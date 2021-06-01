Новости о коронавирусе в Украине 1 июня
Ситуация в стране
Источник: СНБО Украины
По состоянию на 1 июня в Украине зафиксировано более 2,2 миллиона инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2. 2 137 из них обнаружили за минувшие сутки.
Днем ранее Новости о коронавирусе 31 мая: карантин летом, 84 симптома постковидного синдрома
В больницы были госпитализированы 579 человек с установленным COVID-19 или имеющимися признаками болезни. Еще 163 инфицированных умерли. Зато выздоровели – 12 085 пациентов.
В течение последнего дня весны, 31 мая, в Украине провели 26 468 тестов методом ПЦР. Также было выполнено 11 271 тест методом ИФА и применено 14 225 экспресс-тестов на антиген.
Суточный прирост заболеваемости в регионах:
- Киев – 63
- Винницкая область – 23
- Волынская область – 40
- Днепропетровская область – 134
- Донецкая область – 42
- Житомирская область – 42
- Закарпатская область – 4
- Запорожская область – 69
- Ивано-Франковская область – 23
- Киевская область – 58
- Кировоградская область – 3
- Луганская область – 13
- Львовская область – 46
- Николаевская область – 107
- Одесская область – 17
- Полтавская область – 16
- Ровненская область – 51
- Сумская область – 43
- Тернопольская область – 32
- Харьковская область – 68
- Херсонская область – 28
- Хмельницкая область – 6
- Черкасская область – 59
- Черновицкая область – 24
- Черниговская область – 11
* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Сколько украинцев вакцинировали от коронавируса за минувшие сутки
Источник: Минздрав Украины
Темпы COVID-вакцинации в Украине до сих пор очень низкие. За прошедшие сутки, 31 мая, в стране против коронавируса вакцинировали 13 937 человек. 10 232 с вакцинированных вчера получили первую дозу вакцины. Зато еще 3 705 человек уже закончили иммунизацию, получив вторую дозу вакцины. Прививки выполнялось 215 мобильными бригадами и 317 пунктами прививки.
Использование первой дозы в регионах за прошедшие сутки:
- Киев – 1577
- Винницкая область – 68
- Волынская область – 125
- Днепропетровская область – 832
- Донецкая область – 269
- Житомирская область – 118
- Закарпатская область – 93
- Запорожская область – 448
- Ивано-Франковская область – 90
- Киевская область – 359
- Кировоградская область – 272
- Луганская область – 51
- Львовская область – 318
- Николаевская область – 673
- Одесская область – 429
- Полтавская область – 992
- Ровненская область – 153
- Сумская область – 468
- Тернопольская область – 111
- Харьковская область – 1575
- Херсонская область – 232
- Хмельницкая область – 132
- Черкасская область – 122
- Черновицкая область – 24
- Черниговская область – 699
Сколько украинцев вакцинировали с начала года
С начала прививочной кампании против коронавируса вакцинировали 1 032 038 человек. Из них первую дозу получили 1 032 036 человек.
Зато полностью иммунизированы и получили 2 дозы 129 482 жителя страны.
Всего в Украине использовали 1 161 518 доз вакцины против коронавируса.
Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала
Минздрав Украины зарегистрировал вакцину AstraZeneca, произведенную в ЕС
Источник: Минздрав Украины
Министерство здравоохранения (Минздрав) Украины 31 мая зарегистрировало вакцину против COVID-19 производства компании AstraZeneca для экстренного медицинского применения.
В Минздраве уверяют, что до конца текущей недели в рамках инициативы COVAX в Украину должны поступить более 705 тысяч доз вакцины AstraZeneca.
Важно: все вакцины AstraZeneca против COVID-19, независимо от страны производства, идентичны по составу и технологии изготовления, не рассматриваются как различные вакцины и являются взаимозаменяемыми.
Новости о коронавирусе в мире 1 июня
Ситуация с заболеваемостью в мире
Источник: СНБО Украины
С начала пандемии по всему миру зарегистрировали более чем 170 миллионов случаев заражения коронавирусом. 108 миллионов больных уже выздоровели. Зато 3 548 919 пациентов умерли от осложнений, вызванных болезнью. Эксперты и представители ВОЗ уверены, что из-за недостаточного объема тестирования во многих странах эти данные могут быть в разы выше.
В ЕС официально разрешили COVID-вакцинацию детей и подростков
Источник: твитер Стеллы Кириакиди
В ЕС официально разрешили вакцинировать детей препаратом от Pfizer. Еврокомиссия согласовала рекомендации о прививках в возрасте 12 – 15 лет.
Недавно Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило Pfizer-BioNTech для прививки детей в возрастной категории 12 – 15 лет. Европейская комиссия согласилась с этим решением. О вердикте комиссии 31 мая сообщила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакиди. Отныне страны ЕС получили зеленый свет для того, чтобы расширить программу вакцинации молодых людей.