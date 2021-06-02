Новости о коронавирусе 2 июня: случаи миокардита после вакцинации, Турция не требует ПЦР

В Украине значительно снизилась заболеваемость коронавирусом – заразились за минувшие сутки около 2 тысяч человек, зато выздоровели – более 9 тысяч. Турция отменила требование на ПЦР-тест от украинских туристов. В Великобритании впервые не зарегистрировали ни одного летального случая. В Индии у детей фиксируют "тревожные симптомы". Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 2 июня.
Новости о коронавирусе в Украине 2 июня
Статистика распространения COVID-19
Источник: Минздрав
За минувшие сутки, 1 июня, в Украине инфицирование коронавирусной инфекцией зафиксировали у 2 205 человек. Среди них – 104 ребенка и 85 медработников. В госпитализации нуждались 1 262 пациента с выраженной симптоматикой COVID-19. В то же время выздоровели от коронавируса 9 405 жителей страны.
Днем ранее Новости о коронавирусе 1 июня: ВОЗ одобрила Sinovac, вакцинация подростков
За сутки протестировано:
- ️методом ПЦР – 27 936 человек,
- методом ИФА – 11 348 человек,
- ️экспресс-тестами – 25 592 человека.
Украина на втором месте по смертности в Европе
Источник: Worldometers
В Минздраве Украины сообщили о смерти 158 человек за сутки из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Таким образом, вчера Украина оказалась на втором месте в Европе по смертности от коронавируса.
За все время пандемии в Украине:
- заболели – 2 206 836 человек;
- выздоровели – 2 062 572 человека;
- летальных случаев – 50 857;
- проведено ПЦР-тестирований – 10 235 181.
Ситуация с COVID-19 в регионах:
- г. Киев – 473 случая;
- Винницкая область – 45 случаев;
- Волынская область – 53 случая;
- Днепропетровская область – 94 случая;
- Донецкая область – 112 случаев;
- Житомирская область – 49 случаев;
- Закарпатская область – 43 случая;
- Запорожская область – 124 случая;
- Ивано-Франковская область – 53 случая;
- Киевская область – 178 случаев;
- Кировоградская область – 33 случая;
- Луганская область – 24 случая;
- Львовская область – 70 случаев;
- Николаевская область – 70 случаев;
- Одесская область – 54 случая;
- Полтавская область – 30 случаев;
- Ровненская область – 104 случая;
- Сумская область – 72 случая;
- Тернопольская область – 43 случая;
- Харьковская область – 139 случаев;
- Херсонская область – 74 случая;
- Хмельницкая область – 57 случаев;
- Черкасская область – 83 случая;
- Черновицкая область – 46 случаев;
- Черниговская область – 82 случая.
*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала
Турция отложила требование ПЦР-тестов для украинских туристов
Источник: Посольство Украины в Турции
1 июня стало известно, что Турция вернула требование ПЦР-тестов для туристов, прибывающих из Украины. Однако в тот же день нововведения несколько изменили.
Посольство Турции в Украине уточнило, что требование отсрочили до 3 июня включительно. Согласно данным дипломатов, новые правила начнут фактически применяться не с 1 июня, как указано в документе, а с 4 июня.
Больше об этом Какие документы нужны для въезда в Турцию
Новости о коронавирусе в мире 2 июня
Ситуация с заболеваемостью в мире
Источник: СНБО Украины
С начала пандемии по всему миру зарегистрировали более 171 миллиона случаев инфицирования коронавирусом. Почти 109 миллионов больных уже выздоровели. Но 3 564 182 пациента умерли от осложнений, вызванных болезнью. Эксперты и представители ВОЗ уверены, что из-за недостаточного объема тестирования во многих странах эти данные могут быть в разы выше.
В Британии впервые за 10 месяцев не зафиксировали ни одной смерти от COVID-19
Источник: Daily Mail
В Великобритании с 1 июня не зафиксировали ни одного летального случая из-за коронавируса впервые за последние 10 месяцев. Один из ведущих ученых по отслеживанию вирусов в стране заявил, что "вакцины работают".
Однако 1 июня в Великобритании был выходной день (с англ. Bank Holiday). Поэтому, данные о летальных случаях могли просто не внести в официальную статистику.
Израиль проверяет возможные связи между вакциной Pfizer и случаями миокардита
Источник: US News
В Израиле зарегистрировали 275 случаев миокардита в период с декабря 2020 года по май 2021 года среди 5 миллионов привитых людей. Вероятно, это связано с вакцинацией.
Новое исследование показывает, что "существует вероятная связь между приемом второй дозы (вакцины Pfizer) и появлением миокардита среди мужчин в возрасте от 16 до 30 лет".
Миокардит – это воспалительное заболевание миокарда, которое возникает вследствие влияния различных факторов и сопровождается инфильтрацией иммунными клетками и некрозом кардиомиоцитов.
В Индии сообщили о тревожных симптомах у детей из-за ковида
Источник: The Print
Правительство Индии предупреждает, что новая мутация коронавируса может стать более опасной для детей, если произойдет изменение поведения вируса или динамики эпидемиологии.
У детей все чаще фиксируют "мультисистемный воспалительный синдром". Из-за этого в Индии будет работать национальная группа для изучения педиатрических осложнений, связанных с инфекцией.
Исследования коронавируса
Коронавирус влияет на поджелудочную железу
Источник: Cell
Известно, что риск смерти от коронавирусной инфекции у людей с сахарным диабетом 1 типа в 3,5 раза выше по сравнению с не диабетиками, с диабетом 2 типа – в два раза выше. По мнению ученых, это может быть связано с реакцией клеток поджелудочной железы на патоген.
Так, ученые Медицинской школы Стэнфордского университета предположили, что вирус может инфицировать непосредственно поджелудочную железу, как и органы дыхательных путей.Специалисты исследовали образцы ткани поджелудочной железы у девяти умерших от COVID-19 и обнаружили частицы вируса в бета-клетках, которые продуцируют инсулин – гормон, снижающий уровень глюкозы в крови.