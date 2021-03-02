Новости о коронавирусе 2 марта: Зеленский вакцинировался, ВОЗ не рекомендует гидроксихлорохин
На Донбассе Зеленского вакцинировали против COVID-19. В Китае делают анальные тесты на коронавирус, а японцы жалуются на это и просят прекратить. В ВОЗ не рекомендуют гидроксихлорохин для профилактики COVID-19. Вакцина Pfizer менее эффективна для людей с ожирением. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 2 марта.
Источник:24 канал
Новости о коронавирусе в Украине 2 марта
Статистика COVID-19 в Украине
Источник: фейсбук Максима Степанова
За минувшие сутки в Украине выявили 5 336 случаев заражения коронавирусом. Среди новых больных – 308 детей и 218 медработников.
Днем ранее Новости о коронавирусе 1 марта: Степанов получил прививку, сайт для записи на вакцинацию
За последние сутки наибольшее количество больных зафиксировали в Ивано-Франковской (649), Черновицкой (504) Винницкой (453), Закарпатской (438) областях и в Киеве (463).
За этот же период в больницы госпитализировали 1 410 больных. Еще 162 человека умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Зато выписали 5 194 пациента.
Суточный прирост заболеваемости в Киеве и других регионах:
- Город Киев – 463 случая;
- Винницкая область – 453 случая;
- Волынская область – 140 случаев;
- Днепропетровская область – 206 случаев;
- Донецкая область – 107 случаев;
- Житомирская область – 94 случая;
- Закарпатская область – 438 случаев;
- Запорожская область – 163 случая;
- Ивано-Франковская область – 649 случаев;
- Киевская область – 231 случай;
- Кировоградская область – 26 случаев;
- Луганская область – 32 случая;
- Львовская область – 349 случаев;
- Николаевская область – 153 случая;
- Одесская область – 319 случаев;
- Полтавская область – 131 случай;
- Ровненская область – 108 случаев;
- Сумская область – 37 случаев;
- Тернопольская область – 146 случаев;
- Харьковская область – 319 случаев;
- Херсонская область – 18 случаев;
- Хмельницкая область – 105 случаев;
- Черкасская область – 93 случая;
- Черновицкая область – 504 случая;
- Черниговская область – 52 случая.
* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Ситуация с тестированием
Источник: фейсбук Максима Степанова
В течение 1 марта в Украине осуществили 54 994 тестирования. Методом ПЦР – 27 407, методом ИФА – 14 483, а исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 13 104. За все время пандемии в Украине провели 6 948 980 ПЦР-тестов.
Сколько украинцев получило прививку против коронавируса за сутки
Источник: телеграм-канал "Коронавирус_инфо"
За минувшие сутки, 1 марта, в Украине от коронавируса вакцинировалось 1 764 человека. От начала кампании массовой вакцинации против коронавируса в Украине первую дозу вакцины ввели 4 905 гражданам.
Как Степанов чувствует себя после вакцинации
Источник: брифинг Максима Степанова
Министр здравоохранения Максим Степанов 1 марта публично вакцинировался препаратом Covishield. Сейчас он рассказал, что чувствует себя нормально и может продолжать работать в привычном темпе.
На Донбассе Зеленского вакцинировали от COVID-19
Источник: твитер Владимира Зеленского
Во вторник, 2 марта, президента Владимира Зеленского вакцинировали против коронавируса. Это произошло во время рабочей поездки украинского лидера на Донбасс. Президента вакцинировали препаратом от AstraZeneca индийского производства.
Новости о коронавирусе в мире 2 марта
Статистика распространения COVID-19 в мире
Источник: Аппарат СНБО Украины
С начала пандемии в мире зафиксировали более 114 миллионов случаев заражения коронавирусом. Более 64 миллионов человек уже выздоровели, но 2 526 579 больных умерли от осложнений, вызванных болезнью.
Источник: DOMO tracker – including WHO, CDC, Johns Hopkins University, Worldometer, IHME, The COVID Tracking Project
В Молдове стартовала вакцинация против коронавируса
Источник: Newsmaker
В соседней Молдове 2 марта начали вакцинацию против коронавируса препаратом от AstraZeneca. Первую прививку будут делать медикам. Процесс вакцинации в Молдове будет состоять из 3 этапов. Во время первого планируют вакцинировать 70 тысяч медицинских и социальных работников.
В Китае делают анальные тесты на коронавирус: японцы жалуются на это и просят прекратить
Источник: BBC Украина
Япония попросила Китай прекратить требовать от японских граждан делать анальные тесты на коронавирусную инфекцию во время въезда в страну. Китайские власти считают, что анальные тесты на коронавирус "могут повысить уровень выявления инфицированных людей". В то же время утверждение вызвало споры среди специалистов.
Исследование коронавируса
Можно ли заразиться коронавирусом через вакцину
Источник: Общественное радио
Инфекционист Ольга Кобевко объяснила, что вакциной против коронавируса нельзя инфицироваться, ведь в мышце вирус не сможет существовать. И сама вакцина не содержит живого вируса.
Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала
В ВОЗ не рекомендуют гидроксихлорохин для профилактики COVID-19
Источник: ВОЗ
В ВОЗ не рекомендуют противомалярийный препарат гидроксихлорохин в качестве средства для профилактики заболевания COVID-19. Согласно полученным свидетельствам, гидроксихлорохин "не продемонстрировал значительного эффекта на уровень смертности и госпитализации". Кроме того, эксперты констатировали, что этот препарат "не оказывает значительного эффекта на лабораторно подтвержденные случаи заражения и, вероятно, повышает риск пагубных последствий".
Может ли ношение маски навредить здоровью
Источник: Journal of Allergy and Clinical Immunology
Все люди могут сказать, что носить маски не очень приятно и комфортно. Многие люди, особенно те, у кого проблемы с дыханием, отказываются носить их, опасаясь задохнуться. Например, астматики. Врачи из США провели собственное исследование и доказали, что это не более чем миф.
Вакцина Pfizer менее эффективна для людей с ожирением, – исследование
Источник: The Guardian
Вакцина Pfizer/BioNTech против COVID-19 может быть менее эффективной для людей с ожирением. Во время исследования на 248 медицинских работниках у людей с ожирением выработалась лишь половина антител в ответ на 2-ю дозу вакцины по сравнению со здоровыми пациентами.
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