В Украине в пятницу, 8 января, стартовал зимний локдаун. В сети саркастически обсуждают запрет продажи ряда товаров в супермаркетах. Нардеп от "Слуги народа" Алексей Леонов сказал, что карантин спасет людей от колготок. В Стэнфорде производят дешевую и простую вакцину против коронавируса. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 8 января.

Новости о коронавирусе в Украине 8 января

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Статистика распространения COVID-19

По состоянию на 8 января в Украине обнаружили 1 105 169 больных коронавирусом. Среди новых пациентов 166 детей и 179 медработников.

С начала прошлого года в Украине обнаружили 1 105 169 больных коронавирусом. Из них 778 345 уже выздоровели, но 19 588 умерли от осложнений, вызванных болезнью. За этот период в стране провели 5 733 555 тестирований методом ПЦР.

Коронавирус в регионах Украины: суточная статистика

Киев – 438 случаев;

Винницкая область – 107 случаев;

Волынская область – 107 случаев;

Днепропетровская область – 376 случаев;

Донецкая область – 384 случая;

Житомирская область – 358 случаев;

Закарпатская область – 96 случаев;

Запорожская область – 358 случаев;

Ивано-Франковская область – 106 случаев;

Киевская область – 371 случай;

Кировоградская область – 8 случаев;

Луганская область – 113 случаев;

Львовская область – 331 случай;

Николаевская область – 418 случаев;

Одесская область – 274 случая;

Полтавская область – 115 случаев;

Ровненская область – 146 случаев;

Сумская область – 235 случаев;

Тернопольская область – 101 случай;

Харьковская область – 191 случай;

Херсонская область – 192 случая;

Хмельницкая область – 263 случая;

Черкасская область – 146 случаев;

Черновицкая область – 152 случая;

Черниговская область – 290 случаев.

Коронавирус в ВСУ

В Вооруженных Силах Украины по состоянию на 8 января коронавирусом болеют 1 270 военных. За минувшие сутки зарегистрированы 39 новых случаев заболевания COVID-19, что на 78 человек меньше по сравнению с 7 января.

Всего за время пандемии выздоровели 13 214 человек, умерли – 38 человек. На изоляции и самоизоляции находятся 60 человек. У 10 военнослужащих карантинные ограничения заканчиваются в ближайшие 3 суток.

Локдаун

В Украине 8 января начался локдаун. Он продлится до 24 января. В этот период будет действовать ряд запретов и ограничений. В частности, будет работать транспорт, продуктовые магазины и аптеки. Однако работа развлекательных заведений будет запрещена.

Как пояснил Степанов, даты 8 – 24 января выбрали не просто так. Дело в том, что этот период соответствует окончанию инкубационного периода коронавируса у людей, которые могли заразиться во время новогодних праздников.

Что отныне запрещено

работа кафе, ресторанов и баров. Разрешена только доставка и работа на вынос;

работа магазинов непродовольственных товаров – можно только доставлять;

работа кинотеатров, фитнес-клубов, спортзалов, театров, торгово-развлекательных центров. Заведения могут работать только в случаях торговли продуктами питания, лекарствами, ветеринарными препаратами, товарами личной гигиены и бытовой химии;

все учебные заведения находятся на каникулах, кроме детских садов;

не будет развлекательных, спортивных, культурных и других массовых мероприятий. Однако спортивные мероприятия можно проводить профессиональным командам, без зрителей;

нельзя проводить рождественские ярмарки.

Какие еще ограничения действуют

государственные и коммунальные учреждения теперь работают дистанционно;

работникам частной сферы тоже рекомендуют перейти на дистанционную работу.

Что работает

общественный транспорт (с ограничениями оранжевой зоны);

междугороднее и международное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение;

продуктовые магазины;

аптеки;

банки;

почта;

отели;

салоны красоты и парикмахерские, но по предварительной записи и без ожидания внутри;

техобслуживание и ремонт авто;

автозаправки, но без зон питания.

