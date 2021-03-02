На Донбассе Зеленского вакцинировали против COVID-19. В Китае делают анальные тесты на коронавирус, а японцы жалуются на это и просят прекратить. В ВОЗ не рекомендуют гидроксихлорохин для профилактики COVID-19. Вакцина Pfizer менее эффективна для людей с ожирением. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 2 марта.

Новости о коронавирусе в Украине 2 марта

Статистика COVID-19 в Украине

Источник: фейсбук Максима Степанова

За минувшие сутки в Украине выявили 5 336 случаев заражения коронавирусом. Среди новых больных – 308 детей и 218 медработников.

Днем ранее Новости о коронавирусе 1 марта: Степанов получил прививку, сайт для записи на вакцинацию

За последние сутки наибольшее количество больных зафиксировали в Ивано-Франковской (649), Черновицкой (504) Винницкой (453), Закарпатской (438) областях и в Киеве (463).

За этот же период в больницы госпитализировали 1 410 больных. Еще 162 человека умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Зато выписали 5 194 пациента.

С начала пандемии в Украине зарегистрировали 1 357 470 случаев заражения коронавирусом. 1 176 918 людей уже выздоровели, но 26 212 умерли от осложнений, вызванных болезнью.

Суточный прирост заболеваемости в Киеве и других регионах:

Город Киев – 463 случая;

Винницкая область – 453 случая;

Волынская область – 140 случаев;

Днепропетровская область – 206 случаев;

Донецкая область – 107 случаев;

Житомирская область – 94 случая;

Закарпатская область – 438 случаев;

Запорожская область – 163 случая;

Ивано-Франковская область – 649 случаев;

Киевская область – 231 случай;

Кировоградская область – 26 случаев;

Луганская область – 32 случая;

Львовская область – 349 случаев;

Николаевская область – 153 случая;

Одесская область – 319 случаев;

Полтавская область – 131 случай;

Ровненская область – 108 случаев;

Сумская область – 37 случаев;

Тернопольская область – 146 случаев;

Харьковская область – 319 случаев;

Херсонская область – 18 случаев;

Хмельницкая область – 105 случаев;

Черкасская область – 93 случая;

Черновицкая область – 504 случая;

Черниговская область – 52 случая.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Ситуация с тестированием

Источник: фейсбук Максима Степанова

В течение 1 марта в Украине осуществили 54 994 тестирования. Методом ПЦР – 27 407, методом ИФА – 14 483, а исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 13 104. За все время пандемии в Украине провели 6 948 980 ПЦР-тестов.

Сколько украинцев получило прививку против коронавируса за сутки

Источник: телеграм-канал "Коронавирус_инфо"

За минувшие сутки, 1 марта, в Украине от коронавируса вакцинировалось 1 764 человека. От начала кампании массовой вакцинации против коронавируса в Украине первую дозу вакцины ввели 4 905 гражданам.

Как Степанов чувствует себя после вакцинации

Источник: брифинг Максима Степанова

Министр здравоохранения Максим Степанов 1 марта публично вакцинировался препаратом Covishield. Сейчас он рассказал, что чувствует себя нормально и может продолжать работать в привычном темпе.

На Донбассе Зеленского вакцинировали от COVID-19

Источник: твитер Владимира Зеленского

Во вторник, 2 марта, президента Владимира Зеленского вакцинировали против коронавируса. Это произошло во время рабочей поездки украинского лидера на Донбасс. Президента вакцинировали препаратом от AstraZeneca индийского производства.

Новости о коронавирусе в мире 2 марта

Статистика распространения COVID-19 в мире

Источник: Аппарат СНБО Украины

С начала пандемии в мире зафиксировали более 114 миллионов случаев заражения коронавирусом. Более 64 миллионов человек уже выздоровели, но 2 526 579 больных умерли от осложнений, вызванных болезнью.