Новости о коронавирусе в Украине 1 июня

Ситуация в стране

Источник: СНБО Украины

По состоянию на 1 июня в Украине зафиксировано более 2,2 миллиона инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2. 2 137 из них обнаружили за минувшие сутки.

Днем ранее Новости о коронавирусе 31 мая: карантин летом, 84 симптома постковидного синдрома

В больницы были госпитализированы 579 человек с установленным COVID-19 или имеющимися признаками болезни. Еще 163 инфицированных умерли. Зато выздоровели – 12 085 пациентов.

В течение последнего дня весны, 31 мая, в Украине провели 26 468 тестов методом ПЦР. Также было выполнено 11 271 тест методом ИФА и применено 14 225 экспресс-тестов на антиген.

Суточный прирост заболеваемости в регионах:

  • Киев – 63
  • Винницкая область – 23
  • Волынская область – 40
  • Днепропетровская область – 134
  • Донецкая область – 42
  • Житомирская область – 42
  • Закарпатская область – 4
  • Запорожская область – 69
  • Ивано-Франковская область – 23
  • Киевская область – 58
  • Кировоградская область – 3
  • Луганская область – 13
  • Львовская область – 46
  • Николаевская область – 107
  • Одесская область – 17
  • Полтавская область – 16
  • Ровненская область – 51
  • Сумская область – 43
  • Тернопольская область – 32
  • Харьковская область – 68
  • Херсонская область – 28
  • Хмельницкая область – 6
  • Черкасская область – 59
  • Черновицкая область – 24
  • Черниговская область – 11

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Сколько украинцев вакцинировали от коронавируса за минувшие сутки

Источник: Минздрав Украины

Темпы COVID-вакцинации в Украине до сих пор очень низкие. За прошедшие сутки, 31 мая, в стране против коронавируса вакцинировали 13 937 человек. 10 232 с вакцинированных вчера получили первую дозу вакцины. Зато еще 3 705 человек уже закончили иммунизацию, получив вторую дозу вакцины. Прививки выполнялось 215 мобильными бригадами и 317 пунктами прививки.

Использование первой дозы в регионах за прошедшие сутки:

  • Киев – 1577
  • Винницкая область – 68
  • Волынская область – 125
  • Днепропетровская область – 832
  • Донецкая область – 269
  • Житомирская область – 118
  • Закарпатская область – 93
  • Запорожская область – 448
  • Ивано-Франковская область – 90
  • Киевская область – 359
  • Кировоградская область – 272
  • Луганская область – 51
  • Львовская область – 318
  • Николаевская область – 673
  • Одесская область – 429
  • Полтавская область – 992
  • Ровненская область – 153
  • Сумская область – 468
  • Тернопольская область – 111
  • Харьковская область – 1575
  • Херсонская область – 232
  • Хмельницкая область – 132
  • Черкасская область – 122
  • Черновицкая область – 24
  • Черниговская область – 699

Сколько украинцев вакцинировали с начала года

С начала прививочной кампании против коронавируса вакцинировали 1 032 038 человек. Из них первую дозу получили 1 032 036 человек.

Зато полностью иммунизированы и получили 2 дозы 129 482 жителя страны.

Всего в Украине использовали 1 161 518 доз вакцины против коронавируса.

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Минздрав Украины зарегистрировал вакцину AstraZeneca, произведенную в ЕС

Источник: Минздрав Украины

Министерство здравоохранения (Минздрав) Украины 31 мая зарегистрировало вакцину против COVID-19 производства компании AstraZeneca для экстренного медицинского применения.

В Минздраве уверяют, что до конца текущей недели в рамках инициативы COVAX в Украину должны поступить более 705 тысяч доз вакцины AstraZeneca.

Важно: все вакцины AstraZeneca против COVID-19, независимо от страны производства, идентичны по составу и технологии изготовления, не рассматриваются как различные вакцины и являются взаимозаменяемыми.

Новости о коронавирусе в мире 1 июня

Ситуация с заболеваемостью в мире

Источник: СНБО Украины

С начала пандемии по всему миру зарегистрировали более чем 170 миллионов случаев заражения коронавирусом. 108 миллионов больных уже выздоровели. Зато 3 548 919 пациентов умерли от осложнений, вызванных болезнью. Эксперты и представители ВОЗ уверены, что из-за недостаточного объема тестирования во многих странах эти данные могут быть в разы выше.

В ЕС официально разрешили COVID-вакцинацию детей и подростков

Источник: твитер Стеллы Кириакиди

В ЕС официально разрешили вакцинировать детей препаратом от Pfizer. Еврокомиссия согласовала рекомендации о прививках в возрасте 12 – 15 лет.

Недавно Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило Pfizer-BioNTech для прививки детей в возрастной категории 12 – 15 лет. Европейская комиссия согласилась с этим решением. О вердикте комиссии 31 мая сообщила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакиди. Отныне страны ЕС получили зеленый свет для того, чтобы расширить программу вакцинации молодых людей.