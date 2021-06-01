Новости о коронавирусе 1 июня: AstraZeneca в Украине, вакцинация подростков

В Украине за сутки обнаружили новых 2 137 больных коронавирусом. Минздрав Украины зарегистрировал вакцину AstraZeneca, произведенную в ЕС для экстренного медицинского применения. В ЕС официально разрешили вакцинировать детей в возрасте 12 – 15 лет препаратом от Pfizer. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 1 июня.

Новости о коронавирусе в Украине 1 июня

Ситуация в стране

Источник: СНБО Украины

По состоянию на 1 июня в Украине зафиксировано более 2,2 миллиона инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2. 2 137 из них обнаружили за минувшие сутки.

Днем ранее Новости о коронавирусе 31 мая: карантин летом, 84 симптома постковидного синдрома

В больницы были госпитализированы 579 человек с установленным COVID-19 или имеющимися признаками болезни. Еще 163 инфицированных умерли. Зато выздоровели – 12 085 пациентов.

В течение последнего дня весны, 31 мая, в Украине провели 26 468 тестов методом ПЦР. Также было выполнено 11 271 тест методом ИФА и применено 14 225 экспресс-тестов на антиген.

За все время пандемии в Украине:

обнаружили – 2 204 631 инфицированного;

выздоровели – 2 053 167 человек;

умерли – 50 699 пациентов;

проведено ПЦР-тестов – 10 207 245.

Суточный прирост заболеваемости в регионах:

Киев – 63

Винницкая область – 23

Волынская область – 40

Днепропетровская область – 134

Донецкая область – 42

Житомирская область – 42

Закарпатская область – 4

Запорожская область – 69

Ивано-Франковская область – 23

Киевская область – 58

Кировоградская область – 3

Луганская область – 13

Львовская область – 46

Николаевская область – 107

Одесская область – 17

Полтавская область – 16

Ровненская область – 51

Сумская область – 43

Тернопольская область – 32

Харьковская область – 68

Херсонская область – 28

Хмельницкая область – 6

Черкасская область – 59

Черновицкая область – 24

Черниговская область – 11

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Сколько украинцев вакцинировали от коронавируса за минувшие сутки

Источник: Минздрав Украины

Темпы COVID-вакцинации в Украине до сих пор очень низкие. За прошедшие сутки, 31 мая, в стране против коронавируса вакцинировали 13 937 человек. 10 232 с вакцинированных вчера получили первую дозу вакцины. Зато еще 3 705 человек уже закончили иммунизацию, получив вторую дозу вакцины. Прививки выполнялось 215 мобильными бригадами и 317 пунктами прививки.

Использование первой дозы в регионах за прошедшие сутки:

Киев – 1577

Винницкая область – 68

Волынская область – 125

Днепропетровская область – 832

Донецкая область – 269

Житомирская область – 118

Закарпатская область – 93

Запорожская область – 448

Ивано-Франковская область – 90

Киевская область – 359

Кировоградская область – 272

Луганская область – 51

Львовская область – 318

Николаевская область – 673

Одесская область – 429

Полтавская область – 992

Ровненская область – 153

Сумская область – 468

Тернопольская область – 111

Харьковская область – 1575

Херсонская область – 232

Хмельницкая область – 132

Черкасская область – 122

Черновицкая область – 24

Черниговская область – 699

Сколько украинцев вакцинировали с начала года

С начала прививочной кампании против коронавируса вакцинировали 1 032 038 человек. Из них первую дозу получили 1 032 036 человек.

Зато полностью иммунизированы и получили 2 дозы 129 482 жителя страны.

Всего в Украине использовали 1 161 518 доз вакцины против коронавируса.

По состоянию на 1 июня 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 615 238 человек.



Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала

Минздрав Украины зарегистрировал вакцину AstraZeneca, произведенную в ЕС

Источник: Минздрав Украины

Министерство здравоохранения (Минздрав) Украины 31 мая зарегистрировало вакцину против COVID-19 производства компании AstraZeneca для экстренного медицинского применения.

В Минздраве уверяют, что до конца текущей недели в рамках инициативы COVAX в Украину должны поступить более 705 тысяч доз вакцины AstraZeneca.

Важно: все вакцины AstraZeneca против COVID-19, независимо от страны производства, идентичны по составу и технологии изготовления, не рассматриваются как различные вакцины и являются взаимозаменяемыми.

Новости о коронавирусе в мире 1 июня

Ситуация с заболеваемостью в мире

Источник: СНБО Украины

С начала пандемии по всему миру зарегистрировали более чем 170 миллионов случаев заражения коронавирусом. 108 миллионов больных уже выздоровели. Зато 3 548 919 пациентов умерли от осложнений, вызванных болезнью. Эксперты и представители ВОЗ уверены, что из-за недостаточного объема тестирования во многих странах эти данные могут быть в разы выше.

В ЕС официально разрешили COVID-вакцинацию детей и подростков

Источник: твитер Стеллы Кириакиди

В ЕС официально разрешили вакцинировать детей препаратом от Pfizer. Еврокомиссия согласовала рекомендации о прививках в возрасте 12 – 15 лет.

Недавно Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило Pfizer-BioNTech для прививки детей в возрастной категории 12 – 15 лет. Европейская комиссия согласилась с этим решением. О вердикте комиссии 31 мая сообщила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакиди. Отныне страны ЕС получили зеленый свет для того, чтобы расширить программу вакцинации молодых людей.