности, и самоизоляции, находятся 115 военных и работников ВС.

В рядах ВСУ в результате COVID-19 умерли 38 военных и работников. Зато выздоровел 12 971 человек.

Скандал между Степановым и "Медзакупки"

Глава госпредприятия "Медицинские закупки Украины" Арсен Жумадилов обвиняет Минздрав в задержке с приобретением вакцин против коронавируса. Однако в Минздраве решили найти другое агентство, которое будет выполнять функцию "Медзакупки". Степанов добавил, что информация о прекращении финансирования "Медицинских закупок Украины" является фейковой. Он заверил, что предприятие работает в штатном режиме, а финансовый план предприятия утвержден еще 10 декабря.

Напомним, 3 января Арсен Жумадилов обвинил Степанова в том, что он неправомерно требует от "Медзакупки" согласовывать все закупки вакцин против COVID-19 с Минздравом и вмешивается в переговоры. По его словам, Украина могла получить вакцину от Sinovac минимум на 1 доллар дешевле за 1 дозу препарата. А впоследствии Жумадилов сообщил, что Минздрав с 1 января заблокировал деятельность госпредприятия.

Украина не может законтрактовать вакцины ключевых производителей из-за действий Минздрава, – "Медзакупки"

В госпредприятии "Медицинские закупки Украины" (моз украины) заявили, что Украина не смогла законтрактовать вакцины от COVID-19 ведущих производителей в 2020 году из-за того, что Министерство здравоохранения сконцентрировало все переговоры о закупке вакцин.

"В нашей стране были и есть абсолютно все инструменты и возможности, чтобы составить портфолио и законтрактовать вакцины ведущих производителей еще в 2020 году. К сожалению, эти переговоры концентрировались в стенах Министерства здравоохранения. Поэтому они не имели существенного результата", – говорится в заявлении МЗУ.

В МЗУ назвали манипуляцией заявление министра Максима Степанова о том, что Министерство здравоохранения ведет переговоры с производителями вакцин с мая 2020 года.

Новую реанимацию для больных COVID-19 строят в Харькове

В Харькове начали возводить новую реанимацию для пациентов с коронавирусом. Отделение интенсивной терапии откроют в областной инфекционной больнице для взрослых.

Врачи ждут новую реанимацию, ведь тамошнее отделение с начала пандемии расширяли уже вдвое. Оно почти постоянно заполнено пациентами до основания.



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Какие страны ЕС просят поделиться вакцинами с Украиной

Сразу 13 стран Евросоюза просят Еврокомиссию помочь странам Восточного партнерства получить вакцину от коронавируса. Соответствующее письмо с просьбой подписывали министры иностранных дел ряда стран ЕС.

Какие государства поддержали просьбу

Болгария;

Хорватия;

Чехия;

Дания;

Эстония;

Финляндия;

Венгрия;

Латвия;

Литва;

Польша;

Румыния;

Словакия;

Швеция.

Важно! Восточное партнерство – это проект ЕС. Кроме его стран, туда входят Украина, Молдова, Грузия, Азербайджан, Беларусь и Армения.

Новости о коронавирусе в мире 6 января

Согласно данным СНБО Украины, за все время пандемии COVID-19 в мире инфицировались более 86 миллионов человек. Более 48 миллионов пациентов уже выздоровели, но 1 870 285 больных, к сожалению, умерли.

Страны с наибольшим количеством больных COVID-19

США – 21 051 525;

Индия – 10 374 932;

Бразилия – 7 810 400;

Россия – 3 274 615;

Великобритания – 2 782 709.

Сколько стран уже начали вакцинацию от COVID-19

Сейчас вакцинировать людей от коронавируса начали уже в более 30 странах мира. Согласно данным ВОЗ, в первую очередь там вакцинируют людей, находящихся в группе высокого риска. Первой страной, которая начала использовать вакцину AstraZeneca стала Великобритания. В то же время в начале декабря 2020 года там также начали вакцинировать людей препаратом от Pfizer и BioNTech.

В России от коронавируса умерло почти 60 тысяч человек

По состоянию на 6 января в России зарегистрировали 3 308 601 больного коронавирусом. За минувшие сутки обнаружили 24 217 случаев инфицирования. Больше всего новых больных обнаружили в Москве (+5142), Петербурге (+3341), Подмосковье (+1097), а также в Нижегородской (+464) и Свердловской областях (+399).

За минувшие сутки в результате коронавируса в России скончались 445 человек. Общее количество летальных случаев в стране возросло до 59 951. За этот период поправились 23 055 больных. Всего с начала пандемии болезнь преодолели 2 685 723 граждан.

Конгрессмен США подхватил COVID-19 после вакцинации препаратом Pfizer и BioNTech

В США конгрессмен Кевин Брейди заразился коронавирусом. Еще в декабре 2020 года политик получил первую дозу вакцины от Pfizer и BioNTech. Вакцинация состоялась 18 декабря.

Республиканец также добавил, что предыдущий тест на коронавирус сдавал в день Нового года. Тогда результат был отрицательным.

В Германии назвали условия для производства российской вакцины "Спутник V" в ЕС

Сотрудничество c Россией для европейского производства вакцины от коронавируса "Спутник V" возможно только после сертификации со стороны Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA). Сейчас европейский регулятор не принимал решения относительно сомнительной российской вакцины.

"Если говорить про производственные мощности в Европе для российской вакцины, то это возможно, только если ЕМА этот препарат допустит", – сказала заместитель официального представителя Кабмина ФРГ Ульрике Деммер.



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Исследование коронавируса

Через какое время возвращается обоняние после COVID-19

У четверти людей, перенесших коронавирусную болезнь с нарушением обоняния, он не восстановился и через два месяца после его потери. В исследовании учавствовали 2,5 тысячи пациентов из почти двух десятков европейских больниц. 2194 пациента (85,0%) имели легкое заболевание, 110 (4,3%) – умеренное, 277 (10,7%) – от тяжелого до критического.

Результаты показали, что обонятельная дисфункция наблюдалась (по субъективным оценкам самих больных) в 85,9% легких случаев. Среди больных с умеренными симптомами нарушение обоняния было в 4,5%, а в тяжелых и критических случаях – в 6,9%. При этом средняя продолжительность потери ощущения составила 21,6 дня. Почти четверть пациентов субъективно сообщили, что обоняние у них не восстановилось и через 60 дней после потери.