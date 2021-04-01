За прошедшие сутки в Украине умерло рекордное количество больных коронавирусом. В Украине будут производить COVID-лекарства с недоказанной эффективностью. В ЕМА пришли к выводу, что нет связи между тромбами и вакцинацией AstraZeneca. В Нидерландах разрешили проводить Евровидение-2021 со зрителями. Во Франции вводят уже 3 локдаун. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 1 апреля.

Новости о коронавирусе в Украине 1 апреля

Статистика коронавируса в стране

Источник: СНБО Украины

За минувшие сутки наличие коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 обнаружили в 17 569 жителей Украины. Поэтому общее количество выявленных больных в стране возросло до 1 691 737.

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За этот же период в больницы госпитализировали 5 160 пациентов. От осложнений коронавируса, к сожалению, умер 421 больной – это максимальный показатель с начала пандемии. Всего по состоянию на 1 апреля из жизни ушли 33 246 пациентов с COVID-19.

Зато выписали 9 602 пациентов, в результате чего общее количество людей, преодолевших болезнь, выросло до 1 323 083.

Темпы тестирования в Украине

В течение 31 марта лаборатории МОЗ провели 59 803 ПЦР-исследований на коронавирус. Также 22 276 тестов сделали методом ИФА, а еще 50 680 – экспресс-тестами на антиген. В целом, с начала пандемии в Украине провели 8 179 905 ПЦР-тестирований.

Ситуация с вакцинацией

За минувшие сутки прививки против коронавируса получили 17 170 человек. С начала прививочной кампании привито уже 248 736 человек, из них вакцинацию закончили только 2 человека.

Суточная статистика заболеваемости и прививок в регионах

Киев – 1150 случаев / 1720 прививок;

Винницкая область – 849 случаев / 690 прививок;

Волынская область – 490 случаев / 460 прививок;

Днепропетровская область – 974 случая / 1180 прививок;

Донецкая область – 484 случая / 470 прививок;

Житомирская область – 1037 случаев / 780 прививок;

Закарпатская – 651 случай / 520 прививок;

Запорожская область – 627 случаев / 820 прививок;

Ивано-Франковская область – 458 случаев / 838 прививок;

Киевская область – 962 случая / 630 прививок;

Кировоградская область – 203 случая / 650 прививок;

Луганская область – 232 случая / 360 прививок;

Львовская область – 1141 случай / 1073 прививки;

Николаевская область – 327 случаев / 1040 прививок;

Одесская область – 1305 случаев / 520 прививок;

Полтавская область – 812 случаев / 940 прививок;

Ровненская область – 665 случаев / 370 прививок;

Сумская область – 773 случая / 680 прививок;

Тернопольская область – 741 случай / 430 прививок;

Харьковская область – 620 случаев / 820 прививок;

Херсонская область – 269 случаев / 110 прививок;

Хмельницкая область – 1142 случая / 420 прививок;

Черкасская область – 605 случаев / 979 прививок;

Черновицкая область – 442 случая / 370 прививок;

Черниговская область – 610 случаев / 300 прививок.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



Как записаться на вакцинацию / Инфографика 24 канала

"Очень тяжелые": в больнице Харькова в реанимации находятся 4 детей с COVID-19

Источник: ТСН

В больнице Харькова за неделю от осложнений в результате коронавируса умерли 2 несовершеннолетних. Сейчас в реанимации находятся 4 детей, они в очень тяжелом состоянии. По словам медиков, дети в последнее время начали болеть COVID-19 чаще. Кроме того, они переносят болезнь тяжелее.

Будет ли достаточно второй дозы вакцины против коронавируса: ответ Ляшко

Источник: ТСН

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко призвал украинцев не отказываться от вакцинации от коронавируса COVID-19 и заверил, что второй дозы хватит всем.

В Украине будут производить лекарства с недоказанной эффективностью против коронавируса

Источник: Укринформ

В Украине будут производить препарат "Фавипиравир", его цена на рынке будет около 1200 грн за упаковку. Есть исследования, которые указывают на незначительную эффективность препарата, в частности, что препарат может удалить коронавирус из дыхательных путей. Ряд стран, в частности, Япония, Кения, Россия, Саудовская Аравия и Таиланд, одобрили "Фавипиравир" для лечения COVID-19. Но последний обзор испытаний этого средства показал, что "Фавипиравир" имеет лишь незначительное влияние на смертность у пациентов с серьезным течением болезни.

