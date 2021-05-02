Новости о коронавирусе в Украине 2 мая

Распространение COVID-19 в стране: число госпитализаций возросло

Источник: фейсбук Максима Степанова

За минувшие сутки в Украине выявили 5 094 новых случаев заражения коронавирусом. За этот же период в больницы госпитализировали 3 199 больных. Еще 160 пациентов умерли, а вот 5 784 человек выписали из больниц.

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В течение 1 мая в Украине провели 43 405 тестов на коронавирус, из них:

методом ПЦР – 21 609,

методом ИФА – 3 878,

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 17 918.

Всего по состоянию на утро 2 мая в Украине провели 9 477 843 ПЦР – теста на выявление коронавируса.

С начала пандемии в Украине зарегистрировали 2 083 180 больных коронавирусом. 44 596 пациентов умерло, но 1 676 265 людям удалось преодолеть недуг.

Темпы вакцинации в Украине

За минувшие сутки в Украине против коронавируса вакцинировали 2 661 украинца. Зато с начала вакцинальной кампании от недуга иммунизировали 754 926 жителей страны. Из них 290 человек закончили вакцинацию (то есть получили 2 дозы вакцины).

По состоянию на 1 мая в письмо ожидания вакцинации против COVID-19 записалась 507 901 человек.

Количество новых больных и прививок в регионах:

Киев – 177 случаев/ 74 прививки;

Винницкая область – 100 случаев/ 74 прививки;

Волынская область – 120 случаев / 40 прививок;

Днепропетровская область – 804 случая / 104 прививки;

Донецкая область – 418 случаев / 350 прививок;

Житомирская область – 193 случая / 78 прививок;

Закарпатская – 9 случаев/ 83 прививки;

Запорожская область – 100 случаев / 20 прививок;

Ивано-Франковская область – 56 случаев / 0 прививок;

Киевская область – 255 случаев / 156 прививок;

Кировоградская область – 131 случай / 0 прививок;

Луганская область – 37 случаев / 0 прививок;

Львовская область – 203 случая / 20 прививок;

Николаевская область – 232 случая / 425 прививок;

Одесская область – 296 случаев / 287 прививок;

Полтавская область – 127 случаев / 20 прививок;

Ровненская область – 183 случая / 140 прививок;

Сумская область – 175 случаев / 190 прививок;

Тернопольская область – 181 случай / 0 прививок;

Харьковская область – 344 случая / 246 прививок;

Херсонская область – 187 случаев / 50 прививок;

Хмельницкая область – 209 случаев / 0 прививок;

Черкасская область – 273 случая / 127 прививок;

Черновицкая область – 273 случаев/ 83 прививки;

Черниговская область – 197 случаев/ 94 прививки.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



Главные правила профилактики коронавируса / инфографика 24 канала

Без масок и без дистанции: в Лавре забыли про коронавирус во время пасхальных богослужений

Источник: телеграм-канал "Великий Киев"

В Киево-Печерской лавре в воскресенье, 2 мая, на пасхальную литургию собралось много людей. Они полностью заполнили храм, о социальной дистанции никто даже не вспомнил. Прихожане также забыли о масочном режиме. В толпе трудно найти того, кто бы прикрыл лицо, лишь кое-где виднеется маска, и та на подбородке.



Правила на Пасху / Инфографика 24 канала

Коронавирус в ВСУ: накануне праздника в больницу госпитализировали 1 военного

Источник: командование медицинских сил Вооруженных Сил Украины

За минувшие сутки, 1 мая, в рядах ВСУ зарегистрировали 7 новых случаев заражения коронавирусом. 1 пациента пришлось госпитализировать в больницу. За этот же период против COVID-19 вакцинировали 434 военных и работников ВСУ. По состоянию на 2 мая в Вооруженных Силах Украины от коронавируса лечатся 1352 человек. 23 327 больных выздоровели, но 81 инфицированный умер. С начала вакцинальной кампании в Вооруженных Силах Украины 1 дозу вакцины получили 47 095 человек. 3 178 из них военные медики.

К теме Критический предел: при каких симптомах COVID-19 Надо срочно обратиться к врачу

Новости о коронавирусе в мире 2 мая

Статистика распространения COVID-19

Источник: СНБО Украины

С начала пандемии в мире зафиксировали более 152 миллионов случаев заражения коронавирусом. Более 90 миллионов инфицированных выздоровели, но 3 192 910 больных, к сожалению, умерли.

В России пенсионеров поощряли вакцинироваться бесплатными яйцами

Источник: Интерфакс

Жителям Хабаровского края в возрасте от 60 лет предлагали бесплатный десяток яиц. Их выдавали в обмен на прививки против коронавируса. Всего птицефабрики выделили на это действо 1 400 упаковок яиц.

В Индии мошенники продавали COVID-больным огнетушители вместо кислородных баллонов

Источник: Hindustan Times

В Дели двух мужчин арестовали за мошенничество. Они продавали огнетушители под видом кислородных баллонов, которые необходимы пациентам со средним и тяжелым течением коронавируса. Один такой псевдокислородный баллон стоил у мошенников 10 000 фунтов стерлингов. В результате обмана умер 32-летний пациент, для которого закупили оборудование. Если бы он получил настоящий кислородный баллон, это могло бы спасти ему жизнь.

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Исследование коронавируса

Одна доза COVID-вакцины защищает от новых штаммов, но не всех: кого именно

Источник: Science

Ученые из Великобритании обнаружили, что 1 доза вакцины против коронавируса повышает защиту от "британского" и "южноафриканского" штаммов SARS-CoV-2. Но только у тех людей, которые болели COVID-19 ранее.