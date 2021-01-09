В Украине зафиксировали 4 846 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Китай бесплатно будет вакцинировать людей против COVID-19. Новый штамм коронавируса может привести к ложноотрицательным результатам теста. В Британии максимальная загрузка больниц со старта пандемии. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 9 января.

Новости о коронавирусе в Украины 9 января

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Статистика распространения COVID-19

За прошедшие сутки, 8 января, в Украине подтвердили 4 846 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В целом количество больных в стране возросло до 1 110 015.

Всего с начала пандемии в Украине от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 19 668 человек, за минувшие сутки – 80. выздоровели уже 786 306 пациентов (7 961 человек за сутки).

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 344 случая;

Винницкая область – 61 случай;

Волынская область – 108 случаев;

Днепропетровская область – 471 случай;

Донецкая область – 189 случаев;

Житомирская область – 179 случаев;

Закарпатская область – 55 случаев;

Запорожская область – 456 случаев;

Ивано-Франковская область – 133 случая;

Киевская область – 375 случаев;

Кировоградская область – 40 случаев;

Луганская область – 149 случаев;

Львовская область – 262 случая;

Николаевская область – 416 случаев;

Одесская область – 299 случаев;

Полтавская область – 160 случаев;

Ровненская область – 80 случаев;

Сумская область – 160 случаев;

Тернопольская область – 70 случаев;

Харьковская область – 223 случая;

Херсонская область – 44 случая;

Хмельницкая область – 47 случаев;

Черкасская область – 353 случая;

Черновицкая область – 147 случаев;

Черниговская область – 25 случаев.

Тестирование на коронавирус

В Украине за минувшие сутки совершено 26 494 тестирований на коронавирус (методом ПЦР – 18 635, методом ИФА – 7 859). Общее количество проведенных ПЦР-тестирований с начала эпидемии в стране – 5 752 190.

COVID-19 в ВСУ

В Вооруженных силах Украины коронавирусом болеют 1 265 человек. В течение 8 января болезнь обнаружили еще в 44 военных и работников ВСУ. В целом за время эпидемии COVID-19 в Украине выздоровели 13 263 военных, умерли – 38.

Сейчас болеют 1 265 человек. На изоляции (в частности, самоизоляции) находятся 49 военных. Кроме того, у 8 из них в течение ближайших 3 суток изоляция заканчивается. За сутки 8 января коронавирус подтвердили в 44 военных и работников ВСУ.



Карантин в Украине / Инфографика 24 канала

Новости о коронавирусе в мире 9 января

Согласно данным СНБО Украины, за все время пандемии COVID-19 в мире заразились почти 89 миллионов человек. Более 49 миллионов пациентов уже выздоровели, но 1 915 150 больных, к сожалению, умерли.

Страны с наибольшим количеством больных COVID-19

США – 21 872 175;

Индия – 10 431 639;

Бразилия – 8 013 708;

Россия – 3 334 175;

Великобритания – 2 966 244.

Китай бесплатно будет вакцинировать людей против коронавируса

Китай будет предоставлять вакцины против COVID-19 бесплатно всем гражданам, как только препарат станет доступным.

"Нашим людям не нужно платить ни копейки за вакцину", – заявил представитель Национальной комиссии по охране здоровья Чжэн Чжунвэй на пресс-конференции в Пекине.

Заместитель председателя госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Цзэн Исинь отметил, что в ходе проведения вакцинации были выявлены случаи, когда в некоторых местах с населения взималась плата за вакцину. Поэтому правительство решило изменить эту ситуацию.

В Британии максимальная загрузка больниц с начала пандемии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что сейчас в стране самый высокий уровень загруженности больниц со старта пандемии. Власти надеются, что ситуация несколько улучшится после вакцинации.

"Наши больницы под значительно большим давлением, чем когда-либо с начала пандемии, а уровень заболеваемости растет с тревожной скоростью", – заявил Борис Джонсон.

Прогноз Меркель касаемо самой тяжелой фазы пандемии

В ближайшие недели канцлер Германии Ангела Меркель ожидает самую тяжелую фазу пандемии COVID. Сейчас страна должна идти к снижению уровня заболеваемости. По ее словам, это вторая опасная волна пандемии, которую переживает Германия. А также – многие европейские страны.

Она отметила, что во многих больницах медики работают на пределе возможностей. В то же время пока невозможно объективно оценить, как на заболеваемость повлияли рождественские и новогодние праздники.

Греция снова продлила локдаун

Из-за сложной эпидемиологической ситуации правительство Греции продлило локдаун до 18 января 2021 года. Ранее усиленные ограничения планировали вводить до 11 января. Определенные смягчения с 11 января в Греции все же будут – откроют детские сады и начальные школы. Об этом заявил заместитель министра по вопросам гражданской защиты Греции Никос Хардалиас.

Новый штамм коронавируса может давать ложноотрицательный результат теста

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) сообщает, что новый штамм коронавируса может привести к ложноотрицательным результатам теста на коронавирусную инфекцию.

Ложноотрицательные результаты могут быть получены при любом молекулярном тесте для выявления вируса, если в той части генома вируса, которую исследует тест, произошла мутация. В FDA также заявили, что вакцины от COVID-19, как и ранее, могут быть эффективными против этого штамма.



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