Скандал с COVID-кроватями: в Одессу с проверкой отправят "десант" из Рады

Источник: телеграм-канал "Одесса Сейчас"

"Слуга народа" Алексей Леонов пожаловался, что Одесская клиническая железнодорожная больница не принимает пациентов с COVID-19. При том, что там есть свободные места, а ситуация в других медучреждениях города критическая. Говорится о 54 кроватях. К тому же больница Укрзализныци обеспечена необходимыми средствами и инфраструктурой. Руководитель "Центра охраны здоровья" УЗ Наталья Белинская ответила, что больница не может принимать людей, поскольку для этого нет достаточно кислородных концентраторов.

Локдаун в Киеве: В КГГА объяснили как будет работать междугородний транспорт

Источник: "Сегодня"

В Киеве рассказали, как будет работать междугородный транспорт во время локдауна 5 – 16 апреля. В КГГА подчеркнули, что ограничить передвижения граждан через столицу – невозможно. Поэтому было принято решение не закрывать вокзалы и разрешить работу междугородному транспорту в обычном режиме, несмотря на новые ограничения, которые ввели в столице. Конечно пассажиры и персонал должны придерживаться карантина – дистанция, маски и тому подобное.

К теме Нет никаких религиозных оснований отказываться от вакцинации, – глава УГКЦ

Новости о коронавирусе в мире 1 апреля

Статистика распространения COVID-19 в мире

Источник: Аппарат СНБО Украины

С начала пандемии в мире обнаружили более 128 миллионов больных COVID-19. Более 73 миллионов из них уже преодолели болезнь. Но 2 816 292 больных ушли из жизни от осложнений, вызванных болезнью.

Нет связи между тромбами и вакцинацией AstraZeneca: вывод ЕМА

Источник: EMA

В Европейском агентстве по лекарственным средствам (ЕМА) провели расследование и не нашли связи между прививкой вакциной AstraZeneca и случаями образования тромбоза. В ведомстве сообщили, что исследования продолжаются, но пока экспертам не удалось идентифицировать специальные факторы риска при применении препарата.

Мы оценили 62 такие случаи с 9,3 миллиона прививок, 44 из них произошли в странах Европейского экономического пространства. Если посмотреть на возрастную категорию, мы обнаружили риск 1 случая на 100 тысяч для людей в возрасте до 60 лет. Важно сказать, что пока не доказана взаимосвязь между вакцинацией с использованием AstraZeneca и такими случаями,

– заявила исполнительный директор ЕМА Эмер Кук.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала

В Нидерландах разрешили проводить Евровидение-2021 со зрителями в зале

Источник: сайт Евровидения

Международный песенный конкурс Евровидение-2021 пройдет в этом году в Роттердаме. 1 апреля стало известно, что организаторам события правительство страны разрешило принимать гостей-зрителей, но наполненность зала не должна превышать 50%.

Во Франции вводят уже 3 локдаун: школы закроют, а поездки между регионами запретят

Источник: The New York Times

С 3 апреля во Франции на 4 недели вводят уже третий общенациональный локдаун. Не будут работать школы, мероприятия на свежем воздухе ограничат, а путешествия между регионами – запретят.

Во время пандемии сильно возросло количество мертворожденных и материнской смертности

Источник: The Lancet Global

Анализ данных 12 исследований показал, что по сравнению с показателями до пандемии частота мертворождения увеличилась на 28%. Исследования материнской смертности, которые включали новый обзор, были проведены в двух странах со средним доходом – Мексике и Индии. В них материнская смертность в 2020 году выросла примерно на треть по сравнению с предыдущим годом. Еще 3 исследования показали, что количество операций из-за эктопической (внематочной) беременности увеличилось почти в 6 раз. В целом, учитывая 40 исследований, показатели были хуже в странах с низким и средним уровнем доходов по сравнению с богатыми странами.

Треть пациентов с COVID-19 через 4 месяца требовали повторной госпитализации: исследование

Источник: The Guardian

Треть британцев, прошедших лечение от COVID-19 в больницах, в течение 4 последующих месяцев снова были госпитализированы с осложнениями коронавируса. Риски осложнений после выздоровления от коронавируса росли с возрастом.