"Спасение от колготок"

В сети люди делятся фотографиями магазинных полок "на карантине" и оставляют саркастические комментарии, ведь в магазинах и супермаркетах запретили продавать ряд товаров. Полки с запрещенными товарами, к примеру бритвы или носки, временно заблокировали клейкой лентой.

Нардеп от "Слуги народа" Алексей Леонов на своей странице в фейсбуке рассказал о ситуации в Одессе. По словам народного избранника, там также нельзя приобрести определенные товары.

"Молчу о логике, нет больше сил о ней говорить. Кабинет Министров спасает людей от колготок. По крайней мере от чего-то спасает", – заявил Леонов.



Карантинные ограничения получают немало саркастических комментариев / Фото из телеграм-каналов Perepichka News, PavlovskyNews и "Сегодня"



Карантин в Украине / Инфографика 24 канала

При каких условиях российская вакцина поступит в Украину

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, через какие проверки должна пройти российская вакцина против коронавируса "Спутник V", чтобы попасть на украинский рынок. Добавим, что 6 января харьковская компания "Биолик" подала заявку в Государственный экспертный центр на разрешение продавать в Украине российскую вакцину.

По словам Степанова, компания еще должна подать регистрационную форму, а также досье, в котором должна быть четко доказана безопасность препарата и показаны результаты трех фаз клинических испытаний.

По результатам всех этих представлений возможно будет говорить о качестве препарата. Наконец-то мы хоть увидим не какие-то там политические лозунги, а что такое эта российская вакцина,

– сказал Максим Степанов.

Новости о коронавирусе в мире 8 января

Согласно данным СНБО Украины, за все время пандемии COVID-19 в мире инфицировались более 88 миллионов человек. Более 49 миллионов пациентов уже выздоровели, но 1 899 824 больных, к сожалению, умерли.

Страны с наибольшим количеством больных COVID-19

США – 21 585 272;

Индия – 10 413 417;

Бразилия – 7 961 673;

Россия – 3 321 163;

Великобритания – 2 898 057.

В России от коронавируса умерли почти 61 тысяча человек

По состоянию на 8 января в России зарегистрировали 3 355 794 больных коронавирусом. За минувшие сутки обнаружили 23 652 случая инфицирований. Больше всего новых больных обнаружили в Москве (+5 027), Петербурге (+3 017), Подмосковье (+1 226), а также в Нижегородской (+467) и Свердловской областях (+387).

За минувшие сутки в результате коронавируса в России умерли 454 человека. Общее количество летальных случаев в стране выросло до 60 911. За этот период выздоровели 21 677 больных. Всего с начала пандемии болезнь преодолели 2 731 129 граждан. По данным Роспотребнадзора, с начала 2020 года в России провели более 92,9 миллиона тестов на коронавирус. Сейчас в России болеют 563 754 человека.

Для бедных стран разрабатывают самую простую и дешевую вакцину

В Стэнфорде разрабатывают однофазную вакцину против коронавируса. Ее можно будет хранить при комнатной температуре. Новый препарат создали на основе наночастиц белка ферритина. Ранее такую схему использовали для разработки вакцины против Эбола. Ученые соединили наночастицы ферритина с модифицированными версиями спаечного белка SARS-CoV-2.

К слову, вакцины от Moderna и Pfizer имеют РНК возбудитель вируса. Такие препараты производятся быстрее, но более дорогие и требуют двухэтапной прививки.

Пока что исследования лишь в начале пути и ученые понимают, что другие вакцины-кандидаты гораздо быстрее попадут на рынок. Разработка вакцины четко ориентирована на самые бедные страны, но пока что ученые не могут назвать предполагаемые сроки испытаний вакцины на людях.

Вакцину против COVID-19 возможно придется делать 2 раза в год

Медики пока не знают, на сколько хватит эффекта вакцины против коронавируса. По их предположениям, прививку нужно будет делать повторно раз в пол года или год. Об этом заявил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок.

"Я думаю, что нам, вероятно, придется еще раз вакцинировать людей, поскольку мы не знаем, насколько длительный защитный эффект от этих вакцин. Мы не знаем, как часто нам придется заново прививать людей вакциной", – сказал он.



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