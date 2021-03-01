За сутки в Украине заболели коронавирусом 4 285 человек. Также у нас заработал сайт для записи на вакцинацию. Глава Минздрава Максим Степанов перед камерами журналистов получил прививку против COVID-19. AstraZeneca анонсировала новое поколение вакцины против новых штаммов коронавируса. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 1 марта.

Новости о коронавирусе в Украине 1 марта

Статистика коронавируса в Украине

Источник: фейсбук Максима Степанова

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По состоянию на 1 марта за сутки в Украине заболели коронавирусом 4 285 человек, из них 258 детей и 93 медработника. Больше всего инфицированных зарегистрировали в Винницкой области. В госпитализации нуждались 1 779 больных с подтвержденным диагнозом COVID-19 или характерными заболеванию симптомами. От осложнений коронавируса умерли 68 украинцев, в то же время выздоровел – 1 701 пациент.

Сколько больных COVID-19 обнаружили в регионах за сутки:

г. Киев – 156 случаев;

Винницкая область – 598 случаев;

Волынская область – 65 случаев;

Днепропетровская область – 165 случаев;

Донецкая область – 54 случая;

Житомирская область – 466 случаев;

Закарпатская область – 242 случая;

Запорожская область – 83 случая;

Ивано-Франковская область – 526 случаев;

Киевская область – 208 случаев;

Кировоградская область – 3 случая;

Луганская область – 10 случаев;

Львовская область – 315 случаев;

Николаевская область – 190 случаев;

Одесская область – 207 случаев;

Полтавская область – 97 случаев;

Ровненская область – 58 случаев;

Сумская область – 120 случаев;

Тернопольская область – 178 случаев;

Харьковская область – 69 случаев;

Херсонская область – 20 случаев;

Хмельницкая область – 32 случая;

Черкасская область – 67 случаев;

Черновицкая область – 335 случаев;

Черниговская область – 21 случай.

*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Статистика распространения COVID-19

С начала пандемии в Украине заболели коронавирусом 1 352 134 человека. Из них, по состоянию на 1 марта, выздоровели – 1 171 724 больных.

Между тем от осложнений, к сожалению, умерли – 26 050 пациентов, у них был сложный ход коронавирусного заболевания или наличие сопутствующих болезней.

Степанов вакцинировался против коронавируса

Источник: 24 канал

Максим Степанов 1 марта публично вакцинировался против коронавируса. Министру здравоохранения сделали прививку препаратом Covishield.

Перед вакцинацией министру задали ряд вопросов относительно состояния его здоровья. В частности о последней вакцинации и аллергических реакциях.

Далее чиновнику померили артериальное давление и температуру тела. После такого медицинского осмотра Степанову сделали прививку. Этот процесс на камеру снимали журналисты.

Смотрите видео вакцинации Степанова:

В Украине заработал сайт для записи на вакцинацию

В Украине 1 марта начал работу сайт для записи украинцев на вакцинацию от COVID-19. Теперь все желающие могут записаться на бесплатную вакцинацию против коронавируса онлайн или по телефону горячей линии.

Работникам учреждений здравоохранения, образования, социальной сферы, интернатов, домов для престарелых и других специализированных учреждений, военнослужащим и работникам структур государственной безопасности не нужно записываться. Работодатель самостоятельно внесет вас в списки и сообщит о дате прививки.

Как записаться на вакцинацию

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров объяснил, что записаться на вакцинацию можно несколькими способами:

через приложение или портал "Дия";

через контакт-центр Министерства здравоохранения.

Это высококачественный онлайн-продукт, где каждый украинец может записаться в список ожидания. Когда, согласно дорожной карте вакцинации, наступит соответствующий этап, гражданам, которые будут в электронной очереди, предложат записаться в пункт прививки, выбрав конкретную дату и время визита,

– рассказал Федоров.

Как зарегистрироваться на вакцинацию через "Дию"

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь в кабинете гражданина на diia.gov.ua. В разделе услуги выберите "Запись в лист ожидания вакцинации от COVID-19". Укажите, чем вы занимаетесь, и выберите город, в котором будете вакцинироваться. После подтверждения записи следите за оповещениями в "Дие". Система уведомит вас, когда откроется запись на прививку.

Первые прививки против коронавируса в Украине / Инфографика 24 канала

Новости о коронавирусе в мире 1 марта

Статистика распространения COVID-19 в мире

Источник: Аппарат СНБО Украины

С начала пандемии в мире выявили свыше 114 миллионов случаев заражения коронавирусом. Более 64 миллионов человек уже выздоровели, но 2 530 426 больных умерли от осложнений, вызванных болезнью.

AstraZeneca анонсировала новое поколение COVID-вакцины

Источник: Интерфакс-Украина

До осени компания AstraZeneca планирует разработать новое поколение вакцины против коронавируса. Препарат будет нацелен на новые штаммы COVID-19.

Об этом во время телефонного брифинга рассказал исполнительный директор британского отделения компании Мене Пангалос. Он отметил, что график предусматривает лабораторные работы, а еще клинические исследования, которые необходимы для тестирования новых видов препарата.

Сколько людей получили антитела к коронавирусу

Источник: твиттер ВОЗ

Главная научная сотрудница ВОЗ Сумия Сваминатан рассказала, что сейчас менее 10 процентов людей в мире выработали антитела к вирусу.

В ВОЗ внимательно следят за многочисленными исследованиями распространения заболевания, в том числе в городской среде. Согласно результатам некоторых из них, в густонаселенных районах порой не меньше половины населения обладают антителами.

В то же время эксперт отметила, что даже это не позволяет говорить о достижении коллективного иммунитета. Следовательно, в ВОЗ в очередной раз отметили, что единственным способом достижения коллективного иммунитета является вакцинация в мировых масштабах.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала