По состоянию на 8 февраля в России зарегистрировали 3 983 197 больных коронавирусом. За минувшие сутки выявили 15 916 случаев инфицирований.

Отметим, что Российская статистика заболеваемости коронавирусом несколько искажена, ведь страна учитывает и оккупированный украинский Крым.

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Больше всего новых больных обнаружили в Москве (+1728), Петербурге (+1551), Подмосковье (+912), а также В Нижегородской области (+462).

За минувшие сутки в результате коронавируса в России умерло 407 человек. Общее количество летальных исходов в стране возросло до 77 068.

За этот период выздоровел 15 881 больной. Всего с начала пандемии болезнь преодолел 3 472 091 гражданин.

По данным Роспотребнадзора, с начала 2020 года в России провели более 104,7 миллиона тестов на коронавирус. Сейчас в России болеет 434 038 граждан.

Коронавирус в России: что известно

Россия уже долгое время находится на 4 месте в мире по количеству обнаруженных инфицированных.

11 августа Минздрав России выдал временную регистрацию вакцины против COVID-19 под названием "Спутник-V".

Статью с описанием этой вакцины раскритиковали ученые из разных стран мира. Там заметили некоторые неточности и копипасты. В целом экспертов беспокоит и тот факт, что вакцинация групп риска в РФ началась до завершения клинических испытаний.

С 5 декабря в стране официально началась вакцинация профессиональных групп риска вышеупомянутым препаратом. Правда, не прививают людей с хроническими заболеванием, а также людей моложе 18 лет и старше 65.

Так называемые власти Севастополя заявили, что в начале февраля в городе стартует массовая вакцинация против коронавируса.

Информация: worldmeter, sputnikvaccine