Появились результаты исследования о том, что иммунитет после болезни может длиться годами. Мутировавший штамм коронавируса обнаружили уже в 22 странах Европы. За сутки в Украине обнаружили 8 997 новых больных коронавирусной инфекцией. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 7 января.

Новости о коронавирусе в Украине 7 января

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Статистика распространения COVID-19

В Украине за минувшие сутки, 6 января, коронавирусом заболело 8 997 человек. К сожалению, 148 умерли от осложнений. По состоянию на 7 января с начала пандемии в Украине коронавирус подтвердили у 1 099 493 человек. Из них 773 214 пациентов выздоровели и 19 505 умерли от осложнений.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 731 случай;

Винницкая область – 250 случаев;

Волынская область – 142 случая;

Днепропетровская область – 414 случаев;

Донецкая область – 572 случая;

Житомирская область – 463 случая;

Закарпатская область – 111 случаев;

Запорожская область – 509 случаев;

Ивано-Франковская область – 137 случаев;

Киевская область – 480 случаев;

Кировоградская область – 82 случая;

Луганская область – 331 случай;

Львовская область – 288 случаев;

Николаевская область – 411 случаев;

Одесская область – 694 случаев;

Полтавская область – 389 случаев;

Ровненская область – 326 случаев;

Сумская область – 505 случаев;

Тернопольская область – 198 случаев;

Харьковская область – 599 случаев;

Херсонская область – 147 случаев;

Хмельницкая область – 411 случаев;

Черкасская область – 233 случая;

Черновицкая область – 161 случай;

Черниговская область – 413 случаев.

Коронавирус в ВСУ

В Вооруженных силах Украины увеличивается количество больных коронавирусом. По состоянию на 7 января обнаружили 117 новых случаев COVID-19. С начала пандемии в рядах ВСУ выздоровели 13 090 человек, 38 – умерли. На изоляции находятся 239 человек. Однако в течение 3 дней 121 военнослужащий завершит карантин.

Среди новых случаев пришлось госпитализировать 8 человек.

Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" – 2 военнослужащих и 1 работник ВСУ;

Военно-медицинский клинический центр Западного и Центрального регионов, Житомирский военный госпиталь – по 1 военнослужащему;

Староконстантиновская ЦРБ – 1 военнослужащий;

Запорожский военный госпиталь – 1 работник ВСУ.

Известна цена вакцины против коронавируса от Sinovac, которую закупила Украина

Украина подписала с китайской компанией Sinovac Biotech соглашение, согласно которому стоимость одной дозы вакцины против коронавируса составляет 504 гривны.

Глава Минздрава подчеркнул, что он не имеет права разглашать стоимость вакцин других производителей "из-за жестких контрактных правил неразглашения информации". Он добавил лишь, что вакцины находятся примерно в одном ценовом диапазоне.

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Новости о коронавирусе в мире 6 января

Согласно данным СНБО Украины, за все время пандемии COVID-19 в мире инфицировались более 86 миллионов человек. Более 48 миллионов пациентов уже выздоровели, но 1 870 285 больных, к сожалению, умерли.

Страны с наибольшим количеством больных COVID-19

США – 21 051 525;

Индия – 10 374 932;

Бразилия – 7 810 400;

Россия – 3 274 615;

Великобритания – 2 782 709.

В России от коронавируса умерло более 60 тысяч человек

По состоянию на 7 января в России зарегистрировали 3 332 142 больных коронавирусом. За минувшие сутки обнаружили 23 541 случай инфицирований. Больше всего новых больных обнаружили в Москве (+4871), Петербурге (+3005), Подмосковье (+1228), а также в Нижегородской (+403) и Свердловской областях (+384).

За минувшие сутки в результате коронавируса в России умерли 506 человек. Общее количество летальных случаев в стране выросло до 60 457. За этот период выздоровели 23 729 больных. Всего с начала пандемии болезнь преодолели 2 709 452 граждан.

В Израиле ожидается первая партия вакцины против коронавируса Moderna

В Израиль совсем скоро или же сегодня, 7 января, должна прибыть первая партия вакцины от коронавируса Modernа. Накануне правительство согласовало поставку 6 миллионов доз COVID-вакцины.

Добавим, что в Израиле, который является лидером по темпам вакцинации во всем мире, министры проголосовали за введение нового локдауна из-за вспышки коронавируса.

В Норвегии умерли два человека, получившие прививку вакциной Pfizer

В Норвегии двое жителей дома престарелых умерли после введения препарата против коронавируса компании Pfizer. Специалисты должны проанализировать, является ли введение препарата причиной смерти или же факт того, что смерть произошла вскоре после вакцинации, является лишь совпадением.

Вакцинация в Норвегии стартовала полторы недели назад. Первыми прививки получают люди с хроническими заболеваниями.



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Исследования коронавируса

Новый штамм коронавируса может вытеснить другие в Европе

Новый штамм COVID-19 может стать основным в Европе и вытеснить другие разновидности. Недуг уже обнаружили в 22 странах мира.

Новый штамм может заменить другие в Европе и части Азии. Об этом заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге. Представитель ВОЗ подчеркнул, что это "переломный момент в ходе пандемии". В Европе только растут новые случаи заболевания и появляются новые штаммы вируса.

Иммунитет к COVID-19 может сохраняться годами

Новое исследование показывает, что иммунные клетки, которые борются с коронавирусом, должны сохраняться в организме в течение долгого времени после вакцинации или выздоровления.

Авторы работы считают, что исследование может подтвердить наличие иммунитета в течение многих лет. Таким образом, по словам исследователей, повторная вакцинация не потребуется, а со временем пандемию удастся взять под контроль.

Данное исследование опровергает предыдущие выводы ученых о том, что иммунитет к коронавирусу недолговечен, а люди после выздоровления подвержены риску повторного заражения.