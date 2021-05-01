Новости о коронавирусе в Украине

Распространение COVID-19

Источник: СНБО Украины

За минувшие сутки, 30 апреля, в Украине подтвердили коронавирус еще у 8 549 человек. Количество инфицированных с начала эпидемии возросло до 2 078 086.

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Глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что среди новых больных – 374 ребенка и 145 медработников. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрированы в Днепропетровской (745), Харьковской (730), г. Киев (671), Донецкой (570) и Черкасской (537) областях.

Также за минувшие сутки госпитализировали 3 051 человека. К сожалению, 351 пациент умер от осложнений, вызванных коронавирусом. За сутки выздоровели 14 956 украинцев.

За все время пандемии в Украине:

заболели – 2 078 086 человек;

выздоровели – 1 670 481 человек;

летальных случаев – 44 436.

Количество заболеваний в регионах за 30 апреля:

г. Киев – 671 случай,

Винницкая область – 196 случаев,

Волынская область – 185 случаев,

Днепропетровская область – 745 случаев,

Донецкая область – 570 случаев,

Житомирская область – 218 случаев,

Закарпатская область – 129 случаев,

Запорожская область – 405 случаев,

Ивано-Франковская область – 131 случай,

Киевская область – 433 случая,

Кировоградская область – 173 случая,

Луганская область – 157 случаев,

Львовская область – 448 случаев,

Николаевская область – 245 случаев,

Одесская область – 454 случая,

Полтавская область – 385 случаев,

Ровненская область – 291 случай,

Сумская область – 188 случаев,

Тернопольская область – 200 случаев,

Харьковская область – 730 случаев,

Херсонская область – 187 случаев,

Хмельницкая область – 446 случаев,

Черкасская область – 537 случаев,

Черновицкая область – 98 случаев,

Черниговская область – 327 случаев.

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Ситуация с вакцинацией

В Украине за минувшие сутки, 30 апреля, привили против COVID-19 еще 49 985 человек. 752 295 человек привили с начала вакцинальной кампании, из них получили 1 дозу – 752 293 лица, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 260 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).️

Прививка проводилась 36 мобильными бригадами по иммунизации и 1 838 пунктами прививки. По состоянию на 30 апреля 2021 года в лист ожидания записались 506 067 человек. Добавим, что вчера, 30 апреля, Украина получила еще полмиллиона доз вакцины от CoronaVac.

"Первая партия вакцины CoronaVac прибыла в Украину 25 марта в размере 200 тысяч доз, прививка ею началась 13 апреля. В общем Украиной законтрактовано 1 миллион 915 тысяч доз вакцины CoronaVac компании Sinovac Biotech. Кроме того, в Украине используют вакцины производителей Pfizer и AstraZeneca (Covishield, SKBio)", – написала пресс-служба Минздрава.

Количество прививок против коронавируса в регионах за 30 апреля:

г. Киев – 6 911 прививок;

Винницкая область – 2 369 прививок;

Волынская область – 447 прививок;

Днепропетровская область – 3 504 прививки;

Донецкая область – 3 015 прививок;

Житомирская область – 1 287 прививок;

Закарпатская область – 548 прививок;

Запорожская область – 1 612 прививок;

Ивано-Франковская область – 219 прививок;

Киевская область – 3 735 прививок;

Кировоградская область – 1 434 прививки;

Луганская область – 531 прививка;

Львовская область – 1 273 прививки;

Николаевская область – 2 176 прививок;

Одесская область – 1 660 прививок;

Полтавская область – 2 980 прививок;

Ровненская область – 1 158 прививок;

Сумская область – 1 912 прививок;

Тернопольская область – 1 013 прививок;

Харьковская область – 4 938 прививок;

Херсонская область – 1 341 прививка;

Хмельницкая область – 1 084 прививки;

Черкасская область – 2 807 прививок;

Черновицкая область – 620 прививок;

Черниговская область – 1 411 прививок.

Украина получит дополнительные 10 миллионов доз вакцины Pfizer

Источник: Минздрав

В Минздраве Украины заявили, что Украина договорилась о поставках вдвое большей партии вакцин Pfizer в течение 2021 года.

Соответствующий контракт с американской компанией подписал глава Минздрава Максим Степанов. Министр рассказал, что переговоры были трудными, но "результат того стоит". По его словам, в сумме законтрактованных вакцин хватает для того, чтобы привить большинство украинцев в 2021 году.



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Интервал между введением первой и второй доз AstraZeneca составит до 12 недель

Источник: Минздрав Украины

По результатам исследования, опубликованного в медицинском журнале The Lancet, эффективность вакцины AstraZeneca увеличивалась до 81,3%, когда вторую дозу вакцины вводили через 12 недель после первой. В Минздраве Украины сообщили, что благодаря таким выводам ряд стран мира изменил интервалы прививки вакциной AstraZeneca.

"На сегодня, опираясь на опыт этих стран, в Украине Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики также одобрила рекомендации увеличить интервал между введением первой и второй доз вакцины AstraZeneca (Covishield, SKBio) с 4 до 12 недель", – заявили в Минздраве Украины.

Новости о коронавирусе в мире

Статистика распространения COVID-19

Источник: СНБО Украины

С начала пандемии в мире зарегистрировали почти 151 миллион случаев инфицирования коронавирусом. Более 88 миллионов пациентов уже преодолели болезнь, но 3 180 871 больной умер.

В Индии впервые за сутки выявили более 400 тысяч новых больных коронавирусом

Источник: СНБО Украины

В Индии за прошедшие сутки, 30 апреля, подтвердили рекордное количество новых больных коронавирусом – 401 993. Отметим, что Индия стала первой в мире страной, где количество подтвержденных больных коронавирусом за сутки превысило отметку в 400 тысяч.

30 апреля в Индии от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 3 523 человека. За минувшие сутки 299 тысяч человек выздоровели.

Общее количество инфицированных коронавирусом с начала пандемии COVID-19 в стране достигло 19,1 миллиона человек. В целом в Индии умерли почти 212 тысяч инфицированных, выздоровели – 15,6 миллиона.

Албания зарегистрировала российскую вакцину "Спутник V"

Источник: твитер-страница @sputnikvaccine

Министерство здравоохранения и социального развития Албании зарегистрировало российскую вакцину против коронавируса "Спутник V".

В Албанию уже доставлена первая партия российского препарата. В сообщении пресс-службы отмечается, что вакцина уже зарегистрирована в 64 странах.



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