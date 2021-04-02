В Украине зафиксировали рекордное количество инфицированных коронавирусом – среди больных много детей. Критическая ситуация на Киевщине – свободных мест в больницах крайне мало. Первую дозу вакцины против коронавируса получили более 267 тысяч украинцев. В ВОЗ назвали новый эпицентр пандемии. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 2 апреля.

Новости о коронавирусе в Украине

Рекордная заболеваемость

Источник: фейсбук Максима Степанова

За минувшие сутки в Украине зарегистрировали еще 19 893 больных коронавирусом – это рекордный показатель с начала пандемии, среди новых заболевших много детей – 834, а также 484 медработника. Кроме этого, за этот же период от болезни умерли наибольшее количество больных.

Днем ранее Возросла смертность, "южноафриканский" штамм в Украине

Со вчерашнего дня умерли 433 пациента с COVID-19. Поэтому общее количество летальных случаев от коронавируса в стране выросло до 33 679.

В больницы госпитализировали 5 040 больных с подтвержденным COVID-19 или подозрением на наличие болезни. Зато выздоровели – 10 287 человек. С начала пандемии – 1 333 370.

Темпы тестирования

В течение 1 апреля в Украине провели 58 944 тестирования методом ПЦР. Кроме этого, были проведены тесты ИФА – 22 564, а также исследования экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 47 219.

Всего с начала пандемии в Украине провели 8 238 849 ПЦР-тестов. По состоянию на 2 апреля в стране заболели коронавирусом 1 711 630 человек.

Как проходит вакцинальная кампания в Украине

В течение вчерашнего дня в Украине против коронавируса вакцинировали 19 097 человек. Всего с начала вакцинальной кампании прививки получили 267 833 жителя Украины. Из них вакцинацию закончили (то есть получили 2 дозы препарата) только 2 человека.

По состоянию на 1 апреля 2021 года в лист ожидания вакцинации против COVID-19 записались 393 078 граждан.

Статистика новых больных и прививок в регионах

Киев – 1 164 случая / 1 710 прививок;

Винницкая область – 815 случаев / 800 прививок;

Волынская область – 522 случая / 570 прививок;

Днепропетровская область – 1 178 случаев / 1 340 прививок;

Донецкая область – 852 случая / 640 прививок;

Житомирская область – 855 случаев / 850 прививок;

Закарпатская область – 389 случаев / 730 прививок;

Запорожская область – 755 случаев / 960 прививок;

Ивано-Франковская область – 415 случаев / 837 прививок;

Киевская область – 1 156 случаев / 930 прививок;

Кировоградская область – 166 случаев / 460 прививок;

Луганская область – 187 случаев / 440 прививок;

Львовская область – 1 668 случаев / 1 160 прививки;

Николаевская область – 456 случаев / 830 прививок;

Одесская область – 1 608 случаев / 630 прививок;

Полтавская область – 693 случая / 870 прививок;

Ровненская область – 635 случаев / 480 прививок;

Сумская область – 786 случаев / 500 прививок;

Тернопольская область – 710 случаев / 490 прививок;

Харьковская область – 1 494 случая / 1 030 прививок;

Херсонская область – 221 случай / 40 прививок;

Хмельницкая область – 1 351 случай / 700 прививок;

Черкасская область – 768 случаев / 1 440 прививок;

Черновицкая область – 466 случаев / 400 прививок;

Черниговская область – 583 случая / 260 прививок.

Читайте материал 24 канала о том, почему в Украине участились тяжелые случаи заболеваемости коронавирусом у детей: что нужно знать о течении болезни и рисках осложнений.

В Киеве занято почти 84% коек с кислородом: ситуация в больницах напряженная

Источник: Максим Степанов

В Киеве напряженная ситуация в больницах из-за эпидемии коронавируса. В медучреждениях почти заполнены места с системой подачи кислорода. В столице, по словам министра здравоохранения худшая ситуация со свободными местами для больных COVID-19.

Впрочем, в тех регионах, которые первыми попали в "красную зону", ситуация улучшается. Заполненность коек там около 50% и ниже.

"Южноафриканский" штамм коронавируса в Украине: на сколько он опасен

Во время брифинга министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в 2 областях Украины обнаружили штамм коронавируса из ЮАР.

Справка: Украина регулярно отправляет за границу образцы пациентов с COVID-19 для выявления мутаций коронавируса.

Во время последних исследований оказалось, что во всех областях курсирует "британский" штамм. А в еще двух областях зафиксировали "южноафриканский" вариант. Впрочем журналистам 24 канала Центр общественного здоровья сообщил, что по их данным, "южноафриканский" штамм коронавируса обнаружили только в 1 области Украины.

Центр прислал на обработку 338 образцов. Результаты таковы: мутировавший штамм В.1.351, более известный как "южноафриканский", зафиксировали в Полтавской области.

Подробно На Полтавщине циркулирует "южноафриканский" штамм коронавируса

В Тернополе могут усилить карантин: новые ограничения для ресторанов и магазинов

Источник: фейсбук Сергея Надала

В Тернополе готовят новые карантинные ограничения. Они прежде всего будут касаться заведений питания. А с нарушениями в торговых центрах будут бороться количеством тележек. Усиление карантина в Тернополе может начаться 12 апреля.

Ситуация с инфицированием в городе – критическая. Это обсудили на заседании тернопольского штаба борьбы с коронавирусом. Однако усиления эпидемиологических ограничений может не произойти, если заболеваемость пойдет на спад.

Новости о коронавирусе в мире 2 апреля

Статистика распространения COVID-19 в мире

Источник: Аппарат СНБО Украины

С начала пандемии в мире обнаружили более 129 миллионов больных COVID-19. Более 73 миллионов из них уже преодолели болезнь. Но 2 828 215 больных ушли из жизни от осложнений, вызванных болезнью.

ВОЗ назвала новый эпицентр COVID-19

Источник: ВОЗ

Представительница Всемирного здравоохранения заявила, что Бразилия стала эпицентром пандемии коронавируса. Там циркулирует более трансмиссивный вариант вируса.

Ряд штатов Бразилии находится в критическом состоянии, медицинские учреждения переполнены.

Кратко о ситуации в Бразилии На страну приходится четверть всех ежедневных смертей от COVID-19 в мире. Это значительно больше, чем в любой другой отдельно взятой стране.

Накануне в стране зафиксировали суточный рекорд смертности. В течение одного дня от болезни умерли 3 869 человек.

С начала пандемии в стране обнаружили 12,8 миллиона инфицированных . Из них 2,8 миллиона ушли из жизни.

. Из них 2,8 миллиона ушли из жизни. В конце 2020 года в Бразилии обнаружили новый штамм коронавируса – P.1. Мутация устойчива к иммунитету, который сформировался у уже переболевших пациентов.

Таиланд сократил карантин для вакцинированных от COVID-19 туристов

Источник: Associated Press

Власти Таиланда вдвое сократили двухнедельную самоизоляцию для тех, кто получил прививку от коронавируса. Новые правила действуют с 1 апреля.

Вакцинированные путешественники проведут на карантине 10 дней. За исключением тех, кто въезжает из 11 стран Африки, они до сих пор должны сидеть на самоизоляции 14 дней.

Исследования коронавируса

От постковидного синдрома страдает каждый 7

Источник: MedicalXpress

Согласно исследованию, проведенному в Великобритании, почти каждый 7 пациент с COVID-19 испытывает симптомы болезни как минимум 12 недель. То есть так называемый постковидный синдром.

Кто чаще всего страдает от постковидного синдрома