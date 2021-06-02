Новости о коронавирусе в Украине 2 июня

Статистика распространения COVID-19

Источник: Минздрав

За минувшие сутки, 1 июня, в Украине инфицирование коронавирусной инфекцией зафиксировали у 2 205 человек. Среди них – 104 ребенка и 85 медработников. В госпитализации нуждались 1 262 пациента с выраженной симптоматикой COVID-19. В то же время выздоровели от коронавируса 9 405 жителей страны.

Днем ранее Новости о коронавирусе 1 июня: ВОЗ одобрила Sinovac, вакцинация подростков

За сутки протестировано:

️методом ПЦР – 27 936 человек,

методом ИФА – 11 348 человек,

️экспресс-тестами – 25 592 человека.

Украина на втором месте по смертности в Европе

Источник: Worldometers

В Минздраве Украины сообщили о смерти 158 человек за сутки из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Таким образом, вчера Украина оказалась на втором месте в Европе по смертности от коронавируса.

За все время пандемии в Украине: заболели – 2 206 836 человек;

выздоровели – 2 062 572 человека;

летальных случаев – 50 857;

проведено ПЦР-тестирований – 10 235 181.

Ситуация с COVID-19 в регионах:

г. Киев – 473 случая;

Винницкая область – 45 случаев;

Волынская область – 53 случая;

Днепропетровская область – 94 случая;

Донецкая область – 112 случаев;

Житомирская область – 49 случаев;

Закарпатская область – 43 случая;

Запорожская область – 124 случая;

Ивано-Франковская область – 53 случая;

Киевская область – 178 случаев;

Кировоградская область – 33 случая;

Луганская область – 24 случая;

Львовская область – 70 случаев;

Николаевская область – 70 случаев;

Одесская область – 54 случая;

Полтавская область – 30 случаев;

Ровненская область – 104 случая;

Сумская область – 72 случая;

Тернопольская область – 43 случая;

Харьковская область – 139 случаев;

Херсонская область – 74 случая;

Хмельницкая область – 57 случаев;

Черкасская область – 83 случая;

Черновицкая область – 46 случаев;

Черниговская область – 82 случая.

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала

Турция отложила требование ПЦР-тестов для украинских туристов

Источник: Посольство Украины в Турции

1 июня стало известно, что Турция вернула требование ПЦР-тестов для туристов, прибывающих из Украины. Однако в тот же день нововведения несколько изменили.

Посольство Турции в Украине уточнило, что требование отсрочили до 3 июня включительно. Согласно данным дипломатов, новые правила начнут фактически применяться не с 1 июня, как указано в документе, а с 4 июня.

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Новости о коронавирусе в мире 2 июня

Ситуация с заболеваемостью в мире

Источник: СНБО Украины

С начала пандемии по всему миру зарегистрировали более 171 миллиона случаев инфицирования коронавирусом. Почти 109 миллионов больных уже выздоровели. Но 3 564 182 пациента умерли от осложнений, вызванных болезнью. Эксперты и представители ВОЗ уверены, что из-за недостаточного объема тестирования во многих странах эти данные могут быть в разы выше.

В Британии впервые за 10 месяцев не зафиксировали ни одной смерти от COVID-19

Источник: Daily Mail

В Великобритании с 1 июня не зафиксировали ни одного летального случая из-за коронавируса впервые за последние 10 месяцев. Один из ведущих ученых по отслеживанию вирусов в стране заявил, что "вакцины работают".

Однако 1 июня в Великобритании был выходной день (с англ. Bank Holiday). Поэтому, данные о летальных случаях могли просто не внести в официальную статистику.

Израиль проверяет возможные связи между вакциной Pfizer и случаями миокардита

Источник: US News

В Израиле зарегистрировали 275 случаев миокардита в период с декабря 2020 года по май 2021 года среди 5 миллионов привитых людей. Вероятно, это связано с вакцинацией.

Новое исследование показывает, что "существует вероятная связь между приемом второй дозы (вакцины Pfizer) и появлением миокардита среди мужчин в возрасте от 16 до 30 лет".